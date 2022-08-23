您期待成为一名开发人员吗？如果是，这里是代码开发人员与无代码或低代码开发人员的平均工资的快速简便的比较。你早上醒来的第一件事就是拿起你的手机，看看世界发生了什么变化，你的朋友和家人在做什么。您可以通过各种移动应用程序、博客和许多信息丰富的网站看到所有这些信息。你有没有想过这些软件是如何制作的，是谁制作的，以及制作它们需要什么？该软件使用什么语言开发？通过本文，您将了解开发人员所需的网站和应用程序开发技能。代码开发与无代码开发有什么区别？代码开发人员和无代码开发人员的预期开发人员薪水是多少？开发人员的职业机会和潜力。

为什么选择软件开发？

开发人员是那些使用编码或通过像 AppMaster 这样的无代码/低代码方法开发软件、应用程序和网站的人。需要两种类型的开发人员： 网站开发人员在互联网上创建不同的网站和 Web 应用程序。另一种类型的开发人员是软件开发人员。他们更关心开发软件和移动应用程序（android 和 iOS）和桌面应用程序，而不是网站或软件。

如果您愿意成为一名软件开发人员，并且对金钱方面是否是一个富有成果的领域感到困惑，那么是的，有一条好消息给您。软件开发人员是计算机相关和 IT 工作中收入最高的人。他们开发要求很高的网站和软件，没有它们，企业就很难生存。

软件开发人员不仅可以帮助企业创建识别、全球化、安全和数据保存所需的应用程序和软件，而且还可以通过电影、游戏、音乐等方式为最终用户提供娱乐方式，从而使他们受益匪浅。通过软件和应用程序开发人员创建的用户友好型软件和应用程序，无论没有代码或代码方法，他们都可以轻松地使用它们。软件开发人员将取得丰硕的成果，因为如今它的需求量大，报酬高，而且受欢迎程度每天都在增加。

代码开发人员和无代码开发人员有什么区别？

在代码开发人员和无代码开发人员这两个术语中，工作的结果和质量几乎相同。然而，无代码方法是软件和应用程序开发以及 Web 开发中的一种新兴技术，因为它的时间、成本效益和较少的专业知识。就像 AppMaster 一样，这是创建无代码应用程序的最佳无代码平台。

代码开发人员

正如您可能从名称中猜到的那样，这些人对编码语言了如指掌。他们在编码的帮助下从头开始开发功能齐全的网站、应用程序和软件。他们在语言的帮助下编写不同的代码集，在语句中形成它们并使用这些代码创建程序。编码语言种类繁多，一些著名和流行的语言是 C、C++、C#、Swift、R、Java、Kotlin、PHP、Python、JavaScript 等等。他们拥有强大的技术背景，并从研究所学习适当的编码语言。

代码开发人员手动编写代码，这是一个耗时的过程。代码开发人员在压力下工作，并且在编写代码时保持警惕，因为他们确保编码没有错误；此外，如果软件中出现错误，他们会从头开始检查所有代码来调试代码。如果您期待成为代码开发人员，以下是主要功能：

必须具备编程技术知识

这种发展需要时间

语言很难而且需要时间来学习

错误和错误的高机会

没有代码开发人员

无代码开发人员不使用任何类型的代码，而是使用不同类型的已编码工具或平台（如 AppMaster）开发网站、软件和应用程序，这将允许他们轻松拖放创建无代码所需的功能。代码应用程序。无代码平台称为可视化开发工具；您可以在网站、应用程序或软件中轻松拖放您需要的功能。没有错误的机会，因为它不需要代码。另外，这不是一个耗时的过程，因为每个人都可以轻松理解和操作它。如果您期待成为无代码开发人员，以下是主要功能：

了解视觉功能平台

花更少的时间

犯错的机会很小甚至没有

学习和应用的时间更少

软件开发人员赚大钱了吗？

对此的快速回答是肯定的；作为 IT 专业人员，软件开发人员的薪水最高。如果您身处在线世界，您可以接触到更多的人并使您的业务取得成功，为此，您需要好的软件、网站或应用程序。为此，人们去找可以构建网站和应用程序的软件开发人员，这就是为什么这种软件开发需求量很大的原因。所有的软件开发人员都通过这项工作赚了很多钱。

