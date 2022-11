คุณรอคอยที่จะเป็นนักพัฒนาหรือไม่? ถ้าใช่ นี่คือการเปรียบเทียบที่ง่ายและรวดเร็วของเงินเดือนเฉลี่ยของนักพัฒนาโค้ดกับนักพัฒนาโค้ดที่ไม่มีโค้ดหรือนักพัฒนาโค้ดต่ำ สิ่งแรกที่คุณตื่นนอนตอนเช้าคือหยิบมือถือขึ้นมาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในโลก รวมถึงสิ่งที่เพื่อนและครอบครัวของคุณกำลังทำ ทั้งหมดนี้คุณจะเห็นได้จากแอปมือถือ บล็อก และเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลมากมาย คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร ใครเป็นผู้สร้าง และต้องใช้อะไรในการสร้างซอฟต์แวร์เหล่านี้ ซอฟต์แวร์นี้ใช้ภาษาใดบ้างในการพัฒนา จากบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการพัฒนาเว็บไซต์และแอพที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนา ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาโค้ดกับการพัฒนาแบบไม่ใช้โค้ดคืออะไร? และเงินเดือนนักพัฒนาที่คาดหวังสำหรับโค้ดและไม่มีนักพัฒนาโค้ดเป็นเท่าใด โอกาสในการทำงานและศักยภาพของนักพัฒนา

ทำไมถึงเลือกพัฒนาซอฟต์แวร์?

นักพัฒนาคือผู้ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ด้วยการเข้ารหัสหรือผ่านแนวทางที่ไม่มีโค้ด/โค้ดต่ำ เช่น AppMaster มีนักพัฒนาอยู่สองประเภทที่ต้องการ: นักพัฒนาเว็บไซต์ที่สร้างเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันบนอินเทอร์เน็ต นักพัฒนาอีกประเภทหนึ่งคือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ พวกเขาให้ความสำคัญกับ การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันมือถือ (android และ iOS) และแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปมากกว่าเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์

หากคุณยินดีที่จะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์และสับสนว่ามันเป็นสาขาที่มีผลด้านเงินหรือไม่ ใช่ มีข่าวดีสำหรับคุณ นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้สูงสุดในงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอที พวกเขาพัฒนาเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ที่มีความต้องการสูงโดยที่ธุรกิจไม่สามารถอยู่รอดได้

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสร้างแอปและซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการรับรู้ โลกาภิวัตน์ ความปลอดภัย และการเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ปลายทางด้วยการมอบความบันเทิงในตารางงานที่ยุ่งๆ ของพวกเขาผ่านภาพยนตร์ เกม เพลงที่ มีให้สำหรับพวกเขาอย่างง่ายดายผ่านซอฟต์แวร์และแอพที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ที่สร้างโดยซอฟต์แวร์และนักพัฒนาแอพโดยไม่คำนึงถึงวิธีการใช้โค้ดหรือโค้ด นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะประสบความสำเร็จเนื่องจากมีความต้องการสูง งานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงในปัจจุบัน และความนิยมเพิ่มขึ้นทุกวัน

อะไรคือความแตกต่างระหว่างนักพัฒนาโค้ดและนักพัฒนาโค้ดที่ไม่มีโค้ด?

ผลลัพธ์และคุณภาพของงานเกือบจะเหมือนกันทั้งในแง่นักพัฒนาโค้ดและนักพัฒนาที่ไม่มีโค้ด อย่างไรก็ตาม วิธีการแบบไม่ใช้โค้ดเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นใหม่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพ และการพัฒนาเว็บ เนื่องจากเวลา ความคุ้มค่า และความเชี่ยวชาญน้อยกว่า เช่นเดียวกับ AppMaster นั่นคือแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแอปที่ไม่มีโค้ด

ผู้พัฒนาโค้ด

อย่างที่คุณอาจเดาได้จากชื่อ คนเหล่านี้คือผู้ที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาเขียนโค้ด พวกเขาพัฒนาเว็บไซต์ แอพ และซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยความช่วยเหลือของการเข้ารหัส พวกเขาเขียนรหัสชุดต่าง ๆ ด้วยความช่วยเหลือของภาษา สร้างพวกเขาในคำสั่ง และสร้างโปรแกรมด้วยรหัสเหล่านี้ มีภาษาเขียนโค้ดที่หลากหลาย ภาษาที่รู้จักกันดีและเป็นที่นิยม ได้แก่ C, C++, C#, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript และอื่นๆ อีกมากมาย พวกเขามีพื้นฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและเรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมจากสถาบันต่างๆ

นักพัฒนาโค้ดเขียนโค้ดด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา นักพัฒนาโค้ดทำงานภายใต้แรงกดดันและตื่นตัวขณะเขียนโค้ด เนื่องจากต้องแน่ใจว่าโค้ดไม่มีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างในซอฟต์แวร์ พวกเขาจะดีบักโค้ดโดยการตรวจสอบรหัสทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น หากคุณกำลังรอคอยที่จะเป็นนักพัฒนาโค้ด นี่คือคุณสมบัติหลัก:

ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคการเขียนโปรแกรม

การพัฒนานี้ต้องใช้เวลา

ภาษาเป็นเรื่องยากและใช้เวลาในการเรียนรู้

มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องสูง

ไม่มีนักพัฒนาโค้ด

ไม่มีนักพัฒนาโค้ดคนใดที่ไม่ได้ใช้โค้ดใดๆ แต่พัฒนาเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และแอปโดยใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่เข้ารหัสอยู่แล้วประเภทต่างๆ เช่น AppMaster ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถลากและวางคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการสร้าง no- แอปพลิเคชันรหัส แพลตฟอร์มที่ไม่มีรหัสเรียกว่า เครื่องมือพัฒนาภาพ คุณสามารถลากและวางฟังก์ชันที่คุณต้องการในเว็บไซต์ แอพ หรือซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย ไม่มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากไม่ต้องใช้รหัส นอกจากนี้ยังไม่ต้องใช้เวลามากเพราะทุกคนสามารถเข้าใจและดำเนินการได้อย่างง่ายดาย หากคุณกำลังรอคอยที่จะเป็นนักพัฒนาที่ไม่มีโค้ด นี่คือคุณสมบัติหลัก:

ความเข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการทำงานที่มองเห็นได้

ใช้เวลาน้อยลง

น้อยกว่าไม่มีโอกาสผิดพลาด

ใช้เวลาน้อยในการเรียนรู้และนำไปใช้

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทำเงินได้ดีหรือไม่?

คำตอบอย่างรวดเร็วคือใช่; นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีเงินเดือนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านไอที หากคุณอยู่ในโลกออนไลน์ คุณจะสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ หรือแอปที่ดี ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงไปหานักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถสร้างเว็บไซต์และแอปได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่การพัฒนาซอฟต์แวร์นี้มีความต้องการสูง และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้รับเงินจำนวนมากจากการทำงานนี้

เงินเดือนเฉลี่ยสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์คืออะไร?

การจ้างงานการพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับเงินเดือนของนักพัฒนา

ฉันควรทำอย่างไรในฐานะนักพัฒนา?

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับเงินเป็นจำนวนมากจากบริการของตน ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เงินเดือนนักพัฒนาของคุณขึ้นอยู่กับพื้นฐานการศึกษาด้านไอที ทักษะและระดับประสบการณ์ของคุณ ผู้คนกำลังวิ่งเข้ามาในสาขานี้เนื่องจากมีความต้องการงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้ดีที่สุดและมีคนต้องการทำงานร่วมกับคุณ ยิ่งทักษะของคุณสูงขึ้น คุณก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นที่จะได้รับเงินจากการทำงาน

จากการ สำรวจพบ ว่า เงินเดือนของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ถือเป็นรายได้เฉลี่ยที่ดี และ เงินเดือนนักพัฒนาเฉลี่ยในปี 2020 อยู่ที่ $110,140 ค่า ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 84,020 ดอลลาร์ ในขณะที่รายจ่ายที่ดีที่สุดคือ 140,470 ดอลลาร์ในปีเดียวกันนั้น และขณะนี้กำลังเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยที่ 150,000 ดอลลาร์ขึ้น ไป

หากเราเห็นกราฟการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์จะ เติบโตประมาณ 22% ภายในปี 2573 และ จะเพิ่มงาน 409,500 ตำแหน่ง เมื่อถึงเวลานั้น สรุปได้ด้วยการเปรียบเทียบกับการเติบโตประมาณ 13% สำหรับผู้ที่อยู่ในอาชีพคอมพิวเตอร์

ดังนั้น แม้แต่ค่ามัธยฐานที่ต่ำที่สุดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ยังมีความน่าสนใจอย่างมากที่จะตั้งตารออาชีพในนั้น

งานใดที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดในด้านไอที?

ตามสถิติ งานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดในด้านไอทีคือการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะอยู่ใน 3 ตำแหน่งงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในสาขาไอที ตำแหน่งสูงสุดคืองานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า $ 350ka ปี งานไอที 10 อันดับแรกที่มีงานไอที ที่จ่ายเงินดีที่สุด และจากทั้งหมด 5 อันดับแรกมีดังนี้:

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - รับผิดชอบในการสร้าง จัดการ บำรุงรักษา และทดสอบซอฟต์แวร์ขององค์กร เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 163,500 เหรียญ

- รับผิดชอบในการสร้าง จัดการ บำรุงรักษา และทดสอบซอฟต์แวร์ขององค์กร เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 163,500 เหรียญ Data warehouse builder - รับผิดชอบในการจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท เงินเดือนเฉลี่ยในงานนี้คือ 154,800 ดอลลาร์

- รับผิดชอบในการจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท เงินเดือนเฉลี่ยในงานนี้คือ 154,800 ดอลลาร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ - รับผิดชอบในการสร้าง บำรุงรักษา และทดสอบแอปพลิเคชันสำหรับบริษัท เงินเดือนเฉลี่ยในงานนี้คือ 153,300 ดอลลาร์

