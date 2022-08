Avez-vous hâte de devenir développeur ? Si OUI, voici une comparaison rapide et facile des salaires moyens d'un développeur de code par rapport à un développeur sans code ou avec peu de code. La première chose que vous vous réveillez le matin est de saisir votre téléphone portable et de voir ce qui a changé dans le monde et ce que font vos amis et votre famille. Tout cela, vous le voyez à travers diverses applications mobiles, des blogs et de nombreux sites Web informatifs. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces logiciels sont créés, qui les fabrique et ce qu'il faut pour les créer ? Quels langages sont utilisés pour que ce logiciel se développe ? Grâce à cet article, vous découvrirez les compétences requises du développeur en matière de développement de sites Web et d'applications. Quelle est la différence entre le développement avec code et sans code ? Et quel est le salaire de développeur attendu pour les développeurs de code et sans code ? Opportunités de carrière et potentiel pour les développeurs.

Pourquoi choisir le développement logiciel ?

Les développeurs sont ceux qui développent des logiciels, des applications et des sites Web, avec du codage ou via une approche sans code / code faible comme AppMaster. Il existe deux types de développeurs recherchés : les développeurs de sites Web qui créent différents sites Web et applications Web sur Internet. Un autre type de développeur est un développeur de logiciels. Ils sont plus préoccupés par le développement de logiciels et d'applications mobiles (androïd et iOS) et d'applications de bureau que par un site Web ou un logiciel.

Si vous êtes prêt à devenir développeur de logiciels et que vous ne savez pas s'il s'agit d'un domaine fructueux en termes d'argent, alors oui, il y a une bonne nouvelle pour vous. Les développeurs de logiciels sont parmi les personnes les mieux payées dans les emplois liés à l'informatique et à l'informatique. Ils développent des sites Web et des logiciels très exigeants sans lesquels il est difficile pour une entreprise de survivre.

Les développeurs de logiciels aident non seulement les entreprises à créer les applications et les logiciels nécessaires à leur reconnaissance, globalisation, sécurité et conservation des données, mais ils sont également bénéfiques pour l'utilisateur final en leur offrant le moyen de se divertir dans leur emploi du temps chargé grâce à des films, des jeux, de la musique qui est disponibles pour eux facilement grâce à des logiciels et des applications conviviaux créés par les développeurs de logiciels et d'applications, indépendamment de l'absence de code ou d'une approche de code. Les développeurs de logiciels seront fructueux car il s'agit d'un travail très demandé et très bien rémunéré de nos jours et sa popularité augmente chaque jour.

Quelle est la différence entre les développeurs de code et les développeurs sans code ?

Le résultat et la qualité du travail sont presque les mêmes dans les deux termes, développeurs de code et développeurs sans code. Cependant, une approche sans code est une technique émergente dans le développement de logiciels et d'applications et le développement Web en raison de son temps, de sa rentabilité et de sa moindre expertise. Tout comme AppMaster, c'est la meilleure plateforme sans codage pour créer des applications sans code.

Développeur de codes

Comme vous l'avez peut-être deviné d'après le nom, ce sont les personnes qui savent tout sur le langage de codage. Ils développent des sites Web, des applications et des logiciels entièrement fonctionnels à l'aide du codage. Ils écrivent différents ensembles de codes à l'aide du langage, les forment dans une déclaration et créent un programme avec ces codes. Il existe une grande variété de langages de codage, certains langages bien connus et populaires sont C, C++, C#, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript et bien d'autres. Ils ont une solide formation technique et apprennent les langages de codage appropriés dans des instituts.

