İlişkisel veritabanları bağlamında eşzamanlılık kontrolü, veri tutarlılığını, bütünlüğünü korumak ve veri anormalliklerini önlemek için bir veritabanı sisteminde eşzamanlı olarak yürütülen operasyonların yönetimi ve koordinasyonunu ifade eder. Bu, birden fazla kullanıcı ve uygulamanın aynı veritabanı kaynaklarına erişim gerektirdiği durumlarda, veritabanı sisteminin verimli işleyişinin temel bir yönüdür. Eşzamanlılık kontrol mekanizmaları, işlemlerin ACID (Atomiklik, Tutarlılık, Yalıtım ve Dayanıklılık) özelliklerine bağlı kalacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak veritabanı işlemleri için istikrarlı ve tutarlı bir ortam sağlar.

Eşzamanlılık kontrolünde temel zorluk, veritabanı sisteminin performansı ile verilerin doğruluğu arasında bir denge sağlamaktır. Etkin eşzamanlılık kontrolünün yokluğunda, kayıp güncellemeler, kirli okumalar, tekrarlanamayan okumalar ve hayalet okumalar gibi sorunlar nedeniyle verilerin bütünlüğünü tehlikeye atabilecek ve yanlış sonuçlara yol açabilecek çatışmalar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar toplu olarak eşzamanlılık anormallikleri olarak bilinir ve iki veya daha fazla işlemin, paylaşılan verilere erişimleri uygun şekilde yönetilmeden aynı anda yürütülmesi durumunda ortaya çıkar.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli eşzamanlılık kontrol teknikleri geliştirilmiştir; bunların en belirginlerinden bazıları şunlardır:

Kilitleme : Kilitleme, veritabanı kaynaklarına eşzamanlı erişimi yönetmek için yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yöntemde, veri öğelerine kilitler yerleştirilerek, kilit serbest bırakılana kadar diğer işlemlerle bu öğelere erişim kısıtlanır. Kilitleme, demet kilitlerinden masa kilitlerine ve hatta daha karmaşık çok parçalı kilitleme protokollerine kadar çeşitli şekillerde uygulanabilir. İki fazlı kilitleme (2PL) protokolü, veritabanının tutarlılığını sağlayarak çatışma serileştirilebilirliği sağlayan yaygın olarak benimsenen bir tekniktir.

: Kilitleme, veritabanı kaynaklarına eşzamanlı erişimi yönetmek için yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yöntemde, veri öğelerine kilitler yerleştirilerek, kilit serbest bırakılana kadar diğer işlemlerle bu öğelere erişim kısıtlanır. Kilitleme, demet kilitlerinden masa kilitlerine ve hatta daha karmaşık çok parçalı kilitleme protokollerine kadar çeşitli şekillerde uygulanabilir. İki fazlı kilitleme (2PL) protokolü, veritabanının tutarlılığını sağlayarak çatışma serileştirilebilirliği sağlayan yaygın olarak benimsenen bir tekniktir. Zaman damgası tabanlı protokoller : Bu protokoller, her işleme benzersiz bir zaman damgası atar ve bunları işlem işlemlerini düzenlemek için kullanır. Protokol, zaman damgalarına dayanarak bir işlemin devam etmesine izin verilip verilmeyeceğini veya durdurulup yeniden başlatılması gerekip gerekmediğini belirler. Zaman damgası tabanlı protokoller kullanmanın temel avantajı, kilitleme gerektirmemeleri, dolayısıyla genellikle kilit tabanlı şemalarla ilişkili çekişmeleri ve kilitlenmeleri azaltmalarıdır.

