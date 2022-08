Você está ansioso para se tornar um desenvolvedor? Se SIM, aqui está uma comparação rápida e fácil dos salários médios de um desenvolvedor de código versus um desenvolvedor sem código ou com pouco código. A primeira coisa que você acorda de manhã é pegar seu celular e ver o que mudou no mundo e o que seus amigos e familiares estão fazendo. Tudo isso você vê através de vários aplicativos móveis, blogs e muitos sites informativos. Você já se perguntou como esses softwares são feitos, quem os faz e o que é preciso para fazê-los? Quais linguagens são usadas para o desenvolvimento deste software? Por meio deste artigo, você aprenderá sobre as habilidades necessárias de desenvolvimento de aplicativos e sites do desenvolvedor. Qual é a diferença entre o desenvolvimento com código e sem código? E qual é o salário de desenvolvedor esperado para desenvolvedores de código e sem código? Oportunidades de carreira e potencial para os desenvolvedores.

Por que escolher o desenvolvimento de software?

Desenvolvedores são aqueles que desenvolvem software, aplicativos e sites, com codificação ou por meio de uma abordagem sem código/código baixo como o AppMaster. Existem dois tipos de desenvolvedores em demanda: Desenvolvedores de sites que estão criando diferentes sites e aplicativos da Web na Internet. Outro tipo de desenvolvedor é um desenvolvedor de software. Eles estão mais preocupados com o desenvolvimento de software e aplicativos móveis (android e iOS) e aplicativos de desktop do que um site ou software.

Se você está disposto a ser um desenvolvedor de software e está confuso sobre se é um campo frutífero em termos de dinheiro, então sim, há uma boa notícia para você. Os desenvolvedores de software são as pessoas mais bem pagas em trabalhos relacionados a computadores e TI. Eles desenvolvem sites e softwares altamente exigentes, sem os quais é difícil para uma empresa sobreviver.

Os desenvolvedores de software não apenas ajudam as empresas a criar os aplicativos e software necessários para seu reconhecimento, globalização, segurança e manutenção de dados, mas também são benéficos para o usuário final, fornecendo a eles o entretenimento em sua agenda lotada por meio de filmes, jogos, música que é disponível para eles facilmente por meio de software e aplicativos fáceis de usar criados pelos desenvolvedores de software e aplicativo, independentemente de nenhum código ou abordagem de código. Os desenvolvedores de software serão frutíferos, pois está em alta demanda, trabalho altamente remunerado hoje em dia e a popularidade está aumentando diariamente.

Qual é a diferença entre desenvolvedores de código e desenvolvedores sem código?

O resultado e a qualidade do trabalho são quase os mesmos em ambos os termos, desenvolvedores de código e desenvolvedores sem código. No entanto, uma abordagem sem código é uma técnica emergente no desenvolvimento de software e aplicativos e desenvolvimento web devido ao seu tempo, custo-benefício e menor experiência. Assim como o AppMaster, essa é a melhor plataforma sem codificação para criar aplicativos sem código.

Desenvolvedor de código

Como você deve ter adivinhado pelo nome, essas são as pessoas que sabem tudo sobre linguagem de codificação. Eles desenvolvem sites, aplicativos e software totalmente funcionais do zero com a ajuda de codificação. Eles escrevem diferentes conjuntos de códigos com a ajuda da linguagem, os formam em uma declaração e criam um programa com esses códigos. Existe uma grande variedade de linguagens de codificação, algumas linguagens conhecidas e populares são C, C++, C#, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript e muitas outras. Eles têm uma sólida formação técnica e aprendem as linguagens de codificação adequadas dos institutos.

