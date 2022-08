Apakah Anda berharap untuk menjadi pengembang? Jika YA, berikut adalah perbandingan gaji rata-rata pengembang kode dengan cepat dan mudah vs pengembang tanpa kode atau pengembang kode rendah. Hal pertama yang Anda bangun di pagi hari adalah mengambil ponsel Anda dan melihat apa yang telah berubah di dunia dan apa yang dilakukan teman dan keluarga Anda. Semua ini Anda lihat melalui berbagai aplikasi seluler, blog, dan banyak situs web informatif. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana perangkat lunak ini dibuat, siapa yang membuatnya, dan apa yang diperlukan untuk membuatnya? Bahasa apa yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak ini? Melalui artikel ini, Anda akan belajar tentang keterampilan pengembangan situs web dan aplikasi yang dibutuhkan pengembang. Apa perbedaan antara pengembangan kode vs tanpa kode? Dan berapa gaji pengembang yang diharapkan untuk kode dan tanpa pengembang kode? Peluang dan potensi karir bagi para pengembang.

Mengapa Memilih Pengembangan Perangkat Lunak?

Pengembang adalah mereka yang mengembangkan perangkat lunak, aplikasi, dan situs web, dengan pengkodean atau melalui pendekatan tanpa kode / kode rendah seperti AppMaster. Ada dua jenis pengembang yang diminati: Pengembang situs web yang membuat situs web dan aplikasi web berbeda di seluruh internet. Jenis pengembang lainnya adalah pengembang perangkat lunak. Mereka lebih mementingkan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi seluler (android dan iOS) dan aplikasi desktop daripada situs web atau perangkat lunak.

Jika Anda bersedia menjadi pengembang perangkat lunak dan bingung apakah itu bidang yang menghasilkan uang, maka Ya, ada kabar baik untuk Anda. Pengembang perangkat lunak adalah orang dengan bayaran tertinggi di seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan komputer dan TI. Mereka mengembangkan situs web dan perangkat lunak yang sangat menuntut yang tanpanya sulit bagi bisnis untuk bertahan.

Pengembang perangkat lunak tidak hanya membantu bisnis membuat aplikasi dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengenalan, globalisasi, keamanan, dan penyimpanan data mereka, tetapi juga bermanfaat bagi pengguna akhir dengan menyediakan cara hiburan dalam jadwal sibuk mereka melalui film, game, musik yang tersedia untuk mereka dengan mudah melalui perangkat lunak dan aplikasi yang mudah digunakan yang dibuat oleh pengembang perangkat lunak dan aplikasi terlepas dari pendekatan kode atau kode apa pun. Pengembang perangkat lunak akan berbuah karena permintaan tinggi, pekerjaan bergaji tinggi saat ini dan popularitas meningkat setiap hari.

Apa Perbedaan Antara Pengembang Kode dan Pengembang Tanpa Kode?

Hasil dan kualitas pekerjaan hampir sama dalam kedua istilah, pengembang kode dan pengembang tanpa kode. Namun, pendekatan tanpa kode adalah teknik yang muncul dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi dan pengembangan web karena waktu, efektivitas biaya, dan keahlian yang lebih rendah. Sama seperti AppMaster, itu adalah platform tanpa kode terbaik untuk membuat aplikasi tanpa kode.

Pengembang Kode

Seperti yang mungkin sudah Anda duga dari namanya, ini adalah orang-orang yang tahu semua tentang bahasa pengkodean. Mereka mengembangkan situs web, aplikasi, dan perangkat lunak yang berfungsi penuh dari awal dengan bantuan pengkodean. Mereka menulis set kode yang berbeda dengan bantuan bahasa, membentuknya dalam sebuah pernyataan dan membuat program dengan kode-kode ini. Ada berbagai macam bahasa pengkodean, beberapa bahasa yang terkenal dan populer adalah C, C++, C#, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript, dan banyak lainnya. Mereka memiliki latar belakang teknis yang kuat dan belajar bahasa pengkodean yang tepat dari institut.