Les développeurs de code écrivent le codage manuellement, ce qui prend du temps. Les développeurs de code travaillent sous pression et sont vigilants lorsqu'ils écrivent des codes car ils s'assurent que le codage est sans erreur ; De plus, si une erreur se produit dans le logiciel, ils déboguent le code en vérifiant tous les codes depuis le début. Si vous avez hâte d'être un développeur de code, voici les principales fonctionnalités :

Avoir des connaissances techniques en programmation

Ce développement prend du temps

Les langues sont difficiles et prennent du temps à apprendre

Risques élevés d'erreurs et de bugs

Pas de développeur de code

Les développeurs sans code sont ceux qui n'utilisent aucun type de code mais développent des sites Web, des logiciels et des applications à l'aide de différents types d'outils ou de plates-formes déjà codés comme AppMaster qui leur permettront de glisser-déposer facilement les fonctionnalités nécessaires à la création du no- applications de codes. Les plateformes no-code sont appelées outils de développement visuels ; vous pouvez facilement faire glisser et déposer les fonctions dont vous avez besoin dans les sites Web, les applications ou les logiciels. Il n'y a aucune chance d'erreurs car il ne nécessite aucun code. De plus, ce n'est pas un processus qui prend du temps car tout le monde peut facilement le comprendre et l'utiliser. Si vous avez hâte d'être un développeur sans code, voici les principales fonctionnalités :

Compréhension des plates-formes de fonctionnalités visuelles

Prend moins de temps

Peu ou pas de risques d'erreurs

Moins de temps est nécessaire pour apprendre et appliquer

Les développeurs de logiciels gagnent-ils beaucoup d'argent ?

La réponse rapide à cette question est OUI ; les développeurs de logiciels ont l'un des meilleurs salaires en tant que professionnels de l'informatique. Si vous êtes dans le monde en ligne, vous pouvez toucher plus de personnes et faire prospérer votre entreprise, et pour cela, vous avez besoin de bons logiciels, sites Web ou applications. Pour cela, les gens s'adressent à des développeurs de logiciels qui peuvent créer des sites Web et des applications, c'est pourquoi ce développement de logiciels est très demandé. Et tous les développeurs de logiciels gagnent beaucoup d'argent en faisant ce travail.

Quel est le salaire moyen pour le développement de logiciels ?

L'emploi dans le développement de logiciels augmente ainsi que leur salaire de développeur.

Combien devrais-je gagner en tant que développeur ?

Les développeurs gagnent des lots de dollars avec leurs services. En tant que développeur de logiciels, votre salaire de développeur dépend de votre formation en informatique et de vos compétences et de votre niveau d'expérience. Les gens se précipitent dans ce domaine en raison de sa forte demande d'emplois bien rémunérés. Assurez-vous que vous êtes le meilleur dans votre travail et que les gens veulent travailler avec vous. Plus vos compétences sont élevées, plus vous avez d'expérience et vous serez payé au travail.

Selon l' enquête , les salaires des développeurs de logiciels sont considérés comme un bon salaire moyen, et le salaire médian d'un développeur en 2020 était de 110 140 $ . Le plus bas était d'environ 84 020 $ alors que le mieux payé était de 140 470 $ l'année correspondante, et il est maintenant augmenté en moyenne à 150 000 $ ou plus .

Si nous voyons le graphique croissant du développement de logiciels, il est prévu que le développement de logiciels augmentera d'environ 22% d'ici 2030 et ajoutera 409 500 emplois à ce moment-là. Il se conclut par la comparaison avec une croissance estimée à 13 % pour les personnes occupant des postes en informatique.

Ainsi, même le salaire médian le plus bas pour les développeurs de logiciels est très tentant d'envisager une carrière dans ce domaine.

Quel est le job le mieux payé en informatique ?

Selon les statistiques, le travail le mieux rémunéré dans le domaine informatique est le développement de logiciels qui fait sans aucun doute partie des 3 emplois les mieux rémunérés dans le domaine informatique. Le plus élevé est celui des emplois dans la cybersécurité avec une moyenne > 350 000 $ par an. Les 10 meilleurs emplois informatiques avec les emplois informatiques les mieux rémunérés, et parmi eux, les 5 premiers sont les suivants :

Responsable de l' ingénierie logicielle - Responsable de la création, de la gestion, de la maintenance et des tests des logiciels de l'organisation. Un salaire moyen est de 163 500 $.