: Bu protokoller, her işleme benzersiz bir zaman damgası atar ve bunları işlem işlemlerini düzenlemek için kullanır. Protokol, zaman damgalarına dayanarak bir işlemin devam etmesine izin verilip verilmeyeceğini veya durdurulup yeniden başlatılması gerekip gerekmediğini belirler. Zaman damgası tabanlı protokoller kullanmanın temel avantajı, kilitleme gerektirmemeleri, dolayısıyla genellikle kilit tabanlı şemalarla ilişkili çekişmeleri ve kilitlenmeleri azaltmalarıdır. İyimser eşzamanlılık kontrolü : İyimser eşzamanlılık kontrolü (OCC) yöntemleri, çakışmaların nadir olduğunu varsayarak işlemlerin kilitlenmeden ilerlemesine olanak tanır. Bunun yerine sistem, taahhüt aşamasında çakışmaları kontrol eder ve eğer bir çakışma tespit edilirse, çakışan işlemlerden birini iptal edip yeniden başlatarak sorunu çözer. OCC, kilitlerin kullanımını önleyerek, özellikle çakışmaların seyrek olduğu durumlarda sistem performansının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

: İyimser eşzamanlılık kontrolü (OCC) yöntemleri, çakışmaların nadir olduğunu varsayarak işlemlerin kilitlenmeden ilerlemesine olanak tanır. Bunun yerine sistem, taahhüt aşamasında çakışmaları kontrol eder ve eğer bir çakışma tespit edilirse, çakışan işlemlerden birini iptal edip yeniden başlatarak sorunu çözer. OCC, kilitlerin kullanımını önleyerek, özellikle çakışmaların seyrek olduğu durumlarda sistem performansının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Çok sürümlü eşzamanlılık kontrolü : Çok sürümlü eşzamanlılık kontrolü (MVCC) teknikleri, veri öğelerinin birden çok sürümünü korur ve işlemlerin aynı verilerin farklı sürümlerinden okumasına ve bu sürümlere yazmasına olanak tanır. Bu yaklaşım, işlemlerin birbirinin işine müdahale etmemesini sağlayarak çatışmaları önler. MVCC, kilitleme ihtiyacını en aza indirmeye veya daha verimli kilit yönetimi stratejileri sağlamaya yardımcı olabileceği yüksek düzeyde eşzamanlı ortamlar için özellikle uygundur.

Belirli bir veritabanı sistemi için uygun eşzamanlılık kontrol mekanizmasının seçilmesi, uygulamanın doğası, beklenen iş yükü ve istenen performans özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Doğru yöntem, veri tutarlılığı ve doğruluğu gereksinimleri ile eşzamanlı iş yükleri altında yüksek sistem performansını ve yanıt verme hızını koruma gereksinimi arasında denge kurmalıdır.

AppMaster no-code platformunda, ölçeklenebilir, yüksek performanslı veritabanı sistemleri oluşturmanın önemli bir unsuru olarak etkili eşzamanlılık kontrolünün önemini anlıyoruz. Platformumuz, işletmelerin en iyi performansı, veri tutarlılığını ve bütünlüğünü sağlamak için en son eşzamanlılık kontrol tekniklerini kullanan sağlam, ölçeklenebilir arka uç uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Platformun güçlü görsel araçları ve olağanüstü altyapısı sayesinde geliştiriciler, veritabanı kaynaklarına eşzamanlı erişimi yönetmeyle ilgili karmaşıklıklar konusunda endişelenmeden gerekli iş mantığını tasarlamaya ve uygulamaya odaklanabilirler.

Üstelik, AppMaster sıfırdan uygulama oluşturmaya yönelik benzersiz yaklaşımı, veritabanı şemasında ve mantığında yapılan herhangi bir değişikliğin, teknik borç ödemeden oluşturulan uygulamalara sorunsuz bir şekilde yayılmasını sağlar. Bu, müşterilerin yeni veya güncellenmiş eşzamanlılık kontrol mekanizmalarını minimum çabayla uygulamasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanır ve bu da onu sıkı eşzamanlılık kontrol önlemleri gerektiren veri yoğun uygulamalar geliştirmek için ideal bir platform haline getirir.

Özetle eşzamanlılık kontrolü, veri anormalliklerini önlemeyi ve paylaşılan veritabanı kaynaklarına eşzamanlı erişimi yöneterek verilerin tutarlılığını ve doğruluğunu sağlamayı amaçlayan ilişkisel veritabanı sistemlerinin kritik bir yönüdür. Ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmak için doğru eşzamanlılık kontrol yöntemini benimsemek önemlidir ve AppMaster no-code platformu, geliştiricilere veritabanı sistemleri için etkili eşzamanlılık kontrol mekanizmalarını tasarlamak, uygulamak ve sürdürmek için gerekli araçları ve altyapıyı sağlar.