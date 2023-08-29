Low-code配置是指在软件开发平台上使用抽象、模块化和可定制的构建块，以最少的手工编码来创建应用程序。 low-code配置使开发人员能够快速高效地创建应用程序来满足特定的业务需求，同时比传统编码方法需要更少的时间和精力。这种方法在过去几年中经历了巨大的增长，因为组织和企业都在寻求降低成本、更快地交付应用程序并在不牺牲功能或安全性的情况下最大限度地提高敏捷性。

研究公司 Gartner 预测，到 2024 年， low-code应用程序开发将占应用程序开发活动的 65% 以上，因为越来越多的公司采用这些技术来在快速发展的数字市场中保持竞争力。此外，Forrester Research 预测，从 2020 年到 2025 年low-code市场将以惊人的 40% 复合年增长率增长，到 2022 年总市值将达到 212 亿美元。

low-code配置的日益普及主要是由于它们的灵活性、易用性以及加快应用程序开发时间的能力。它们具有多种独特的功能，例如：

可视化编程： Low-code 平台利用 drag-and-drop 界面和可视化设计工具来简化开发过程，使非技术用户更容易理解和创建应用程序。

平台利用 界面和可视化设计工具来简化开发过程，使非技术用户更容易理解和创建应用程序。 丰富的组件库： 这些平台提供预构建的、可定制的组件和模板，开发人员可以使用它们来创建应用程序。这减少了定制开发的需要并加快了应用程序开发过程。

这些平台提供预构建的、可定制的组件和模板，开发人员可以使用它们来创建应用程序。这减少了定制开发的需要并加快了应用程序开发过程。 集成能力： Low-code 平台支持与各种数据源、服务和应用程序的无缝集成，使开发人员无需深入了解复杂的集成场景即可创建全面的软件解决方案。

平台支持与各种数据源、服务和应用程序的无缝集成，使开发人员无需深入了解复杂的集成场景即可创建全面的软件解决方案。 可扩展性： 使用 low-code 配置生成的应用程序能够处理高负载用例，使组织能够随着需求的变化轻松扩展其应用程序。

使用 配置生成的应用程序能够处理高负载用例，使组织能够随着需求的变化轻松扩展其应用程序。 安全性和合规性： Low-code 平台遵守行业标准安全实践，并确保通过其平台构建的应用程序满足法规和合规性要求。

AppMaster no-code工具是low-code平台实际应用的一个很好的例子。 AppMaster允许用户通过可视化方法创建后端、Web 和移动应用程序，无需大量编程专业知识。用户可以通过设计数据模型（数据库模式）、业务逻辑（通过使用 BP Designer 的业务流程）、REST API 和 WSS endpoints来开发这些应用程序。使用AppMaster创建的应用程序是使用流行且可靠的技术堆栈生成的，例如用于后端应用程序的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的 Vue3 框架和 JS/TS、用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose以及用于移动应用程序的 iOS 的SwiftUI 。

借助AppMaster ，开发人员可以节省时间和精力，同时生成高质量的应用程序，而不会产生通常与传统开发方法相关的技术债务。 AppMaster的平台使用户能够快速高效地更新其应用程序，同时还提供根据其特定需求部署到云或本地托管的选项。

此外， AppMaster自动生成文档，例如用于服务器endpoints swagger（开放 API）和数据库模式迁移脚本，增加了另一层便利，为开发人员节省了更多时间和精力。这种no-code方法可将应用程序开发周期缩短多达 10 倍，并将成本降低多达 3 倍，使其成为从小组织到大型企业的最佳选择。

总之， low-code配置代表了软件开发方式的重大转变。通过实现快速应用程序开发、减少对大量编码专业知识的需求，并提供适应不断变化的业务需求所需的可扩展性和灵活性，像AppMaster这样low-code平台正在开创一个优先考虑效率和成本效益的软件开发新时代和适应性。