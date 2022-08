Freuen Sie sich darauf, Entwickler zu werden? Wenn JA, finden Sie hier einen schnellen und einfachen Vergleich der durchschnittlichen Gehälter eines Code-Entwicklers mit denen eines No-Code- oder Low-Code-Entwicklers. Das erste, was Sie morgens aufwachen, ist, Ihr Handy zu schnappen und zu sehen, was sich in der Welt verändert hat und was Ihre Freunde und Familie tun. All dies sehen Sie in verschiedenen mobilen Apps, Blogs und vielen informativen Websites. Haben Sie sich jemals gefragt, wie diese Software hergestellt wird, wer sie herstellt und was es braucht, um sie zu machen? Welche Sprachen werden für die Entwicklung dieser Software verwendet? In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die erforderlichen Website- und App-Entwicklungsfähigkeiten des Entwicklers. Was ist der Unterschied zwischen Code- und No-Code-Entwicklung? Und wie hoch ist das erwartete Entwicklergehalt für Code- und No-Code-Entwickler? Karrieremöglichkeiten und Potenziale für die Entwickler.

Warum Softwareentwicklung wählen?

Entwickler sind diejenigen, die Software, Anwendungen und Websites mit Codierung oder durch einen No-Code-/Low-Code-Ansatz wie AppMaster entwickeln. Es gibt zwei Arten von Entwicklern, die gefragt sind: Website-Entwickler, die verschiedene Websites und Webanwendungen für das Internet erstellen. Eine andere Art von Entwickler ist ein Softwareentwickler. Sie beschäftigen sich mehr mit der Entwicklung von Software und mobilen Anwendungen (Android und iOS) und Desktop-Anwendungen als mit einer Website oder Software.

Wenn Sie bereit sind, Softwareentwickler zu werden, und sich nicht sicher sind, ob dies in Bezug auf Geld ein fruchtbares Feld ist, dann gibt es eine gute Nachricht für Sie. Softwareentwickler gehören zu den bestbezahlten Menschen in Computer- und IT-Jobs. Sie entwickeln höchst anspruchsvolle Websites und Software, ohne die ein Unternehmen nur schwer überleben kann.

Softwareentwickler helfen Unternehmen nicht nur bei der Erstellung der Apps und Software, die für ihre Erkennung, Globalisierung, Sicherheit und Datenspeicherung erforderlich sind, sondern sie sind auch für Endbenutzer von Vorteil, indem sie ihnen die Möglichkeit bieten, sich in ihrem vollen Terminkalender durch Filme, Spiele und Musik zu unterhalten für sie leicht verfügbar durch benutzerfreundliche Software und Apps, die von den Software- und App-Entwicklern erstellt wurden, unabhängig von No-Code oder Code-Ansatz. Softwareentwickler werden fruchtbar sein, da es heutzutage ein sehr gefragter, hochbezahlter Job ist und die Popularität täglich zunimmt.

Was ist der Unterschied zwischen Code-Entwicklern und No-Code-Entwicklern?

Das Ergebnis und die Qualität der Arbeit sind in beiden Begriffen, Code-Entwickler und No-Code-Entwickler, fast gleich. Ein No-Code-Ansatz ist jedoch aufgrund seines Zeitaufwands, seiner Kosteneffizienz und seines geringeren Fachwissens eine aufkommende Technik in der Software- und App-Entwicklung sowie in der Webentwicklung. Genau wie AppMaster ist dies die beste No-Coding-Plattform zum Erstellen von No-Code-Apps.

Code-Entwickler

Wie Sie vielleicht anhand des Namens erraten haben, sind dies die Leute, die alles über Programmiersprache wissen. Sie entwickeln mithilfe von Codierung voll funktionsfähige Websites, Apps und Software von Grund auf neu. Sie schreiben mit Hilfe von Sprache verschiedene Sätze von Codes, formen sie zu einer Anweisung und erstellen mit diesen Codes ein Programm. Es gibt eine große Vielfalt an Programmiersprachen, einige bekannte und beliebte Sprachen sind C, C++, C#, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript und viele andere. Sie haben einen starken technischen Hintergrund und lernen die richtigen Programmiersprachen von Instituten.