Os desenvolvedores de código escrevem a codificação manualmente, o que é um processo demorado. Os desenvolvedores de código trabalham sob pressão e estão alertas enquanto escrevem códigos porque garantem que a codificação esteja livre de erros; também, se ocorrer algum erro no software, eles depuram o código verificando todos os códigos desde o início. Se você está ansioso para ser um desenvolvedor de código, estas são as principais características:

Obrigatório possuir conhecimentos técnicos de programação

Este desenvolvimento é demorado

Idiomas são difíceis e demoram para aprender

Altas chances de erros e bugs

Nenhum desenvolvedor de código

Nenhum desenvolvedor de código é aquele que não usa nenhum tipo de código, mas desenvolve sites, software e aplicativos usando diferentes tipos de ferramentas ou plataformas já codificadas, como o AppMaster, que permitirá que eles arrastem e soltem facilmente os recursos necessários para criar o não-código. aplicativos de código. As plataformas sem código são chamadas de ferramentas de desenvolvimento visual ; você pode facilmente arrastar e soltar as funções necessárias em sites, aplicativos ou software. Não há chance de erros, pois não requer códigos. Além disso, não é um processo demorado, pois todos podem entendê-lo e operá-lo facilmente. Se você está ansioso para ser um desenvolvedor sem código, estas são as principais características:

Compreensão das plataformas de funcionalidade visual

Menor tempo de duração

Menor ou nenhuma chance de erros

Menos tempo é gasto para aprender e aplicar

Desenvolvedores de software ganham um bom dinheiro?

A resposta rápida para isso é SIM; os desenvolvedores de software têm um dos melhores salários como profissionais de TI. Se você está no mundo online, pode alcançar mais pessoas e fazer seu negócio ter sucesso e, para isso, precisa de bons softwares, sites ou aplicativos. Para isso, as pessoas recorrem a desenvolvedores de software que podem criar sites e aplicativos, e é por isso que esse desenvolvimento de software está em alta demanda. E todos os desenvolvedores de software estão ganhando muito dinheiro fazendo esse trabalho.

Qual é o salário médio para desenvolvimento de software?

O emprego de desenvolvimento de software está aumentando, assim como seu salário de desenvolvedor.

Quanto devo ganhar como desenvolvedor?

Os desenvolvedores estão ganhando pacotes de dólares com seus serviços. Como desenvolvedor de software, seu salário de desenvolvedor depende de sua formação educacional em TI e de suas habilidades e nível de experiência. As pessoas estão correndo para este campo por causa de sua alta demanda por empregos bem pagos. Certifique-se de que você é o melhor em seu trabalho e que as pessoas querem trabalhar com você. Quanto maiores suas habilidades, mais experiência você será pago no trabalho.

De acordo com a pesquisa , os salários dos Desenvolvedores de Software são considerados bons salários médios, e um salário médio de desenvolvedor em 2020 foi de US$ 110.140 . O mais baixo foi de cerca de US$ 84.020, enquanto o mais bem pago foi de US$ 140.470 no ano correspondente, e agora está aumentando em média para US$ 150.000 ou mais .

Se observarmos o gráfico crescente do desenvolvimento de software, prevê-se que o desenvolvimento de software cresça cerca de 22% até 2030 e adicione 409.500 empregos até esse momento. Conclui-se pela comparação com um crescimento estimado de 13% para as ocupações de informática.

Assim, mesmo o salário médio mais baixo para desenvolvedores de software é altamente tentador para esperar uma carreira nele.

Qual é o trabalho mais bem pago em TI?

De acordo com as estatísticas, o trabalho mais bem pago na área de TI é o desenvolvimento de software, sem dúvida entre os 3 melhores empregos bem pagos na área de TI. O mais alto são os trabalhos de segurança cibernética com uma média de > $ 350.000 por ano. Os 10 principais empregos de TI com os empregos de TI mais bem pagos e, dentre eles, os 5 principais são os seguintes:

Gerente de engenharia de software - Responsável por criar, gerenciar, manter e testar o software da organização. Um salário médio é de $ 163.500.

- Responsável por criar, gerenciar, manter e testar o software da organização. Um salário médio é de $ 163.500. Data warehouse builder - Responsável pela preparação e análise dos dados da empresa. Um salário médio neste trabalho é de $ 154.800.

