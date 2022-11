Volete diventare uno sviluppatore? Se sì, ecco un confronto semplice e veloce tra gli stipendi medi di uno sviluppatore di codice e quelli di uno sviluppatore senza codice o a basso codice. La prima cosa che si fa al mattino è prendere il cellulare e vedere cosa è cambiato nel mondo e cosa stanno facendo i propri amici e familiari. Tutto questo è visibile attraverso varie app per cellulari, blog e molti siti web informativi. Vi siete mai chiesti come vengono realizzati questi software, chi li produce e cosa occorre per realizzarli? Quali sono i linguaggi utilizzati per lo sviluppo di questi software? In questo articolo scoprirete quali sono le competenze richieste agli sviluppatori per lo sviluppo di siti web e app. Qual è la differenza tra sviluppo con o senza codice? E quali sono le retribuzioni previste per gli sviluppatori con e senza codice? Opportunità di carriera e potenziale per gli sviluppatori.

Perché scegliere lo sviluppo di software?

Gli sviluppatori sono coloro che sviluppano software, applicazioni e siti web, con la codifica o con un approccio no code / low code come AppMaster. Ci sono due tipi di sviluppatori richiesti: Sviluppatori di siti web che creano diversi siti e applicazioni web su Internet. Un altro tipo di sviluppatore è lo sviluppatore di software. Si occupano maggiormente di sviluppare software e applicazioni mobili (Android e iOS) e applicazioni desktop piuttosto che un sito web o un software.

Se volete diventare uno sviluppatore di software e siete confusi sul fatto che si tratti di un settore fruttuoso in termini di denaro, allora sì, c'è una buona notizia per voi. Gli sviluppatori di software sono tra le persone più pagate nei lavori legati all'informatica e all'IT. Sviluppano siti web e software molto impegnativi, senza i quali è difficile per un'azienda sopravvivere.

Gli sviluppatori di software non solo aiutano le aziende a creare le applicazioni e i software necessari per il loro riconoscimento, la globalizzazione, la sicurezza e la conservazione dei dati, ma sono anche utili agli utenti finali fornendo loro il modo di intrattenere i loro impegni attraverso film, giochi, musica che sono disponibili per loro facilmente attraverso software e applicazioni di facile utilizzo creati dagli sviluppatori di software e applicazioni indipendentemente dall'approccio senza codice o con codice. Gli sviluppatori di software saranno fruttuosi in quanto si tratta di un lavoro molto richiesto e altamente retribuito al giorno d'oggi e la cui popolarità aumenta di giorno in giorno.

Qual è la differenza tra sviluppatori di codice e sviluppatori no code?

Il risultato e la qualità del lavoro sono quasi gli stessi in entrambi i termini, sviluppatori di codice e sviluppatori no-code. Tuttavia, l'approccio no-code è una tecnica emergente nello sviluppo di software e applicazioni e nello sviluppo web per via dei tempi, dell'economicità e delle minori competenze. Come AppMaster, che è la migliore piattaforma no-coding per la creazione di applicazioni no-code.

Sviluppatore di codice

Come avrete intuito dal nome, si tratta di persone che conoscono il linguaggio di codifica. Sviluppano siti web, applicazioni e software completamente funzionali da zero con l'aiuto della codifica. Scrivono diverse serie di codici con l'aiuto del linguaggio, li formano in una dichiarazione e creano un programma con questi codici. Esiste una grande varietà di linguaggi di codifica, alcuni ben noti e popolari sono C, C++, C#, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript e molti altri. Gli sviluppatori di codice hanno una solida preparazione tecnica e imparano i linguaggi di codifica presso gli istituti.

