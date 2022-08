Geliştirici olmak için sabırsızlanıyor musunuz? EVET ise, burada bir kod geliştiricinin ortalama maaşları ile kodsuz veya düşük kod geliştiricilerinin ortalama maaşlarının hızlı ve kolay bir karşılaştırması bulunmaktadır. Sabah uyandığınız ilk şey, cep telefonunuzu alıp dünyada nelerin değiştiğini, arkadaşlarınızın ve ailenizin neler yaptığını görmek. Tüm bunları çeşitli mobil uygulamalar, bloglar ve birçok bilgilendirici web sitesi aracılığıyla görüyorsunuz. Bu yazılımların nasıl yapıldığını, onları kimin yaptığını ve bunları yapmak için ne gerektiğini hiç merak ettiniz mi? Bu yazılımın geliştirilmesi için hangi diller kullanılıyor? Bu makale sayesinde, geliştiricinin gerekli web sitesi ve uygulama geliştirme becerileri hakkında bilgi edineceksiniz. Kod ile kodsuz geliştirme arasındaki fark nedir? Ve kod ve kod geliştiriciler için beklenen geliştirici maaşı nedir? Geliştiriciler için kariyer fırsatları ve potansiyeli.

Neden Yazılım Geliştirmeyi Seçmelisiniz?

Geliştiriciler, kodlama ile veya AppMaster gibi kodsuz/düşük kod yaklaşımıyla yazılım, uygulama ve web siteleri geliştiren kişilerdir. Talep edilen iki tür geliştirici vardır: İnternette farklı web siteleri ve web uygulamaları oluşturan web sitesi geliştiricileri. Bir diğer geliştirici türü ise yazılım geliştiricidir. Bir web sitesi veya yazılımdan ziyade yazılım ve mobil uygulama (android ve iOS) ve masaüstü uygulamaları geliştirmekle daha fazla ilgilenirler.

Yazılım geliştirici olmak istiyorsanız ve bunun para açısından verimli bir alan olup olmadığı konusunda kafanız karıştıysa, evet, size bir müjdemiz var. Yazılım geliştiriciler, bilgisayarla ilgili ve BT işlerinde en yüksek ücret alan kişilerdir. Onlar olmadan bir işletmenin ayakta kalmasının zor olduğu oldukça zorlu web siteleri ve yazılımlar geliştirirler.

Yazılım geliştiriciler, işletmelerin tanınmaları, küreselleşmeleri, güvenlikleri ve veri tutmaları için gerekli uygulamaları ve yazılımları oluşturmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda son kullanıcıya yoğun programlarında film, oyun, müzik aracılığıyla eğlencenin yolunu sunarak faydalıdır. kod veya kod yaklaşımından bağımsız olarak, yazılım ve uygulama geliştiricileri tarafından oluşturulan kullanıcı dostu yazılımlar ve uygulamalar aracılığıyla onlar için kolayca kullanılabilir. Yazılım geliştiriciler, günümüzde yoğun talep gören, yüksek ücretli işlerin olması ve popülaritesinin her geçen gün artması nedeniyle verimli olacaktır.

Kod Geliştiriciler ile Kodsuz Geliştiriciler Arasındaki Fark Nedir?

İşin sonucu ve kalitesi, hem kod geliştiriciler hem de kodsuz geliştiriciler açısından neredeyse aynıdır. Bununla birlikte, kodsuz bir yaklaşım, zamanı, maliyet etkinliği ve daha az uzmanlığı nedeniyle yazılım ve uygulama geliştirme ve web geliştirmede ortaya çıkan bir tekniktir. Tıpkı AppMaster gibi, bu da kodsuz uygulamalar oluşturmak için en iyi kodlamasız platformdur.

Kod Geliştirici

Adından da tahmin edebileceğiniz gibi, bunlar kodlama dili hakkında her şeyi bilen kişilerdir. Kodlama yardımıyla sıfırdan tamamen işlevsel web siteleri, uygulamalar ve yazılımlar geliştirirler. Dil yardımıyla farklı kod kümeleri yazarlar, bunları bir deyim haline getirirler ve bu kodlarla bir program oluştururlar. Çok çeşitli kodlama dilleri vardır, bazı iyi bilinen ve popüler diller C, C++, C#, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript ve diğerleridir. Güçlü bir teknik altyapıya sahipler ve kurumlardan uygun kodlama dillerini öğreniyorlar.

