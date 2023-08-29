Düşük kodlu TPG'ler (Temel Performans Göstergeleri)

Low-code KPI'lar (Anahtar Performans Göstergeleri), AppMaster gibi low-code uygulama geliştirme platformlarının etkinliğini, verimliliğini, kalitesini ve genel sonuçlarını değerlendirmek ve ölçmek için kullanılan temel ölçümlerdir. Bu ölçümler paydaşlara, geliştiricilere ve müşterilere low-code çözümlerin performansına ilişkin değerli bilgiler sağlayarak, pazara çıkış süresini, maliyetleri ve olası darboğazları azaltırken uygulama geliştirmeyi optimize etmelerine ve iyileştirmelerine olanak tanır. Low-code KPI'ları takip edip analiz ederek, teknoloji yatırımlarını stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmek ve yazılım geliştirme sürecinde sürekli iyileştirme sağlamak mümkün hale gelir.

low-code uygulama geliştirme bağlamında, dikkate alınabilecek birkaç temel KPI vardır ve bunlar genellikle üç ana kategoriye ayrılabilir: verimlilik ölçümleri, etkililik ölçümleri ve kalite ölçümleri.

Verimlilik Metrikleri

Verimlilik ölçümleri low-code platformlar kullanılarak geliştirme süreciyle ilişkili hız, maliyet ve kaynak tüketimiyle ilgilenir. low-code bağlamında bazı yaygın verimlilik KPI'ları şunları içerir:

Geliştirme süresi: low-code bir platform kullanarak uygulamaları geliştirmek, test etmek ve dağıtmak için gereken süre. Geliştirme süresindeki azalma, low-code platformların birincil avantajıdır; AppMaster gibi bazı platformlar, geleneksel kodlama yöntemlerine kıyasla 10 kata kadar daha hızlı geliştirme süreleri sunar.

bir platform kullanarak uygulamaları geliştirmek, test etmek ve dağıtmak için gereken süre. Geliştirme süresindeki azalma, platformların birincil avantajıdır; gibi bazı platformlar, geleneksel kodlama yöntemlerine kıyasla 10 kata kadar daha hızlı geliştirme süreleri sunar. Pazara çıkış süresi: Uygulamaların piyasaya sürülme ve son kullanıcılara sunulma hızı. Low-code platformlar genellikle pazara çıkış süresinin önemli ölçüde daha hızlı olmasını sağlayarak kuruluşların pazar taleplerine daha etkili yanıt vermesini ve ortaya çıkan fırsatları yakalamasını sağlar.

Uygulamaların piyasaya sürülme ve son kullanıcılara sunulma hızı. platformlar genellikle pazara çıkış süresinin önemli ölçüde daha hızlı olmasını sağlayarak kuruluşların pazar taleplerine daha etkili yanıt vermesini ve ortaya çıkan fırsatları yakalamasını sağlar. Maliyet tasarrufları: Geliştirme maliyetlerinin, kaynak kullanımının, altyapı bakımının ve yazılım geliştirmeyle ilgili diğer harcamaların azalmasıyla elde edilen mali faydalar. low-code platformların kullanılması, geleneksel metodolojilere kıyasla 3 kata kadar maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Geliştirme maliyetlerinin, kaynak kullanımının, altyapı bakımının ve yazılım geliştirmeyle ilgili diğer harcamaların azalmasıyla elde edilen mali faydalar. platformların kullanılması, geleneksel metodolojilere kıyasla 3 kata kadar maliyet tasarrufu sağlayabilir. Kaynak tüketimi: Uygulama geliştirme ve yönetimi için gereken insan ve teknik kaynak miktarı. Low-code platformlar, geliştiricilerin daha az kaynakla çözümler oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyarak kuruluşların kaynaklarını daha stratejik bir şekilde tahsis etmelerine olanak tanır.

Etkililik Metrikleri

Etkililik ölçümleri low-code platformlar kullanılarak geliştirilen uygulamaların işlevlerine, kullanılabilirliğine, entegrasyonuna ve güvenilirliğine odaklanır. Bu kategorideki bazı önemli KPI'lar şunları içerir:

İşlevsel kapsam: low-code uygulamaların tanımlanmış iş gereksinimlerini ve kullanım durumlarını ne ölçüde karşıladığı. Bu ölçüm, çözümün kapsamlılığının ve kuruluşun ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinin değerlendirilmesine yardımcı olur.

uygulamaların tanımlanmış iş gereksinimlerini ve kullanım durumlarını ne ölçüde karşıladığı. Bu ölçüm, çözümün kapsamlılığının ve kuruluşun ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Kullanıcı deneyimi: Uygulamaların genel memnuniyeti, kullanılabilirliği ve kullanıcı dostu olması. AppMaster gibi Low-code platformlar, geliştiricilerin web ve mobil uygulamalar için sezgisel ve görsel olarak çekici kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanıyarak genel kullanıcı deneyimini geliştirir.

