¿Estás deseando convertirte en desarrollador? En caso afirmativo, aquí hay una comparación rápida y fácil de los salarios promedio de un desarrollador de código frente a un desarrollador sin código o con poco código. Lo primero que te levantas por la mañana es agarrar tu móvil y ver qué ha cambiado en el mundo y qué están haciendo tus amigos y familiares. Todo esto se ve a través de varias aplicaciones móviles, blogs y muchos sitios web informativos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace este software, quién lo hace y qué se necesita para hacerlo? ¿Qué lenguajes se utilizan para desarrollar este software? A través de este artículo, aprenderá sobre las habilidades de desarrollo de aplicaciones y sitios web requeridas por el desarrollador. ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo con código y sin código? ¿Y cuál es el salario de desarrollador esperado para desarrolladores con código y sin código? Oportunidades de carrera y potencial para los desarrolladores.

¿Por qué elegir el desarrollo de software?

Los desarrolladores son aquellos que desarrollan software, aplicaciones y sitios web, con codificación o a través de un enfoque sin código / código bajo como AppMaster. Hay dos tipos de desarrolladores en demanda: Desarrolladores de sitios web que crean diferentes sitios web y aplicaciones web en Internet. Otro tipo de desarrollador es un desarrollador de software. Están más preocupados por el desarrollo de software y aplicaciones móviles (Android e iOS) y aplicaciones de escritorio que por un sitio web o software.

Si está dispuesto a ser desarrollador de software y está confundido acerca de si es un campo fructífero en términos de dinero, entonces sí, hay una buena noticia para usted. Los desarrolladores de software se encuentran entre las personas mejor pagadas en trabajos relacionados con la informática y TI. Desarrollan sitios web y software muy exigentes sin los cuales es difícil que una empresa sobreviva.

Los desarrolladores de software no solo ayudan a las empresas a crear las aplicaciones y el software necesarios para su reconocimiento, globalización, seguridad y mantenimiento de datos, sino que también son beneficiosos para el usuario final al proporcionarles la forma de entretenimiento en su apretada agenda a través de películas, juegos, música que es disponible para ellos fácilmente a través de software fácil de usar y aplicaciones creadas por los desarrolladores de software y aplicaciones, independientemente de la falta de código o enfoque de código. Los desarrolladores de software serán fructíferos, ya que hoy en día tienen una gran demanda, un trabajo muy bien pagado y la popularidad aumenta día a día.

¿Cuál es la diferencia entre los desarrolladores de código y los desarrolladores sin código?

El resultado y la calidad del trabajo son casi los mismos en ambos términos, desarrolladores de código y desarrolladores sin código. Sin embargo, un enfoque sin código es una técnica emergente en el desarrollo de software y aplicaciones y en el desarrollo web debido a su tiempo, rentabilidad y menor experiencia. Al igual que AppMaster, esa es la mejor plataforma sin codificación para crear aplicaciones sin código.

Desarrollador de código

Como habrás adivinado por el nombre, estas son las personas que saben todo sobre el lenguaje de codificación. Desarrollan sitios web, aplicaciones y software completamente funcionales desde cero con la ayuda de la codificación. Escriben diferentes conjuntos de códigos con la ayuda del lenguaje, los forman en una declaración y crean un programa con estos códigos. Existe una gran variedad de lenguajes de codificación, algunos lenguajes conocidos y populares son C, C++, C#, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript y muchos otros. Tienen una sólida formación técnica y aprenden lenguajes de codificación adecuados de los institutos.

Los desarrolladores de código escriben la codificación manualmente, lo cual es un proceso que requiere tiempo. Los desarrolladores de código trabajan bajo presión y están alerta mientras escriben códigos porque se aseguran de que la codificación esté libre de errores; además, si ocurre algún error en el software, depuran el código revisando todos los códigos desde el principio. Si estás deseando ser desarrollador de código, estas son las principales características:

Debe tener conocimientos técnicos de programación.

Este desarrollo lleva tiempo

Los idiomas son difíciles y toma tiempo aprenderlos

Altas posibilidades de errores y bugs

Desarrollador sin código

Los desarrolladores sin código son aquellos que no usan ningún tipo de código pero desarrollan sitios web, software y aplicaciones utilizando diferentes tipos de herramientas o plataformas ya codificadas como AppMaster que les permitirán arrastrar y soltar fácilmente las funciones que se necesitan para crear el no- aplicaciones de código. Las plataformas sin código se denominan herramientas de desarrollo visual ; puede arrastrar y soltar fácilmente las funciones que necesita en sitios web, aplicaciones o software. No hay posibilidad de errores ya que no requiere códigos. Además, no es un proceso que lleve mucho tiempo, ya que todos pueden entenderlo y operarlo fácilmente. Si estás deseando ser un desarrollador sin código, estas son las características principales:

Comprensión de las plataformas de funcionalidad visual

Menos tiempo de toma

Menos o ninguna posibilidad de errores

Se toma menos tiempo para aprender y aplicar

¿Los desarrolladores de software ganan buen dinero?

La respuesta rápida a esto es SÍ; los desarrolladores de software tienen uno de los mejores salarios como profesionales de TI. Si está en el mundo en línea, puede llegar a más personas y hacer que su negocio sea exitoso, y para eso necesita un buen software, sitios web o aplicaciones. Para esto, las personas recurren a desarrolladores de software que pueden crear sitios web y aplicaciones, razón por la cual este desarrollo de software tiene una gran demanda. Y todos los desarrolladores de software están ganando mucho dinero haciendo este trabajo.

¿Cuál es el salario promedio para el desarrollo de software?

El empleo de desarrollo de software está aumentando, así como su salario de desarrollador.

¿Cuánto debo ganar como desarrollador?

