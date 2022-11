Czy nie możesz się doczekać, aby zostać deweloperem? Jeśli TAK, oto szybkie i łatwe porównanie średnich wynagrodzeń dewelopera kodu vs dewelopera bez kodu lub niskiego kodu. Pierwszą rzeczą, którą budzisz się rano, jest złapanie telefonu komórkowego i zobaczenie, co zmieniło się na świecie i co robią twoi przyjaciele i rodzina. Wszystko to widzisz poprzez różne aplikacje mobilne, blogi i wiele informacyjnych stron internetowych. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak te programy są wykonane, kto je wykonuje i co trzeba zrobić, aby je wykonać? Jakie języki są używane do tego oprogramowania do rozwoju? Dzięki temu artykułowi dowiesz się o wymaganych umiejętnościach dewelopera w zakresie tworzenia stron i aplikacji. Jaka jest różnica między rozwojem kodu vs no-code? I jakie są oczekiwane wynagrodzenie dla deweloperów kodu i bez kodu? Możliwości kariery i potencjał dla deweloperów.

Dlaczego warto wybrać rozwój oprogramowania?

Programiści to ci, którzy rozwijają oprogramowanie, aplikacje i strony internetowe, z kodowaniem lub poprzez podejście no code / low code, takie jak AppMaster. Istnieją dwa rodzaje deweloperów w popycie: Programiści stron internetowych, którzy tworzą różne strony internetowe i aplikacje internetowe w całym Internecie. Innym typem dewelopera jest programista oprogramowania. Są one bardziej zainteresowane rozwojem oprogramowania i aplikacji mobilnej (android i iOS) oraz aplikacji desktopowych, a nie strony internetowej lub oprogramowania.

Jeśli chcesz być programistą i są zdezorientowani, czy jest to owocne pole pod względem pieniędzy, to tak, jest kawałek dobrej wiadomości dla Ciebie. Programiści oprogramowania są z najwyżej opłacanych ludzi w całym komputerze związanych i miejsc pracy IT. Rozwijają oni bardzo wymagające strony internetowe i oprogramowanie, bez którego trudno jest przetrwać firmie.

Programiści oprogramowania nie tylko pomaga firmom tworzyć aplikacje i oprogramowanie niezbędne do ich uznania, globalizacji, bezpieczeństwa i przechowywania danych, ale także są korzystne dla użytkownika końcowego, zapewniając im sposób rozrywki w ich napiętym harmonogramie poprzez filmy, gry, muzykę, która jest dostępna dla nich łatwo poprzez przyjazne dla użytkownika oprogramowanie i aplikacje tworzone przez oprogramowanie i deweloperów aplikacji bez względu na brak kodu lub podejście do kodu. Programiści oprogramowania będą owocne, jak to jest w wysokim zapotrzebowaniu, wysoko płatnej pracy teraz i popularność wzrasta codziennie.

Jaka jest różnica między programistami kodu a programistami bez kodu?

Wynik i jakość pracy są prawie takie same w obu terminach, programistów kodu i bez kodu. Jednak podejście bez kodu jest pojawiającą się techniką w oprogramowaniu i tworzeniu aplikacji oraz tworzeniu stron internetowych ze względu na czas, opłacalność i mniejszą wiedzę. Tak jak AppMaster, który jest najlepszą platformą do tworzenia aplikacji no-code.

Code Developer

Jak można się domyślić z nazwy, są to ludzie, którzy wiedzą wszystko o języku kodowania. Rozwijają w pełni funkcjonalne strony internetowe, aplikacje i oprogramowanie od podstaw za pomocą kodowania. Piszą różne zestawy kodów za pomocą języka, tworzą je w oświadczeniu i tworzą program z tymi kodami. Istnieje duża różnorodność języków kodowania, niektóre znane i popularne języki to C, C++, C#, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript i wiele innych. Mają silne zaplecze techniczne i uczą się odpowiednich języków kodowania z instytutów.

