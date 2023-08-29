Düşük kodlu planlar

Yazılım geliştirme bağlamında uygulanan Low-code planlar, geliştiricilerin minimum manuel kodlamayla uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir dizi önceden tanımlanmış şablon, model, çerçeve ve bileşeni ifade eder. low-code planların odak noktası, hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılmak, pazara çıkış süresini kısaltmak, girişteki teknik engelleri azaltmak ve hata olasılığını en aza indirmek, böylece ölçeklenebilir, verimli ve uygun maliyetli uygulamaların geliştirilmesine ve bakımına yardımcı olmaktır. etkili yazılım çözümleri.

low-code planların arkasındaki temel dayanak, işletmelerin ve kuruluşların sürekli değişen pazar dinamiklerine uyum sağlama ve yüksek kaliteli yazılım çözümlerini daha hızlı sunma konusunda artan ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Yakın zamanda yapılan bir Forrester Research araştırmasına göre, low-code pazar, yıllık %40'lık bir bileşik büyüme oranıyla büyüyor ve 2022 yılına kadar 21 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Sonuç olarak, low-code planların benimsenme oranı hızlandı ve bu pazarın kapsamı genişledi. bankacılık ve sağlık hizmetlerinden perakende ve üretime kadar çeşitli alanlarda ve endüstri dallarında uygulamaları.

low-code bağlamda planlar, en iyi uygulamaları, standart süreçleri ve yaygın olarak kullanılan tasarım modellerini kapsar ve bir uygulamanın görsel modellemesi ile gerçek kod oluşturma arasında etkin bir köprü görevi görür. Bunların kullanımı, geliştiricilerin uygulamanın her yönünü elle kodlama ihtiyacını önemli ölçüde azaltır, böylece işletmelerin maliyetleri azaltmasına, rekabet avantajı kazanmasına ve gelişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve verimli bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır.

Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını sağlamak için low-code planlar kullanılır. AppMaster müşterilerin görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturmasına, görsel bir İş Süreci Tasarımcısı kullanarak iş mantığını tanımlamasına (İş Süreçleri olarak anılır) ve REST API ve WSS endpoints uygulamasına olanak tanır. Web ve mobil uygulamalar için AppMaster drag-and-drop arayüzü, Web ve Mobil İş Süreci tasarımcıları aracılığıyla her bir bileşenin iş mantığının tanımlanmasının yanı sıra kullanıcı arayüzlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır.

'Yayınla' düğmesine basıldığında AppMaster, uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler yapar, bunları Docker konteynerlerine (arka uç uygulamaları için) paketler ve buluta dağıtır. AppMaster arka uç uygulamaları için Go'yu (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesini ve JS/TS'yi, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS mobil uygulamaları için SwiftUI destekler. Ek olarak AppMaster, müşterilerin mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, iş mantığını ve API anahtarlarını App Store ve Google Play'e yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanıyan sunucu odaklı bir yaklaşım kullanıyor.

Low-code planlar, yeniden kullanılabilir, entegrasyona hazır bileşenler sağlayarak geliştirici üretkenliğini artırır, böylece ortak işlevsellik ve özellikleri yeniden oluşturma çabasını azaltır. Örneğin, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, veri doğrulama ve hata işleme gibi güvenlik önlemleri low-code planlar kullanılarak kolayca uygulanabilir, böylece tekdüzelik sağlanır ve manuel kodlama işlemi sırasında ortaya çıkabilecek insan hataları azaltılır.

İşbirliği ve ekip çalışması, yazılım geliştirmede standartlaştırılmış bir yaklaşımı teşvik ettikleri için low-code planların benimsenmesiyle de desteklenmektedir. Ekipler, geliştirme yaşam döngüsünü etkili bir şekilde yönetirken tutarlı bir mimariyi, uygulama tasarımını ve kod kalitesini koruyabilir. Planlar değiştirilerek uygulamalarda hızlı ve verimli bir şekilde değişiklikler yapılabilir ve yeni sürümler 30 saniyeden kısa sürede oluşturulup devreye alınabilir. Ayrıca AppMaster uygulamaları her seferinde sıfırdan oluşturduğu için teknik borç ortadan kaldırılarak nihai ürünün ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve verimli olması sağlanır.

Özetle, low-code planlar, modern yazılım geliştirmede çok önemli bir role sahiptir ve standartlaştırılmış şablonların, kalıpların ve önceden oluşturulmuş bileşenlerin benimsenmesi yoluyla hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılar. Yeniden kullanılabilirliği, tutarlılığı ve ölçeklenebilirliği teşvik ediyorlar ve AppMaster gibi platformların önemli bir parçası haline geldiler. low-code planları benimsemek, işletmelerin pazar taleplerine çeviklikle yanıt vermesini sağlar ve giderek dijitalleşen dünyada yazılım geliştirmeye yönelik uygun maliyetli, verimli ve sürdürülebilir bir yaklaşım sağlar.