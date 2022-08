Вы с нетерпением ждете возможности стать разработчиком? Если ДА, вот быстрое и простое сравнение средней зарплаты разработчика кода и разработчика no-code/low-code. Первое, что вы делаете проснувшись утром, это берете свой мобильный телефон и смотрите, что изменилось в мире и чем занимаются ваши друзья и семья. Все это вы видите через различные мобильные приложения, блоги и множество информационных сайтов. Вы когда-нибудь задумывались, как создаются эти программы, кто их делает и что нужно для их создания? Какие языки используются для разработки этого программного обеспечения? В этой статье вы узнаете о необходимых навыках разработки веб-сайтов и приложений для разработчика. В чем разница между разработкой с помощью кода и no-code? И какова ожидаемая зарплата разработчиков кода и разработчиков no-code? Карьерные возможности и потенциал для разработчиков.

Почему стоит выбрать разработку программного обеспечения?

Разработчики — это те, кто разрабатывает программное обеспечение, приложения и веб-сайты с помощью кода или с использованием подхода no-code/low-code, такого как AppMaster. Есть два типа востребованных разработчиков: разработчики веб-сайтов, которые создают различные веб-сайты и веб-приложения в Интернете. Другой тип разработчика — разработчик программного обеспечения. Их больше интересует разработка программного обеспечения и мобильных приложений (Android и iOS) и настольных приложений, а не веб-сайта или программного обеспечения.

Если вы хотите стать разработчиком программного обеспечения и не знаете, выгодна ли эта область с точки зрения денег, то да, для вас есть хорошая новость. Разработчики программного обеспечения являются одними из самых высокооплачиваемых людей среди компьютерных и ИТ-специалистов. Они разрабатывают очень требовательные веб-сайты и программные обеспечения, без которых бизнесу трудно выжить.

Разработчики не только помогают предприятиям создавать приложения и программное обеспечение, необходимое для, глобализации, безопасности и хранения данных, но и приносят пользу конечным пользователям, предоставляя им способ развлечься в их напряженном графике с помощью фильмов, игр, музыки, которые легко доступны с помощью удобных приложений, созданных разработчиками. В настоящее время это востребованная, высокооплачиваемая работа, и ее популярность растет с каждым днем.

В чем разница между разработчиком кода и разработчиками no-code?

Результат и качество работы почти одинаковы как для разработчиков кода, так и для разработчиков no-code. Однако подход no-code — это новый метод в разработке программного обеспечения и приложений, а также в веб-разработке.

Разработчик кода

Как вы могли догадаться по названию, это люди, которые знают все о языке программирования. Они разрабатывают полнофункциональные веб-сайты, приложения и программное обеспечение с нуля с помощью программирования. Пишут различные наборы кодов с помощью языка, формируют их в операторе и создают программу с этими кодами. Существует большое разнообразие языков программирования, некоторые известные и популярные языки — это C, C++, C#, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript и многие другие. Такие разработчики имеют сильную техническую подготовку и изучают языки программирования в институтах.

Разработчики кода пишут код вручную, что занимает много времени. Они работают под давлением и проявляют бдительность при написании кода, потому что следят за тем, чтобы код был безошибочным; также, если в программном обеспечении возникает какая-то ошибка, они исправляют код, проверяя его с самого начала. Если вы хотите стать разработчиком кода, то ниже перечислены основные особенности, которые вам необходимо знать:

Разработчик должен иметь технические знания в области программирования

Развитие в этом направлении требует времени

Языки сложны и требуют времени для изучения

Высокая вероятность ошибок и багов

Разработчик no-code

Разработчики no-code — это те, кто не использует какой-либо код, а разрабатывает веб-сайты, программное обеспечение и приложения, используя различные типы уже созданных инструментов или платформ, таких как AppMaster, которые позволяют им легко перетаскивать функции, необходимые для создания no-code приложений. Платформы no-code называются инструментами визуальной разработки; вы можете легко перетаскивать нужные вам функции на веб-сайтах, в приложениях или программном обеспечении. Нет никаких шансов на ошибку, так как вам не надо писать код. Кроме того, это не трудоемкий процесс, каждый может легко научиться. Если вы хотите стать разработчиком no-code, то ниже перечислены основные особенности, которые вам необходимо знать:

Понимание платформ визуального функционала

Занимает меньше времени

Меньше шансов на ошибку

Меньше времени уходит на обучение и применение

Разработчики программного обеспечения хорошо зарабатывают?

Быстрый ответ на это ДА; у разработчиков программного обеспечения одна из лучших зарплат среди ИТ-специалистов. Если вы находитесь в интернете, вы можете привлечь больше людей и сделать свой бизнес успешным, а для этого вам нужно хорошее программное обеспечение, веб-сайты или приложения. Для этого люди обращаются к разработчикам программного обеспечения, которые могут создавать веб-сайты и приложения, поэтому эта разработка программного обеспечения пользуется большим спросом. И все разработчики программного обеспечения зарабатывают на этой работе большие деньги.

Какая средняя зарплата у разработчиков программного обеспечения?

Спрос на разработчиков программного обеспечения увеличивается также, как и их зарплата.

Сколько я буду зарабатывать как разработчик?

