Az kodlu yetenek havuzu

" Low-code yetenek havuzu", AppMaster no-code platform gibi low-code teknolojiler ve platformlarda uzmanlığa sahip tüm yetenekli profesyonelleri kapsar. low-code bir geliştirme ortamı, geliştiricilerin görsel teknikler aracılığıyla uygulamaları tasarlamasına, geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyarak, elle kodlama gereksinimlerini azaltarak ve süreci kolaylaştırarak ölçeklenebilir yazılım çözümlerinin hızlı bir şekilde oluşturulmasına odaklanır. Teknik bilgisi olmayan kişiler ile profesyonel geliştiriciler arasındaki boşluğu dolduran güçlü bir teknoloji olarak low-code çözümler, verimlilik, maliyet etkinliği ve erişilebilirlik potansiyelleri nedeniyle modern yazılım geliştirmede yükselişe geçiyor.

Gartner'a göre, low-code uygulama geliştirmenin 2024 yılına kadar tüm yazılım geliştirme faaliyetlerinin %65'inden fazlasını oluşturacağı öngörülüyor ve bu da low-code platformlar ve araçlar konusunda uzman profesyonellere yönelik talebin artmasına yol açacak. low-code yetenek havuzu, vatandaş geliştiricilerden deneyimli yazılım mimarları ve mühendislerine kadar, low-code metodolojiler ve teknolojilerle ilgili çeşitli uzmanlık ve yetenek düzeylerine sahip bireylerden oluşur. Bu kişiler low-code araçları ve platformları verimli bir şekilde kullanmak için gerekli becerilere sahiptir ve kalite veya ölçeklenebilirlikten ödün vermeden uygulama geliştirme döngülerinin hızlandırılmasına olanak tanır.

low-code yetenek havuzu low-code teknoloji alanındaki yeterlilik düzeyine ve genel yeteneklere bağlı olarak üç ana katmana ayrılabilir. Bu kademeler şu şekildedir:

Vatandaş geliştiricileri: Bu grup, profesyonel programlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan bireyleri temsil eder. Bu kişiler drag-and-drop araçlarını, modüler bileşenleri ve önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak basit uygulamalar oluşturmak için low-code platformlardan yararlanabilirler. Vatandaş geliştiricileri genellikle küçük ölçekli projelerde veya belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için geçici geliştirme görevlerinde yer alır. Low-code geliştiriciler: Low-code geliştiriciler, kodlama ve yazılım geliştirme konusunda orta düzeyde uzmanlığa sahiptir. low-code platformları kullanma konusunda olağanüstü bir yeterlilik sergiliyorlar ve genellikle özel kod ve entegrasyonlar ekleyerek bu araçların işlevselliğini genişletebiliyorlar. Low-code geliştiriciler genellikle orta ölçekli projelerle veya daha büyük uygulamalar için devam eden bakım ve destek görevleriyle ilgilenir. Low-code mimarlar ve mühendisler: Bu profesyoneller low-code yetenek havuzunun en üst kademesini temsil eder ve hem geleneksel yazılım geliştirme hem de low-code platformlarda uzmandırlar. Low-code mimarlar ve mühendisler low-code araçlar ve özel kodun bir kombinasyonunu kullanarak karmaşık uygulamaları tasarlama, geliştirme ve dağıtma yeteneğine sahiptir. Genellikle bir kuruluş içinde low-code metodolojilerin benimsenmesini sağlamaktan ve uygulanan çözümlerin iş hedefleri, performans gereksinimleri ve sektördeki en iyi uygulamalarla uyumlu olmasını sağlamaktan sorumludurlar.

Son derece gelişmiş low-code platformun olağanüstü bir örneği AppMaster. Arka uç, web ve mobil uygulamaların geliştirilmesini destekleyen AppMaster, müşterilerin görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, veritabanı şemaları tanımlamasına, iş süreçleri tasarlamasına ve REST API ve WSS Uç Noktaları geliştirmesine olanak tanır. Müşteriler, mobil uygulamalar için sunucu odaklı bir yaklaşım kullanarak kullanıcı arayüzünü, mantığı ve API anahtarlarını uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden güncelleyebilir.

AppMaster gibi low-code metodolojileri ve teknolojileri benimseyen şirketlerin, geliştirme ekiplerindeki potansiyel beceri açığını dikkate alması gerekir. Kuruluşlar, geliştiricilerinin sürekli eğitimine ve becerilerinin geliştirilmesine yatırım yaparak, geliştirme ekiplerinin low-code platformların tüm avantajlarından yararlanmak için iyi donanıma sahip olmasını sağlayabilir. Bu, geliştirme sürecinde verimliliğin artmasına, pazara çıkış süresinin azalmasına ve yazılım geliştirme projelerinde maliyet etkinliğinin artmasına yol açabilir.

Sonuç olarak, low-code yetenek havuzu, verimli yazılım geliştirme için low-code platformları ve araçları kullanma konusunda usta, yetenekli profesyonellerden oluşan büyüyen bir segmenti temsil ediyor. Yazılım geliştirme ortamında low-code çözümlerin yükselişiyle birlikte, low-code profesyonellere olan talep de artmaya devam edecek. Kuruluşlar bu teknolojileri benimsemeye ve birleştirmeye çalışırken, low-code metodolojilerin potansiyelinden tam olarak yararlanmak için geliştirme ekiplerinin eğitimine ve becerilerinin geliştirilmesine yatırım yapmak çok önemlidir. Bunu yaparak şirketler daha hızlı, daha çevik ve uygun maliyetli yazılım geliştirme süreçlerinin kilidini açabilir ve sonuçta hızla gelişen dijital ortamda rekabet avantajını artırabilir.