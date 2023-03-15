Mobil uygulamalar, hızla gelişen dijital ortamda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. App Store indirilebilecek milyonlarca uygulama ile geliştiricilerin, yarattıklarını bu çok popüler platformda yayınlamanın inceliklerini anlamaları gerekiyor. 2023'e girerken Apple politikalarını, gerekliliklerini ve en iyi uygulamalarını güncelleyerek uygulama oluşturucuların bilgi sahibi olmasını ve buna göre uyum sağlamasını hayati hale getiriyor.

Bu makalede, uygulamanızı gönderilmek üzere hazırlamaktan Apple'ın inceleme sürecinde gezinmeye ve kullanıcıların keyfini çıkarması için başlatmaya kadar süreci adım adım inceleyeceğiz. Sorunsuz ve başarılı bir uygulama yayınlama deneyimi sağlamak için sizi gerekli bilgi, araçlar ve içgörülerle donatmayı amaçlıyoruz.

İster deneyimli bir geliştirici olun, ister uygulama oluşturma dünyasına yeni gelen biri olun, bu kılavuz, App Store sürekli değişen manzarasında gezinmenize yardımcı olacak değerli bilgiler sağlayacaktır. Öyleyse, bu heyecan verici yolculuğa birlikte çıkalım ve uygulamanızı 2023'te başarıya taşıyalım.

Başvuru yapmadan önce yapmanız gerekenler

Uygulamanızı App Store göndermeden önce hazırlanmanız ve tüm gereksinimleri karşıladığınızdan emin olmanız çok önemlidir. Uygun hazırlık, gönderim sürecini daha sorunsuz hale getirecek ve uygulamanızın Apple tarafından onaylanma şansını artıracaktır. Bu bölüm, bir geliştirici hesabı oluşturmak, yasal gerekliliklere uymak ve Apple'ın yönergelerine ve talimatlarına uymak dahil olmak üzere başvurunuzu incelemeye göndermeden önce atmanız gereken önemli adımlar konusunda size rehberlik edecektir.

Bir geliştirici hesabı oluşturun

Uygulamanızı App Store göndermek için önce Apple Geliştirici Programına kaydolmanız gerekir. Bu program, iOS, macOS, watchOS ve tvOS platformlarında uygulama oluşturmak ve dağıtmak için gerekli zengin geliştirme araçlarına, kaynaklara ve desteğe erişmenizi sağlar. Kaydolmak için Apple Developer web sitesini ziyaret edin ve bireysel veya kurumsal kayıt yönergelerini izleyin. Kişisel veya ticari bilgiler vermeye, kimliğinizi doğrulamaya ve yıllık üyelik ücreti ödemeye hazır olun. Kaydolduktan sonra, yüksek kaliteli uygulamalar geliştirmenize yardımcı olacak beta yazılımı, gelişmiş uygulama özellikleri ve kapsamlı belgeler gibi temel geliştirici kaynaklarına erişim elde edeceksiniz.

Yasal gerekliliklere uyun

Uygulamanızı yayınlamadan önce telif hakkı ve ticari marka yasaları, gizlilik düzenlemeleri ve yaş derecelendirmesi yönergeleri dahil olmak üzere tüm yasal gerekliliklere uyduğunuzdan emin olun. Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duymanız ve uygulamanızda telif hakkıyla korunan veya ticari markayla korunan materyalleri kullanmak için gerekli tüm izinleri almanız çok önemlidir. Ayrıca, uygulamanız içinde erişilebilir olması ve gönderme işlemi sırasında bağlanması gereken açık ve kapsamlı bir gizlilik politikası oluşturmanız da yardımcı olacaktır. Bu politika, kullanıcıları topladığınız veriler, bunların nasıl kullanıldığı ve kişisel bilgileriyle ilgili hakları hakkında bilgilendirmelidir. Olası yasal sorunlardan kaçınmak için Apple'ın App Store İnceleme Yönergeleri ve uygulamanızın içeriği ve işlevleri için geçerli olabilecek yerel yasalar hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.

