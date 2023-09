Les configurations Low-code font référence à l'utilisation de blocs de construction abstraits, modulaires et personnalisables sur des plates-formes de développement logiciel pour créer des applications avec un minimum de codage manuel. Une configuration low-code permet aux développeurs de créer des applications rapidement et efficacement pour répondre aux exigences métier spécifiques, tout en nécessitant moins de temps et d'efforts que les méthodes de codage traditionnelles. Cette approche a connu une croissance considérable au cours des dernières années, alors que les organisations et les entreprises cherchaient à réduire les coûts, à fournir des applications plus rapidement et à maximiser l'agilité sans sacrifier la fonctionnalité ou la sécurité.

Le cabinet de recherche Gartner prédit que d’ici 2024, le développement d’applications low-code représentera plus de 65 % de l’activité de développement d’applications, à mesure que de plus en plus d’entreprises adopteront ces technologies pour rester compétitives sur un marché numérique en évolution rapide. En outre, Forrester Research prévoit que le marché low-code connaîtra une croissance annuelle composée étonnante de 40 % entre 2020 et 2025, pour atteindre une valeur marchande totale de 21,2 milliards de dollars d'ici 2022.

La popularité croissante des configurations low-code est principalement due à leur flexibilité, leur facilité d'utilisation et leur capacité à accélérer les délais de développement d'applications. Ils offrent plusieurs caractéristiques distinctives, telles que :

Programmation visuelle : les plates-formes Low-code utilisent des interfaces drag-and-drop et des outils de conception visuelle pour simplifier le processus de développement, permettant aux utilisateurs non techniques de comprendre et de créer plus facilement des applications.

Bibliothèques de composants riches : les plates-formes proposent des composants et des modèles prédéfinis et personnalisables que les développeurs peuvent utiliser pour créer des applications. Cela réduit le besoin de développement personnalisé et accélère le processus de développement d'applications.

Capacités d'intégration : les plates-formes Low-code prennent en charge une intégration transparente avec diverses sources de données, services et applications, permettant aux développeurs de créer des solutions logicielles complètes sans connaissance approfondie des scénarios d'intégration complexes.

Évolutivité : les applications générées à l'aide de configurations low-code sont capables de gérer des cas d'utilisation à forte charge, permettant aux organisations de faire évoluer facilement leurs applications à mesure que leurs besoins évoluent au fil du temps.

Sécurité et conformité : les plates-formes Low-code adhèrent aux pratiques de sécurité standard du secteur et garantissent que les applications créées via leurs plates-formes répondent aux exigences réglementaires et de conformité.

L’outil no-code AppMaster est un excellent exemple de plate-forme low-code en action. AppMaster permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles grâce à une approche visuelle qui élimine le besoin d'une expertise approfondie en programmation. Les utilisateurs peuvent développer ces applications en concevant des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (via des processus métier à l'aide de BP Designer), des API REST et endpoints WSS. Les applications créées avec AppMaster sont générées à l'aide de piles technologiques populaires et fiables telles que Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS dans les applications mobiles.

Avec AppMaster, les développeurs peuvent économiser du temps et des efforts tout en générant des applications de haute qualité sans encourir la dette technique généralement associée aux méthodes de développement traditionnelles. La plate-forme AppMaster permet aux utilisateurs de mettre à jour leurs applications rapidement et efficacement, tout en offrant également la possibilité de les déployer sur le cloud ou de les héberger sur site en fonction de leurs besoins spécifiques.

De plus, la génération automatisée de documentation d' AppMaster, telle que swagger (API ouverte) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, ajoute une autre couche de commodité, permettant aux développeurs d'économiser encore plus de temps et d'efforts. Cette approche no-code réduit les délais de développement d'applications jusqu'à 10 fois et les coûts jusqu'à 3 fois, ce qui en fait un choix optimal pour les entreprises allant des petites organisations aux grandes entreprises.

En résumé, les configurations low-code représentent un changement significatif dans la manière dont le développement logiciel est effectué. En permettant un développement rapide d'applications, en réduisant le besoin d'une expertise approfondie en matière de codage et en offrant l'évolutivité et la flexibilité nécessaires pour s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise, les plates-formes low-code comme AppMaster ouvrent la voie à une nouvelle ère de développement logiciel qui donne la priorité à l'efficacité et à la rentabilité. et l'adaptabilité.