Kod geliştiricileri, kodlamayı manuel olarak yazar, bu da zaman alan bir işlemdir. Kod geliştiriciler baskı altında çalışır ve kodlamanın hatasız olduğundan emin oldukları için kod yazarken tetikte olurlar; ayrıca yazılımda bir hata oluşursa tüm kodları baştan kontrol ederek kodun hatalarını ayıklarlar. Bir kod geliştirici olmayı dört gözle bekliyorsanız, başlıca özellikler şunlardır:

Programlama teknik bilgisine sahip olmalı

Bu gelişme zaman alıyor

Diller zor ve öğrenmesi zaman alıyor

Yüksek hata ve bug olasılığı

Kod Geliştirici Yok

Hiçbir kod geliştiricisi, herhangi bir kod kullanmayan, ancak zaten kodlanmış farklı türde araçlar veya AppMaster gibi platformlar kullanarak web siteleri, yazılımlar ve uygulamalar geliştiren ve bu sayede no-. kod uygulamaları Kodsuz platformlara görsel geliştirme araçları denir; web sitelerinde, uygulamalarda veya yazılımlarda ihtiyaç duyduğunuz işlevleri kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz. Kod gerektirmediği için hata olasılığı yoktur. Ayrıca, herkesin kolayca anlayabileceği ve çalıştırabileceği için zaman alan bir süreç değildir. Kodsuz bir geliştirici olmayı dört gözle bekliyorsanız, ana özellikler şunlardır:

Görsel işlevsellik platformlarının anlaşılması

Daha az zaman alan

Hata olasılığı yok denecek kadar az

Öğrenmek ve uygulamak için daha az zaman harcanır

Yazılım Geliştiricileri İyi Para Kazanıyor mu?

Bunun hızlı cevabı EVET'tir; yazılım geliştiriciler, BT uzmanları olarak en iyi maaşlardan birine sahiptir. Online dünyadaysanız daha fazla kişiye ulaşabilir ve işinizi başarılı hale getirebilirsiniz ve bunun için iyi yazılımlara, web sitelerine veya uygulamalara ihtiyacınız var. Bunun için insanlar web siteleri ve uygulamalar oluşturabilen yazılım geliştiricilere giderler, bu nedenle bu yazılım geliştirme yoğun talep görmektedir. Ve tüm yazılım geliştiriciler bu işi yaparak çok para kazanıyorlar.

Yazılım Geliştirme için Ortalama Maaş Nedir?

Yazılım geliştirme istihdamı ve geliştirici maaşları artıyor.

Bir Geliştirici Olarak Ne Kadar Kazanmalıyım?

Geliştiriciler, hizmetleriyle tonlarca dolar kazanıyor. Bir yazılım geliştiricisi olarak geliştirici maaşınız, BT eğitim geçmişinize ve beceri ve deneyim seviyenize bağlıdır. İnsanlar, yüksek ücretli işlere olan yüksek talebi nedeniyle bu alana giriyor. İşinizde en iyi olduğunuzdan ve insanların sizinle çalışmak istediğinden emin olun. Becerileriniz ne kadar yüksek olursa, işte o kadar fazla deneyime sahip olursunuz.

Ankete göre, Yazılım Geliştiricilerinin maaşları iyi bir ortalama ücret olarak kabul ediliyor ve 2020'de ortalama geliştirici maaşı 110.140 dolardı . En düşük olanı 84.020 dolar civarındayken , en iyi ödenen o yıl 140.470 dolardı ve şimdi ortalama olarak 150.000 dolar veya daha fazla artırılıyor.

Yazılım geliştirmenin büyüyen grafiğini görürsek, yazılım geliştirmenin 2030 yılına kadar yaklaşık %22 oranında büyüyeceği ve o zamana kadar 409.500 iş ekleyeceği tahmin ediliyor. Bilgisayar mesleklerinde olanlar için tahmini %13'lük bir büyüme ile karşılaştırma yapılarak sonuca varılmıştır.

Bu nedenle, yazılım geliştiriciler için en düşük medyan ücret bile, bu alanda kariyer yapmayı dört gözle beklemek için oldukça cezbedicidir.

BT'de En Yüksek Ücretli İş Hangisi?

İstatistiklere göre bilişim alanında en yüksek ücretli iş yazılım geliştirme hiç şüphesiz bilişim alanındaki en yüksek ücretli 3 iş arasında yer alıyor. En üst sırada, yıllık ortalama 350 bin doları aşan siber güvenlik işleri yer alıyor. En iyi ücretli BT işlerine sahip ilk 10 BT işi ve bunların arasından ilk 5 şöyle:

Yazılım mühendisliği yöneticisi - Kuruluşun yazılımını oluşturmaktan, yönetmekten, sürdürmekten ve test etmekten sorumludur. Ortalama maaş 163.500 dolar.

- Kuruluşun yazılımını oluşturmaktan, yönetmekten, sürdürmekten ve test etmekten sorumludur. Ortalama maaş 163.500 dolar. Veri ambarı oluşturucu - Şirketin verilerini hazırlamaktan ve analiz etmekten sorumludur. Bu işte ortalama maaş 154,800 dolar.