Los desarrolladores están ganando montones de dólares con sus servicios. Como desarrollador de software, su salario de desarrollador depende de su formación en TI y de sus habilidades y nivel de experiencia. La gente se está ejecutando en este campo debido a su gran demanda de puestos de trabajo bien remunerados. Asegúrate de ser el mejor en tu trabajo y de que la gente quiera trabajar contigo. Cuanto más altas sean sus habilidades, más experiencia tendrá, se le pagará en el trabajo.

Según la encuesta , los salarios de los desarrolladores de software se consideran un buen salario promedio, y el salario promedio de un desarrollador en 2020 fue de $110,140 . El más bajo rondaba los $84.020 mientras que el mejor pagado era $140.470 en ese año correspondiente, y ahora se está incrementando en promedio a $150.000 o más .

Si vemos el gráfico creciente del desarrollo de software, se predice que el desarrollo de software crecerá alrededor de un 22 % para 2030 y agregará 409 500 puestos de trabajo para ese momento. Se concluye con la comparación con un crecimiento estimado del 13% para aquellos en ocupaciones informáticas.

Por lo tanto, incluso el salario medio más bajo para los desarrolladores de software es muy tentador para hacer carrera en él.

¿Cuál es el trabajo mejor pagado en TI?

Según las estadísticas, el trabajo mejor pagado en el campo de TI es el desarrollo de software, sin duda se encuentra entre los 3 trabajos mejor pagados en el campo de TI. El más alto son los trabajos de seguridad cibernética con un promedio de> $ 350k al año. Los 10 mejores trabajos de TI con los trabajos de TI mejor pagados, y de ellos, los 5 principales son los siguientes:

Gerente de ingeniería de software : responsable de crear, administrar, mantener y probar el software de la organización. Un salario promedio es de $163,500.

: responsable de crear, administrar, mantener y probar el software de la organización. Un salario promedio es de $163,500. Constructor de almacén de datos - Responsable de preparar y analizar los datos de la empresa. Un salario promedio en este trabajo es de $154,800.

- Responsable de preparar y analizar los datos de la empresa. Un salario promedio en este trabajo es de $154,800. Gerente de desarrollo de software : responsable de crear, mantener y probar las aplicaciones para la empresa. Un salario promedio en este trabajo es de $153,300.

: responsable de crear, mantener y probar las aplicaciones para la empresa. Un salario promedio en este trabajo es de $153,300. Diseñador de infraestructura: responsable de crear los sistemas de TI completos dentro de la organización, incluidos los servidores y las áreas de computación en la nube. El salario promedio en este trabajo es de $153,000.

de infraestructura: responsable de crear los sistemas de TI completos dentro de la organización, incluidos los servidores y las áreas de computación en la nube. El salario promedio en este trabajo es de $153,000. Arquitectura de la aplicación : responsable de la estrategia de las aplicaciones. ¿Qué empresa de aplicaciones se necesitará y por qué? ¿Cómo puede mejorar el sistema, etc.? Un salario promedio en este trabajo es de $149,000.

¿Qué lenguaje de programación es el más pagado?

Para los desarrolladores sin código, es importante saber qué lenguaje de codificación/programación es mejor para aprender y darles la mejor rentabilidad como habilidad. Los 5 lenguajes de programación mejor pagados son los siguientes:

PITÓN

La belleza de este lenguaje es que es un lenguaje multipropósito que puede ayudar a crear todas las aplicaciones de programación, software y sitios web. El salario promedio de los desarrolladores de python es, en promedio, $60/hora.

JAVA

Java es el segundo lenguaje de programación más utilizado y demandado para desarrollar todo tipo de aplicaciones. El salario promedio de los desarrolladores de JAVA es, en promedio, $58/hora.

C++

C ++ es un lenguaje competitivo y ampliamente utilizado para programar con viabilidad dinámica y claridad de código. El salario promedio de los desarrolladores de C++ es, en promedio, $55/hora.

C#

C# es un lenguaje desarrollado por Microsoft. La amplia variedad de aplicaciones desarrolladas en este lenguaje como sus funciones integradas escalables. El salario promedio de los desarrolladores de C# es, en promedio, $55/hora.

sql

Es un lenguaje de programación estándar de alto rendimiento que se utiliza para crear bases de datos y backend y tiene más funciones de seguridad. El salario promedio de los desarrolladores de SQL es, en promedio, $54/hora.

En una palabra

Según las encuestas y la guía anterior, se concluye que los desarrolladores sin código y los desarrolladores de código tienen casi los mismos rangos de salario de desarrollador, que es una cantidad bastante decente. Si está buscando una carrera en TI o programación, esto valdrá la pena. La demanda también aumenta día a día para los programadores y desarrolladores; con eso, también se puede esperar un aumento adicional en el salario.

Ya sea que desee ser un desarrollador de código o un desarrollador sin código, las oportunidades y el alcance son amplios para ambos. Sin embargo, independientemente de que los salarios de ambos sean iguales, hay una gran diferencia en términos de trabajo, y esto radica en que ser un desarrollador sin código te ayudará a ahorrar tiempo y energía, y el desarrollo de código requiere más tiempo en comparación. Además, como desarrollador sin código, no necesita revisar a fondo la funcionalidad de diferentes lenguajes de programación difíciles de aprender.

El uso de plataformas como AppMaster puede ayudarlo a desarrollar aplicaciones con un enfoque sin código fácilmente y en poco tiempo. Incluso si no es desarrollador o programador en AppMaster, puede desarrollar fácilmente el software y la aplicación que desee con un simple método de arrastrar y soltar. Suponga que desea desarrollar software y aplicaciones y tiene consultas. Conéctese con nuestro equipo de expertos para guiarlo a lo largo del proceso de desarrollo y mucho más.