Apple'ın talimatlarına uyun

Apple'ın, uygulamanızın App Store uygun olması için belirli yönergeleri ve teknik gereksinimleri vardır. Bu gereklilikler, farklı cihaz ve platformlarda kullanıcı dostu ve erişilebilir arayüzler tasarlamak için en iyi uygulamaları detaylandıran İnsan Arayüzü Yönergelerine bağlı kalmayı içerir. Bu yönergeleri izleyerek, uygulamanızın tutarlı ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlayarak App Store başarı şansını artırırsınız. Ek olarak, optimum uyumluluk, performans ve güvenlik sağlamak için uygulamanızın Xcode'un en son sürümü kullanılarak oluşturulduğundan ve en son iOS sürümünü desteklediğinden emin olun. Apple'ın gelişen gereksinimlerine ayak uydurun ve gerekli değişiklikleri uygulamanıza dahil edin.

App Store mobil uygulama yayınlama

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra uygulamanızı App Store gönderebilirsiniz. Uygulama simgeleri, ekran görüntüleri ve uygulama önizlemeleri gibi App Store varlıkları oluşturmayı içeren uygulamanızı gönderim için hazırlayarak başlayın. Bu görseller, potansiyel kullanıcıları uygulamayı indirmeye teşvik ederken uygulamanızın amacını ve işlevselliğini aktarır. Ardından, yeni bir uygulama kaydı oluşturmak, uygulamanızın açıklaması, anahtar sözcükleri ve destek bilgileri gibi gerekli meta verileri doldurmak ve varsa uygulama içi satın almaları veya abonelikleri yapılandırmak için App Store Connect'i kullanın. Son olarak, uygulamanızı incelenmek üzere gönderin ve Apple'ın geri bildirimini bekleyin. Uygulamanız tüm yönergeleri ve gereksinimleri karşılıyorsa, App Store yayınlanması onaylanacaktır. Apple'ın inceleme süreci eksiksiz olduğundan ve kullanıcıları için yüksek kaliteli, güvenli ve güvenilir uygulamalar sağlamaya odaklandığından, olası revizyonlara veya yeniden gönderimlere hazırlıklı olun.

1. Adım: Bir uygulama oluşturun

Uygulamanızı App Store göndermeden önce Apple standartlarını karşılayacak şekilde geliştirmeniz ve ince ayar yapmanız gerekir. Fikir aşamasından tamamlanmasına kadar bir uygulama oluşturma sürecinin ana hatları aşağıda verilmiştir:

Fikir : Uygulama fikrinizi beyin fırtınası yaparak ve geliştirerek başlayın. Hedef kitleyi, çözdüğü sorunu ve benzersiz satış noktalarını göz önünde bulundurun. Talebi değerlendirmek ve potansiyel rakipleri değerlendirmek için pazar araştırması yapın.

: Uygulama fikrinizi beyin fırtınası yaparak ve geliştirerek başlayın. Hedef kitleyi, çözdüğü sorunu ve benzersiz satış noktalarını göz önünde bulundurun. Talebi değerlendirmek ve potansiyel rakipleri değerlendirmek için pazar araştırması yapın. Tasarım : Uygulamanızın kullanıcı arayüzünü ve kullanıcı deneyimini görselleştirmek için tel kafesler ve maketler oluşturun. Farklı aygıtlar ve platformlar arasında tutarlılık ve erişilebilirlik sağlamak için Apple'ın İnsan Arayüzü Yönergelerini izleyin.

: Uygulamanızın kullanıcı arayüzünü ve kullanıcı deneyimini görselleştirmek için tel kafesler ve maketler oluşturun. Farklı aygıtlar ve platformlar arasında tutarlılık ve erişilebilirlik sağlamak için Apple'ın İnsan Arayüzü Yönergelerini izleyin. Bir geliştirme yaklaşımı seçin : Uygulamanızı yerel olarak mı, hibrit bir geliştirme çerçevesi kullanarak mı yoksa React Native veya Flutter gibi platformlar arası bir araçla mı geliştireceğinize karar verin. Yerel geliştirme, daha iyi performans ve cihaz özellikleriyle entegrasyon sunarken, hibrit veya platformlar arası geliştirme zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlayabilir.