- รับผิดชอบในการสร้าง บำรุงรักษา และทดสอบแอปพลิเคชันสำหรับบริษัท เงินเดือนเฉลี่ยในงานนี้คือ 153,300 ดอลลาร์ I nfrastructure designer - รับผิดชอบในการสร้างระบบไอทีที่สมบูรณ์ภายในองค์กร รวมถึงเซิร์ฟเวอร์และพื้นที่การประมวลผลแบบคลาวด์ เงินเดือนเฉลี่ยในงานนี้คือ $153,000

- รับผิดชอบในการสร้างระบบไอทีที่สมบูรณ์ภายในองค์กร รวมถึงเซิร์ฟเวอร์และพื้นที่การประมวลผลแบบคลาวด์ เงินเดือนเฉลี่ยในงานนี้คือ $153,000 สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน - รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์แอปพลิเคชัน บริษัทสมัครใดจึงจะมีความจำเป็น และทำไม? ระบบจะดีขึ้นได้อย่างไร ฯลฯ ? เงินเดือนเฉลี่ยในงานนี้คือ 149,000 เหรียญ

ภาษาโปรแกรมใดที่จ่ายเงินมากที่สุด?

สำหรับนักพัฒนาที่ไม่มีโค้ด สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าภาษาการเขียนโปรแกรม/การเขียนโปรแกรมใดดีที่สุดสำหรับพวกเขาในการเรียนรู้และให้ความสามารถในการทำกำไรที่ดีที่สุดแก่พวกเขาในฐานะทักษะ ภาษาโปรแกรมที่ได้รับค่าตอบแทนสูง 5 อันดับแรกมีดังนี้:

หลาม

ความงามของภาษานี้คือเป็นภาษาอเนกประสงค์ที่สามารถช่วยในการสร้างแอปการเขียนโปรแกรม ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ทั้งหมด เงินเดือนเฉลี่ยของนักพัฒนา python อยู่ที่ 60 เหรียญต่อชั่วโมง

จาวา

Java เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอันดับสองและมีความต้องการสูงซึ่งใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันทุกประเภท เงินเดือนเฉลี่ยของนักพัฒนา JAVA โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 58 เหรียญต่อชั่วโมง

C++

C ++ เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและแข่งขันได้สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยความเป็นไปได้แบบไดนามิกและความชัดเจนของโค้ด เงินเดือนเฉลี่ยของนักพัฒนา C++ คือ โดยเฉลี่ย $55/ชั่วโมง

ค#

C# เป็นภาษาที่ Microsoft พัฒนาขึ้น แอปพลิเคชั่นที่หลากหลายที่พัฒนาในภาษานี้เป็นฟังก์ชันในตัวที่ปรับขนาดได้ เงินเดือนเฉลี่ยของนักพัฒนา C# คือ โดยเฉลี่ย $55/ชั่วโมง

SQL

เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งใช้ในการสร้างฐานข้อมูลและแบ็กเอนด์และมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม เงินเดือนเฉลี่ยของนักพัฒนา SQL โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 54 เหรียญต่อชั่วโมง

โดยสังเขป

จากการสำรวจและคำแนะนำข้างต้น สรุปได้ว่านักพัฒนาที่ไม่มีโค้ดและนักพัฒนาโค้ดมีช่วงเงินเดือนนักพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งถือว่าค่อนข้างดี หากคุณกำลังมองหาอาชีพด้านไอทีหรือการเขียนโปรแกรม สิ่งนี้จะคุ้มค่า ความต้องการยังเพิ่มขึ้นทุกวันสำหรับโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนา ด้วยเหตุนี้จึงสามารถคาดหวังการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นได้อีก

ไม่ว่าคุณจะต้องการเป็นนักพัฒนาโค้ดหรือนักพัฒนาที่ไม่มีโค้ด โอกาสและขอบเขตก็มีมากมายสำหรับทั้งคู่ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเงินเดือนของทั้งคู่จะเท่ากัน แต่ก็มีความแตกต่างกันอย่างมากในแง่ของงาน และการเป็นนักพัฒนาที่ไม่มีโค้ดจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและพลังงาน และการพัฒนาโค้ดต้องใช้เวลามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้ ในฐานะนักพัฒนาที่ไม่มีโค้ด คุณไม่จำเป็นต้องทบทวนการทำงานของภาษาโปรแกรมที่เรียนรู้ยากต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน

การใช้แพลตฟอร์มอย่าง AppMaster สามารถช่วยให้คุณพัฒนาแอปด้วยวิธีที่ไม่ต้องใช้โค้ดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แม้ว่าคุณจะไม่ใช่นักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์ที่ AppMaster ก็ตาม คุณสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีการลากและวางง่ายๆ สมมติว่าคุณกำลังรอคอยการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพและมีคำถาม ติดต่อกับทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการพัฒนาและอื่นๆ อีกมากมาย