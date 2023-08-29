Az kodlu iş rolleri

Low-code iş rolleri, dijital çözümleri hızlı bir şekilde tasarlamak, oluşturmak ve dağıtmak için AppMaster gibi low-code veya no-code geliştirme platformlarının kullanımını içeren, yazılım geliştirme endüstrisindeki profesyonel pozisyonları ve sorumlulukları ifade eder. Bu iş rolleri, kapsamlı kod satırlarını manuel olarak yazmak yerine görsel geliştirme ortamlarından, modüler bileşenlerden ve otomatikleştirilmiş süreçlerden yararlanmayı vurgular. Sonuç olarak, low-code uzmanlığına sahip profesyoneller, yazılım çözümlerini daha hızlı, daha kolay, daha az teknik borç ve daha düşük geliştirme maliyetleriyle sunmaya odaklanır.

Son çalışmalara göre, low-code geliştirme önemli bir büyüme yaşıyor ve çeşitli endüstrilerde hızlı ve uygun maliyetli yazılım geliştirme çözümlerine yönelik artan talep nedeniyle pazarın 2025 yılına kadar 45,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu low-code iş rolleri, iş analistlerinden vatandaş geliştiricilere, low-code uzmanlara ve platform mimarlarına kadar çeşitli profesyonel kapasiteleri kapsar. Bu pozisyonlarda görev alan çalışanlar genellikle proje yöneticileri, kalite güvence mühendisleri ve ürün sahipleri gibi diğer yazılım geliştirme paydaşlarıyla işbirliği yaparak geliştirilen uygulamaların kullanıcı gereksinimlerini karşılamasını ve kurumsal standartlara uymasını sağlar.

Bazı yaygın low-code iş rolleri şunlardır:

İş Analistleri: İş analistleri, kullanıcı gereksinimlerini toplamak, iş süreçlerini analiz etmek ve geliştirilen uygulamalar için işlevsel özellikleri tanımlamaktan sorumludur. Bu profesyoneller, ihtiyaçlarının minimum düzeyde özel kodlama gerektiren, eyleme geçirilebilir spesifikasyonlara doğru şekilde çevrilmesini sağlamak için proje paydaşlarıyla birlikte çalışır. Ayrıca hızlı prototipler ve kavram kanıtları oluşturmak, ilk uygulama tasarımlarını doğrulamak ve yeniden çalışmayı azaltmak için low-code platformlardan da yararlanabilirler.

İş analistleri, kullanıcı gereksinimlerini toplamak, iş süreçlerini analiz etmek ve geliştirilen uygulamalar için işlevsel özellikleri tanımlamaktan sorumludur. Bu profesyoneller, ihtiyaçlarının minimum düzeyde özel kodlama gerektiren, eyleme geçirilebilir spesifikasyonlara doğru şekilde çevrilmesini sağlamak için proje paydaşlarıyla birlikte çalışır. Ayrıca hızlı prototipler ve kavram kanıtları oluşturmak, ilk uygulama tasarımlarını doğrulamak ve yeniden çalışmayı azaltmak için platformlardan da yararlanabilirler. Vatandaş Geliştiricileri: Vatandaş geliştiricileri, kapsamlı programlama uzmanlığı gerektirmeden ekipleri veya departmanları için özel çözümler oluşturmak amacıyla low-code geliştirme araçlarından yararlanan teknik olmayan kişilerdir. Bu kişiler alan bilgisine sahiptir ve kuruluşlarındaki belirli sorun noktalarına yönelik uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirerek genel dijital dönüşümü hızlandırabilirler.