Разработчики зарабатывают кучу долларов на своих услугах. Как разработчик программного обеспечения, ваша зарплата разработчика зависит от вашего образования в области ИТ, а также ваших навыков и уровня опыта. Люди бегут в эту область из-за высокого спроса на высокооплачиваемую работу. Убедитесь, что вы лучший в своей работе и что люди хотят работать с вами. Чем выше ваши навыки, тем больше вы получите за работу.

Согласно опросу , заработная плата разработчиков программного обеспечения считается хорошей заработной платой, а средняя заработная плата разработчиков в 2020 году составляла 110 140 долларов: самая низкая - около 84 020 долларов, а самая высокая - 140 470. В настоящее время она увеличилась в среднем до 150 000 долларов.

Если мы посмотрим на график разработки программного обеспечения, то прогнозируется, что разработка программного обеспечения вырастет примерно на 22% к 2030 году и добавит к этому времени 409 500 рабочих мест.

Таким образом, даже самая низкая средняя заработная плата для разработчиков программного обеспечения весьма заманчива, чтобы начать карьеру в этой области.

Какая самая высокооплачиваемая работа в IT?

Согласно статистике, разработка программного обеспечения, без сомнения, входит в тройку самых высокооплачиваемых профессий в сфере ИТ. Также в топах работа в области кибербезопасности со средним доходом> 350 тысяч долларов в год. Из 10 самых высокооплачиваемых ИТ-вакансий мы перечислили 5 самых высокооплачиваемых:

Менеджер по разработке программного обеспечения - отвечает за создание, управление, обслуживание и тестирование программного обеспечения организации. Средняя зарплата составляет 163 500 долларов.

- отвечает за создание, управление, обслуживание и тестирование программного обеспечения организации. Средняя зарплата составляет 163 500 долларов. Создатель хранилища данных — отвечает за подготовку и анализ данных компании. Средняя зарплата: 154 800 долларов.

— отвечает за подготовку и анализ данных компании. Средняя зарплата: 154 800 долларов. Менеджер по разработке программного обеспечения — отвечает за создание, поддержку и тестирование приложений для компании. Средняя зарплата: 153 300 долларов.

— отвечает за создание, поддержку и тестирование приложений для компании. Средняя зарплата: 153 300 долларов. Разработчик инфраструктуры — отвечает за создание полных ИТ-систем в организации, включая серверы и области облачных вычислений. Средняя зарплата:153 000 долларов.

— отвечает за создание полных ИТ-систем в организации, включая серверы и области облачных вычислений. Средняя зарплата:153 000 долларов. Архитектор приложений — отвечает за разработку стратегии приложений. Какая прикладная компания будет нужна и почему? Как система может стать лучше и т.д.? Средняя зарплата: 149 000 долларов.

Какой язык программирования самый высокооплачиваемый?

Для разработчиков no-code важно знать, какой язык программирования лучше всего подходит для изучения и дает им наибольшую прибыль как навык. Топ-5 высокооплачиваемых языков программирования выглядит следующим образом:

Python

Прелесть этого языка в том, что это многоцелевой язык, который может помочь в создании всех программных приложений, программного обеспечения и веб-сайтов. Средняя зарплата разработчиков Python составляет в среднем 60 долларов в час.

Java

Java является вторым широко используемым и востребованным языком программирования, используемым для разработки всех видов приложений. Средняя зарплата разработчиков Java составляет в среднем 58 долларов в час.

С++

C++ — широко используемый и конкурентоспособный язык программирования с динамической осуществимостью и ясностью кода. Средняя зарплата разработчиков C++ составляет в среднем 55 долларов в час.

С#

C# — это язык, разработанный Microsoft. Существует большое разнообразие приложений, разработанных на этом языке, благодаря его масштабируемым встроенным функциям. Средняя зарплата разработчиков C# составляет в среднем 55 долларов в час.

SQL

Это стандартный высокопроизводительный язык программирования, который используется при создании баз данных и серверной части и имеет больше функций безопасности. Средняя зарплата разработчиков SQL составляет в среднем 54 доллара в час.

В двух словах

Согласно опросам и приведенному выше руководству, делается вывод, что разработчики no-code и разработчики кода имеют почти одинаковые диапазоны заработной платы. Если вы с нетерпением ждете карьеры в области ИТ или программирования, это того стоит. Спрос также растет день ото дня для программистов и разработчиков; при этом можно ожидать и дальнейшего повышения заработной платы.

Хотите ли вы быть разработчиком кода или разработчиком no-code, в любом случае возможности огромны для обоих. Однако, несмотря на то, что зарплаты одинаковые, существует огромная разница в условиях работы, и это заключается в том, что разработчик no-code может сэкономить время и энергию, а разработка кода требует больше времени. Кроме того, как разработчику no-code, вам не нужно тщательно изучать функциональность различных сложных для изучения языков программирования.

Использование таких платформ, как AppMaster, поможет вам легко и быстро разрабатывать приложения no-code. Даже если вы не являетесь разработчиком или программистом в AppMaster, вы можете легко разработать желаемое программное обеспечение и приложение с помощью простого метода drag and drop. Вы с нетерпением хотите разработать программное обеспечение и приложение и у вас есть вопросы? Свяжитесь с нашей командой экспертов, чтобы мы могли помочь вам на протяжении всего процесса разработки.