Az kodlu yapılandırmalar

Low-code yapılandırmalar, minimum düzeyde elle kodlamayla uygulamalar oluşturmak için yazılım geliştirme platformlarında soyutlanmış, modüler ve özelleştirilebilir yapı taşlarının kullanımını ifade eder. low-code bir yapılandırma, geliştiricilerin belirli iş gereksinimlerini karşılamak için uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanırken, geleneksel kodlama yöntemlerine göre daha az zaman ve çaba gerektirir. Kuruluşlar ve işletmeler maliyetleri düşürmeye, uygulamaları daha hızlı sunmaya ve işlevsellik veya güvenlikten ödün vermeden çevikliği en üst düzeye çıkarmaya çalıştıkça, bu yaklaşım son birkaç yılda muazzam bir büyüme kaydetti.

Araştırma firması Gartner, hızla gelişen dijital pazarda rekabetçi kalabilmek için daha fazla şirketin bu teknolojileri benimsemesiyle birlikte, 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetinin %65'inden fazlasının low-code uygulama geliştirmeden sorumlu olacağını öngörüyor. Ayrıca Forrester Research, low-code pazarının 2020'den 2025'e kadar %40'lık şaşırtıcı bir bileşik yıllık büyüme oranıyla büyüyeceğini ve 2022 yılına kadar toplam 21,2 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşacağını öngörüyor.

low-code yapılandırmaların artan popülaritesi, öncelikle esneklikleri, kullanım kolaylıkları ve uygulama geliştirme zaman çizelgelerini hızlandırma yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Aşağıdakiler gibi çeşitli ayırt edici özellikler sunarlar:

Görsel programlama: Low-code platformlar, geliştirme sürecini basitleştirmek için drag-and-drop arayüzlerini ve görsel tasarım araçlarını kullanır ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların uygulamaları anlamasını ve oluşturmasını kolaylaştırır.

platformlar, geliştirme sürecini basitleştirmek için arayüzlerini ve görsel tasarım araçlarını kullanır ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların uygulamaları anlamasını ve oluşturmasını kolaylaştırır. Zengin bileşen kitaplıkları: Platformlar, geliştiricilerin uygulama oluşturmak için kullanabileceği önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir bileşenler ve şablonlar sunar. Bu, özel geliştirme ihtiyacını azaltır ve uygulama geliştirme sürecini hızlandırır.

Platformlar, geliştiricilerin uygulama oluşturmak için kullanabileceği önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir bileşenler ve şablonlar sunar. Bu, özel geliştirme ihtiyacını azaltır ve uygulama geliştirme sürecini hızlandırır. Entegrasyon yetenekleri: Low-code platformlar, çeşitli veri kaynakları, hizmetler ve uygulamalarla kusursuz entegrasyonu destekleyerek geliştiricilerin karmaşık entegrasyon senaryolarına ilişkin kapsamlı bilgiye ihtiyaç duymadan kapsamlı yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır.

platformlar, çeşitli veri kaynakları, hizmetler ve uygulamalarla kusursuz entegrasyonu destekleyerek geliştiricilerin karmaşık entegrasyon senaryolarına ilişkin kapsamlı bilgiye ihtiyaç duymadan kapsamlı yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır. Ölçeklenebilirlik: low-code yapılandırmalar kullanılarak oluşturulan uygulamalar, yüksek yüklü kullanım durumlarını yönetebilme yeteneğine sahip olup, kuruluşların zaman içinde ihtiyaçları değiştikçe uygulamalarını kolaylıkla ölçeklendirmelerine olanak tanır.

yapılandırmalar kullanılarak oluşturulan uygulamalar, yüksek yüklü kullanım durumlarını yönetebilme yeteneğine sahip olup, kuruluşların zaman içinde ihtiyaçları değiştikçe uygulamalarını kolaylıkla ölçeklendirmelerine olanak tanır. Güvenlik ve uyumluluk: Low-code platformlar, endüstri standardı güvenlik uygulamalarına uyar ve platformları aracılığıyla oluşturulan uygulamaların düzenleme ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamasını sağlar.

low-code platformun mükemmel bir örneği, AppMaster no-code aracıdır. AppMaster, kapsamlı programlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldıran görsel bir yaklaşımla kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar bu uygulamaları veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (BP Designer kullanarak İş Süreçleri aracılığıyla), REST API'leri ve WSS endpoints tasarlayarak geliştirebilirler. AppMaster ile oluşturulan uygulamalar, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalarda Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi popüler ve güvenilir teknoloji yığınları kullanılarak oluşturulur.

AppMaster ile geliştiriciler, genellikle geleneksel geliştirme yöntemleriyle ilişkili teknik borçlara maruz kalmadan yüksek kaliteli uygulamalar üretirken zamandan ve emekten tasarruf edebilirler. AppMaster platformu, kullanıcıların uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde güncellemelerine olanak tanırken, aynı zamanda özel ihtiyaçlarına göre buluta dağıtım veya şirket içi barındırma seçeneği de sunuyor.

Üstelik, AppMaster sunucu endpoints için havalı (açık API) ve veritabanı şeması taşıma komut dosyaları gibi otomatikleştirilmiş belge oluşturma özelliği, başka bir kolaylık katmanı ekleyerek geliştiricilerin daha fazla zaman ve emekten tasarruf etmesini sağlar. Bu no-code yaklaşım, uygulama geliştirme hazırlık sürelerini 10 kata kadar kısaltır ve maliyetleri 3 kata kadar azaltır; bu da onu küçük kuruluşlardan büyük kuruluşlara kadar çeşitli işletmeler için en uygun seçim haline getirir.

Özet olarak, low-code konfigürasyonlar, yazılım geliştirmenin gerçekleştirilme biçiminde önemli bir değişimi temsil etmektedir. AppMaster gibi low-code platformlar, hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılarak, kapsamlı kodlama uzmanlığına olan ihtiyacı azaltarak ve değişen iş gereksinimlerine uyum sağlamak için gereken ölçeklenebilirlik ve esnekliği sağlayarak, verimliliği ve maliyet etkinliğini ön planda tutan yeni bir yazılım geliştirme çağını başlatıyor. ve uyarlanabilirlik.