Code-Entwickler schreiben die Codierung manuell, was ein zeitaufwändiger Prozess ist. Code-Entwickler arbeiten unter Druck und sind beim Schreiben von Codes wachsam, weil sie sicherstellen, dass die Codierung fehlerfrei ist; Wenn ein Fehler in der Software auftritt, debuggen sie den Code, indem sie alle Codes von Anfang an überprüfen. Wenn Sie sich darauf freuen, Code-Entwickler zu werden, sind dies die Hauptmerkmale:

Technische Kenntnisse in der Programmierung sollten vorhanden sein

Diese Entwicklung braucht Zeit

Sprachen zu lernen ist schwer und zeitaufwändig

Hohe Wahrscheinlichkeit von Fehlern und Bugs

Kein Code-Entwickler

No-Code-Entwickler sind diejenigen, die keinen Code verwenden, sondern Websites, Software und Apps mit verschiedenen Arten von bereits codierten Tools oder Plattformen wie AppMaster entwickeln, die es ihnen ermöglichen, Funktionen, die zum Erstellen des No-Codes erforderlich sind, einfach per Drag & Drop zu ziehen und abzulegen. Code-Anwendungen. Die No-Code-Plattformen werden visuelle Entwicklungstools genannt; Sie können die benötigten Funktionen einfach per Drag-and-Drop in Websites, Apps oder Software einfügen. Fehler sind ausgeschlossen, da keine Codes erforderlich sind. Außerdem ist es kein zeitaufwändiger Prozess, da jeder ihn leicht verstehen und bedienen kann. Wenn Sie sich darauf freuen, ein No-Code-Entwickler zu sein, sind dies die Hauptmerkmale:

Verständnis von visuellen Funktionalitätsplattformen

Weniger Zeitaufwand

Weniger bis keine Wahrscheinlichkeit von Fehlern

Es wird weniger Zeit zum Lernen und Anwenden benötigt

Verdienen Softwareentwickler gutes Geld?

Die schnelle Antwort darauf ist JA; Die Softwareentwickler haben eines der besten Gehälter als IT-Profis. Wenn Sie in der Online-Welt unterwegs sind, können Sie mehr Menschen erreichen und Ihr Geschäft erfolgreich machen, und dafür brauchen Sie gute Software, Websites oder Apps. Dafür gehen die Leute zu Softwareentwicklern, die Websites und Apps bauen können, weshalb diese Softwareentwicklung sehr gefragt ist. Und alle Softwareentwickler verdienen viel Geld mit diesem Job.

Was ist das Durchschnittsgehalt für Softwareentwicklung?

Die Beschäftigung in der Softwareentwicklung steigt ebenso wie ihr Entwicklergehalt.

Wie viel sollte ich als Entwickler verdienen?

Entwickler verdienen mit ihren Diensten Unsummen an Dollar. Als Softwareentwickler hängt Ihr Entwicklergehalt von Ihrer IT-Ausbildung und Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen ab. Die Leute stoßen auf dieses Feld wegen seiner hohen Nachfrage nach hochbezahlten Jobs. Stellen Sie sicher, dass Sie der Beste in Ihrem Job sind und dass die Leute mit Ihnen arbeiten wollen. Je höher Ihre Fähigkeiten sind, desto mehr Erfahrung haben Sie, werden Sie bei der Arbeit bezahlt.

Laut der Umfrage gelten die Gehälter der Softwareentwickler als guter Durchschnittslohn, und ein mittleres Entwicklergehalt im Jahr 2020 betrug 110.140 USD . Der niedrigste lag bei etwa 84.020 $, während der bestbezahlte im entsprechenden Jahr bei 140.470 $ lag und jetzt im Durchschnitt auf 150.000 $ oder mehr erhöht wird.

Wenn wir den wachsenden Graphen der Softwareentwicklung sehen, wird vorhergesagt, dass die Softwareentwicklung bis 2030 um etwa 22 % wachsen und bis dahin 409.500 Arbeitsplätze schaffen wird. Abgeschlossen wird der Vergleich mit geschätzten 13 % Zuwachs bei den Computerberufen.

Daher ist selbst das niedrigste Durchschnittsgehalt für Softwareentwickler sehr verlockend, sich auf eine Karriere darin zu freuen.

Welcher ist der bestbezahlte Job in der IT?

Laut Statistik ist der bestbezahlte Job im IT-Bereich die Softwareentwicklung ohne Zweifel unter den Top 3 der hochbezahlten Jobs im IT-Bereich. An der Spitze stehen die Cybersicherheitsjobs mit einem Jahresdurchschnitt von >350.000 $. Die Top 10 IT-Jobs mit den bestbezahlten IT-Jobs und davon die Top 5 sind wie folgt:

Software Engineering Manager – Verantwortlich für das Erstellen, Verwalten, Warten und Testen der Software der Organisation. Ein durchschnittliches Gehalt beträgt 163.500 $.

– Verantwortlich für das Erstellen, Verwalten, Warten und Testen der Software der Organisation. Ein durchschnittliches Gehalt beträgt 163.500 $. Data Warehouse Builder - Verantwortlich für die Aufbereitung und Analyse der Unternehmensdaten. Ein durchschnittliches Gehalt in diesem Job beträgt 154.800 $.

