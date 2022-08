আপনি কি একজন বিকাশকারী হওয়ার জন্য উন্মুখ? যদি হ্যাঁ, এখানে একটি কোড বিকাশকারী বনাম একটি নো কোড বা কম কোড বিকাশকারীর গড় বেতনের একটি দ্রুত এবং সহজ তুলনা করা হয়েছে৷ সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই আপনার মোবাইলটি ধরুন এবং দেখুন পৃথিবীতে কী পরিবর্তন হয়েছে এবং আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার কী করছে। এই সব আপনি বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপস, ব্লগ এবং অনেক তথ্যপূর্ণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখতে পান। আপনি কি কখনও ভাবছেন যে এই সফ্টওয়্যারগুলি কীভাবে তৈরি হয়, কে তৈরি করে এবং এগুলি তৈরি করতে কী লাগে? এই সফ্টওয়্যার বিকাশের জন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা হয়? এই নিবন্ধটির মাধ্যমে, আপনি বিকাশকারীর প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ বিকাশের দক্ষতা সম্পর্কে শিখবেন। কোড বনাম নো-কোড বিকাশের মধ্যে পার্থক্য কী? এবং কোড এবং কোন কোড ডেভেলপারদের জন্য প্রত্যাশিত বিকাশকারী বেতন কি? বিকাশকারীদের জন্য ক্যারিয়ারের সুযোগ এবং সম্ভাবনা।

কেন সফ্টওয়্যার উন্নয়ন চয়ন?

ডেভেলপার হল তারা যারা সফটওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়েবসাইট তৈরি করে, কোডিং সহ বা অ্যাপমাস্টারের মতো নো কোড/লো কোড পদ্ধতির মাধ্যমে। দুই ধরনের ডেভেলপারের চাহিদা রয়েছে: ওয়েবসাইট ডেভেলপার যারা ইন্টারনেট জুড়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছে। আরেক ধরনের ডেভেলপার হল সফটওয়্যার ডেভেলপার। তারা ওয়েবসাইট বা সফ্টওয়্যারের পরিবর্তে সফ্টওয়্যার এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন (অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস) এবং ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন বিকাশের সাথে বেশি উদ্বিগ্ন।

আপনি যদি একজন সফ্টওয়্যার বিকাশকারী হতে ইচ্ছুক হন এবং অর্থের দিক থেকে এটি একটি ফলপ্রসূ ক্ষেত্র কিনা তা নিয়ে বিভ্রান্ত হন, তবে হ্যাঁ, আপনার জন্য একটি সুখবর রয়েছে৷ সফ্টওয়্যার বিকাশকারীরা কম্পিউটার-সম্পর্কিত এবং আইটি চাকরি জুড়ে সর্বোচ্চ বেতনপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তারা অত্যন্ত চাহিদাপূর্ণ ওয়েবসাইট এবং সফ্টওয়্যার বিকাশ করে যা ছাড়া একটি ব্যবসার পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন।

সফ্টওয়্যার বিকাশকারীরা কেবল ব্যবসায়িকদের তাদের স্বীকৃতি, বিশ্বায়ন, সুরক্ষা এবং ডেটা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাপ এবং সফ্টওয়্যার তৈরি করতে সহায়তা করে না তবে তারা তাদের ব্যস্ত সময়সূচীতে সিনেমা, গেম, সংগীতের মাধ্যমে বিনোদনের উপায় সরবরাহ করে শেষ ব্যবহারকারীদের জন্য উপকারী হয়। ব্যবহারকারী-বান্ধব সফ্টওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার এবং অ্যাপ ডেভেলপারদের দ্বারা তৈরি করা অ্যাপগুলির মাধ্যমে সহজে তাদের জন্য উপলব্ধ কোন কোড বা কোড পদ্ধতি নির্বিশেষে। সফ্টওয়্যার বিকাশকারীরা ফলপ্রসূ হবে কারণ এটি আজকাল উচ্চ চাহিদা, উচ্চ বেতনের চাকরি এবং জনপ্রিয়তা প্রতিদিন বাড়ছে।

কোড ডেভেলপার এবং কোন কোড ডেভেলপারদের মধ্যে পার্থক্য কি?

