Bạn có mong muốn trở thành một nhà phát triển? Nếu CÓ, đây là một so sánh nhanh chóng và dễ dàng về mức lương trung bình của một nhà phát triển mã so với một nhà phát triển không có mã hoặc không có mã thấp. Điều đầu tiên bạn thức dậy vào buổi sáng là lấy điện thoại di động của mình và xem những gì đã thay đổi trên thế giới và những gì bạn bè và gia đình của bạn đang làm. Tất cả những điều này bạn thấy thông qua các ứng dụng di động, blog và nhiều trang web thông tin khác nhau. Bạn có bao giờ tự hỏi những phần mềm này được tạo ra như thế nào, ai tạo ra chúng và cần những gì để tạo ra chúng? Những ngôn ngữ nào được sử dụng cho phần mềm này để phát triển? Thông qua bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các kỹ năng phát triển ứng dụng và trang web cần thiết của nhà phát triển. Sự khác biệt giữa phát triển mã và không mã là gì? Và mức lương dự kiến của nhà phát triển cho lập trình viên mã và không có nhà phát triển mã là bao nhiêu? Cơ hội nghề nghiệp và tiềm năng cho các nhà phát triển.

Tại sao Chọn Phát triển Phần mềm?

Nhà phát triển là những người phát triển phần mềm, ứng dụng và trang web, bằng cách viết mã hoặc thông qua cách tiếp cận không mã / mã thấp như AppMaster. Có hai loại nhà phát triển được yêu cầu: Nhà phát triển trang web đang tạo các trang web và ứng dụng web khác nhau trên internet. Một kiểu nhà phát triển khác là nhà phát triển phần mềm. Họ quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển phần mềm và ứng dụng di động (android và iOS) và các ứng dụng trên máy tính để bàn hơn là một trang web hoặc phần mềm.

Nếu bạn sẵn sàng trở thành một nhà phát triển phần mềm và đang bối rối về việc liệu nó có phải là một lĩnh vực hiệu quả về mặt tiền bạc hay không, thì Vâng, có một tin tốt cho bạn. Các nhà phát triển phần mềm là những người được trả lương cao nhất trong các công việc liên quan đến máy tính và CNTT. Họ phát triển các trang web và phần mềm có yêu cầu cao mà không có nó thì rất khó để một doanh nghiệp tồn tại.

Các nhà phát triển phần mềm không chỉ giúp các doanh nghiệp tạo ra các ứng dụng và phần mềm cần thiết để công nhận, toàn cầu hóa, bảo mật và lưu giữ dữ liệu mà còn có lợi cho người dùng cuối bằng cách cung cấp cho họ cách giải trí trong lịch trình bận rộn của họ thông qua phim ảnh, trò chơi, âm nhạc. có sẵn cho họ dễ dàng thông qua phần mềm và ứng dụng thân thiện với người dùng được tạo bởi nhà phát triển phần mềm và ứng dụng bất kể không có mã hoặc cách tiếp cận mã. Các nhà phát triển phần mềm sẽ thành công vì ngày nay nó đang có nhu cầu cao, công việc được trả lương cao và mức độ phổ biến đang tăng lên hàng ngày.

Sự khác biệt giữa các nhà phát triển mã và không có nhà phát triển mã là gì?

Kết quả và chất lượng công việc gần như giống nhau ở cả hai thuật ngữ, nhà phát triển mã và nhà phát triển không mã. Tuy nhiên, cách tiếp cận không mã là một kỹ thuật mới nổi trong phát triển phần mềm và ứng dụng cũng như phát triển web vì tốn ít thời gian, hiệu quả về chi phí và ít chuyên môn hơn. Cũng giống như AppMaster, đó là nền tảng không mã hóa tốt nhất để tạo các ứng dụng không mã.

Nhà phát triển mã

Như bạn có thể đoán từ tên, đây là những người biết tất cả về ngôn ngữ mã hóa. Họ phát triển các trang web, ứng dụng và phần mềm đầy đủ chức năng từ đầu với sự trợ giúp của mã hóa. Họ viết các bộ mã khác nhau với sự trợ giúp của ngôn ngữ, hình thành chúng trong một câu lệnh và tạo một chương trình với các mã này. Có rất nhiều ngôn ngữ mã hóa, một số ngôn ngữ nổi tiếng và phổ biến là C, C ++, C #, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript và nhiều ngôn ngữ khác. Họ có nền tảng kỹ thuật vững chắc và học các ngôn ngữ mã hóa phù hợp từ các viện.