软件开发的平均工资是多少？

软件开发的就业和他们的开发人员薪水都在增加。

作为一名开发人员，我应该赚多少钱？

开发人员正在通过他们的服务赚取大量美元。作为软件开发人员，您的开发人员薪水取决于您的 IT 教育背景以及您的技能和经验水平。人们之所以进入这个领域，是因为它对高薪工作的需求很高。确保您在工作中表现出色，并且人们愿意与您合作。您的技能越高，您获得的工作经验就越多。

根据调查，软件开发人员的工资被认为是不错的平均工资，2020 年的开发人员工资中位数为 110,140 美元。最低的大约是 84,020 美元，而同年的最高收入是 140,470 美元，现在平均增加了 150,000 美元或更多。

如果我们看到软件开发的增长图，预计到2030 年软件开发将增长约 22% ，届时将增加 409,500 个工作岗位。与计算机职业的估计增长率为 13% 的比较得出结论。

因此，即使软件开发人员的薪酬中位数最低，也很容易期待在其中找到一份职业。

IT领域薪酬最高的工作是什么？

据统计，IT 领域薪酬最高的工作是软件开发，无疑是 IT 领域薪酬最高的 3 种工作之一。最高的是网络安全工作，平均每年超过 350 美元。薪酬最高的前 10 名 IT 工作，其中，前 5 名如下：

软件工程经理 - 负责创建、管理、维护和测试组织的软件。平均工资为 163,500 美元。

- 负责创建、管理、维护和测试组织的软件。平均工资为 163,500 美元。 数据仓库建设者 - 负责准备和分析公司的数据。这项工作的平均工资为 154,800 美元。

- 负责准备和分析公司的数据。这项工作的平均工资为 154,800 美元。 软件开发经理 - 负责为公司创建、维护和测试应用程序。这项工作的平均工资为 153,300 美元。

- 负责为公司创建、维护和测试应用程序。这项工作的平均工资为 153,300 美元。 基础架构设计师 - 负责在组织内创建完整的 IT 系统，包括服务器和云计算领域。这份工作的平均工资是 153,000 美元。

- 负责在组织内创建完整的 IT 系统，包括服务器和云计算领域。这份工作的平均工资是 153,000 美元。 应用程序架构- 负责制定应用程序的战略。需要哪家应用公司，为什么？系统如何变得更好等？这项工作的平均工资为 149,000 美元。

什么编程语言收入最高？

对于无代码开发人员来说，重要的是要知道哪种编码/编程语言最适合他们学习并作为一项技能为他们提供最佳盈利能力。 Top 5 高薪编程语言如下：

PYTHON

这种语言的美妙之处在于它是一种多用途语言，可以帮助构建所有编程应用程序、软件和网站。 python 开发人员的平均工资平均为 60 美元/小时。

JAVA

Java 是用于开发各种应用程序的第二种广泛使用且需求量很大的编程语言。 JAVA 开发人员的平均工资平均为 58 美元/小时。

C++

C++ 是一种广泛使用且具有竞争力的编程语言，具有动态可行性和代码清晰性。 C++ 开发人员的平均工资为 55 美元/小时。

C＃

C# 是微软开发的语言。在这种语言上开发的各种应用程序作为其可扩展的内置功能。 C# 开发人员的平均工资为 55 美元/小时。

SQL

它是一种标准的、高性能的编程语言，用于创建数据库和后端，并具有更多的安全功能。 SQL 开发人员的平均工资平均为 54 美元/小时。

简而言之

根据上述调查和指南，可以得出结论，无代码开发人员和代码开发人员的开发人员工资范围几乎相同，这是相当可观的数额。如果您期待 IT 或编程方面的职业，那么这将是值得的。对程序员和开发者的需求也在与日俱增；这样一来，还可以预期工资会进一步增加。

无论您想成为代码开发人员还是无代码开发人员，两者的机会和范围都很大。但是，不管两人的工资是一样的，在工作上还是有很大的区别的，这就是因为做无代码开发者会帮你省时省力，而代码开发相对来说需要更多的时间。另外，作为无代码开发人员，您不需要彻底审查不同的难学编程语言的功能。

使用 AppMaster 之类的平台可以帮助您轻松、快速地使用无代码方法开发应用程序。即使您不是 AppMaster 的开发人员或程序员，您也可以通过简单的拖放方法轻松开发所需的软件和应用程序。假设您期待软件和应用程序开发并有疑问。与我们的专家团队联系，在整个开发过程中为您提供指导等等。