কোড বিকাশকারী এবং নো-কোড বিকাশকারী উভয় পদেই কাজের ফলাফল এবং গুণমান প্রায় একই। যাইহোক, একটি নো-কোড পদ্ধতি হল সফ্টওয়্যার এবং অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্টের একটি উদীয়মান কৌশল কারণ এর সময়, খরচ-কার্যকারিতা এবং কম দক্ষতা। অ্যাপমাস্টারের মতোই, নো-কোড অ্যাপ তৈরির জন্য এটি সেরা নো-কোডিং প্ল্যাটফর্ম।

কোড ডেভেলপার

আপনি নাম থেকে অনুমান করতে পারেন, তারা কোডিং ভাষা সম্পর্কে সব জানেন যারা. তারা কোডিংয়ের সাহায্যে স্ক্র্যাচ থেকে সম্পূর্ণ কার্যকরী ওয়েবসাইট, অ্যাপস এবং সফ্টওয়্যার তৈরি করে। তারা ভাষার সাহায্যে কোডের বিভিন্ন সেট লেখে, তাদের একটি বিবৃতিতে গঠন করে এবং এই কোডগুলি দিয়ে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করে। কোডিং ভাষার অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে, কিছু সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় ভাষা হল C, C++, C#, Swift, R, Java, Kotlin, PHP, Python, JavaScript এবং আরও অনেকগুলি। তাদের একটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত পটভূমি রয়েছে এবং তারা প্রতিষ্ঠান থেকে সঠিক কোডিং ভাষা শিখে।

কোড বিকাশকারীরা ম্যানুয়ালি কোডিং লেখেন, যা একটি সময় নেওয়ার প্রক্রিয়া। কোড বিকাশকারীরা চাপের মধ্যে কাজ করে এবং কোড লেখার সময় সতর্ক থাকে কারণ তারা নিশ্চিত করে যে কোডিং ত্রুটি-মুক্ত; এছাড়াও, সফ্টওয়্যারে কিছু ত্রুটি দেখা দিলে, তারা শুরু থেকে সমস্ত কোড চেক করে কোডটি ডিবাগ করে। আপনি যদি একটি কোড বিকাশকারী হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন তবে এইগুলি হল প্রধান বৈশিষ্ট্য:

প্রোগ্রামিং এর প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকতে হবে

এই উন্নয়ন সময় লাগে

ভাষা কঠিন এবং শিখতে সময় লাগে

ত্রুটি এবং বাগ উচ্চ সম্ভাবনা

কোন কোড ডেভেলপার নেই

কোন কোড ডেভেলপার তারা নয় যারা কোন ধরনের কোড ব্যবহার করেন না কিন্তু ওয়েবসাইট, সফ্টওয়্যার এবং অ্যাপ ডেভেলপ করেন বিভিন্ন ধরনের ইতিমধ্যে কোডেড টুল বা AppMaster এর মত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে যা তাদেরকে সহজেই ড্র্যাগ এবং ড্রপ করার সুবিধা দেয় কোড অ্যাপ্লিকেশন। নো-কোড প্ল্যাটফর্মগুলিকে ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্ট টুল বলা হয়; আপনি ওয়েবসাইট, অ্যাপস বা সফ্টওয়্যারে আপনার প্রয়োজনীয় ফাংশনগুলি সহজেই টেনে আনতে এবং ফেলে দিতে পারেন। ত্রুটির কোন সুযোগ নেই কারণ এতে কোন কোডের প্রয়োজন নেই। এছাড়াও, এটি একটি সময় নেওয়ার প্রক্রিয়া নয় কারণ সবাই সহজেই এটি বুঝতে এবং পরিচালনা করতে পারে। আপনি যদি নো-কোড বিকাশকারী হওয়ার জন্য উন্মুখ হন তবে এইগুলি হল প্রধান বৈশিষ্ট্য:

চাক্ষুষ কার্যকারিতা প্ল্যাটফর্ম বোঝার

কম সময় নিচ্ছে

ভুলের কোন সম্ভাবনা কম

শিখতে এবং প্রয়োগ করতে কম সময় লাগে

সফ্টওয়্যার বিকাশকারীরা কি ভাল অর্থ উপার্জন করে?

এর দ্রুত উত্তর হল হ্যাঁ; সফ্টওয়্যার বিকাশকারীদের আইটি পেশাদার হিসাবে সেরা বেতনের একটি রয়েছে। আপনি যদি অনলাইন জগতে থাকেন তবে আপনি আরও বেশি লোকের কাছে পৌঁছাতে পারেন এবং আপনার ব্যবসাকে সফল করতে পারেন এবং এর জন্য আপনার ভালো সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট বা অ্যাপ দরকার। এর জন্য লোকেরা সফ্টওয়্যার বিকাশকারীদের কাছে যায় যারা ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করতে পারে, এই কারণেই এই সফ্টওয়্যার বিকাশের উচ্চ চাহিদা রয়েছে। আর এই কাজটি করে সব সফটওয়্যার ডেভেলপাররা অনেক টাকা আয় করছে।

সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য গড় বেতন কত?