Các nhà phát triển mã viết mã theo cách thủ công, đây là một quá trình mất nhiều thời gian. Các nhà phát triển mã làm việc dưới áp lực và luôn cảnh giác trong khi viết mã vì họ đảm bảo mã không có lỗi; Ngoài ra, nếu một số lỗi xảy ra trong phần mềm, họ gỡ lỗi mã bằng cách kiểm tra tất cả các mã ngay từ đầu. Nếu bạn mong muốn trở thành một nhà phát triển mã, đây là những tính năng chính:

Phải có kiến thức kỹ thuật về lập trình

Sự phát triển này cần thời gian

Ngôn ngữ khó và mất nhiều thời gian để học

Khả năng xảy ra sai sót và lỗi cao

Không có nhà phát triển mã

Không có nhà phát triển mã nào là những người không sử dụng bất kỳ loại mã nào nhưng phát triển các trang web, phần mềm và ứng dụng bằng cách sử dụng các loại công cụ hoặc nền tảng đã được mã hóa khác nhau như AppMaster sẽ cho phép họ dễ dàng kéo và thả các tính năng cần thiết để tạo không- ứng dụng mã. Các nền tảng không mã được gọi là các công cụ phát triển trực quan ; bạn có thể dễ dàng kéo và thả các chức năng bạn cần trong các trang web, ứng dụng hoặc phần mềm. Không có khả năng xảy ra lỗi vì nó không yêu cầu mã. Thêm vào đó, nó không phải là một quá trình mất thời gian vì mọi người có thể dễ dàng hiểu và vận hành nó. Nếu bạn mong muốn trở thành một nhà phát triển không cần mã, đây là những tính năng chính:

Hiểu biết về các nền tảng chức năng trực quan

Mất ít thời gian hơn

Ít hơn hoặc không có cơ hội sai lầm

Mất ít thời gian hơn để tìm hiểu và áp dụng

Các nhà phát triển phần mềm có kiếm tiền tốt không?

Câu trả lời nhanh chóng cho điều này là CÓ; các nhà phát triển phần mềm có mức lương tốt nhất là các chuyên gia CNTT. Nếu bạn đang ở trong thế giới trực tuyến, bạn có thể tiếp cận nhiều người hơn và làm cho doanh nghiệp của bạn thành công, và để làm được điều đó, bạn cần có phần mềm, trang web hoặc ứng dụng tốt. Vì vậy, mọi người tìm đến các nhà phát triển phần mềm, những người có thể xây dựng các trang web và ứng dụng, đó là lý do tại sao nhu cầu phát triển phần mềm này rất cao. Và tất cả các nhà phát triển phần mềm đang kiếm được rất nhiều tiền khi làm công việc này.

Mức lương trung bình cho phát triển phần mềm là gì?

Việc làm phát triển phần mềm cũng như mức lương cho nhà phát triển của họ đang tăng lên.

Tôi nên kiếm bao nhiêu tiền với tư cách là một nhà phát triển?

Các nhà phát triển đang kiếm được nhiều đô la với các dịch vụ của họ. Là một nhà phát triển phần mềm, mức lương cho nhà phát triển của bạn phụ thuộc vào nền tảng giáo dục CNTT cũng như kỹ năng và trình độ kinh nghiệm của bạn. Mọi người đang đổ xô vào lĩnh vực này vì nhu cầu cao về công việc được trả lương cao. Đảm bảo rằng bạn là người giỏi nhất trong công việc của mình và mọi người muốn làm việc với bạn. Kỹ năng của bạn càng cao, bạn càng có nhiều kinh nghiệm thì bạn sẽ được trả công trong công việc.

Theo khảo sát , mức lương của Nhà phát triển phần mềm được coi là mức lương trung bình tốt và mức lương trung bình của nhà phát triển vào năm 2020 là 110.140 đô la . Mức thấp nhất là khoảng 84.020 đô la trong khi mức cao nhất được trả là 140.470 đô la trong năm tương ứng đó và hiện nó đang được tăng lên trung bình ở mức 150.000 đô la trở lên .

Nếu chúng ta nhìn thấy biểu đồ ngày càng tăng của phát triển phần mềm, dự đoán rằng phát triển phần mềm sẽ tăng khoảng 22% vào năm 2030 và sẽ thêm 409.500 việc làm vào thời điểm đó. Nó được kết luận bằng cách so sánh với mức tăng trưởng ước tính 13% cho những người làm nghề máy tính.

Do đó, ngay cả mức lương trung bình thấp nhất cho các nhà phát triển phần mềm cũng rất hấp dẫn để mong muốn có một sự nghiệp trong đó.

Công việc được trả lương cao nhất trong CNTT là gì?

Theo số liệu thống kê, công việc được trả lương cao nhất trong lĩnh vực CNTT là phát triển phần mềm không nghi ngờ gì nằm trong số 3 công việc được trả lương cao nhất trong lĩnh vực CNTT. Đứng đầu là các công việc về an ninh mạng với mức trung bình> 350ka đô la một năm. 10 công việc CNTT hàng đầu với những công việc CNTT được trả lương tốt nhất và trong số đó, top 5 như sau:

Giám đốc kỹ thuật phần mềm - Chịu trách nhiệm tạo, quản lý, bảo trì và thử nghiệm phần mềm của tổ chức. Mức lương trung bình là $ 163,500.

