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Конфигурации с низким кодом

29, авг. 2023

Конфигурации Low-code относятся к использованию абстрактных, модульных и настраиваемых строительных блоков на платформах разработки программного обеспечения для создания приложений с минимальным ручным кодированием. Конфигурация low-code позволяет разработчикам быстро и эффективно создавать приложения, отвечающие конкретным бизнес-требованиям, требуя при этом меньше времени и усилий, чем традиционные методы кодирования. За последние несколько лет этот подход получил колоссальное развитие, поскольку организации и предприятия стремились сократить расходы, ускорить доставку приложений и максимизировать гибкость, не жертвуя при этом функциональностью или безопасностью.

Исследовательская фирма Gartner прогнозирует, что к 2024 году на разработку приложений low-code будет приходиться более 65% всей деятельности по разработке приложений, поскольку все больше компаний внедряют эти технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными на быстро развивающемся цифровом рынке. Более того, по прогнозам Forrester Research, рынок low-code будет расти поразительными ежегодными темпами в 40% в период с 2020 по 2025 год, достигнув общей рыночной стоимости в 21,2 миллиарда долларов к 2022 году.

Растущая популярность конфигураций low-code обусловлена, прежде всего, их гибкостью, простотой использования и способностью ускорять сроки разработки приложений. Они обладают рядом отличительных особенностей, таких как:

  • Визуальное программирование. Платформы Low-code используют интерфейсы drag-and-drop и инструменты визуального проектирования, чтобы упростить процесс разработки, упрощая понимание и создание приложений нетехническими пользователями.
  • Богатые библиотеки компонентов. Платформы предлагают готовые настраиваемые компоненты и шаблоны, которые разработчики могут использовать для создания приложений. Это снижает потребность в индивидуальной разработке и ускоряет процесс разработки приложений.
  • Возможности интеграции: платформы Low-code поддерживают плавную интеграцию с различными источниками данных, службами и приложениями, что позволяет разработчикам создавать комплексные программные решения без глубоких знаний сложных сценариев интеграции.
  • Масштабируемость. Приложения, созданные с использованием конфигураций low-code, способны обрабатывать сценарии использования с высокой нагрузкой, что позволяет организациям легко масштабировать свои приложения по мере развития их потребностей с течением времени.
  • Безопасность и соответствие требованиям. Платформы Low-code придерживаются отраслевых стандартов безопасности и гарантируют, что приложения, созданные на их платформах, соответствуют нормативным и нормативным требованиям.

Отличным примером платформы low-code в действии является инструмент no-code AppMaster. AppMaster позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения с помощью визуального подхода, который устраняет необходимость в обширных знаниях в области программирования. Пользователи могут разрабатывать эти приложения путем проектирования моделей данных (схемы базы данных), бизнес-логики (с помощью бизнес-процессов с использованием BP Designer), API-интерфейсов REST и endpoints WSS. Приложения, созданные с помощью AppMaster, создаются с использованием популярных и надежных стеков технологий, таких как Go (golang) для серверных приложений, платформа Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS в мобильных приложениях.

С помощью AppMaster разработчики могут сэкономить время и усилия при создании высококачественных приложений, не вступая в технический долг, обычно связанный с традиционными методами разработки. Платформа AppMaster позволяет пользователям быстро и эффективно обновлять свои приложения, а также предоставляет возможность развертывания в облаке или локального размещения в зависимости от их конкретных потребностей.

Более того, автоматическое создание документации AppMaster, такой как swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, добавляет еще один уровень удобства, экономя разработчикам еще больше времени и усилий. Такой подход no-code сокращает время разработки приложений до 10 раз и снижает затраты до 3 раз, что делает его оптимальным выбором для предприятий, начиная от небольших организаций и заканчивая крупными предприятиями.

Подводя итог, можно сказать, что конфигурации low-code представляют собой значительный сдвиг в способах разработки программного обеспечения. Обеспечивая быструю разработку приложений, снижая потребность в обширных знаниях в области кодирования и обеспечивая масштабируемость и гибкость, необходимые для адаптации к меняющимся требованиям бизнеса, платформы low-code, такие как AppMaster, открывают новую эру разработки программного обеспечения, в которой приоритетом являются эффективность и экономичность. и адаптивность.

Изучите больше терминов:
Автоматизация с низким уровнем кода Доступность с низким уровнем кода Заинтересованные стороны с низким уровнем кода Интерфейс с низким кодом Команда low-code Компетентность в области low-code Масштабируемость с низким уровнем кода Обзор Low-code Ограничения по низкому коду Распознавание с помощью Low-code Редактор с низким кодом Рекомендации по использованию low-code Репозиторий с низким кодом Слияния и поглощения с минимальным кодом Тесты с низким уровнем кода Управление проектами с низким кодом

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