Programiści piszą kodowanie ręcznie, co jest procesem czasochłonnym. Programiści kodu pracują pod presją i są czujni podczas pisania kodów, ponieważ upewniają się, że kodowanie jest wolne od błędów; również, jeśli jakiś błąd występuje w oprogramowaniu, debugują kod sprawdzając wszystkie kody od początku. Jeśli nie możesz się doczekać, aby być programistą kodu, są to główne cechy:

Musi mieć techniczną wiedzę na temat programowania

Ten rozwój jest czasochłonny

Języki są trudne i czasochłonne do nauczenia się

Wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i bugów

Programista bez kodu

No code deweloperzy są ci, którzy nie używają żadnego rodzaju kodu, ale rozwijać strony internetowe, oprogramowanie i aplikacje za pomocą różnych typów już zakodowanych narzędzi lub platform, takich jak AppMaster, które pozwolą im łatwo przeciągnąć i upuścić funkcje, które są potrzebne do tworzenia aplikacji no-code. Platformy no-code są nazywane wizualnymi narzędziami rozwoju; możesz łatwo przeciągnąć i upuścić funkcje potrzebne w witrynach internetowych, aplikacjach lub oprogramowaniu. Nie ma szans na błędy, ponieważ nie wymaga żadnych kodów. Plus, nie jest to proces czasochłonne, jak każdy może łatwo zrozumieć i obsługiwać go. Jeśli czekasz na bycie deweloperem bez kodu, są to główne cechy:

Zrozumienie platform funkcjonalności wizualnej

Mniejsze zapotrzebowanie na czas

Mniej szans na błędy

Mniej czasu poświęca się na naukę i zastosowanie

Czy programiści oprogramowania zarabiają dobre pieniądze?

Szybka odpowiedź na to pytanie brzmi TAK; programiści oprogramowania mają jedno z najlepszych wynagrodzeń jako specjaliści IT. Jeśli jesteś w świecie online, można dotrzeć do większej liczby osób i uczynić swój biznes udany, a do tego trzeba dobrego oprogramowania, stron internetowych lub aplikacji. W tym celu ludzie idą do programistów oprogramowania, którzy mogą budować strony internetowe i aplikacje, dlatego ten rozwój oprogramowania jest w dużym popycie. I wszyscy programiści zarabiają dużo pieniędzy, wykonując tę pracę.

Jaka jest średnia płaca dla rozwoju oprogramowania?

Zatrudnienie w rozwoju oprogramowania wzrasta, jak również ich wynagrodzenie dewelopera.

Ile powinienem zarabiać jako programista?

Deweloperzy zarabiają mnóstwo dolarów za swoje usługi. Jako twórca oprogramowania, wynagrodzenie dewelopera zależy od wykształcenia informatycznego oraz umiejętności i poziomu doświadczenia. Ludzie uciekają do tej dziedziny ze względu na duże zapotrzebowanie na wysoko płatne prace. Upewnij się, że jesteś najlepszy w swojej pracy i że ludzie chcą z tobą pracować. Im wyższe są twoje umiejętności, im więcej masz doświadczenia, tym więcej dostaniesz wynagrodzenia w pracy.

Według badania, wynagrodzenia Software Developers są uważane za dobre średnie wynagrodzenie, a mediana wynagrodzenia dewelopera w 2020 roku wynosiła 110 140 dolarów. Najniższy był około 84 020 dolarów, podczas gdy najlepiej opłacany był 140 470 dolarów w tym odpowiadającym roku, a teraz jest zwiększany średnio na 150 000 dolarów lub więcej.

Jeśli zobaczymy rosnący wykres rozwoju oprogramowania, przewiduje się, że rozwój oprogramowania wzrośnie o około 22% do 2030 roku i doda 409 500 miejsc pracy do tego czasu. Kończy się to porównaniem z szacowanym 13% wzrostem dla osób w zawodach komputerowych.

Tak więc, nawet najniższa mediana płac dla programistów jest bardzo kusząca, aby cieszyć się z kariery w tym zawodzie.

Jaka jest najlepiej płatna praca w IT?

Według statystyk, najlepiej opłacaną pracą w branży IT jest rozwój oprogramowania, który bez wątpienia znajduje się wśród 3 najlepiej opłacanych zawodów w branży IT. Na drugim miejscu znajduje się cyberbezpieczeństwo, którego średnia wartość wynosi >$350k rocznie. W pierwszej dziesiątce najlepiej płatnych zawodów w IT, a spośród nich w pierwszej piątce znalazły się następujące stanowiska:

Software engineering manager - Odpowiedzialny za tworzenie, zarządzanie, utrzymanie i testowanie oprogramowania organizacji. Średnia pensja wynosi 163 500 dolarów.

- Odpowiedzialny za tworzenie, zarządzanie, utrzymanie i testowanie oprogramowania organizacji. Średnia pensja wynosi 163 500 dolarów. Konstruktor hurtowni danych - Odpowiedzialny za przygotowanie i analizę danych firmy. Średnie wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 154 800 dolarów.