- Chịu trách nhiệm tạo, quản lý, bảo trì và thử nghiệm phần mềm của tổ chức. Mức lương trung bình là $ 163,500. Người xây dựng kho dữ liệu - Chịu trách nhiệm chuẩn bị và phân tích dữ liệu của công ty. Mức lương trung bình trong công việc này là $ 154,800.

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị và phân tích dữ liệu của công ty. Mức lương trung bình trong công việc này là $ 154,800. Giám đốc phát triển phần mềm - Chịu trách nhiệm tạo, bảo trì và thử nghiệm các ứng dụng cho công ty. Mức lương trung bình trong công việc này là $ 153,300.

- Chịu trách nhiệm tạo, bảo trì và thử nghiệm các ứng dụng cho công ty. Mức lương trung bình trong công việc này là $ 153,300. Tôi nhà thiết kế cấu trúc - Chịu trách nhiệm tạo ra các hệ thống CNTT hoàn chỉnh trong tổ chức, bao gồm máy chủ và các khu vực điện toán đám mây. Mức lương trung bình trong công việc này là $ 153,000.

cấu trúc - Chịu trách nhiệm tạo ra các hệ thống CNTT hoàn chỉnh trong tổ chức, bao gồm máy chủ và các khu vực điện toán đám mây. Mức lương trung bình trong công việc này là $ 153,000. Kiến trúc ứng dụng - Chịu trách nhiệm lập chiến lược cho các ứng dụng. Công ty ứng dụng nào sẽ cần thiết và tại sao? Làm thế nào để hệ thống trở nên tốt hơn, v.v.? Mức lương trung bình trong công việc này là $ 149,000.

Ngôn ngữ lập trình nào được trả nhiều tiền nhất?

Đối với các nhà phát triển không có mã, điều quan trọng là phải biết ngôn ngữ lập trình / mã hóa nào là tốt nhất để họ học và mang lại cho họ khả năng sinh lời tốt nhất như một kỹ năng. Top 5 ngôn ngữ lập trình được trả tiền cao như sau:

PYTHON

Vẻ đẹp của ngôn ngữ này là nó là một ngôn ngữ đa dụng có thể giúp xây dựng tất cả các ứng dụng, phần mềm và trang web lập trình. Mức lương trung bình của các nhà phát triển python trung bình là 60 đô la / giờ.

JAVA

Java là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi và có yêu cầu cao thứ hai được sử dụng để phát triển tất cả các loại ứng dụng. Mức lương trung bình của các nhà phát triển JAVA trung bình là $ 58 / giờ.

C ++

C ++ là một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi và có tính cạnh tranh để lập trình với tính khả thi động và mã rõ ràng. Mức lương trung bình của các nhà phát triển C ++ trung bình là $ 55 / giờ.

C#

C # là ngôn ngữ do Microsoft phát triển. Có rất nhiều ứng dụng được phát triển trên ngôn ngữ này như các chức năng có sẵn, có thể mở rộng của nó. Mức lương trung bình của các nhà phát triển C # trung bình là $ 55 / giờ.

SQL

Nó là một ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn, có hiệu suất cao được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu và phụ trợ và có nhiều tính năng bảo mật hơn. Mức lương trung bình của các nhà phát triển SQL trung bình là 54 đô la / giờ.

Trong một Nutshell

Theo các cuộc khảo sát và hướng dẫn ở trên, kết luận rằng các nhà phát triển không mã và các nhà phát triển mã có mức lương nhà phát triển gần như giống nhau, đây là một số tiền khá. Nếu bạn đang mong muốn có một sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT hoặc lập trình, điều này sẽ rất xứng đáng. Nhu cầu cũng đang tăng lên từng ngày đối với các lập trình viên và nhà phát triển; cùng với đó, cũng có thể tăng lương hơn nữa.

Cho dù bạn muốn trở thành một nhà phát triển mã hay một nhà phát triển không mã, cơ hội và phạm vi là rất lớn cho cả hai. Tuy nhiên, bất kể mức lương của cả hai đều như nhau, có sự khác biệt rất lớn về công việc và điều này nói lên rằng trở thành một nhà phát triển không có mã sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng, và việc phát triển mã đòi hỏi nhiều thời gian hơn so với. Ngoài ra, là một nhà phát triển không có mã, bạn không cần phải xem xét kỹ lưỡng chức năng của các ngôn ngữ lập trình khó học khác nhau.

Sử dụng các nền tảng như AppMaster có thể giúp bạn phát triển ứng dụng theo phương pháp không mã một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngay cả khi bạn không phải là nhà phát triển hoặc lập trình viên tại AppMaster, bạn có thể dễ dàng phát triển phần mềm và ứng dụng mong muốn của mình bằng một phương pháp kéo và thả đơn giản. Giả sử bạn đang mong muốn phát triển phần mềm và ứng dụng và có các truy vấn. Kết nối với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để hướng dẫn bạn trong suốt quá trình phát triển và nhiều hơn nữa.