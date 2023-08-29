Az kodlu teslimat

Low-code teslimi, yazılım çözümlerini oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için gereken manuel, elle yazılmış kod miktarını azaltarak uygulamaların oluşturulmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlayan modern bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Yalnızca Java, C++ veya Python gibi programlama dillerine güvenmek yerine, AppMaster gibi low-code dağıtım platformları, geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların benzer şekilde drag-and-drop arayüzlerini, görsel modelleme araçlarını ve görsel modelleme araçlarını kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. yeniden kullanılabilir bileşenler Bu, daha hızlı uygulama geliştirme, daha düşük geliştirme maliyetleri, daha iyi uygulama kalitesi ve iş gereksinimlerine ve pazar fırsatlarına hızlı yanıt verme olanağı sağlar.

Low-code dağıtım platformları web, arka uç ve mobil uygulamalar gibi çeşitli uygulama türlerine hitap edebilir. Basit görev otomasyonu ve iş süreci yönetiminden, karmaşık kurumsal düzeyde ve yüksek yüklü uygulamaların geliştirilmesine kadar çok sayıda kullanım senaryosunu desteklerler. Önceden oluşturulmuş şablonlar ve yeniden kullanılabilir bileşenler kullanan bu platformlar, hem geliştirme süresini hem de hata olasılığını önemli ölçüde azaltırken aynı zamanda uygulama kalitesini ve sürdürülebilirliğini de en üst düzeye çıkarır.

AppMaster gibi low-code dağıtım platformlarının önemli bir özelliği, kullanıcılar tarafından oluşturulan görsel planlara dayalı olarak gerçek uygulama kaynak kodunu, yürütülebilir ikili dosyaları veya tüm uygulamaları oluşturma yeteneğidir. Bu otomatik kod oluşturma süreci, zaman alıcı ve hataya açık olabilen manuel programlama ihtiyacını ortadan kaldırır. AppMaster özellikle Go programlama dilini kullanarak arka uç uygulamaları, Vue 3 JavaScript çerçevesini kullanan web uygulamaları ve Android için sunucu odaklı Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS platformları için SwiftUI kullanan mobil uygulamalar üretir.

low-code dağıtımının bir diğer önemli yönü de teknik borcun ortadan kaldırılmasına odaklanmasıdır. Bir uygulamanın gereksinimlerinde veya planında değişiklik yapıldığında, low-code platform, sıfırdan yeni bir uygulama kümesi oluşturarak çözümün çevik, güncel kalmasını ve önceki sürümlerden kalan kod kalıntılarından arınmış olmasını sağlar. Bu temiz sayfa yaklaşımı, bakımı son derece kolay, ölçeklenebilir ve gelişen iş ihtiyaçlarına uyarlanabilir uygulamalara yol açar.

AppMaster gibi Low-code dağıtım platformları ayrıca çok çeşitli RDBMS (İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) veritabanları, API'ler (Uygulama Programlama Arayüzleri) ve web hizmetleri için kullanıma hazır destek sağlar. Örneğin, AppMaster uygulamaları birincil veri kaynağı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir. Veritabanlarının, API'lerin ve diğer hizmetlerin kusursuz entegrasyonu, uygulama geliştirme ve dağıtım sürecini önemli ölçüde basitleştirerek geliştiricilerin düşük seviyeli altyapı ve entegrasyon görevlerine zaman harcamak yerine yenilikçi çözümler tasarlamaya ve sunmaya odaklanmasına olanak tanır.

low-code dağıtım platformlarının sektörler arasında benimsenmesi arttıkça yeni trendler ve gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu trendlerden biri low-code veya no-code teknolojilerle geliştirilen uygulamalara yönelik artan pazar talebidir. Forrester Research'e göre, küresel low-code uygulama geliştirme platformu pazarının 2017'deki 3,8 milyar dolardan 2022'ye kadar 21,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca Gartner low-code uygulama geliştirmenin tüm uygulama geliştirmenin %65'inden fazlasını oluşturacağını tahmin ediyor 2024 yılına kadar faaliyet.

Bu hızlı büyüme, giderek daha rekabetçi ve hızlı ilerleyen iş ortamı, endüstriler arasında dijital dönüşüme yönelik artan talep ve uygun maliyetli ve verimli uygulama geliştirme yöntemlerine yönelik artan ihtiyaç gibi çeşitli faktörlere bağlanabilir. Kuruluşlar, low-code dağıtım platformlarından yararlanarak yenilikçi çözümleri hızlı bir şekilde uygulayabilir, rekabette öne geçebilir ve sürekli değişen pazar dinamiklerine uyum sağlayabilir.

Özetle, low-code teslimat, manuel programlama çabalarını en aza indirerek ve çok çeşitli uygulama türlerini ve kullanım durumlarını destekleyerek hızlı ve verimli uygulama geliştirmeyi mümkün kılan, dönüştürücü bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. AppMaster gibi platformlar sayesinde kullanıcılar, arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel olarak oluşturabilir, test edebilir ve dağıtabilir ve aynı zamanda teknik borç tuzaklarından kaçınabilir. low-code dağıtım teknolojilerinin benimsenmesi artmaya devam ettikçe işletmeler, uygulama geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetin giderek arttığı bir pazarda inovasyonu teşvik etmek için bu trendden yararlanabilirler.