: Uygulamanızı yerel olarak mı, hibrit bir geliştirme çerçevesi kullanarak mı yoksa React Native veya Flutter gibi platformlar arası bir araçla mı geliştireceğinize karar verin. Yerel geliştirme, daha iyi performans ve cihaz özellikleriyle entegrasyon sunarken, hibrit veya platformlar arası geliştirme zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlayabilir. Geliştirme ortamını kurun : Apple'ın iOS uygulama geliştirmeye yönelik tümleşik geliştirme ortamı (IDE) olan Xcode'un en son sürümünü indirin ve yükleyin. Xcode, uygulamanızı kodlamak, tasarlamak, test etmek ve hata ayıklamak için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar.

: Apple'ın iOS uygulama geliştirmeye yönelik tümleşik geliştirme ortamı (IDE) olan Xcode'un en son sürümünü indirin ve yükleyin. Xcode, uygulamanızı kodlamak, tasarlamak, test etmek ve hata ayıklamak için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Uygulamanızı geliştirin : Apple'ın iOS geliştirme için önerilen programlama dili olan Swift'i kullanarak uygulamanızın kodunu yazın. En iyi uygulamalara ve performans optimizasyonlarına bağlı kalarak uygulamanın temel özelliklerini, işlevlerini ve tasarımını uygulayın.

: Apple'ın iOS geliştirme için önerilen programlama dili olan Swift'i kullanarak uygulamanızın kodunu yazın. En iyi uygulamalara ve performans optimizasyonlarına bağlı kalarak uygulamanın temel özelliklerini, işlevlerini ve tasarımını uygulayın. Üçüncü taraf kitaplıkları ve API'leri entegre edin : Uygulamanızın işlevselliğini veya harici erişim hizmetlerini geliştirmek için üçüncü taraf kitaplıkları, çerçeveleri veya API'leri dahil edin.

: Uygulamanızın işlevselliğini veya harici erişim hizmetlerini geliştirmek için üçüncü taraf kitaplıkları, çerçeveleri veya API'leri dahil edin. Uygulamanızı test edin : Hataları, kullanılabilirlik sorunlarını ve performans darboğazlarını belirlemek ve düzeltmek için kapsamlı testler gerçekleştirin. Uygulamanızın çeşitli iOS aygıtları ve sürümlerinde doğru şekilde çalışmasını sağlamak için Xcode'un yerleşik test araçlarını ve gerçek aygıtları veya simülatörleri kullanın.

: Hataları, kullanılabilirlik sorunlarını ve performans darboğazlarını belirlemek ve düzeltmek için kapsamlı testler gerçekleştirin. Uygulamanızın çeşitli iOS aygıtları ve sürümlerinde doğru şekilde çalışmasını sağlamak için Xcode'un yerleşik test araçlarını ve gerçek aygıtları veya simülatörleri kullanın. Uygulamanızı optimize edin : Sorunsuz ve duyarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için uygulamanızın performansında, bellek kullanımında ve pil tüketiminde ince ayar yapın.

: Sorunsuz ve duyarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için uygulamanızın performansında, bellek kullanımında ve pil tüketiminde ince ayar yapın. Analitik ve kilitlenme raporlaması uygulayın : Kullanıcı katılımını izlemek ve gelecekteki iyileştirmeler için içgörüler toplamak için Google Analytics veya Firebase gibi analiz araçlarını entegre edin. Uygulama kararlılığını izlemek ve sorunları hemen belirlemek için kilitlenme raporlaması kurun.

Hızla bir uygulama nasıl oluşturulur ve paradan tasarruf edilir

Günümüzün hızlı tempolu dijital dünyasında, hızlı ve uygun maliyetli bir uygulama oluşturmak, işletmeler ve girişimciler için giderek daha önemli hale geldi. AppMaster gibi No-code çözümler, uygulama geliştirmeye yönelik oyunun kurallarını değiştiren bir yaklaşım sunarak profesyonel geliştiricilerin tüm proje boyunca son derece verimli teknik liderler olmalarını sağlar. AppMaster, arka uç, ön uç ve mobil geliştiricilerden oluşan büyük bir ekibi koordine etmek yerine, teknik uzmanlığa sahip tek bir kişinin kullanıcı dostu bir drag-and-drop arayüzü kullanarak bir uygulamanın tüm parçalarını bir araya getirmesini sağlar.