Gli sviluppatori di codice scrivono manualmente il codice, un processo che richiede tempo. Gli sviluppatori di codice lavorano sotto pressione e sono attenti durante la scrittura dei codici perché si assicurano che la codifica sia priva di errori; inoltre, se si verifica un errore nel software, eseguono il debug del codice controllando tutti i codici dall'inizio. Se desiderate diventare uno sviluppatore di codici, queste sono le caratteristiche principali:

Deve avere conoscenze tecniche di programmazione

Lo sviluppo richiede tempo

I linguaggi sono difficili da imparare e richiedono tempo

Elevate possibilità di errori e bug

Sviluppatore senza codice

Gli sviluppatori no code sono coloro che non utilizzano alcun tipo di codice, ma sviluppano siti web, software e applicazioni utilizzando diversi tipi di strumenti già codificati o piattaforme come AppMaster, che consentono di trascinare e rilasciare facilmente le funzioni necessarie per la creazione di applicazioni no code. Le piattaforme no-code sono chiamate strumenti di sviluppo visuale; è possibile trascinare e rilasciare facilmente le funzioni necessarie in siti web, applicazioni o software. Non c'è possibilità di errori perché non richiede codici. Inoltre, non è un processo che richiede tempo, perché tutti possono capirlo e utilizzarlo facilmente. Se state cercando di diventare uno sviluppatore no-code, queste sono le caratteristiche principali:

Comprensione delle piattaforme di funzionalità visiva

Minore dispendio di tempo

Minori possibilità di errore

Minore dispendio di tempo per l'apprendimento e l'applicazione

Gli sviluppatori di software guadagnano bene?

La risposta rapida a questa domanda è SÌ; gli sviluppatori di software hanno uno dei migliori stipendi tra i professionisti IT. Se siete nel mondo online, potete raggiungere un maggior numero di persone e portare al successo la vostra attività, e per questo avete bisogno di un buon software, di siti web o di applicazioni. Per questo, le persone si rivolgono a sviluppatori di software in grado di creare siti web e applicazioni, ed è per questo che lo sviluppo di software è molto richiesto. E tutti gli sviluppatori di software guadagnano molto denaro facendo questo lavoro.

Qual è lo stipendio medio per lo sviluppo di software?

L'occupazione nello sviluppo di software è in aumento, così come lo stipendio degli sviluppatori.

Quanto dovrei guadagnare come sviluppatore?

Gli sviluppatori guadagnano un sacco di soldi con i loro servizi. Lo stipendio di uno sviluppatore di software dipende dalla sua formazione informatica, dalle sue competenze e dal suo livello di esperienza. Le persone si lanciano in questo campo a causa dell'elevata richiesta di lavori altamente retribuiti. Assicuratevi di essere i migliori nel vostro lavoro e che le persone vogliano lavorare con voi. Quanto più elevate sono le vostre competenze e la vostra esperienza, tanto più sarete pagati per il vostro lavoro.

Secondo l'indagine, gli stipendi degli sviluppatori di software sono considerati una buona retribuzione media, e lo stipendio mediano degli sviluppatori nel 2020 era di 110.140 dollari. Il più basso era di circa 84.020 dollari, mentre il più pagato era di 140.470 dollari in quell'anno corrispondente, e ora è aumentato in media a 150.000 dollari o più.

Se osserviamo il grafico di crescita dello sviluppo del software, si prevede che entro il 2030 lo sviluppo del software crescerà di circa il 22% e aggiungerà 409.500 posti di lavoro entro quella data. Si conclude il confronto con una crescita stimata del 13% per le professioni informatiche.

Pertanto, anche la retribuzione mediana più bassa per gli sviluppatori di software invoglia a intraprendere una carriera in questo settore.

Qual è il lavoro più pagato nel settore IT?

Secondo le statistiche, il lavoro più pagato nel campo dell'IT è lo sviluppo di software, che è senza dubbio tra i 3 lavori più pagati nel campo dell'IT. Il lavoro più importante è quello della sicurezza informatica, con una media di oltre 350.000 dollari all'anno. La top 10 dei lavori IT meglio retribuiti, di cui i primi 5 sono i seguenti:

Manager dell'ingegneria del software - Responsabile della creazione, della gestione, della manutenzione e del collaudo del software dell'organizzazione. Lo stipendio medio è di 163.500 dollari.

- Responsabile della creazione, della gestione, della manutenzione e del collaudo del software dell'organizzazione. Lo stipendio medio è di 163.500 dollari. Costruttore di data warehouse - Responsabile della preparazione e dell'analisi dei dati dell'azienda. Lo stipendio medio di questo lavoro è di 154.800 dollari.

