هل تتطلع إلى أن تصبح مطورًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإليك مقارنة سريعة وسهلة لمتوسط رواتب مطور الأكواد مقابل لا يوجد كود أو مطور كود منخفض. أول شيء تستيقظه في الصباح هو التقاط هاتفك المحمول ومعرفة ما تغير في العالم وما يفعله أصدقاؤك وعائلتك. كل هذا تراه من خلال العديد من تطبيقات الجوال والمدونات والعديد من مواقع الويب الإعلامية. هل سبق لك أن تساءلت عن كيفية صنع هذه البرامج ، ومن الذي يصنعها ، وما الذي يتطلبه صنعها؟ ما هي اللغات المستخدمة لتطوير هذا البرنامج؟ من خلال هذه المقالة ، ستتعرف على مهارات تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية المطلوبة من المطور. ما هو الفرق بين تطوير الكود مقابل تطوير بدون كود؟ وما هو راتب المطور المتوقع للكود ولا يوجد مطورو أكواد؟ الفرص الوظيفية والإمكانيات للمطورين.

لماذا تختار تطوير البرمجيات؟

المطورون هم أولئك الذين يطورون البرامج والتطبيقات ومواقع الويب ، مع الترميز أو من خلال نهج بدون رمز / رمز منخفض مثل AppMaster. هناك نوعان من المطورين المطلوبين: مطورو مواقع الويب الذين ينشئون مواقع ويب وتطبيقات ويب مختلفة عبر الإنترنت. نوع آخر من المطورين هو مطور البرامج. إنهم مهتمون أكثر بتطوير البرامج وتطبيقات الهاتف المحمول (android و iOS) وتطبيقات سطح المكتب بدلاً من موقع الويب أو البرنامج.

إذا كنت على استعداد لأن تكون مطور برامج وتشعر بالارتباك بشأن ما إذا كان مجالًا مثمرًا من حيث المال ، فعندئذ نعم ، هناك خبر سار لك. مطورو البرمجيات هم من الأشخاص الذين يتقاضون رواتب أعلى في الوظائف المتعلقة بالحاسوب ووظائف تكنولوجيا المعلومات. إنهم يطورون مواقع ويب وبرامج متطلبة للغاية والتي بدونها يصعب على الأعمال التجارية البقاء على قيد الحياة.

لا يساعد مطورو البرمجيات الشركات فقط على إنشاء التطبيقات والبرامج اللازمة للتعرف عليها ، والعولمة ، والأمان ، وحفظ البيانات ، ولكنهم أيضًا يفيدون المستخدم النهائي من خلال تزويدهم بطريقة الترفيه في جدول أعمالهم المزدحم من خلال الأفلام والألعاب والموسيقى. متاح لهم بسهولة من خلال البرامج والتطبيقات سهلة الاستخدام التي أنشأها مطورو البرامج والتطبيقات بغض النظر عن عدم وجود رمز أو نهج رمز. سيكون مطورو البرمجيات مثمرون حيث يزداد الطلب عليها ، والوظائف ذات الأجر المرتفع في الوقت الحاضر والشعبية تزداد يوميًا.

ما هو الفرق بين مطوري الكود وعدم وجود مطوري الكود؟

نتيجة وجودة العمل متماثلان تقريبًا من حيث كلا المصطلحين ، مطورو الكود وغير المطورين. ومع ذلك ، فإن نهج عدم وجود رمز هو تقنية ناشئة في تطوير البرامج والتطبيقات وتطوير الويب بسبب وقتها وفعالية التكلفة وخبرة أقل. تمامًا مثل AppMaster ، هذا هو أفضل نظام أساسي بدون تشفير لإنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية.

مطور كود

كما قد تكون خمنت من الاسم ، هؤلاء هم الأشخاص الذين يعرفون كل شيء عن لغة الترميز. يطورون مواقع ويب وتطبيقات وبرامج تعمل بكامل طاقتها من البداية بمساعدة الترميز. يكتبون مجموعات مختلفة من الرموز بمساعدة اللغة ، ويشكلونها في بيان وإنشاء برنامج بهذه الرموز. هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من لغات البرمجة ، وبعض اللغات المعروفة والشائعة هي C و C ++ و C # و Swift و R و Java و Kotlin و PHP و Python و JavaScript وغيرها الكثير. لديهم خلفية تقنية قوية ويتعلمون لغات الترميز المناسبة من المعاهد.