- Responsável pela preparação e análise dos dados da empresa. Um salário médio neste trabalho é de $ 154.800. Gerente de desenvolvimento de software - Responsável por criar, manter e testar os aplicativos para a empresa. Um salário médio neste trabalho é de $ 153.300.

- Responsável por criar, manter e testar os aplicativos para a empresa. Um salário médio neste trabalho é de $ 153.300. Projetista de infraestrutura - Responsável pela criação dos sistemas completos de TI dentro da organização, incluindo servidores e áreas de computação em nuvem. O salário médio neste trabalho é de $ 153.000.

- Responsável pela criação dos sistemas completos de TI dentro da organização, incluindo servidores e áreas de computação em nuvem. O salário médio neste trabalho é de $ 153.000. Arquitetura de aplicativos - Responsável pela estratégia de aplicativos. Qual empresa de aplicação será necessária e por quê? Como o sistema pode se tornar melhor etc.? Um salário médio neste trabalho é de $ 149.000.

Qual linguagem de programação é a mais paga?

Para desenvolvedores sem código, é importante saber qual linguagem de codificação/programação é melhor para eles aprenderem e dar a eles a melhor lucratividade como habilidade. As 5 linguagens de programação mais bem pagas são as seguintes:

PITÃO

A beleza dessa linguagem é que ela é uma linguagem multifuncional que pode ajudar na construção de todos os aplicativos de programação, software e sites. O salário médio dos desenvolvedores python é, em média, US$ 60/hora.

JAVA

Java é a segunda linguagem de programação amplamente utilizada e altamente demandada usada para desenvolver todos os tipos de aplicativos. O salário médio dos desenvolvedores JAVA é, em média, $ 58/hora.

C++

C++ é uma linguagem amplamente utilizada e competitiva para programação com viabilidade dinâmica e clareza de código. O salário médio dos desenvolvedores de C++ é, em média, US$ 55/hora.

C#

C# é uma linguagem desenvolvida pela Microsoft. A grande variedade de aplicativos desenvolvidos nesta linguagem como suas funções escaláveis e incorporadas. O salário médio dos desenvolvedores de C# é, em média, US$ 55/hora.

SQL

É uma linguagem de programação padrão de alto desempenho que é usada na criação de bancos de dados e back-end e possui mais recursos de segurança. O salário médio dos desenvolvedores de SQL é, em média, US$ 54/hora.

Em poucas palavras

De acordo com as pesquisas e o guia acima, conclui-se que os desenvolvedores sem código e os desenvolvedores de código têm quase as mesmas faixas salariais de desenvolvedor, o que é uma quantia bastante decente. Se você está ansioso para uma carreira em TI ou programação, isso valerá a pena. A demanda também está aumentando dia a dia para os programadores e desenvolvedores; com isso, um aumento adicional no salário também pode ser esperado.

Se você deseja ser um desenvolvedor de código ou um desenvolvedor sem código, as oportunidades e o escopo são vastos para ambos. No entanto, independentemente de os salários de ambos serem os mesmos, há uma enorme diferença em termos de trabalho, e isso é porque ser um desenvolvedor sem código ajudará você a economizar tempo e energia, e o desenvolvimento de código requer mais tempo comparado. Além disso, como desenvolvedor sem código, você não precisa revisar completamente a funcionalidade de diferentes linguagens de programação difíceis de aprender.

O uso de plataformas como o AppMaster pode ajudá-lo a desenvolver aplicativos com uma abordagem sem código com facilidade e rapidez. Mesmo que você não seja um desenvolvedor ou programador no AppMaster, você pode desenvolver facilmente o software e o aplicativo desejados com um simples método de arrastar e soltar. Suponha que você esteja ansioso pelo desenvolvimento de software e aplicativos e tenha dúvidas. Conecte-se com nossa equipe de especialistas para guiá-lo durante todo o processo de desenvolvimento e muito mais.