Vatandaş geliştiricileri, kapsamlı programlama uzmanlığı gerektirmeden ekipleri veya departmanları için özel çözümler oluşturmak amacıyla geliştirme araçlarından yararlanan teknik olmayan kişilerdir. Bu kişiler alan bilgisine sahiptir ve kuruluşlarındaki belirli sorun noktalarına yönelik uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirerek genel dijital dönüşümü hızlandırabilirler. Low-code Uzmanları: Low-code uzmanları, uygulama tasarımına, geliştirmeye ve mevcut sistemlerle entegrasyona odaklanarak, low-code platformları ve teknikleri kullanma konusunda uzmandır. Bu profesyoneller aynı zamanda uygulama bakımı, sürüm oluşturma ve değişiklik yönetimi dahil olmak üzere verimli low-code geliştirme için en iyi uygulamaları da uygular. Ayrıca kuruluş içinde low-code bir geliştirme kültürünü teşvik eden eğitim oturumları ve çalıştaylar da düzenleyebilirler.

uzmanları, uygulama tasarımına, geliştirmeye ve mevcut sistemlerle entegrasyona odaklanarak, platformları ve teknikleri kullanma konusunda uzmandır. Bu profesyoneller aynı zamanda uygulama bakımı, sürüm oluşturma ve değişiklik yönetimi dahil olmak üzere verimli geliştirme için en iyi uygulamaları da uygular. Ayrıca kuruluş içinde bir geliştirme kültürünü teşvik eden eğitim oturumları ve çalıştaylar da düzenleyebilirler. Platform Mimarları: Platform mimarları, yazılım geliştirme döngüsü boyunca low-code ilkelerini uygulayarak genel uygulama geliştirme mimarisini denetler. Uygulamaların yerleşik tasarım modellerine uymasını, kullanıcı arayüzlerinde tutarlılığı sürdürmesini ve mevcut sistem ve altyapıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşmesini sağlarlar. Platform mimarları aynı zamanda low-code çözümler kullanılarak oluşturulan uygulamaların ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir olmasını ve hem kurumsal hem de sektörel gereksinimleri karşılamasını sağlar.

Kuruluşlar dijital dönüşüm girişimlerini hızlandırmak için bu geliştirme platformlarını benimsedikçe Low-code iş rolleri gelişmeye devam ediyor. AppMaster gibi platformlar, görsel odaklı bir geliştirme ortamı aracılığıyla kullanıcıların veritabanı şemaları, iş süreçleri, REST API'leri, WebSocket'ler, kullanıcı arayüzleri ve daha fazlasını oluşturmasına olanak tanıyarak low-code geliştirmenin esnekliğini ve gücünü daha da artırır. AppMaster popüler çerçeveler ve programlama dilleri (Go, Vue3, Kotlin ve SwiftUI gibi) kullanılarak oluşturulan uygulamalar için kaynak kodu oluşturma yeteneği, küçük işletmelerden çeşitli geliştirme senaryolarına uygun, kapsamlı no-code bir araç olarak konumunu güvence altına alıyor karmaşık kurumsal düzeyde çözümlere kadar.

low-code geliştirme platformlarına artan bağımlılık göz önüne alındığında, low-code iş rollerinde görev alan profesyonellerin yeni ortaya çıkan özellikler, teknolojiler ve metodolojiler konusunda güncel kalmaları gerekiyor. low-code geliştirme çözümleri kullanmanın faydalarını anlamaları ve bu avantajları müşterilere ve paydaşlara anlatabilmeleri, potansiyel olarak şüpheci bir iş ortamında dijital dönüşümü teşvik edebilmeleri gerekir. Ek olarak, low-code geliştiricilerin karmaşık iş gereksinimlerini çözme, en uygun low-code çözümleri önerme ve kolaylaştırılmış çözüm sunumu için çeşitli geliştirme ekipleri arasında verimli işbirliğini kolaylaştırma konusunda yetkin olmaları gerekir. Geleneksel programlama becerilerine duyulan ihtiyaç önemini korurken, low-code iş rollerine olan talebin artması, yazılım geliştirme ortamında hızlı, verimli ve esnek geliştirme süreçlerine daha fazla vurgu yapılarak önemli bir değişime işaret ediyor.