Konfiguracje z małą ilością kodu

Konfiguracje Low-code odnoszą się do wykorzystania abstrakcyjnych, modułowych i dostosowywalnych elementów składowych na platformach programistycznych w celu tworzenia aplikacji przy minimalnym ręcznym kodowaniu. Konfiguracja wymagająca low-code umożliwia programistom szybkie i wydajne tworzenie aplikacji spełniających określone wymagania biznesowe, wymagając jednocześnie mniej czasu i wysiłku niż tradycyjne metody kodowania. Podejście to odnotowało ogromny rozwój w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ organizacje i firmy starały się obniżyć koszty, szybciej dostarczać aplikacje i maksymalizować elastyczność bez poświęcania funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Firma badawcza Gartner przewiduje, że do 2024 r. tworzenie aplikacji low-code będzie odpowiadać za ponad 65% działalności związanej z tworzeniem aplikacji, ponieważ coraz więcej firm wdraża te technologie, aby zachować konkurencyjność na szybko rozwijającym się rynku cyfrowym. Co więcej, firma Forrester Research przewiduje, że rynek low-code rozwiązań będzie rósł w zdumiewającym złożonym rocznym tempie wzrostu wynoszącym 40% w latach 2020–2025, osiągając łączną wartość rynkową na poziomie 21,2 miliarda dolarów do 2022 roku.

Rosnąca popularność konfiguracji low-code wynika przede wszystkim z ich elastyczności, łatwości użycia i możliwości przyspieszenia harmonogramu tworzenia aplikacji. Oferują kilka charakterystycznych cech, takich jak:

Programowanie wizualne: platformy Low-code wykorzystują interfejsy drag-and-drop oraz narzędzia do projektowania wizualnego, aby uprościć proces programowania, ułatwiając użytkownikom nietechnicznym zrozumienie i tworzenie aplikacji.

Bogate biblioteki komponentów: platformy oferują gotowe, konfigurowalne komponenty i szablony, których programiści mogą używać do tworzenia aplikacji. Zmniejsza to potrzebę tworzenia niestandardowych rozwiązań i przyspiesza proces tworzenia aplikacji.

Możliwości integracji: Platformy Low-code obsługują bezproblemową integrację z różnymi źródłami danych, usługami i aplikacjami, umożliwiając programistom tworzenie kompleksowych rozwiązań programowych bez rozległej wiedzy na temat złożonych scenariuszy integracji.

Skalowalność: aplikacje wygenerowane przy użyciu konfiguracji low-code są w stanie obsłużyć przypadki użycia o dużym obciążeniu, umożliwiając organizacjom łatwe skalowanie aplikacji w miarę zmieniających się potrzeb w czasie.

Bezpieczeństwo i zgodność: platformy Low-code przestrzegają standardowych praktyk bezpieczeństwa w branży i zapewniają, że aplikacje utworzone na ich platformach spełniają wymagania prawne i dotyczące zgodności.

Doskonałym przykładem zastosowania platformy low-code jest narzędzie no-code AppMaster. AppMaster umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych za pomocą podejścia wizualnego, które eliminuje potrzebę posiadania rozległej wiedzy programistycznej. Użytkownicy mogą rozwijać te aplikacje, projektując modele danych (schemat bazy danych), logikę biznesową (za pośrednictwem procesów biznesowych przy użyciu BP Designer), interfejsy API REST i endpoints WSS. Aplikacje tworzone za pomocą AppMaster generowane są przy użyciu popularnych i niezawodnych stosów technologii, takich jak Go (golang) dla aplikacji backendowych, framework Vue3 i JS/TS dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS w aplikacjach mobilnych.

Dzięki AppMaster programiści mogą zaoszczędzić czas i wysiłek podczas generowania aplikacji wysokiej jakości bez ponoszenia długu technicznego zwykle związanego z tradycyjnymi metodami programowania. Platforma AppMaster umożliwia użytkownikom szybką i wydajną aktualizację aplikacji, zapewniając jednocześnie opcję wdrożenia w chmurze lub hostowania lokalnego, w zależności od ich konkretnych potrzeb.

Co więcej, automatyczne generowanie dokumentacji AppMaster, takiej jak swagger (otwarty interfejs API) dla endpoints serwera i skrypty migracji schematu bazy danych, zapewnia kolejną warstwę wygody, oszczędzając programistom jeszcze więcej czasu i wysiłku. To podejście no-code skraca czas tworzenia aplikacji nawet 10-krotnie i obniża koszty nawet 3-krotnie, co czyni go optymalnym wyborem dla firm, od małych organizacji po duże przedsiębiorstwa.

Podsumowując, konfiguracje low-code stanowią znaczącą zmianę w sposobie tworzenia oprogramowania. Umożliwiając szybkie tworzenie aplikacji, zmniejszając potrzebę posiadania rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie kodowania oraz zapewniając skalowalność i elastyczność wymaganą do dostosowania się do zmieniających się wymagań biznesowych, platformy low-code, takie jak AppMaster, rozpoczynają nową erę tworzenia oprogramowania, w której priorytetem jest wydajność i opłacalność i zdolność adaptacji.