Wilt u ontwikkelaar worden? Zo JA, dan is hier een snelle en eenvoudige vergelijking van de gemiddelde salarissen van een code developer vs een no code of low code developer. Het eerste wat je 's ochtends wakker wordt is je mobiel pakken en kijken wat er in de wereld is veranderd en wat je vrienden en familie doen. Dit alles zie je via verschillende mobiele apps, blogs en vele informatieve websites. Vraag je je wel eens af hoe deze software wordt gemaakt, wie ze maakt en wat er voor nodig is om ze te maken? Welke talen worden gebruikt om deze software te ontwikkelen? Via dit artikel leert u over de vereiste vaardigheden van de ontwikkelaar om websites en apps te ontwikkelen. Wat is het verschil tussen code vs no-code ontwikkeling? En wat zijn de verwachte ontwikkelaarssalarissen voor code en no-code ontwikkelaars? Carrièremogelijkheden en potentieel voor de ontwikkelaars.

Waarom kiezen voor software ontwikkeling?

Ontwikkelaars zijn degenen die software, applicaties en websites ontwikkelen, met codering of via een no-code / low-code aanpak zoals AppMaster. Er zijn twee soorten ontwikkelaars waar vraag naar is: Website-ontwikkelaars die verschillende websites en webapplicaties maken op het internet. Een ander type ontwikkelaar is een softwareontwikkelaar. Zij houden zich meer bezig met het ontwikkelen van software en mobiele applicaties (android en iOS) en desktop applicaties in plaats van een website of software.

Als u bereid bent om een software-ontwikkelaar te zijn en verward bent over de vraag of het een vruchtbaar gebied is in termen van geld, dan Ja, er is een stukje goed nieuws voor u. Softwareontwikkelaars behoren tot de best betaalde mensen in alle computer-gerelateerde en IT-banen. Ze ontwikkelen zeer veeleisende websites en software zonder welke het moeilijk is voor een bedrijf om te overleven.

Software ontwikkelaars niet alleen helpt bedrijven de apps en software die nodig zijn voor hun erkenning, globalisering, veiligheid, en data houden, maar ook ze zijn gunstig voor de eindgebruiker door hen de manier van entertainment in hun drukke schema door middel van films, games, muziek die beschikbaar is voor hen gemakkelijk door middel van gebruiksvriendelijke software en apps gemaakt door de software en app-ontwikkelaars, ongeacht geen code of code aanpak. Software ontwikkelaars zal vruchtbaar zijn als het is in hoge vraag, goed betaalde baan tegenwoordig en de populariteit neemt dagelijks toe.

Wat is het verschil tussen code-ontwikkelaars en no-code-ontwikkelaars?

Het resultaat en de kwaliteit van het werk zijn bijna hetzelfde in beide termen, code-ontwikkelaars en no-code-ontwikkelaars. Echter, een no-code aanpak is een opkomende techniek in software- en app-ontwikkeling en webontwikkeling vanwege de tijd, kosteneffectiviteit en minder expertise. Net als AppMaster is dat het beste no-code platform voor het maken van no-code apps.

Code Ontwikkelaar

Zoals je misschien al uit de naam hebt geraden, zijn dit de mensen die alles weten over coderingstaal. Zij ontwikkelen volledig functionele websites, apps en software vanaf nul met behulp van codering. Ze schrijven verschillende sets codes met behulp van de taal, vormen ze in een verklaring en maken een programma met deze codes. Er is een grote verscheidenheid aan codeertalen, enkele bekende en populaire talen zijn C, C++, C#, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript, en vele anderen. Ze hebben een sterke technische achtergrond en leren goede coderingstalen van instituten.

