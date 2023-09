Nel contesto dei database relazionali, un valore null è un indicatore speciale che indica l'assenza di qualsiasi valore o dato in una particolare colonna di una tabella di database. Rappresenta un'informazione mancante, sconosciuta o inapplicabile e non deve essere confusa con uno zero o una stringa vuota, che sono valori effettivi. I valori null sono un concetto essenziale nei database relazionali, progettati per migliorare la coerenza e mantenere l'integrità dei dati.

Il significato di un valore nullo risale agli albori dei sistemi di database, quando il modello relazionale fu introdotto dal Dr. Edgar F. Codd nel 1970. Il modello relazionale si basa sul principio della logica dei predicati del primo ordine, che è essenzialmente un metodo formale per rappresentare le relazioni tra valori. Nei database relazionali, un valore nullo può essere considerato come avente un "valore di verità sconosciuto" per una determinata colonna in una riga particolare. Ciò significa che quando si incontra un valore nullo, non è chiaro se l'assenza di dati sia intenzionale o se al momento sia semplicemente sconosciuta.

In genere, i database relazionali utilizzano varie strategie per accogliere e gestire i valori null. Ad esempio, lo standard SQL e molti popolari sistemi di gestione di database (DBMS) supportano la parola chiave NULL, che denota esplicitamente la presenza di un valore null in una determinata colonna. Inoltre, le definizioni di schema spesso specificano se una colonna deve accettare valori null o meno, utilizzando vincoli come NOT NULL o consentendo NULL per impostazione predefinita. Quando progettano uno schema di database, gli sviluppatori devono prendere una decisione consapevole se e come utilizzare valori null nel loro modello dati, considerando fattori come la normalizzazione, la coerenza dei dati e le esigenze di reporting.

La gestione e l'utilizzo di valori null presenta sfide uniche nelle operazioni di database. Ad esempio, quando si eseguono query sui dati, i valori null possono portare a risultati imprevisti e richiedere una considerazione speciale durante il filtraggio, l'ordinamento e l'aggregazione dei dati. In SQL, i valori null vengono trattati in modo diverso rispetto ai valori noti e pertanto la parola chiave NULL viene utilizzata in una varietà di contesti, inclusi confronti, espressioni e funzioni. Per gestire i valori null in modo efficace, SQL include funzionalità specifiche come gli operatori IS NULL e IS NOT NULL, la funzione COALESCE e la funzione NULLIF, tra gli altri.

Poiché AppMaster è una piattaforma no-code che consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati per applicazioni backend, la comprensione dei valori null diventa vitale durante la creazione, l'aggiornamento e l'esecuzione di query su database relazionali. Quando un utente AppMaster progetta uno schema di database con colonne che potrebbero contenere dati mancanti o sconosciuti, ha la possibilità di definire queste colonne in modo che accettino valori null. In questo modo, le applicazioni backend generate supporteranno valori nulli in queste colonne, fornendo flessibilità e adattandosi a vari scenari di dati.

Ad esempio, considera un utente AppMaster che crea una piattaforma di shopping online. Potrebbero avere una tabella che memorizza informazioni sulle recensioni dei prodotti, con colonne come reviewer_name, rating e review_text. In questo caso, potrebbe essere ragionevole consentire valori nulli nella colonna review_text, poiché alcuni clienti potrebbero scegliere di lasciare una valutazione senza scrivere una recensione vera e propria. La presenza di valori null nella colonna review_text indicherebbe che non è stata fornita alcuna recensione.

La piattaforma no-code di AppMaster, combinata con le sue potenti capacità di generazione e distribuzione di applicazioni utilizzando le tecnologie più recenti, consente agli utenti di gestire e manipolare in modo efficiente i database relazionali nei loro progetti. Con il supporto integrato per la gestione dei valori nulli, AppMaster garantisce che gli utenti possano creare applicazioni con una gestione dei dati coerente, accurata e significativa che soddisfi i loro requisiti specifici. Sfruttando la potenza dei valori nulli, AppMaster consente agli utenti di sbloccare tutto il potenziale dei database relazionali e fornire applicazioni di alta qualità in una frazione del tempo e dei costi rispetto ai metodi tradizionali.