- Responsabile della preparazione e dell'analisi dei dati dell'azienda. Lo stipendio medio di questo lavoro è di 154.800 dollari. Manager dello sviluppo software - Responsabile della creazione, della manutenzione e del collaudo delle applicazioni per l'azienda. Lo stipendio medio di questo lavoro è di 153.300 dollari.

- Responsabile della creazione, della manutenzione e del collaudo delle applicazioni per l'azienda. Lo stipendio medio di questo lavoro è di 153.300 dollari. Progettista di infrastrutture - Responsabile della creazione dei sistemi IT completi all'interno dell'organizzazione, compresi i server e le aree di cloud computing. Lo stipendio medio di questo lavoro è di 153.000 dollari.

- Responsabile della creazione dei sistemi IT completi all'interno dell'organizzazione, compresi i server e le aree di cloud computing. Lo stipendio medio di questo lavoro è di 153.000 dollari. Architettura delle applicazioni - Responsabile della strategia delle applicazioni. Quali applicazioni saranno necessarie e perché? Come si può migliorare il sistema, ecc. Lo stipendio medio di questo lavoro è di 149.000 dollari.

Qual è il linguaggio di programmazione più pagato?

Per gli sviluppatori no-code è importante sapere qual è il linguaggio di programmazione/ codifica migliore da imparare e che offre la migliore redditività come abilità. I 5 linguaggi di programmazione più pagati sono i seguenti:

PITONE

La bellezza di questo linguaggio è che si tratta di un linguaggio polivalente che può aiutare a costruire tutte le applicazioni di programmazione, i software e i siti web. Lo stipendio medio degli sviluppatori python è, in media, di 60 dollari l'ora.

JAVA

Java è il secondo linguaggio di programmazione ampiamente utilizzato e molto richiesto per sviluppare tutti i tipi di applicazioni. Il salario medio degli sviluppatori JAVA è di 58 dollari l'ora.

C++

Il C++ è un linguaggio ampiamente utilizzato e competitivo per la programmazione con fattibilità dinamica e chiarezza del codice. Il salario medio degli sviluppatori C++ è di 55 dollari l'ora.

C#

C# è un linguaggio sviluppato da Microsoft. L'ampia varietà di applicazioni sviluppate con questo linguaggio è dovuta alle sue funzioni scalabili e integrate. Il salario medio degli sviluppatori C# è di 55 dollari l'ora.

SQL

È un linguaggio di programmazione standard, altamente performante, utilizzato per creare database e backend e dotato di maggiori funzioni di sicurezza. Lo stipendio medio degli sviluppatori SQL è di 54 dollari l'ora.

In breve

In base ai sondaggi e alla guida di cui sopra, si conclude che gli sviluppatori no-code e gli sviluppatori di codice hanno quasi le stesse fasce di stipendio, il che è abbastanza decente. Se state cercando di intraprendere una carriera nell'IT o nella programmazione, ne varrà la pena. La domanda di programmatori e sviluppatori aumenta di giorno in giorno; di conseguenza, ci si può aspettare un ulteriore aumento di stipendio.

Sia che si voglia diventare uno sviluppatore di codice o uno sviluppatore no-code, le opportunità e il campo di applicazione sono vasti per entrambi. Tuttavia, a prescindere dal fatto che gli stipendi di entrambi sono uguali, c'è un'enorme differenza in termini di lavoro, e questo perché essere uno sviluppatore no-code vi aiuterà a risparmiare tempo ed energia, mentre lo sviluppo di codice richiede più tempo. Inoltre, come sviluppatore no-code, non è necessario esaminare a fondo le funzionalità di diversi linguaggi di programmazione difficili da imparare.

L'utilizzo di piattaforme come AppMaster può aiutarvi a sviluppare applicazioni con un approccio no-code in modo semplice e veloce. Anche se non siete sviluppatori o programmatori, con AppMaster potete sviluppare facilmente il software e l'applicazione che desiderate con un semplice metodo drag and drop. Supponiamo che stiate cercando di sviluppare software e app e abbiate delle domande. Collegatevi con il nostro team di esperti che vi guiderà durante tutto il processo di sviluppo e molto altro ancora.