- Responsable de la création, de la gestion, de la maintenance et des tests des logiciels de l'organisation. Un salaire moyen est de 163 500 $. Constructeur d'entrepôt de données - Responsable de la préparation et de l'analyse des données de l'entreprise. Un salaire moyen dans ce travail est de 154 800 $.

- Responsable de la préparation et de l'analyse des données de l'entreprise. Un salaire moyen dans ce travail est de 154 800 $. Responsable du développement logiciel - Responsable de la création, de la maintenance et des tests des applications pour l'entreprise. Un salaire moyen dans ce travail est de 153 300 $.

- Responsable de la création, de la maintenance et des tests des applications pour l'entreprise. Un salaire moyen dans ce travail est de 153 300 $. Concepteur d'infrastructure - Responsable de la création des systèmes informatiques complets au sein de l'organisation, y compris les serveurs et les zones de cloud computing. Le salaire moyen dans ce travail est de 153 000 $.

- Responsable de la création des systèmes informatiques complets au sein de l'organisation, y compris les serveurs et les zones de cloud computing. Le salaire moyen dans ce travail est de 153 000 $. Architecture d'application - Responsable de la stratégie des applications. Quelle société d'application sera nécessaire et pourquoi ? Comment le système peut-il s'améliorer, etc. ? Un salaire moyen dans ce travail est de 149 000 $.

Quel langage de programmation est le plus payé ?

Pour les développeurs sans code, il est important de savoir quel langage de codage/programmation leur convient le mieux et de leur donner la meilleure rentabilité en tant que compétence. Les 5 langages de programmation les plus payants sont les suivants :

PYTHON

La beauté de ce langage est qu'il s'agit d'un langage polyvalent qui peut aider à créer toutes les applications de programmation, logiciels et sites Web. Le salaire moyen des développeurs python est en moyenne de 60 $/heure.

JAVA

Java est le deuxième langage de programmation largement utilisé et très demandé utilisé pour développer toutes sortes d'applications. Le salaire moyen des développeurs JAVA est en moyenne de 58$/heure.

C++

C++ est un langage largement utilisé et compétitif pour la programmation avec une faisabilité dynamique et une clarté de code. Le salaire moyen des développeurs C++ est en moyenne de 55 $/heure.

C#

C# est un langage développé par Microsoft. La grande variété d'applications développées sur ce langage ainsi que ses fonctions évolutives et intégrées. Le salaire moyen des développeurs C# est en moyenne de 55 $/heure.

SQL

Il s'agit d'un langage de programmation standard très performant qui est utilisé dans la création de bases de données et de backend et qui possède davantage de fonctionnalités de sécurité. Le salaire moyen des développeurs SQL est en moyenne de 54 $/heure.

En un mot

Selon les enquêtes et le guide ci-dessus, il est conclu que les développeurs sans code et les développeurs de code ont presque les mêmes fourchettes salariales de développeur, ce qui est un montant assez décent. Si vous envisagez une carrière dans l'informatique ou la programmation, cela en vaudra la peine. La demande augmente également de jour en jour pour les programmeurs et les développeurs ; avec cela, une augmentation de salaire supplémentaire peut également être attendue.

Que vous souhaitiez être un développeur de code ou un développeur sans code, les opportunités et la portée sont vastes pour les deux. Cependant, indépendamment du fait que les salaires des deux soient les mêmes, il existe une énorme différence en termes de travail, et cela réside dans le fait qu'être un développeur sans code vous aidera à économiser du temps et de l'énergie, et le développement de code nécessite plus de temps par rapport. De plus, en tant que développeur sans code, vous n'avez pas besoin de revoir en profondeur les fonctionnalités des différents langages de programmation difficiles à apprendre.

L'utilisation de plates-formes comme AppMaster peut vous aider à développer facilement et en un rien de temps des applications avec une approche sans code. Même si vous n'êtes pas développeur ou programmeur chez AppMaster, vous pouvez facilement développer le logiciel et l'application de votre choix avec une simple méthode de glisser-déposer. Supposons que vous soyez impatient de développer des logiciels et des applications et que vous ayez des questions. Connectez-vous avec notre équipe d'experts pour vous guider tout au long du processus de développement et bien plus encore.