Codeontwikkelaars schrijven coderingen handmatig, wat een tijdrovend proces is. Codeontwikkelaars werken onder druk en zijn alert tijdens het schrijven van codes omdat ze ervoor zorgen dat de codering foutloos is; ook, als er een fout optreedt in de software, debuggen ze de code door alle codes vanaf het begin te controleren. Als je op zoek bent naar een code ontwikkelaar, zijn dit de belangrijkste kenmerken:

Moet technische kennis hebben van programmeren

Deze ontwikkeling is tijdrovend

Talen zijn moeilijk en tijdrovend om te leren

Grote kans op fouten en bugs

Geen code ontwikkelaar

No-code ontwikkelaars zijn degenen die geen code gebruiken maar websites, software en apps ontwikkelen met behulp van verschillende soorten reeds gecodeerde tools of platforms zoals AppMaster waarmee ze gemakkelijk functies kunnen slepen en neerzetten die nodig zijn voor het creëren van de no-code toepassingen. De no-code platforms worden visuele ontwikkelingstools genoemd; u kunt gemakkelijk de functies die u nodig hebt in websites, apps of software slepen en neerzetten. Er is geen kans op fouten omdat er geen codes nodig zijn. Bovendien is het geen tijdrovend proces omdat iedereen het gemakkelijk kan begrijpen en bedienen. Als u uitkijkt naar een no-code ontwikkelaar, zijn dit de belangrijkste functies:

Inzicht in visuele functionaliteitsplatforms

Minder tijdrovend

Minder tot geen kans op fouten

Minder tijd nodig om te leren en toe te passen

Verdienen softwareontwikkelaars goed geld?

Het snelle antwoord hierop is JA; de softwareontwikkelaars hebben een van de beste salarissen als IT-professionals. Als je in de online wereld zit, kun je meer mensen bereiken en je bedrijf succesvol maken, en daarvoor heb je goede software, websites of apps nodig. Hiervoor gaan mensen naar software ontwikkelaars die websites en apps kunnen bouwen, daarom is er veel vraag naar deze software ontwikkeling. En alle software-ontwikkelaars verdienen veel geld met dit werk.

Wat is het gemiddelde salaris voor software ontwikkeling?

De werkgelegenheid voor software-ontwikkeling neemt toe, evenals het salaris van de ontwikkelaar.

Hoeveel moet ik verdienen als ontwikkelaar?

Ontwikkelaars verdienen bakken met geld met hun diensten. Het salaris van een softwareontwikkelaar hangt af van uw IT-opleiding, uw vaardigheden en uw ervaringsniveau. Mensen begeven zich op dit terrein vanwege de grote vraag naar goedbetaalde banen. Zorg ervoor dat je de beste bent in je werk en dat mensen met je willen werken. Hoe hoger je vaardigheden, hoe meer ervaring je hebt, hoe meer je betaald krijgt voor je baan.

Volgens het onderzoek worden de salarissen van softwareontwikkelaars beschouwd als een goed gemiddeld loon, en een mediaan ontwikkelaarssalaris in 2020 was $110.140. De laagste lag rond de 84.020 dollar terwijl de best betaalde in dat overeenkomstige jaar 140.470 dollar bedroeg, en het wordt nu gemiddeld verhoogd tot 150.000 dollar of meer.

Als we de groeigrafiek van softwareontwikkeling bekijken, wordt voorspeld dat softwareontwikkeling tegen 2030 met ongeveer 22% zal groeien en tegen die tijd 409.500 banen zal toevoegen. De vergelijking wordt gemaakt met een geschatte groei van 13% voor computerberoepen.

Dus zelfs het laagste mediane loon voor softwareontwikkelaars is zeer verleidelijk om uit te kijken naar een carrière in deze sector.

Wat is de best betaalde baan in IT?

Volgens de statistieken behoort softwareontwikkeling zonder twijfel tot de top 3 van best betaalde banen in de IT. De top is die van de cyber security jobs met een gemiddelde van >$350k per jaar. De top 10 van best betalende IT-banen is als volgt:

Software engineering manager - Verantwoordelijk voor het creëren, beheren, onderhouden en testen van de software van de organisatie. Het gemiddelde salaris bedraagt 163.500 dollar.

- Verantwoordelijk voor het creëren, beheren, onderhouden en testen van de software van de organisatie. Het gemiddelde salaris bedraagt 163.500 dollar. Data warehouse builder - Verantwoordelijk voor het voorbereiden en analyseren van de gegevens van het bedrijf. Een gemiddeld salaris in deze baan is $154.800.