AppMaster'ın senkronize edilmiş geliştirme ortamı, API değişiklikleri veya veri modeli ayarlamaları gibi arka uçta yapılan değişikliklerin web ve mobil uygulamalara otomatik olarak yansıtılmasını sağlar. Bu kusursuz entegrasyon, sürekli iletişim, kod parçacıklarının yeniden yazılması veya birden çok görevi aynı anda yürütme ihtiyacını ortadan kaldırarak değerli zamandan tasarruf sağlar ve hata olasılığını azaltır. Sonuç olarak, AppMaster ile uygulama geliştirme on kat daha hızlı hale gelir ve geliştiricilerin yeniliğe odaklanmasına ve olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunmasına olanak tanır. İşletmeler, AppMaster gibi no-code çözümlerden yararlanarak, kaliteden veya işlevsellikten ödün vermeden uygulama fikirlerini hızla hayata geçirebilir; bu da, geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak isteyenler için ideal bir seçimdir.

2. Adım: Uygulama açıklaması içeren bir ürün sayfası oluşturun

Etkileyici ve bilgilendirici bir ürün sayfası, potansiyel kullanıcıları çeker ve uygulamanızın değer teklifini iletir. İyi hazırlanmış bir uygulama açıklaması ve ürün sayfası, uygulamanızın özelliklerini, işlevlerini ve benzersiz satış noktalarını sergileyerek kullanıcıları uygulamanızı indirip denemeye ikna eder. Uygulamanız için çekici bir ürün sayfası oluşturmak üzere şu adımları izleyin:

Büyüleyici bir uygulama adı oluşturun : Uygulamanız için amacını yansıtan ve kalabalık App Store öne çıkan akılda kalan, açıklayıcı ve benzersiz bir ad seçin. Marka kimliğinizle uyumlu olmasını sağlarken kısa ve telaffuzu kolay tutun.

: Uygulamanız için amacını yansıtan ve kalabalık öne çıkan akılda kalan, açıklayıcı ve benzersiz bir ad seçin. Marka kimliğinizle uyumlu olmasını sağlarken kısa ve telaffuzu kolay tutun. Göz alıcı bir uygulama simgesi tasarlayın : Uygulamanızın temel işlevlerini temsil eden ve onu rakiplerinden ayıran, görsel olarak çekici ve tanınabilir bir uygulama simgesi oluşturun. Tutarlılığı ve uygun biçimlendirmeyi sağlamak için Apple'ın uygulama simgesi tasarım yönergelerini izleyin.

: Uygulamanızın temel işlevlerini temsil eden ve onu rakiplerinden ayıran, görsel olarak çekici ve tanınabilir bir uygulama simgesi oluşturun. Tutarlılığı ve uygun biçimlendirmeyi sağlamak için Apple'ın uygulama simgesi tasarım yönergelerini izleyin. İkna edici bir uygulama alt başlığı yazın : Uygulamanızın birincil işlevini kısa ve ilgi çekici bir alt başlıkta özetleyin. Bu kısa ifade, uygulamanızın adının altında görünecek ve potansiyel kullanıcıların uygulamanızın ne yaptığını hızlı bir şekilde anlamasını sağlayacaktır.

: Uygulamanızın birincil işlevini kısa ve ilgi çekici bir alt başlıkta özetleyin. Bu kısa ifade, uygulamanızın adının altında görünecek ve potansiyel kullanıcıların uygulamanızın ne yaptığını hızlı bir şekilde anlamasını sağlayacaktır. Bilgilendirici bir uygulama açıklaması oluşturun : Uygulamanızın temel özelliklerini, avantajlarını ve kullanım durumlarını vurgulayan net ve ikna edici bir açıklama yazın. Okumayı kolaylaştırmak için büyük metin bloklarını madde işaretleri veya numaralı listelerle ayırın. Hedef kitlenizin sorunlu noktalarını ele aldığınızdan ve uygulamanızın bunları nasıl çözdüğünü vurguladığınızdan emin olun. Jargondan kaçının ve uygulamanızın kullanıcılara sağladığı değere odaklanın.