- Verantwortlich für die Aufbereitung und Analyse der Unternehmensdaten. Ein durchschnittliches Gehalt in diesem Job beträgt 154.800 $. Softwareentwicklungsmanager – Verantwortlich für das Erstellen, Warten und Testen der Anwendungen für das Unternehmen. Ein durchschnittliches Gehalt in diesem Job beträgt 153.300 $.

– Verantwortlich für das Erstellen, Warten und Testen der Anwendungen für das Unternehmen. Ein durchschnittliches Gehalt in diesem Job beträgt 153.300 $. I nfrastrukturdesigner – Verantwortlich für die Erstellung der kompletten IT-Systeme innerhalb der Organisation, einschließlich Servern und Cloud-Computing-Bereichen. Das durchschnittliche Gehalt in diesem Job beträgt 153.000 $.

– Verantwortlich für die Erstellung der kompletten IT-Systeme innerhalb der Organisation, einschließlich Servern und Cloud-Computing-Bereichen. Das durchschnittliche Gehalt in diesem Job beträgt 153.000 $. Anwendungsarchitektur - Verantwortlich für die Strategieentwicklung der Anwendungen. Welche Anwendungsfirma wird benötigt und warum? Wie kann das System besser werden etc.? Ein durchschnittliches Gehalt in diesem Job beträgt 149.000 $.

Welche Programmiersprache wird am meisten bezahlt?

Für No-Code-Entwickler ist es wichtig zu wissen, welche Codierungs-/Programmiersprache für sie am besten zu erlernen ist, und ihnen die beste Rentabilität als Fähigkeit zu vermitteln. Die Top 5 der hochbezahlten Programmiersprachen sind wie folgt:

PYTHON

Das Schöne an dieser Sprache ist, dass es sich um eine Mehrzwecksprache handelt, die beim Erstellen aller Programmier-Apps, Software und Websites helfen kann. Das durchschnittliche Gehalt von Python-Entwicklern beträgt durchschnittlich 60 $/Stunde.

JAVA

Java ist die zweite weit verbreitete und stark nachgefragte Programmiersprache, mit der alle Arten von Anwendungen entwickelt werden. Das durchschnittliche Gehalt von JAVA-Entwicklern beträgt im Durchschnitt 58 $/Stunde.

C++

C++ ist eine weit verbreitete und wettbewerbsfähige Programmiersprache mit dynamischer Machbarkeit und Codeklarheit. Das durchschnittliche Gehalt von C++-Entwicklern beträgt durchschnittlich 55 $/Stunde.

C#

C# ist eine von Microsoft entwickelte Sprache. Die große Vielfalt an Anwendungen, die auf dieser Sprache entwickelt wurden, sowie ihre skalierbaren, integrierten Funktionen. Das durchschnittliche Gehalt von C#-Entwicklern beträgt durchschnittlich 55 $/Stunde.

SQL

Es ist eine standardmäßige, hochleistungsfähige Programmiersprache, die zum Erstellen von Datenbanken und Backends verwendet wird und über mehr Sicherheitsfunktionen verfügt. Das durchschnittliche Gehalt von SQL-Entwicklern beträgt im Durchschnitt 54 $/Stunde.

Kurzgesagt

Laut Umfragen und dem obigen Leitfaden kommt man zu dem Schluss, dass die No-Code-Entwickler und die Code-Entwickler fast die gleichen Gehaltsspannen für Entwickler haben, was ein ziemlich anständiger Betrag ist. Wenn Sie sich auf eine Karriere in der IT oder Programmierung freuen, wird sich das lohnen. Auch für die Programmierer und Entwickler steigt die Nachfrage von Tag zu Tag; damit ist auch mit einer weiteren Gehaltserhöhung zu rechnen.

Egal, ob Sie ein Code-Entwickler oder ein No-Code-Entwickler sein möchten, die Möglichkeiten und der Umfang sind für beide enorm. Unabhängig davon, dass die Gehälter beider gleich sind, gibt es jedoch einen großen Unterschied in Bezug auf die Arbeit, und das liegt daran, dass Sie als No-Code-Entwickler Zeit und Energie sparen und die Code-Entwicklung im Vergleich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Außerdem müssen Sie als No-Code-Entwickler die Funktionalität verschiedener schwer zu erlernender Programmiersprachen nicht gründlich überprüfen.

Die Verwendung von Plattformen wie AppMaster kann Ihnen helfen, Apps mit einem No-Code-Ansatz einfach und in kürzester Zeit zu entwickeln. Auch wenn Sie kein Entwickler oder Programmierer bei AppMaster sind, können Sie Ihre gewünschte Software und App ganz einfach mit einer einfachen Drag-and-Drop-Methode entwickeln. Angenommen, Sie freuen sich auf die Software- und App-Entwicklung und haben Fragen. Verbinden Sie sich mit unserem Expertenteam, um Sie durch den Entwicklungsprozess und vieles mehr zu führen.