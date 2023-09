Configurações de baixo código

As configurações Low-code referem-se ao uso de blocos de construção abstratos, modulares e personalizáveis ​​em plataformas de desenvolvimento de software para criar aplicativos com o mínimo de codificação manual. Uma configuração low-code permite que os desenvolvedores criem aplicativos de maneira rápida e eficiente para atender a requisitos de negócios específicos, exigindo menos tempo e esforço do que os métodos de codificação tradicionais. Essa abordagem teve um enorme crescimento nos últimos anos, à medida que organizações e empresas buscaram reduzir custos, fornecer aplicativos com mais rapidez e maximizar a agilidade sem sacrificar a funcionalidade ou a segurança.

A empresa de pesquisa Gartner prevê que, até 2024, o desenvolvimento de aplicações low-code será responsável por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicações, à medida que mais empresas adotam essas tecnologias para se manterem competitivas no mercado digital em rápida evolução. Além disso, a Forrester Research projeta que o mercado low-code crescerá a uma surpreendente taxa composta de crescimento anual de 40% entre 2020 e 2025, atingindo um valor de mercado total de 21,2 mil milhões de dólares até 2022.

A crescente popularidade das configurações low-code se deve principalmente à sua flexibilidade, facilidade de uso e capacidade de acelerar os cronogramas de desenvolvimento de aplicativos. Eles oferecem vários recursos distintivos, como:

Programação visual: plataformas Low-code utilizam interfaces drag-and-drop e ferramentas de design visual para simplificar o processo de desenvolvimento, tornando mais fácil para usuários não técnicos entender e criar aplicativos.

Bibliotecas de componentes ricas: as plataformas oferecem componentes e modelos pré-construídos e personalizáveis ​​que os desenvolvedores podem usar para criar aplicativos. Isso reduz a necessidade de desenvolvimento personalizado e agiliza o processo de desenvolvimento de aplicativos.

Capacidades de integração: plataformas Low-code oferecem suporte à integração perfeita com diversas fontes de dados, serviços e aplicativos, permitindo que os desenvolvedores criem soluções de software abrangentes sem amplo conhecimento de cenários de integração complexos.

Escalabilidade: Os aplicativos gerados usando configurações low-code são capazes de lidar com casos de uso de alta carga, permitindo que as organizações escalem seus aplicativos com facilidade à medida que suas necessidades evoluem ao longo do tempo.

Segurança e conformidade: as plataformas Low-code aderem às práticas de segurança padrão do setor e garantem que os aplicativos criados por meio de suas plataformas atendam aos requisitos regulatórios e de conformidade.

Um excelente exemplo de plataforma low-code em ação é a ferramenta no-code AppMaster. AppMaster permite aos usuários criar aplicativos back-end, web e móveis por meio de uma abordagem visual que elimina a necessidade de amplo conhecimento em programação. Os usuários podem desenvolver esses aplicativos projetando modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (por meio de processos de negócios usando BP Designer), APIs REST e endpoints WSS. Os aplicativos criados com AppMaster são gerados usando pilhas de tecnologia populares e confiáveis, como Go (golang) para aplicativos backend, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos web, e Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS em aplicativos móveis.

Com AppMaster, os desenvolvedores podem economizar tempo e esforço enquanto geram aplicativos de alta qualidade sem incorrer na dívida técnica normalmente associada aos métodos tradicionais de desenvolvimento. A plataforma AppMaster permite que os usuários atualizem seus aplicativos de forma rápida e eficiente, ao mesmo tempo que oferece a opção de implantar na nuvem ou hospedar no local, dependendo de suas necessidades específicas.

Além disso, a geração automatizada de documentação do AppMaster, como swagger (API aberta) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, adiciona outra camada de conveniência, economizando ainda mais tempo e esforço aos desenvolvedores. Essa abordagem no-code reduz os prazos de desenvolvimento de aplicativos em até 10 vezes e reduz os custos em até 3 vezes, tornando-a uma escolha ideal para empresas que vão desde pequenas organizações até grandes empresas.

Em resumo, as configurações low-code representam uma mudança significativa na forma como o desenvolvimento de software está sendo realizado. Ao permitir o rápido desenvolvimento de aplicativos, reduzir a necessidade de amplo conhecimento em codificação e fornecer a escalabilidade e a flexibilidade necessárias para se adaptar às mudanças nos requisitos de negócios, plataformas low-code como AppMaster estão inaugurando uma nova era de desenvolvimento de software que prioriza eficiência e economia. e adaptabilidade.