: Uygulamanızın temel özelliklerini, avantajlarını ve kullanım durumlarını vurgulayan net ve ikna edici bir açıklama yazın. Okumayı kolaylaştırmak için büyük metin bloklarını madde işaretleri veya numaralı listelerle ayırın. Hedef kitlenizin sorunlu noktalarını ele aldığınızdan ve uygulamanızın bunları nasıl çözdüğünü vurguladığınızdan emin olun. Jargondan kaçının ve uygulamanızın kullanıcılara sağladığı değere odaklanın. Uygulamanızı ekran görüntüleri ve önizlemelerle sergileyin : Uygulamanızın özelliklerini ve kullanıcı arayüzünü görsel olarak göstermek için yüksek kaliteli ekran görüntüleri ve uygulama önizlemeleri (video klipler) kullanın. Bu görseller, uygulamanızın en önemli yönlerini vurgulamalı, potansiyel kullanıcılara işlevselliği aracılığıyla rehberlik etmeli ve benzersiz satış noktalarını sergilemelidir.

: Uygulamanızın özelliklerini ve kullanıcı arayüzünü görsel olarak göstermek için yüksek kaliteli ekran görüntüleri ve uygulama önizlemeleri (video klipler) kullanın. Bu görseller, uygulamanızın en önemli yönlerini vurgulamalı, potansiyel kullanıcılara işlevselliği aracılığıyla rehberlik etmeli ve benzersiz satış noktalarını sergilemelidir. Uygun anahtar kelimeleri seçin : Uygulamanızı doğru bir şekilde temsil eden ve yüksek aranma hacmine sahip alakalı anahtar kelimeleri araştırın ve seçin. Bu anahtar kelimeler, uygulamanızın App Store arama sonuçlarındaki görünürlüğünü artırmaya yardımcı olacak ve kullanıcıların uygulamanızı keşfetme ve indirme olasılığını artıracaktır.

: Uygulamanızı doğru bir şekilde temsil eden ve yüksek aranma hacmine sahip alakalı anahtar kelimeleri araştırın ve seçin. Bu anahtar kelimeler, uygulamanızın arama sonuçlarındaki görünürlüğünü artırmaya yardımcı olacak ve kullanıcıların uygulamanızı keşfetme ve indirme olasılığını artıracaktır. Bir yaş derecelendirmesi belirleyin : İçeriğine ve işlevlerine göre uygulamanız için uygun bir yaş derecelendirmesi belirleyin. Bu derecelendirme, kullanıcıları ve ebeveynleri uygulamanızın farklı yaş grupları için uygunluğu hakkında bilgilendirecek ve App Store yönergelerine uygunluğu sağlayacaktır.

: İçeriğine ve işlevlerine göre uygulamanız için uygun bir yaş derecelendirmesi belirleyin. Bu derecelendirme, kullanıcıları ve ebeveynleri uygulamanızın farklı yaş grupları için uygunluğu hakkında bilgilendirecek ve yönergelerine uygunluğu sağlayacaktır. Destek bilgilerini sağlayın : Kullanıcıların uygulamanızla ilgili ek bilgi bulabileceği veya yardım isteyebileceği bir e-posta adresi veya web sitesi gibi iletişim bilgilerini ekleyin. Erişilebilir destek kanalları sağlamak, kullanıcı memnuniyetine olan bağlılığınızı gösterir ve olumlu incelemeleri teşvik eder.

3. Adım: Doğrulama için gönderin

Uygulamanız geliştirilip ürün sayfanız tamamlandıktan sonra, uygulamanızı doğrulama için App Store gönderme zamanı. Apple'ın inceleme süreci kapsamlıdır ve kullanıcılara yalnızca yüksek kaliteli, güvenli ve güvenilir uygulamaların sunulmasını sağlar. Uygulamanızı doğrulama için göndermek üzere şu adımları izleyin:

Uygulamanızı gönderim için hazırlayın : Uygulamanızın Apple'ın App Store İnceleme Yönergelerine uyduğundan, yasal gerekliliklere saygı duyduğundan ve İnsan Arayüzü Yönergelerine uyduğundan emin olun. Hataları düzeltin, performansı optimize edin ve uygulamanızın meta verilerini, gizlilik politikasını ve yaş derecelendirmesini tekrar kontrol edin.

