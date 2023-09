リレーショナル データベースのコンテキストでは、NULL 値は、データベース テーブルの特定の列に値またはデータが存在しないことを示す特別なマーカーです。これは、情報の欠落、不明、または適用不可能な部分を表しており、実際の値であるゼロまたは空の文字列と誤解しないでください。 Null 値はリレーショナル データベースにおける重要な概念であり、データの一貫性を向上させ、整合性を維持するように設計されています。

NULL 値の重要性は、1970 年にエドガー F. コッド博士によってリレーショナル モデルが導入されたデータベース システムの初期に遡ります。リレーショナル モデルは、基本的に 1 次述語ロジックの原理に基づいています。値間の関係を表現するための形式的な方法。リレーショナル データベースでは、NULL 値は、特定の行の特定の列に対して「未知の真理値」を持っていると考えることができます。これは、NULL 値が見つかった場合、データの欠如が意図的なものなのか、それともその時点で不明なだけなのかが不明であることを意味します。

通常、リレーショナル データベースは、NULL 値に対応して管理するためにさまざまな戦略を使用します。たとえば、SQL 標準と多くの一般的なデータベース管理システム (DBMS) は、特定の列に NULL 値が存在することを明示的に示す NULL キーワードをサポートしています。さらに、スキーマ定義では、NOT NULL やデフォルトで NULL を許可するなどの制約を使用して、列が NULL 値を受け入れるかどうかを指定することがよくあります。データベース スキーマを設計するとき、開発者は、正規化、データの一貫性、レポートのニーズなどの要素を考慮して、データ モデルで null 値を使用するかどうか、またどのように使用するかを意識的に決定する必要があります。

NULL 値の管理と操作には、データベース操作特有の課題が伴います。たとえば、データをクエリする場合、Null 値は予期しない結果を引き起こす可能性があり、データのフィルタリング、並べ替え、集計時に特別な考慮が必要になります。 SQL では、NULL 値は既知の値とは異なる方法で扱われるため、NULL キーワードは比較、式、関数などのさまざまなコンテキストで使用されます。 NULL 値を効果的に処理するために、SQL には IS NULL 演算子と IS NOT NULL 演算子、COALESCE 関数、NULLIF 関数などの特定の機能が含まれています。

AppMasterユーザーがバックエンド アプリケーションのデータ モデルを視覚的に作成できるno-codeプラットフォームであるため、リレーショナル データベースの作成、更新、クエリを行う際には、null 値を理解することが重要になります。 AppMasterユーザーが欠落データまたは不明なデータを含む可能性のある列を含むデータベース スキーマを設計する場合、NULL 値を受け入れるようにこれらの列を定義するオプションがあります。これにより、生成されたバックエンド アプリケーションはこれらの列で null 値をサポートし、柔軟性が提供され、さまざまなデータ シナリオに対応できるようになります。

たとえば、 AppMasterユーザーがオンライン ショッピング プラットフォームを作成しているとします。製品レビューに関する情報を格納するテーブルがあり、reviewer_name、評価、review_text などの列が含まれる場合があります。この場合、一部の顧客は実際のレビューを書かずに評価を残すことを選択する可能性があるため、review_text 列に null 値を許可することが合理的である可能性があります。 review_text 列に null 値が存在する場合は、レビューが提供されていないことを示します。

AppMasterのno-codeプラットフォームは、最新のテクノロジを使用してアプリケーションを生成および展開するための強力な機能と組み合わせることで、ユーザーがプロジェクト内のリレーショナル データベースを効率的に管理および操作できるようになります。 Null 値を処理するためのサポートが組み込まれているAppMasterにより、ユーザーは、特定の要件を満たす、一貫性があり、正確で意味のあるデータ管理を備えたアプリケーションを作成できるようになります。 AppMasterを使用すると、Null 値の力を活用することで、ユーザーはリレーショナル データベースの可能性を最大限に引き出し、従来の方法と比較して数分の 1 の時間とコストで高品質のアプリケーションを提供できます。