- Odpowiedzialny za przygotowanie i analizę danych firmy. Średnie wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 154 800 dolarów. Software development manager - Odpowiedzialny za tworzenie, utrzymanie i testowanie aplikacji dla firmy. Średnia pensja na tym stanowisku wynosi 153 300 dolarów.

- Odpowiedzialny za tworzenie, utrzymanie i testowanie aplikacji dla firmy. Średnia pensja na tym stanowisku wynosi 153 300 dolarów. Projektant infrastruktury - Odpowiedzialny za tworzenie kompletnych systemów informatycznych w organizacji, w tym serwerów i obszarów chmury obliczeniowej. Średnie wynagrodzenie w tej pracy wynosi 153 000 dolarów.

- Odpowiedzialny za tworzenie kompletnych systemów informatycznych w organizacji, w tym serwerów i obszarów chmury obliczeniowej. Średnie wynagrodzenie w tej pracy wynosi 153 000 dolarów. Architektura aplikacji - Odpowiedzialna za strategię aplikacji. Która firma aplikacji będzie potrzebna i dlaczego? Jak system może stać się lepszy itp. Średnia pensja w tej pracy to 149 000 dolarów.

Jaki język programowania jest najbardziej płatny?

Dla programistów bez kodu ważne jest, aby wiedzieć, który język kodowania/programowania jest dla nich najlepszy do nauki i daje im najlepszą opłacalność jako umiejętność. Top 5 wysoko płatnych języków programowania jest następujące:

PYTHON

Piękno tego języka polega na tym, że jest to język uniwersalny, który może pomóc w budowaniu wszystkich aplikacji programistycznych, oprogramowania i stron internetowych. Średnia pensja programistów Pythona wynosi średnio 60$/h.

JAVA

Java jest drugim szeroko stosowanym i bardzo pożądanym językiem programowania używanym do tworzenia wszelkiego rodzaju aplikacji. Średnia płaca programistów JAVA wynosi średnio 58 dolarów za godzinę.

C++

C++ jest szeroko stosowanym i konkurencyjnym językiem programowania o dynamicznej wykonalności i przejrzystości kodu. Średnia pensja programistów C++ wynosi średnio 55$/h.

C#

C# jest językiem opracowanym przez firmę Microsoft. Szeroka gama aplikacji opracowanych na tym języku jako jego skalowalne, wbudowane funkcje. Średnia pensja programistów C# wynosi średnio 55$/h.

SQL

Jest to standardowy, wysoce wydajny język programowania, który jest używany w tworzeniu baz danych i backend i ma więcej funkcji bezpieczeństwa. Średnia pensja programistów SQL to średnio 54$/h.

W skrócie

Zgodnie z badaniami i powyższym przewodnikiem, stwierdza się, że programiści bez kodu i programiści kodu mają prawie takie same zakresy wynagrodzenia deweloperów, co jest całkiem przyzwoitą kwotą. Jeśli czekasz na karierę w IT lub programowaniu, to będzie warto. Popyt wzrasta również z dnia na dzień dla programistów i programistów; z tym, wzrost wynagrodzenia dalej można również oczekiwać.

Niezależnie od tego, czy chcesz być deweloperem kodu, czy deweloperem bez kodu, możliwości i zakres są ogromne dla obu. Jednak niezależnie od tego, że wynagrodzenia obu są takie same, istnieje ogromna różnica w zakresie pracy, a to leży jako bycie deweloperem bez kodu pomoże Ci zaoszczędzić czas i energię, a rozwój kodu wymaga więcej czasu w porównaniu. Plus, jako deweloper no-code, nie trzeba przeglądać różnych trudnych do nauczenia się funkcjonalności języków programowania dokładnie.

Korzystanie z platform takich jak AppMaster może pomóc w tworzeniu aplikacji z podejściem bez kodu łatwo i w krótkim czasie. Nawet jeśli nie jesteś programistą lub programistą w AppMaster, możesz łatwo opracować swoje pożądane oprogramowanie i aplikację za pomocą prostej metody przeciągania i upuszczania. Załóżmy, że czekasz na rozwój oprogramowania i aplikacji i masz pytania. Połącz się z naszym zespołem ekspertów, którzy poprowadzą Cię przez cały proces rozwoju i wiele innych.