- Şirketin verilerini hazırlamaktan ve analiz etmekten sorumludur. Bu işte ortalama maaş 154,800 dolar. Yazılım geliştirme yöneticisi - Şirket için uygulamaların oluşturulmasından, sürdürülmesinden ve test edilmesinden sorumludur. Bu işte ortalama maaş 153,300 dolar.

- Şirket için uygulamaların oluşturulmasından, sürdürülmesinden ve test edilmesinden sorumludur. Bu işte ortalama maaş 153,300 dolar. Altyapı tasarımcısı - Sunucular ve bulut bilgi işlem alanları dahil olmak üzere kuruluş içindeki eksiksiz BT sistemlerinin oluşturulmasından sorumludur. Bu işte ortalama maaş 153.000 dolar.

- Sunucular ve bulut bilgi işlem alanları dahil olmak üzere kuruluş içindeki eksiksiz BT sistemlerinin oluşturulmasından sorumludur. Bu işte ortalama maaş 153.000 dolar. Uygulama mimarisi - Uygulamaların stratejisinden sorumludur. Hangi uygulama şirketine ihtiyaç duyulacak ve neden? Sistem nasıl daha iyi hale gelebilir vs. Bu işte ortalama maaş 149.000 dolar.

En Çok Ücretli Hangi Programlama Dili?

Kod kullanmayan geliştiriciler için, öğrenmeleri için hangi kodlama/programlama dilinin en iyi olduğunu bilmek ve onlara bir beceri olarak en iyi karlılığı vermek önemlidir. En yüksek ücretli 5 programlama dili aşağıdaki gibidir:

PİTON

Bu dilin güzelliği, tüm programlama uygulamalarını, yazılımlarını ve web sitelerini oluşturmaya yardımcı olabilecek çok amaçlı bir dil olmasıdır. Python geliştiricilerinin ortalama maaşı, ortalama olarak 60 $/saat'tir.

JAVA

Java, her türlü uygulamayı geliştirmek için kullanılan, yaygın olarak kullanılan ve çok talep edilen ikinci programlama dilidir. JAVA geliştiricilerinin ortalama maaşı ortalama 58$/saattir.

C++

C++, dinamik fizibilite ve kod netliği ile programlama için yaygın olarak kullanılan ve rekabetçi bir dildir. C++ geliştiricilerinin ortalama maaşı ortalama olarak 55$/saat'tir.

C#

C#, Microsoft tarafından geliştirilen bir dildir. Ölçeklenebilir, yerleşik işlevleri olarak bu dilde geliştirilen çok çeşitli uygulamalar. C# geliştiricilerinin ortalama maaşı ortalama 55$/saat'tir.

SQL

Veritabanları ve arka uç oluşturmada kullanılan ve daha fazla güvenlik özelliğine sahip standart, yüksek performanslı bir programlama dilidir. SQL geliştiricilerinin ortalama maaşı ortalama 54$/saattir.

Kısaca

Anketlere ve yukarıdaki kılavuza göre, kodsuz geliştiricilerin ve kod geliştiricilerin neredeyse aynı geliştirici maaş aralıklarına sahip olduğu sonucuna varılmıştır ki bu oldukça iyi bir miktardır. BT veya programlama alanında kariyer yapmayı dört gözle bekliyorsanız, buna değecektir. Programcılar ve geliştiriciler için talep de her geçen gün artıyor; bununla birlikte, ücrette daha fazla artış da beklenebilir.

İster kod geliştirici ister kodsuz geliştirici olun, fırsatlar ve kapsam her ikisi için de çok geniştir. Ancak, her ikisinin maaşları aynı olsa da, iş açısından büyük bir fark var ve bu, kodsuz bir geliştirici olmak zamandan ve enerjiden tasarruf etmenize yardımcı olacağından ve kod geliştirmenin karşılaştırıldığında daha fazla zaman gerektirdiğinden yatıyor. Ayrıca, kodsuz bir geliştirici olarak, öğrenmesi zor farklı programlama dillerinin işlevlerini kapsamlı bir şekilde incelemeniz gerekmez.

AppMaster gibi platformları kullanmak, kodsuz bir yaklaşımla kolayca ve kısa sürede uygulamalar geliştirmenize yardımcı olabilir. AppMaster'da geliştirici veya programcı olmasanız bile, istediğiniz yazılımı ve uygulamayı basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle kolayca geliştirebilirsiniz. Yazılım ve Uygulama geliştirmeyi dört gözle beklediğinizi ve sorularınız olduğunu varsayalım. Geliştirme süreci boyunca ve daha pek çok konuda size rehberlik etmesi için uzman ekibimizle bağlantı kurun.