Uygulamaların genel memnuniyeti, kullanılabilirliği ve kullanıcı dostu olması. gibi platformlar, geliştiricilerin web ve mobil uygulamalar için sezgisel ve görsel olarak çekici kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanıyarak genel kullanıcı deneyimini geliştirir. Entegrasyon yetenekleri: low-code uygulamaların mevcut sistemler, süreçler ve üçüncü taraf hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneği. low-code birçok platform, çok çeşitli API'ler için yerleşik entegrasyon yetenekleri ve desteği sağlayarak diğer uygulama ve sistemlerle sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırır.

uygulamaların mevcut sistemler, süreçler ve üçüncü taraf hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneği. birçok platform, çok çeşitli API'ler için yerleşik entegrasyon yetenekleri ve desteği sağlayarak diğer uygulama ve sistemlerle sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırır. Güvenilirlik ve kararlılık: low-code uygulamaların davranış ve performansındaki tutarlılık ve öngörülebilirlik düzeyi. Uygulamaların güvenilirliğinin sağlanması, hem son kullanıcı memnuniyeti hem de yazılım çözümünün genel başarısı açısından çok önemlidir.

Kalite Ölçütleri

Kalite ölçümleri low-code uygulamaların genel sağlamlığı, sürdürülebilirliği, güvenliği ve performansıyla ilgilidir. low-code bağlamda bazı hayati kalite KPI'ları şunları içerir:

Kod kalitesi: En iyi kodlama uygulamalarına bağlılık, sürdürülebilirlik ve oluşturulan kaynak koduyla ilişkili teknik borç. Örneğin AppMaster , Go programlama diliyle arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanan mobil uygulamalar için kod üretir. Bu, oluşturulan kodun yüksek kalitede olmasını ve endüstri standardı kodlama kurallarına uygun olmasını sağlar.

En iyi kodlama uygulamalarına bağlılık, sürdürülebilirlik ve oluşturulan kaynak koduyla ilişkili teknik borç. Örneğin , Go programlama diliyle arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile web uygulamaları ve Android için Kotlin ve ve iOS için kullanan mobil uygulamalar için kod üretir. Bu, oluşturulan kodun yüksek kalitede olmasını ve endüstri standardı kodlama kurallarına uygun olmasını sağlar. Uygulama performansı: low-code uygulamaların yanıt süreleri, verimi ve ölçeklenebilirliği. AppMaster durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları ve birincil veritabanı olarak Postgresql uyumlu veritabanlarına yönelik desteği, yüksek performans ve ölçeklenebilirlik sağlayarak platformun kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarını verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

uygulamaların yanıt süreleri, verimi ve ölçeklenebilirliği. durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları ve birincil veritabanı olarak Postgresql uyumlu veritabanlarına yönelik desteği, yüksek performans ve ölçeklenebilirlik sağlayarak platformun kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarını verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Güvenlik: low-code uygulamaların hassas verileri koruma, yetkisiz erişime karşı koruma ve ilgili düzenlemelere uygunluğu sağlama yeteneği. AppMaster gibi Low-code platformlar, kuruluşların güvenli uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için genellikle en iyi güvenlik uygulamalarını ve yapılandırılabilir güvenlik özelliklerini içerir.

uygulamaların hassas verileri koruma, yetkisiz erişime karşı koruma ve ilgili düzenlemelere uygunluğu sağlama yeteneği. gibi platformlar, kuruluşların güvenli uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için genellikle en iyi güvenlik uygulamalarını ve yapılandırılabilir güvenlik özelliklerini içerir. Bakım Kolaylığı: low-code uygulamaların, kullanıcılarda kesintiye neden olmadan veya önemli düzeyde yeniden çalışma gerektirmeden güncellenebilmesi, değiştirilebilmesi veya geliştirilebilmesi kolaylığı. Low-code platformlar, değişen iş gereksinimlerine yanıt olarak uygulamaların hızla uyarlanmasını ve geliştirilmesini doğal olarak destekler ve önemli yeniden geliştirme çabalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Sonuç olarak, Low-code KPI'lar, low-code platformların yazılım geliştirme süreci üzerindeki genel değerini ve etkisini değerlendirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Kuruluşlar, bu ölçümleri takip ederek ve low-code çözümlerin verimliliğini, etkililiğini ve kalitesini değerlendirerek teknoloji yatırımlarını optimize edebilir, bunları stratejik hedeflerle uyumlu hale getirebilir ve müşterilerinin ve son kullanıcılarının gelişen taleplerini karşılayan sağlam, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturabilir. .