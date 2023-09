Low-code configuraties verwijzen naar het gebruik van geabstraheerde, modulaire en aanpasbare bouwstenen op softwareontwikkelingsplatforms om applicaties te creëren met minimale handmatige codering. Dankzij een low-code configuratie kunnen ontwikkelaars snel en efficiënt applicaties maken om aan specifieke zakelijke vereisten te voldoen, terwijl ze minder tijd en moeite vergen dan traditionele codeermethoden. Deze aanpak heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, omdat organisaties en bedrijven hebben geprobeerd de kosten te verlagen, applicaties sneller te leveren en de flexibiliteit te maximaliseren zonder functionaliteit of beveiliging op te offeren.

Onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat in 2024 de ontwikkeling van low-code applicaties verantwoordelijk zal zijn voor meer dan 65% van de applicatieontwikkelingsactiviteiten, naarmate meer bedrijven deze technologieën adopteren om concurrerend te blijven op de snel evoluerende digitale markt. Bovendien voorspelt Forrester Research dat de low-code markt tussen 2020 en 2025 zal groeien met een verbazingwekkend samengesteld jaarlijks groeipercentage van 40%, waardoor in 2022 een totale marktwaarde van 21,2 miljard dollar zal worden bereikt.

De toenemende populariteit van low-code configuraties is voornamelijk te danken aan hun flexibiliteit, gebruiksgemak en het vermogen om de ontwikkelingstijdlijnen van applicaties te versnellen. Ze bieden verschillende onderscheidende kenmerken, zoals:

Visueel programmeren: Low-code platforms maken gebruik van drag-and-drop interfaces en visuele ontwerptools om het ontwikkelingsproces te vereenvoudigen, waardoor het voor niet-technische gebruikers gemakkelijker wordt om applicaties te begrijpen en te creëren.

platforms maken gebruik van interfaces en visuele ontwerptools om het ontwikkelingsproces te vereenvoudigen, waardoor het voor niet-technische gebruikers gemakkelijker wordt om applicaties te begrijpen en te creëren. Rijke componentbibliotheken: de platforms bieden kant-en-klare, aanpasbare componenten en sjablonen die ontwikkelaars kunnen gebruiken om applicaties te maken. Dit vermindert de noodzaak voor ontwikkeling op maat en versnelt het applicatieontwikkelingsproces.

de platforms bieden kant-en-klare, aanpasbare componenten en sjablonen die ontwikkelaars kunnen gebruiken om applicaties te maken. Dit vermindert de noodzaak voor ontwikkeling op maat en versnelt het applicatieontwikkelingsproces. Integratiemogelijkheden: Low-code platforms ondersteunen naadloze integratie met verschillende gegevensbronnen, services en applicaties, waardoor ontwikkelaars uitgebreide softwareoplossingen kunnen creëren zonder uitgebreide kennis van complexe integratiescenario's.

platforms ondersteunen naadloze integratie met verschillende gegevensbronnen, services en applicaties, waardoor ontwikkelaars uitgebreide softwareoplossingen kunnen creëren zonder uitgebreide kennis van complexe integratiescenario's. Schaalbaarheid: De applicaties die met low-code -configuraties worden gegenereerd, zijn in staat gebruiksscenario's met hoge belasting aan te kunnen, waardoor organisaties hun applicaties gemakkelijk kunnen schalen naarmate hun behoeften in de loop van de tijd evolueren.

De applicaties die met -configuraties worden gegenereerd, zijn in staat gebruiksscenario's met hoge belasting aan te kunnen, waardoor organisaties hun applicaties gemakkelijk kunnen schalen naarmate hun behoeften in de loop van de tijd evolueren. Beveiliging en compliance: Low-code platforms houden zich aan de industriestandaard beveiligingspraktijken en zorgen ervoor dat applicaties die via hun platforms zijn gebouwd, voldoen aan de wettelijke en compliance-eisen.

Een uitstekend voorbeeld van een low-code platform in actie is de AppMaster no-code tool. AppMaster kunnen gebruikers backend-, web- en mobiele applicaties creëren via een visuele aanpak die de noodzaak van uitgebreide programmeerexpertise elimineert. Gebruikers kunnen deze applicaties ontwikkelen door datamodellen (databaseschema), bedrijfslogica (via Business Processes met behulp van BP Designer), REST API's en WSS- endpoints te ontwerpen. Applicaties gemaakt met AppMaster worden gegenereerd met behulp van populaire en betrouwbare technologiestacks zoals Go (golang) voor backend-applicaties, Vue3-framework en JS/TS voor webapplicaties, en Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS in mobiele applicaties.

Met AppMaster kunnen ontwikkelaars tijd en moeite besparen bij het genereren van applicaties van hoge kwaliteit zonder de technische schulden op te lopen die gewoonlijk gepaard gaan met traditionele ontwikkelingsmethoden. Het platform van AppMaster stelt gebruikers in staat hun applicaties snel en efficiënt te updaten, terwijl het ook de mogelijkheid biedt om deze in de cloud te implementeren of on-premise te hosten, afhankelijk van hun specifieke behoeften.

Bovendien voegt AppMaster 's geautomatiseerde generatie van documentatie, zoals swagger (open API) voor endpoints en databaseschemamigratiescripts, een extra laag gemak toe, waardoor ontwikkelaars nog meer tijd en moeite besparen. Deze aanpak no-code verkort de doorlooptijden van applicatieontwikkeling tot tien keer en verlaagt de kosten tot drie keer, waardoor het een optimale keuze is voor bedrijven variërend van kleine organisaties tot grote ondernemingen.

Samenvattend vertegenwoordigen low-code configuraties een significante verschuiving in de manier waarop softwareontwikkeling wordt uitgevoerd. Door snelle applicatieontwikkeling mogelijk te maken, de behoefte aan uitgebreide codeerexpertise te verminderen en de schaalbaarheid en flexibiliteit te bieden die nodig is om zich aan te passen aan veranderende zakelijke vereisten, luiden low-code platforms zoals AppMaster een nieuw tijdperk van softwareontwikkeling in waarin efficiëntie en kosteneffectiviteit voorop staan. en aanpassingsvermogen.