يكتب مطورو الكود الترميز يدويًا ، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً. يعمل مطورو الكود تحت الضغط ويكونون في حالة تأهب أثناء كتابة الرموز لأنهم يتأكدون من خلو الترميز من الأخطاء ؛ أيضًا ، إذا حدث خطأ ما في البرنامج ، فإنهم يصححون الكود عن طريق التحقق من جميع الرموز من البداية. إذا كنت تتطلع إلى أن تصبح مطور أكواد ، فهذه هي الميزات الرئيسية:

يجب أن يكون لديك معرفة فنية بالبرمجة

هذا التطور يستغرق وقتا طويلا

اللغات صعبة وتستغرق وقتا طويلا للتعلم

احتمالات عالية من الأخطاء والأخطاء

لا يوجد مطور كود

لا يوجد مطورو أكواد هم أولئك الذين لا يستخدمون أي نوع من الأكواد ولكنهم يطورون مواقع الويب والبرامج والتطبيقات باستخدام أنواع مختلفة من الأدوات أو الأنظمة الأساسية المشفرة بالفعل مثل AppMaster التي ستسمح لهم بسهولة سحب وإفلات الميزات المطلوبة لإنشاء no- تطبيقات التعليمات البرمجية. تسمى الأنظمة الأساسية بدون رمز أدوات التطوير المرئي ؛ يمكنك بسهولة سحب وإفلات الوظائف التي تحتاجها في مواقع الويب أو التطبيقات أو البرامج. لا توجد فرصة لوقوع أخطاء لأنه لا يتطلب أي رموز. بالإضافة إلى أنها ليست عملية تستغرق وقتًا حيث يمكن للجميع فهمها وتشغيلها بسهولة. إذا كنت تتطلع إلى أن تصبح مطورًا بدون كود ، فهذه هي الميزات الرئيسية:

فهم منصات الوظائف المرئية

يستغرق وقت أقل

أقل أو لا توجد فرص للخطأ

يستغرق وقتًا أقل للتعلم والتطبيق

هل يربح مطورو البرامج أموالاً جيدة؟

الجواب السريع على هذا هو نعم. يحصل مطورو البرمجيات على أفضل رواتب كمحترفي تكنولوجيا المعلومات. إذا كنت في عالم الإنترنت ، فيمكنك الوصول إلى المزيد من الأشخاص وجعل عملك ناجحًا ، ولهذا ، فأنت بحاجة إلى برامج أو مواقع ويب أو تطبيقات جيدة. لهذا ، يذهب الناس إلى مطوري البرامج الذين يمكنهم إنشاء مواقع الويب والتطبيقات ، وهذا هو سبب ارتفاع الطلب على تطوير البرامج هذا. ويكسب جميع مطوري البرامج الكثير من المال للقيام بهذه المهمة.

ما هو متوسط الراتب لتطوير البرمجيات؟

يتزايد توظيف تطوير البرمجيات بالإضافة إلى راتب المطور.

ما المبلغ الذي يجب أن أجنيه كمطور؟

يكسب المطورون حزمًا من الدولارات من خلال خدماتهم. بصفتك مطور برامج ، يعتمد راتب المطور الخاص بك على خلفيتك التعليمية لتكنولوجيا المعلومات ومهاراتك ومستوى خبرتك. يعمل الناس في هذا المجال بسبب ارتفاع الطلب على الوظائف ذات الأجور المرتفعة. تأكد من أنك الأفضل في وظيفتك وأن الناس يريدون العمل معك. كلما زادت مهاراتك ، زادت خبرتك التي ستحصل عليها في الوظيفة.

وفقًا للمسح ، تعتبر رواتب مطوري البرامج جيدة متوسط الأجر ، وكان متوسط راتب المطور في عام 2020 هو 110.140 دولارًا . كان أقلها حوالي 84،020 دولارًا أمريكيًا في حين أن أفضل ربح كان 140،470 دولارًا في ذلك العام المقابل ، ويتم زيادته الآن في المتوسط بمبلغ 150،000 دولار أو أكثر .

إذا رأينا الرسم البياني المتزايد لتطوير البرمجيات ، فمن المتوقع أن ينمو تطوير البرمجيات بنحو 22٪ بحلول عام 2030 وسيضيف 409،500 وظيفة بحلول ذلك الوقت. ويخلص إلى المقارنة مع نمو يقدر بنحو 13٪ للعاملين في وظائف الكمبيوتر.

وبالتالي ، حتى أقل متوسط أجر لمطوري البرمجيات يغري للغاية التطلع إلى مهنة فيه.

ما هي أعلى وظيفة مدفوعة الأجر في مجال تكنولوجيا المعلومات؟

وفقًا للإحصاءات ، فإن أعلى وظيفة مدفوعة الأجر في مجال تكنولوجيا المعلومات هي تطوير البرمجيات وهي بلا شك من بين أفضل 3 وظائف مدفوعة الأجر في مجال تكنولوجيا المعلومات. الأعلى هو وظائف الأمن السيبراني بمتوسط 350 ألف دولار في السنة. أهم 10 وظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات مع أفضل وظائف تكنولوجيا المعلومات من حيث الأجور ، ومن بينها ، فإن أفضل 5 وظائف هي كما يلي:

مدير هندسة البرمجيات - مسؤول عن إنشاء برامج المنظمة وإدارتها وصيانتها واختبارها. متوسط الراتب 163،500 دولار.

- مسؤول عن إنشاء برامج المنظمة وإدارتها وصيانتها واختبارها. متوسط الراتب 163،500 دولار. منشئ مستودع البيانات - مسؤول عن إعداد وتحليل بيانات الشركة. متوسط الراتب في هذه الوظيفة هو 154،800 دولار.