Pengembang kode menulis pengkodean secara manual, yang merupakan proses yang memakan waktu. Pengembang kode bekerja di bawah tekanan dan waspada saat menulis kode karena mereka memastikan pengkodean bebas dari kesalahan; juga, jika beberapa kesalahan terjadi pada perangkat lunak, mereka men-debug kode dengan memeriksa semua kode dari awal. Jika Anda ingin menjadi pengembang kode, ini adalah fitur utama:

Harus memiliki pengetahuan teknis tentang pemrograman

Perkembangan ini memakan waktu

Bahasa itu sulit dan butuh waktu lama untuk dipelajari

Kemungkinan kesalahan dan bug yang tinggi

Tidak Ada Pengembang Kode

Tidak ada pengembang kode adalah mereka yang tidak menggunakan kode apa pun tetapi mengembangkan situs web, perangkat lunak, dan aplikasi menggunakan berbagai jenis alat atau platform yang sudah dikodekan seperti AppMaster yang memungkinkan mereka dengan mudah menarik dan melepas fitur yang diperlukan untuk membuat no- aplikasi kode. Platform tanpa kode disebut alat pengembangan visual ; Anda dapat dengan mudah menarik dan melepas fungsi yang Anda perlukan di situs web, aplikasi, atau perangkat lunak. Tidak ada kemungkinan kesalahan karena tidak memerlukan kode. Plus, ini bukan proses yang memakan waktu karena semua orang dapat dengan mudah memahami dan mengoperasikannya. Jika Anda ingin menjadi pengembang tanpa kode, berikut adalah fitur utamanya:

Memahami platform fungsionalitas visual

Waktu yang lebih sedikit

Lebih kecil atau tidak ada kemungkinan kesalahan

Lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk belajar dan menerapkan

Apakah Pengembang Perangkat Lunak Menghasilkan Uang Baik?

Jawaban cepat untuk ini adalah YA; para pengembang perangkat lunak memiliki salah satu gaji terbaik sebagai profesional TI. Jika Anda berada di dunia online, Anda dapat menjangkau lebih banyak orang dan membuat bisnis Anda sukses, dan untuk itu, Anda memerlukan perangkat lunak, situs web, atau aplikasi yang bagus. Untuk ini, orang pergi ke pengembang perangkat lunak yang dapat membangun situs web dan aplikasi, itulah sebabnya pengembangan perangkat lunak ini sangat diminati. Dan semua pengembang perangkat lunak menghasilkan banyak uang dengan melakukan pekerjaan ini.

Berapa Gaji Rata-Rata untuk Pengembangan Perangkat Lunak?

Pekerjaan pengembangan perangkat lunak meningkat serta gaji pengembang mereka.

Berapa Banyak yang Harus Saya Hasilkan sebagai Pengembang?

Pengembang mendapatkan bundel dolar dengan layanan mereka. Sebagai pengembang perangkat lunak, gaji pengembang Anda tergantung pada latar belakang pendidikan TI Anda dan tingkat keterampilan dan pengalaman Anda. Orang-orang berlari ke bidang ini karena tingginya permintaan akan pekerjaan bergaji tinggi. Pastikan Anda adalah yang terbaik dalam pekerjaan Anda dan orang-orang ingin bekerja dengan Anda. Semakin tinggi keterampilan Anda, semakin banyak pengalaman yang Anda miliki, Anda akan dibayar di tempat kerja.

Menurut survei , gaji Pengembang Perangkat Lunak dianggap sebagai gaji rata-rata yang baik, dan gaji rata-rata pengembang pada tahun 2020 adalah $110.140 . Yang terendah adalah sekitar $84.020 sedangkan bayaran terbaik adalah $140,470 pada tahun yang sama, dan sekarang meningkat rata-rata menjadi $150.000 atau lebih .

Jika kita melihat grafik pertumbuhan pengembangan perangkat lunak, diperkirakan pengembangan perangkat lunak akan tumbuh sekitar 22% pada tahun 2030 dan akan menambah 409.500 pekerjaan pada saat itu. Hal ini disimpulkan dengan perbandingan dengan perkiraan pertumbuhan 13% untuk mereka yang bekerja di komputer.

Dengan demikian, bahkan gaji rata-rata terendah untuk pengembang perangkat lunak sangat menggoda untuk berkarir di dalamnya.

Manakah Pekerjaan Bergaji Tertinggi di bidang IT?

Menurut statistik, pekerjaan bergaji tertinggi di bidang TI adalah pengembangan perangkat lunak tanpa diragukan lagi di antara 3 pekerjaan bergaji tinggi teratas di bidang TI. Yang paling atas adalah pekerjaan keamanan siber dengan rata-rata >$350ka per tahun. 10 pekerjaan IT teratas dengan pekerjaan IT dengan bayaran terbaik, dan dari mereka, 5 teratas adalah sebagai berikut:

Manajer rekayasa perangkat lunak - Bertanggung jawab untuk membuat, mengelola, memelihara, dan menguji perangkat lunak organisasi. Gaji rata-rata adalah $ 163.500.

