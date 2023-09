Configurazioni a basso codice

Le configurazioni Low-code si riferiscono all'uso di elementi costitutivi astratti, modulari e personalizzabili su piattaforme di sviluppo software per creare applicazioni con una codifica manuale minima. Una configurazione low-code consente agli sviluppatori di creare applicazioni in modo rapido ed efficiente per soddisfare requisiti aziendali specifici, richiedendo meno tempo e impegno rispetto ai metodi di codifica tradizionali. Questo approccio ha registrato un'enorme crescita negli ultimi anni poiché le organizzazioni e le aziende hanno cercato di ridurre i costi, fornire applicazioni più velocemente e massimizzare l'agilità senza sacrificare funzionalità o sicurezza.

La società di ricerca Gartner prevede che entro il 2024, lo sviluppo di applicazioni low-code sarà responsabile di oltre il 65% dell’attività di sviluppo delle applicazioni poiché sempre più aziende adotteranno queste tecnologie per rimanere competitive nel mercato digitale in rapida evoluzione. Inoltre, Forrester Research prevede che il mercato low-code crescerà a un sorprendente tasso di crescita annuo composto del 40% dal 2020 al 2025, raggiungendo un valore di mercato totale di 21,2 miliardi di dollari entro il 2022.

La crescente popolarità delle configurazioni low-code è dovuta principalmente alla loro flessibilità, facilità d'uso e capacità di accelerare le tempistiche di sviluppo delle applicazioni. Offrono diverse caratteristiche distintive, come:

Programmazione visiva: le piattaforme Low-code utilizzano interfacce drag-and-drop e strumenti di progettazione visiva per semplificare il processo di sviluppo, rendendo più semplice per gli utenti non tecnici comprendere e creare applicazioni.

Ricche librerie di componenti: le piattaforme offrono componenti e modelli predefiniti e personalizzabili che gli sviluppatori possono utilizzare per creare applicazioni. Ciò riduce la necessità di sviluppo personalizzato e accelera il processo di sviluppo dell'applicazione.

Funzionalità di integrazione: le piattaforme Low-code supportano l'integrazione perfetta con varie origini dati, servizi e applicazioni, consentendo agli sviluppatori di creare soluzioni software complete senza una conoscenza approfondita di scenari di integrazione complessi.

Scalabilità: le applicazioni generate utilizzando configurazioni low-code sono in grado di gestire casi d'uso ad alto carico, consentendo alle organizzazioni di scalare facilmente le proprie applicazioni man mano che le loro esigenze evolvono nel tempo.

Sicurezza e conformità: le piattaforme Low-code aderiscono alle pratiche di sicurezza standard del settore e garantiscono che le applicazioni create attraverso le loro piattaforme soddisfino i requisiti normativi e di conformità.

Un eccellente esempio di piattaforma low-code in azione è lo strumento no-code AppMaster. AppMaster consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili attraverso un approccio visivo che elimina la necessità di competenze approfondite di programmazione. Gli utenti possono sviluppare queste applicazioni progettando modelli di dati (schema di database), logica di business (tramite processi di business utilizzando BP Designer), API REST ed endpoints WSS. Le applicazioni create con AppMaster vengono generate utilizzando stack tecnologici popolari e affidabili come Go (golang) per applicazioni backend, framework Vue3 e JS/TS per applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS nelle applicazioni mobili.

Con AppMaster, gli sviluppatori possono risparmiare tempo e fatica generando applicazioni di alta qualità senza incorrere nel debito tecnico solitamente associato ai metodi di sviluppo tradizionali. La piattaforma di AppMaster consente agli utenti di aggiornare le proprie applicazioni in modo rapido ed efficiente, fornendo anche la possibilità di distribuirle sul cloud o ospitarle in sede a seconda delle loro esigenze specifiche.

Inoltre, la generazione automatizzata di documentazione di AppMaster, come swagger (API aperta) per endpoints server e script di migrazione dello schema del database, aggiunge un ulteriore livello di praticità, facendo risparmiare agli sviluppatori ancora più tempo e fatica. Questo approccio no-code riduce i tempi di sviluppo delle applicazioni fino a 10 volte e taglia i costi fino a 3 volte, rendendolo la scelta ottimale per aziende che vanno dalle piccole alle grandi imprese.

In sintesi, le configurazioni low-code rappresentano un cambiamento significativo nel modo in cui viene effettuato lo sviluppo del software. Consentendo un rapido sviluppo delle applicazioni, riducendo la necessità di competenze approfondite di codifica e fornendo la scalabilità e la flessibilità necessarie per adattarsi ai mutevoli requisiti aziendali, le piattaforme low-code come AppMaster stanno inaugurando una nuova era di sviluppo software che privilegia l'efficienza e il rapporto costo-efficacia. e adattabilità.