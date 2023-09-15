İlişkisel veritabanları bağlamında Sorgu Optimize Edici , temeldeki veritabanı yönetim sisteminde (DBMS) bir sorguyu yürütmenin en etkili yolunu bulmaktan sorumlu çok önemli bir bileşendir. Temel olarak, yürütme için gereken kaynakları en aza indirirken, yüksek seviyeli kullanıcı sorgularını (genellikle SQL'de yazılır) düşük seviyeli sisteme özel talimatlara dönüştürmekten sorumlu akıllı bir algoritmadır. Sorgu iyileştiricinin temel amacı, doğru ve güvenilir sorgu sonuçları sağlarken ilişkisel veritabanı sisteminin performansını, yanıt süresini ve kaynak kullanımını iyileştirmektir. Bu, sorgu iyileştiricilerini, özellikle kurumsal ölçekte, yüksek yüklü ve performansın kritik olduğu ortamlarda veri depolama ve alma sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline getirir.

Sorgu iyileştirici, sorgunun yapısını, veritabanı şemasını ve verilerin fiziksel depolama düzenini inceleyerek çalışır. Ayrıca kayıtların sayısı ve boyutu, değerlerin dağılımı ve yüklemlerin seçiciliği de dahil olmak üzere veri dağıtımına ilişkin istatistikleri de dikkate alabilir. Optimize edici, bu bilgilerle, diğer görevlerin yanı sıra tablolara erişim ve tablolara katılma, sonuçları filtreleme ve sıralama ve toplamaları gerçekleştirmeye yönelik işlem ağaçları olarak temsil edilen birden fazla alternatif yürütme planı oluşturur. Daha sonra her planın maliyetini tahmin eder ve bunları karşılaştırarak en verimli uygulama stratejisine ilişkin bilinçli bir karar verir.

Olası yürütme planlarının çok çeşitli olduğu göz önüne alındığında, sorgu optimizasyon problemi oldukça karmaşıktır ve en uygun planı bulmak genellikle hesaplama açısından mümkün değildir. Bu nedenle sorgu iyileştiriciler, verimli planların aranmasında genellikle sezgisel tabanlı ve maliyet tabanlı yaklaşımlar kullanır. Sezgisel tabanlı optimize ediciler, veritabanı uzmanlarının ve sistem tasarımcılarının deneyimlerinden elde edilen bir dizi kurala güvenirken, maliyet tabanlı optimize ediciler, G/Ç, CPU, bellek kullanımı ve ağ gecikmesi tahminlerine dayalı olarak farklı operasyonların maliyetini değerlendirmeye odaklanır. . Arama süresi ile plan kalitesi arasında bir denge kurmak için sıklıkla bu tekniklerin bir kombinasyonu kullanılır.

Modern sorgu optimize ediciler, uyarlanabilir sorgu optimizasyonu gibi çeşitli gelişmiş teknikleri içerebilir; burada optimize edici, sorguların yürütülmesini izler ve tahmin edilen ve gerçek maliyetler arasında gözlemlenen tutarsızlıklara dayalı olarak stratejilerini ayarlar. Sorgu optimizasyon algoritmalarının verimliliğini ve doğruluğunu artırmak için makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI) teknikleri de araştırılıyor. Ayrıca sorgu iyileştiricilerin, dağıtılmış ve paralel veritabanları, bulut tabanlı veri hizmetleri ve birden fazla sistem türünü birleştiren hibrit ortamlar gibi veri depolama sistemlerinin artan karmaşıklığını hesaba katması gerekir.

AppMaster no-code platform bağlamında, yüksek kaliteli bir sorgu iyileştiricinin kullanılması, görsel veri modelleme araçları, iş süreci tasarımcıları ve API endpoints tarafından oluşturulan sorguların hızlı ve kaynak açısından verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çok önemlidir. Go, Vue3, Kotlin ve Jetpack Compose gibi son teknolojilerle oluşturulan oluşturulan uygulamalar, PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla kusursuz entegrasyon için özel olarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak, yalnızca oluşturulan kodun performansına değil, aynı zamanda sorgu iyileştiricinin çalışmalarından büyük ölçüde etkilenen veritabanı sistemiyle iletişimlerinin verimliliğine de güvenirler.

Örneğin, bir e-ticaret uygulaması için şema oluşturmak amacıyla AppMaster görsel veri modelleme aracından yararlanan bir kullanıcı, ürünler, müşteriler ve siparişler hakkındaki bilgilerin saklanması için tablolar tanımlayabilir. Platformun iş süreci tasarımcıları ve API endpoints, kullanıcının bu tablolarda en çok satan ürünleri almak, belirli kriterlere göre müşterileri aramak veya satış özetleri oluşturmak gibi birden fazla sorguyu içeren karmaşık iş mantığı oluşturmasına olanak tanır. Temel veritabanının sorgu iyileştiricisi verimli yürütme planlarını seçemezse, uygulamanın kendisi yüksek performans için tasarlanmış ve yapılandırılmış olsa bile oluşturulan uygulamanın performansı olumsuz etkilenebilir. Bunun tersine, etkili bir sorgu iyileştirici, veritabanına verimli bir şekilde erişilmesini ve oluşturulan uygulamanın son kullanıcılara mükemmel performans sunmasını sağlayacaktır.

Özetle, bir sorgu iyileştirici, kullanıcının sorgularını yürütmenin en etkili yolunu belirleyerek, optimum kaynak kullanımını ve sistem performansını sağladığı için ilişkisel veritabanı sistemlerinde çok önemli bir rol oynar. İyi tasarlanmış ve ustaca tasarlanmış bir sorgu iyileştirici, özellikle yüksek performanslı web, mobil ve arka ucun oluşturulmasını ve dağıtımını kolaylaştıran AppMaster gibi güçlü geliştirme ortamları bağlamında geliştirilen veri odaklı uygulamaların genel performansını önemli ölçüde artırabilir. uygulamalar.