- Verantwoordelijk voor het voorbereiden en analyseren van de gegevens van het bedrijf. Een gemiddeld salaris in deze baan is $154.800. Software development manager - Verantwoordelijk voor het creëren, onderhouden en testen van de applicaties voor het bedrijf. Een gemiddeld salaris voor deze baan is $153.300.

- Verantwoordelijk voor het creëren, onderhouden en testen van de applicaties voor het bedrijf. Een gemiddeld salaris voor deze baan is $153.300. Infrastructure designer - Verantwoordelijk voor het creëren van de complete IT systemen binnen de organisatie, inclusief servers en cloud computing gebieden. Het gemiddelde salaris in deze baan is $153.000.

- Verantwoordelijk voor het creëren van de complete IT systemen binnen de organisatie, inclusief servers en cloud computing gebieden. Het gemiddelde salaris in deze baan is $153.000. Applicatie architectuur - Verantwoordelijk voor het strategiseren van de applicaties. Welk applicatiebedrijf is nodig en waarom? Hoe kan het systeem beter worden enz. Het gemiddelde salaris in deze baan is $149.000.

Welke programmeertaal wordt het meest betaald?

Voor no-code ontwikkelaars is het belangrijk om te weten welke codeer-/programmeertaal zij het beste kunnen leren en hen de beste winstgevendheid als vaardigheid geeft. De Top 5 van best betaalde programmeertalen is als volgt:

PYTHON

Het mooie van deze taal is dat het een multifunctionele taal is die kan helpen bij het bouwen van alle programmeerapps, software en websites. Het gemiddelde salaris van python ontwikkelaars is gemiddeld $60/uur.

JAVA

Java is de tweede veelgebruikte en veelgevraagde programmeertaal die wordt gebruikt om allerlei toepassingen te ontwikkelen. Het gemiddelde salaris van JAVA-ontwikkelaars bedraagt gemiddeld 58 dollar per uur.

C++

C++ is een veel gebruikte en concurrerende taal voor programmering met dynamische uitvoerbaarheid en duidelijkheid van de code. Het gemiddelde salaris van C++ ontwikkelaars is gemiddeld $55/uur.

C#

C# is een door Microsoft ontwikkelde taal. De grote verscheidenheid van toepassingen ontwikkeld op deze taal als zijn schaalbare, ingebouwde functies. Het gemiddelde salaris van C# ontwikkelaars is gemiddeld $55/uur.

SQL

Het is een standaard, goed presterende programmeertaal die wordt gebruikt bij het maken van databases en backend en heeft meer beveiligingsfuncties. Het gemiddelde salaris van SQL-ontwikkelaars bedraagt gemiddeld $54/uur.

In een notendop

Uit onderzoeken en de bovenstaande gids blijkt dat de no-code-ontwikkelaars en code-ontwikkelaars bijna dezelfde salarisschalen hebben, wat een behoorlijk bedrag is. Als je uitkijkt naar een carrière in IT of programmeren, zal dit de moeite waard zijn. De vraag naar programmeurs en ontwikkelaars neemt ook met de dag toe; daarmee is ook een verdere stijging van het salaris te verwachten.

Of u nu een ontwikkelaar met of zonder code wilt worden, de mogelijkheden en de reikwijdte zijn voor beide enorm. Echter, ongeacht dat de salarissen van beide hetzelfde zijn, is er een enorm verschil in termen van werk, en dit ligt aan het feit dat je als no-code ontwikkelaar tijd en energie bespaart, terwijl code ontwikkeling meer tijd vergt in vergelijking. Bovendien hoeft u als no-code-ontwikkelaar de functionaliteit van verschillende moeilijk te leren programmeertalen niet grondig door te nemen.

Met platforms als AppMaster kunt u gemakkelijk en in een mum van tijd apps ontwikkelen met een no-code-aanpak. Zelfs als je bij AppMaster geen ontwikkelaar of programmeur bent, kun je gemakkelijk je gewenste software en app ontwikkelen met een eenvoudige drag-and-drop methode. Stel dat u uitkijkt naar software- en app-ontwikkeling en vragen hebt. Maak contact met ons team van experts om u te begeleiden tijdens het ontwikkelingsproces en nog veel meer.