: Uygulamanızın Apple'ın İnceleme Yönergelerine uyduğundan, yasal gerekliliklere saygı duyduğundan ve İnsan Arayüzü Yönergelerine uyduğundan emin olun. Hataları düzeltin, performansı optimize edin ve uygulamanızın meta verilerini, gizlilik politikasını ve yaş derecelendirmesini tekrar kontrol edin. Uygulamanızı arşivleyin : Uygulamanızı arşivlemek için Xcode'u kullanın ve App Store gönderilebilecek bir yapı oluşturun. Bu işlem, uygulamanızın kaynak kodunu ve kaynaklarını derleyerek Apple'ın teknik gereksinimlerini karşılamalarını sağlar.

: Uygulamanızı arşivlemek için Xcode'u kullanın ve gönderilebilecek bir yapı oluşturun. Bu işlem, uygulamanızın kaynak kodunu ve kaynaklarını derleyerek Apple'ın teknik gereksinimlerini karşılamalarını sağlar. Bir App Store Connect hesabı oluşturun : Henüz yapmadıysanız Apple Developer Program hesabınızı kullanarak App Store Connect'te oturum açın. App Store Connect, uygulamanızın gönderim, inceleme ve yayınlama sürecini yöneteceğiniz platformdur.

: Henüz yapmadıysanız Apple Developer Program hesabınızı kullanarak Connect'te oturum açın. Connect, uygulamanızın gönderim, inceleme ve yayınlama sürecini yöneteceğiniz platformdur. Uygulamanızı kaydedin : App Store Connect'te, uygulamanızın adını, alt başlığını, açıklamasını, anahtar sözcüklerini ve destek bilgilerini içeren meta verilerini girerek yeni bir uygulama kaydı oluşturun. Uygulama simgenizi, ekran görüntülerini ve uygulama önizlemelerini yükleyin ve gizlilik politikanızın bağlantısını sağlayın.

: Connect'te, uygulamanızın adını, alt başlığını, açıklamasını, anahtar sözcüklerini ve destek bilgilerini içeren meta verilerini girerek yeni bir uygulama kaydı oluşturun. Uygulama simgenizi, ekran görüntülerini ve uygulama önizlemelerini yükleyin ve gizlilik politikanızın bağlantısını sağlayın. Uygulama içi satın alımları veya abonelikleri yapılandırın (varsa) : Uygulamanız, uygulama içi satın alımlar veya abonelikler içeriyorsa, bunları App Store Connect'te kurun. Fiyatlandırma, abonelik süresi ve açıklamalar gibi ilgili ayrıntıları sağlayın.

: Uygulamanız, uygulama içi satın alımlar veya abonelikler içeriyorsa, bunları Connect'te kurun. Fiyatlandırma, abonelik süresi ve açıklamalar gibi ilgili ayrıntıları sağlayın. Uygulama derlemenizi yükleyin : Xcode veya Application Loader kullanarak arşivlenmiş uygulama derlemenizi App Store Connect'e yükleyin. Yüklemeden önce doğru ön hazırlık profilini ve dağıtım sertifikasını seçtiğinizden emin olun.

: Xcode veya Application Loader kullanarak arşivlenmiş uygulama derlemenizi Connect'e yükleyin. Yüklemeden önce doğru ön hazırlık profilini ve dağıtım sertifikasını seçtiğinizden emin olun. İnceleme için gönder : App Store Connect'te uygulamanızın kaydına gidin ve "İnceleme İçin Gönder"i tıklayın. Uygulamanız Apple'ın inceleme kuyruğuna eklenecek ve bir onay e-postası alacaksınız.

: Connect'te uygulamanızın kaydına gidin ve "İnceleme İçin Gönder"i tıklayın. Uygulamanız Apple'ın inceleme kuyruğuna eklenecek ve bir onay e-postası alacaksınız. İnceleme sürecini izleyin : Apple, yönergeleri ve gereksinimleri karşıladığından emin olmak için uygulamanızı inceler. Bu işlem, uygulamanızın karmaşıklığına ve mevcut inceleme kuyruğuna bağlı olarak birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. Uygulamanızın durumunu App Store Connect'te kontrol edebilirsiniz.