- مسؤول عن إعداد وتحليل بيانات الشركة. متوسط الراتب في هذه الوظيفة هو 154،800 دولار. مدير تطوير البرمجيات - مسؤول عن إنشاء التطبيقات الخاصة بالشركة وصيانتها واختبارها. متوسط الراتب في هذه الوظيفة هو 153،300 دولار.

- مسؤول عن إنشاء التطبيقات الخاصة بالشركة وصيانتها واختبارها. متوسط الراتب في هذه الوظيفة هو 153،300 دولار. أنا مصمم البنية التحتية - مسؤول عن إنشاء أنظمة تكنولوجيا المعلومات الكاملة داخل المنظمة ، بما في ذلك الخوادم ومناطق الحوسبة السحابية. متوسط الراتب في هذه الوظيفة هو 153 ألف دولار.

- مسؤول عن إنشاء أنظمة تكنولوجيا المعلومات الكاملة داخل المنظمة ، بما في ذلك الخوادم ومناطق الحوسبة السحابية. متوسط الراتب في هذه الوظيفة هو 153 ألف دولار. هندسة التطبيقات - مسؤول عن وضع استراتيجيات للتطبيقات. ما هي شركة التطبيق التي ستكون مطلوبة ولماذا؟ كيف يمكن أن يصبح النظام أفضل وما إلى ذلك؟ متوسط الراتب في هذه الوظيفة هو 149 ألف دولار.

ما هي لغة البرمجة الأكثر ربحًا؟

بالنسبة للمطورين الذين لا يمتلكون كودًا ، من المهم معرفة لغة البرمجة / الترميز الأفضل بالنسبة لهم لتعلمها ومنحهم أفضل ربحية كمهارة. فيما يلي أفضل 5 لغات برمجة مدفوعة الأجر:

بايثون

يكمن جمال هذه اللغة في أنها لغة متعددة الأغراض يمكن أن تساعد في بناء جميع تطبيقات البرمجة والبرامج والمواقع الإلكترونية. متوسط الراتب لمطوري بايثون هو 60 دولارًا في الساعة في المتوسط.

جافا

Java هي لغة البرمجة الثانية المستخدمة على نطاق واسع والمطلوبة بشدة لتطوير جميع أنواع التطبيقات. متوسط الراتب لمطوري JAVA هو 58 دولارًا في الساعة في المتوسط.

C ++

C ++ هي لغة مستخدمة على نطاق واسع وتنافسية للبرمجة ذات الجدوى الديناميكية ووضوح الكود. متوسط راتب مطوري C ++ هو 55 دولارًا في الساعة في المتوسط.

سي #

C # هي لغة مطورة من Microsoft. تم تطوير مجموعة متنوعة من التطبيقات على هذه اللغة كوظائف قابلة للتطوير ومضمنة. متوسط راتب مطوري C # هو 55 دولارًا في الساعة في المتوسط.

SQL

إنها لغة برمجة قياسية عالية الأداء تُستخدم في إنشاء قواعد البيانات والخلفية ولديها المزيد من ميزات الأمان. متوسط الراتب لمطوري SQL هو 54 دولارًا في الساعة في المتوسط.

شيء صغير

وفقًا للاستطلاعات والدليل أعلاه ، استنتج أن المطورين الذين لا يملكون كودًا ومطوري الأكواد لديهم نفس نطاقات رواتب المطورين تقريبًا ، وهو مبلغ مناسب تمامًا. إذا كنت تتطلع إلى وظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة ، فسيكون ذلك يستحق ذلك. يتزايد الطلب أيضًا يومًا بعد يوم للمبرمجين والمطورين ؛ مع ذلك ، يمكن أيضًا توقع زيادة في الأجور.

سواء كنت تريد أن تكون مطور أكواد أو مطور بدون كود ، فإن الفرص والنطاق واسع لكليهما. ومع ذلك ، وبغض النظر عن أن رواتب كلاهما هي نفسها ، فهناك فرق كبير من حيث العمل ، وهذا يكمن في أن كونك مطورًا بدون رمز سيساعدك على توفير الوقت والطاقة ، ويتطلب تطوير الكود مزيدًا من الوقت مقارنة. بالإضافة إلى ذلك ، بصفتك مطورًا بدون تعليمات برمجية ، فلن تحتاج إلى مراجعة وظائف لغات البرمجة المختلفة التي يصعب تعلمها بدقة.

يمكن أن يساعدك استخدام أنظمة أساسية مثل AppMaster في تطوير التطبيقات باستخدام نهج عدم وجود رمز بسهولة وفي أي وقت من الأوقات. حتى إذا لم تكن مطورًا أو مبرمجًا في AppMaster ، يمكنك بسهولة تطوير البرنامج والتطبيق المطلوبين بطريقة السحب والإفلات البسيطة. لنفترض أنك تتطلع إلى تطوير البرامج والتطبيقات ولديك استفسارات. تواصل مع فريق الخبراء لدينا لإرشادك خلال عملية التطوير وغيرها الكثير.