- Bertanggung jawab untuk membuat, mengelola, memelihara, dan menguji perangkat lunak organisasi. Gaji rata-rata adalah $ 163.500. Pembangun gudang data - Bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menganalisis data perusahaan. Gaji rata-rata dalam pekerjaan ini adalah $ 154,800.

- Bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menganalisis data perusahaan. Gaji rata-rata dalam pekerjaan ini adalah $ 154,800. Manajer pengembangan perangkat lunak - Bertanggung jawab untuk membuat, memelihara, dan menguji aplikasi untuk perusahaan. Gaji rata-rata dalam pekerjaan ini adalah $ 153,300.

- Bertanggung jawab untuk membuat, memelihara, dan menguji aplikasi untuk perusahaan. Gaji rata-rata dalam pekerjaan ini adalah $ 153,300. I nfrastructure designer - Bertanggung jawab untuk menciptakan sistem TI yang lengkap dalam organisasi, termasuk server dan area komputasi awan. Gaji rata-rata dalam pekerjaan ini adalah $153.000.

- Bertanggung jawab untuk menciptakan sistem TI yang lengkap dalam organisasi, termasuk server dan area komputasi awan. Gaji rata-rata dalam pekerjaan ini adalah $153.000. Arsitektur aplikasi - Bertanggung jawab untuk menyusun strategi aplikasi. Perusahaan aplikasi mana yang akan dibutuhkan dan mengapa? Bagaimana sistem menjadi lebih baik dll? Gaji rata-rata dalam pekerjaan ini adalah $149,000.

Bahasa Pemrograman Apa yang Paling Banyak Dibayar?

Untuk pengembang tanpa kode, penting untuk mengetahui bahasa pengkodean/pemrograman mana yang terbaik untuk mereka pelajari dan memberi mereka keuntungan terbaik sebagai keterampilan. 5 bahasa pemrograman dengan bayaran tinggi teratas adalah sebagai berikut:

PYTHON

Keindahan bahasa ini adalah bahasa multiguna yang dapat membantu dalam membangun semua aplikasi pemrograman, perangkat lunak, dan situs web. Gaji rata-rata pengembang python adalah, rata-rata, $60/jam.

JAWA

Java adalah bahasa pemrograman kedua yang banyak digunakan dan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan semua jenis aplikasi. Gaji rata-rata pengembang JAVA adalah, rata-rata, $58/jam.

C++

C++ adalah bahasa yang banyak digunakan dan kompetitif untuk pemrograman dengan kelayakan dinamis dan kejelasan kode. Gaji rata-rata pengembang C++ adalah, rata-rata, $55/jam.

C#

C# adalah bahasa yang dikembangkan Microsoft. Berbagai macam aplikasi yang dikembangkan pada bahasa ini sebagai fungsi built-in yang terukur. Gaji rata-rata pengembang C# rata-rata adalah $55/jam.

SQL

Ini adalah standar, bahasa pemrograman berkinerja tinggi yang digunakan dalam membuat database dan backend dan memiliki lebih banyak fitur keamanan. Gaji rata-rata pengembang SQL adalah, rata-rata, $54/jam.

Pendeknya

Sesuai survei dan panduan di atas, disimpulkan bahwa pengembang tanpa kode dan pengembang kode memiliki kisaran gaji pengembang yang hampir sama, yang merupakan jumlah yang cukup layak. Jika Anda menantikan karir di bidang IT atau pemrograman, ini akan sangat berharga. Permintaan juga meningkat dari hari ke hari untuk programmer dan pengembang; dengan itu, kenaikan gaji lebih lanjut juga dapat diharapkan.

Baik Anda ingin menjadi pengembang kode atau pengembang tanpa kode, peluang dan cakupannya sangat luas untuk keduanya. Namun, terlepas dari gaji keduanya sama, ada perbedaan besar dalam hal pekerjaan, dan ini terletak sebagai pengembang tanpa kode akan membantu Anda menghemat waktu dan energi, dan pengembangan kode membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan. Plus, sebagai pengembang tanpa kode, Anda tidak perlu meninjau fungsionalitas berbagai bahasa pemrograman yang sulit dipelajari secara menyeluruh.

Menggunakan platform seperti AppMaster dapat membantu Anda mengembangkan aplikasi dengan pendekatan tanpa kode dengan mudah dan dalam waktu singkat. Bahkan jika Anda bukan pengembang atau pemrogram di AppMaster, Anda dapat dengan mudah mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi yang Anda inginkan dengan metode seret dan lepas yang sederhana. Misalkan Anda menantikan pengembangan perangkat lunak dan Aplikasi dan memiliki pertanyaan. Terhubung dengan tim ahli kami untuk memandu Anda selama proses pengembangan dan banyak lagi.