সফটওয়্যার তৈরিতে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাদের ডেভেলপারদের বেতনও বাড়ছে।

একজন বিকাশকারী হিসাবে আমার কতটা উপার্জন করা উচিত?

ডেভেলপাররা তাদের পরিষেবা দিয়ে ডলারের বান্ডিল উপার্জন করছে। একজন সফ্টওয়্যার বিকাশকারী হিসাবে, আপনার বিকাশকারীর বেতন আপনার আইটি শিক্ষাগত পটভূমি এবং আপনার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার স্তরের উপর নির্ভর করে। উচ্চ বেতনের চাকরির জন্য এর উচ্চ চাহিদার কারণে লোকেরা এই ক্ষেত্রে ছুটছে। নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার কাজে সেরা এবং লোকেরা আপনার সাথে কাজ করতে চায়। আপনার দক্ষতা যত বেশি হবে, আপনার অভিজ্ঞতা তত বেশি হবে আপনি চাকরিতে বেতন পাবেন।

জরিপ অনুসারে, সফ্টওয়্যার ডেভেলপারদের বেতন ভাল গড় বেতন হিসাবে বিবেচিত হয় এবং 2020 সালে একজন গড় বিকাশকারীর বেতন ছিল $110,140 । সর্বনিম্নটি ছিল প্রায় $84,020 যেখানে সর্বোত্তম অর্থ প্রদান করা হয়েছিল $140,470 সেই সংশ্লিষ্ট বছরে, এবং এটি এখন গড়ে $150,000 বা তার বেশি বৃদ্ধি করা হচ্ছে৷

যদি আমরা সফ্টওয়্যার বিকাশের ক্রমবর্ধমান গ্রাফ দেখি, তাহলে অনুমান করা হয় যে 2030 সালের মধ্যে সফ্টওয়্যার বিকাশ প্রায় 22% বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সময়ের মধ্যে 409,500 চাকরি যোগ করবে । এটি কম্পিউটার পেশায় যারা আনুমানিক 13% বৃদ্ধির সাথে তুলনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

এইভাবে, এমনকি সফ্টওয়্যার বিকাশকারীদের জন্য সর্বনিম্ন মাঝারি বেতনও এটিতে ক্যারিয়ারের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

আইটি-তে সবচেয়ে বেশি বেতনের চাকরি কোনটি?

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আইটি ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ বেতনের কাজ হল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আইটি ক্ষেত্রের শীর্ষ 3টি উচ্চ বেতনের চাকরির মধ্যে নিঃসন্দেহে। শীর্ষে রয়েছে সাইবার নিরাপত্তার চাকরি যার গড় $350ka বছরে। সেরা 10টি আইটি জব এবং সবচেয়ে ভাল অর্থপ্রদানকারী আইটি জব এবং তার মধ্যে শীর্ষ 5টি নিম্নরূপ:

সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার - প্রতিষ্ঠানের সফ্টওয়্যার তৈরি, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরীক্ষার জন্য দায়ী। গড় বেতন $163,500।

- প্রতিষ্ঠানের সফ্টওয়্যার তৈরি, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরীক্ষার জন্য দায়ী। গড় বেতন $163,500। ডেটা গুদাম নির্মাতা - কোম্পানির ডেটা প্রস্তুত এবং বিশ্লেষণের জন্য দায়ী। এই চাকরিতে গড় বেতন $154,800।

- কোম্পানির ডেটা প্রস্তুত এবং বিশ্লেষণের জন্য দায়ী। এই চাকরিতে গড় বেতন $154,800। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার - কোম্পানির জন্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করার জন্য দায়ী। এই চাকরিতে গড় বেতন $153,300।

- কোম্পানির জন্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করার জন্য দায়ী। এই চাকরিতে গড় বেতন $153,300। I nfrastructure designer - সার্ভার এবং ক্লাউড কম্পিউটিং এলাকা সহ সংস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ IT সিস্টেম তৈরির জন্য দায়ী৷ এই চাকরিতে গড় বেতন $153,000।

- সার্ভার এবং ক্লাউড কম্পিউটিং এলাকা সহ সংস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ IT সিস্টেম তৈরির জন্য দায়ী৷ এই চাকরিতে গড় বেতন $153,000। অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচার - অ্যাপ্লিকেশনগুলির কৌশল নির্ধারণের জন্য দায়ী। কোন অ্যাপ্লিকেশন কোম্পানির প্রয়োজন হবে এবং কেন? কিভাবে সিস্টেম ভাল হতে পারে ইত্যাদি? এই চাকরিতে গড় বেতন $149,000।

কোন প্রোগ্রামিং ভাষা সবচেয়ে বেশি অর্থপ্রদান করা হয়?

নো-কোড ডেভেলপারদের জন্য, কোন কোডিং/প্রোগ্রামিং ভাষা তাদের শেখার জন্য সবচেয়ে ভালো এবং দক্ষতা হিসেবে তাদের সর্বোত্তম লাভজনক তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। শীর্ষ 5টি উচ্চ অর্থপ্রদানকারী প্রোগ্রামিং ভাষাগুলি নিম্নরূপ:

পাইথন

এই ভাষার সৌন্দর্য হল এটি একটি বহুমুখী ভাষা যা সমস্ত প্রোগ্রামিং অ্যাপ, সফ্টওয়্যার এবং ওয়েবসাইট তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। পাইথন ডেভেলপারদের গড় বেতন, গড়ে $60/ঘন্টা।

জাভা

জাভা হল দ্বিতীয় বহুল ব্যবহৃত এবং উচ্চ চাহিদা সম্পন্ন প্রোগ্রামিং ভাষা যা সব ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে ব্যবহৃত হয়। JAVA ডেভেলপারদের গড় বেতন, গড়ে $58/ঘন্টা।

সি++

গতিশীল সম্ভাব্যতা এবং কোড স্বচ্ছতার সাথে প্রোগ্রামিংয়ের জন্য C++ একটি বহুল ব্যবহৃত এবং প্রতিযোগিতামূলক ভাষা। C++ ডেভেলপারদের গড় বেতন, গড়ে $55/ঘন্টা।

সি#

C# হল মাইক্রোসফটের উন্নত ভাষা। এই ভাষাতে এর মাপযোগ্য, অন্তর্নির্মিত ফাংশন হিসাবে বিভিন্ন ধরণের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হয়েছে। C# ডেভেলপারদের গড় বেতন, গড়ে, $55/ঘন্টা।

এসকিউএল

এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড, অত্যন্ত পারফর্মিং প্রোগ্রামিং ভাষা যা ডাটাবেস এবং ব্যাকএন্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এবং আরও নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এসকিউএল ডেভেলপারদের গড় বেতন, গড়ে $54/ঘন্টা।

সংক্ষেপে

সমীক্ষা এবং উপরের নির্দেশিকা অনুসারে, এটি উপসংহারে পৌঁছেছে যে নো-কোড বিকাশকারী এবং কোড বিকাশকারীদের প্রায় একই বিকাশকারী বেতনের সীমা রয়েছে, যা বেশ শালীন পরিমাণ। আপনি যদি আইটি বা প্রোগ্রামিংয়ে ক্যারিয়ারের জন্য উন্মুখ হন তবে এটি মূল্যবান হবে। প্রোগ্রামার এবং ডেভেলপারদের চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে; যে সঙ্গে, বেতন আরো বৃদ্ধি আশা করা যেতে পারে.

আপনি কোড বিকাশকারী বা নো-কোড বিকাশকারী হতে চান, সুযোগ এবং সুযোগ উভয়ের জন্যই বিস্তৃত। যাইহোক, নির্বিশেষে উভয়ের বেতন একই, কাজের ক্ষেত্রে একটি বিশাল পার্থক্য রয়েছে, এবং এটি একটি নো-কোড বিকাশকারী হিসাবে আপনাকে সময় এবং শক্তি বাঁচাতে সহায়তা করবে এবং কোড বিকাশের তুলনায় আরও বেশি সময় প্রয়োজন। এছাড়াও, নো-কোড বিকাশকারী হিসাবে, আপনাকে বিভিন্ন কঠিন-শিখতে-শিখতে প্রোগ্রামিং ভাষার কার্যকারিতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করার দরকার নেই।

অ্যাপমাস্টারের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করা আপনাকে সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে নো-কোড পদ্ধতির সাথে অ্যাপগুলি বিকাশ করতে সহায়তা করতে পারে। এমনকি আপনি অ্যাপমাস্টারে একজন ডেভেলপার বা প্রোগ্রামার না হলেও, আপনি সহজে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ পদ্ধতির মাধ্যমে আপনার পছন্দসই সফ্টওয়্যার এবং অ্যাপ বিকাশ করতে পারেন। ধরুন আপনি সফটওয়্যার এবং অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের জন্য উন্মুখ এবং আপনার প্রশ্ন আছে। বিকাশ প্রক্রিয়া এবং আরও অনেক কিছু জুড়ে আপনাকে গাইড করতে আমাদের বিশেষজ্ঞদের দলের সাথে সংযোগ করুন।