: Apple, yönergeleri ve gereksinimleri karşıladığından emin olmak için uygulamanızı inceler. Bu işlem, uygulamanızın karmaşıklığına ve mevcut inceleme kuyruğuna bağlı olarak birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. Uygulamanızın durumunu Connect'te kontrol edebilirsiniz. Tüm sorunları ele alın : Apple, inceleme sürecinde uygulamanızla ilgili herhangi bir sorun tespit ederse, sorunları size e-postayla gönderir. Sorunları ele alın, gerekli değişiklikleri yapın ve uygulamanızı incelenmek üzere yeniden gönderin.

4. Adım: Onay için bekleyin ve yayınlayın

Uygulamanızı doğrulama için gönderdikten sonraki aşama, Apple'ın inceleme ekibinin uygulamayı değerlendirip onaylamasını beklemeyi içerir. App Store bulunan uygulamaların kullanıcılar için yüksek kaliteli, güvenli ve güvenilir olmasını sağlamak için onay süreci esastır. Uygulamanızın incelenmesi için geçen süre, uygulamanızın karmaşıklığı, mevcut inceleme kuyruğu ve uygulamanızın belirli özellikler veya işlevler nedeniyle ek dikkat gerektirip gerektirmediği gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Onay beklerken uygulamanızın inceleme durumunu App Store Connect'te izleyebilirsiniz. İnceleme ekibi, uygulamanızla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsa, sizi e-posta yoluyla bilgilendirecek, sorunları ayrıntılandıracak ve bunları çözme konusunda rehberlik sağlayacaktır. Bu sorunları hemen giderin, gerekli değişiklikleri yapın ve uygulamanızı incelenmek üzere yeniden gönderin.

Uygulamanız onaylandıktan sonra, Apple'dan bir e-posta bildirimi alacaksınız. Bu onay, uygulamanızın inceleme sürecini geçtiğini ve App Store yayınlanmaya hazır olduğunu gösterir. Uygulamanızı onaylandıktan hemen sonra yayınlamak, belirli bir yayın tarihi planlamak veya hazır olduğunuzda manuel olarak yayınlamak gibi birkaç seçeneğiniz vardır.

Uygulamanız yayınlandıktan sonra, indirme sayıları, kullanıcı puanları ve incelemeler dahil olmak üzere performansını takip etmeniz önemlidir. Bu bilgiler, iyileştirilecek alanları belirlemenize yardımcı olacak ve uygulamanızın genel kullanıcı deneyimini geliştirmek için gelecekteki güncellemelere rehberlik edecektir. Başarılı bir uygulamanın sürdürülmesi, onu alakalı, güvenli ve en son App Store yönergelerine uygun tutmak için sürekli bakım ve güncellemeler gerektirir. Kullanıcı geri bildirimlerini düzenli olarak ele almak, hataları düzeltmek ve yeni özellikler eklemek, uygulamanızın rekabetçi kalmasını ve kullanıcı beklentilerini karşılamaya devam etmesini sağlayacaktır.

Apple tarafından reddedilmenin yaygın nedenleri

App Store gönderilen uygulamalar, kullanıcılara yalnızca yüksek kaliteli, güvenli ve güvenilir uygulamaların sunulmasını sağlayan Apple'ın inceleme sürecine tabidir. Bu süreçte uygulama reddinin bazı yaygın nedenleri şunlardır:

App Store İnceleme Yönergelerine uyulmaması : Apple, uygulamaların App Store kabul edilmeleri için uyması gereken kapsamlı bir dizi yönergeye sahiptir. İçerik, kullanıcı gizliliği veya işlevsellik açısından bu yönergeleri ihlal eden uygulamalar reddedilebilir.

: Apple, uygulamaların kabul edilmeleri için uyması gereken kapsamlı bir dizi yönergeye sahiptir. İçerik, kullanıcı gizliliği veya işlevsellik açısından bu yönergeleri ihlal eden uygulamalar reddedilebilir. Eksik veya yanlış bilgi : Gönderim sürecinde eksik, yanıltıcı veya yanlış bilgi verilmesi reddedilmesine neden olabilir. Buna uygulama meta verileri, açıklamalar, ekran görüntüleri, uygulama önizlemeleri veya inceleme için gereken diğer materyaller dahildir.

: Gönderim sürecinde eksik, yanıltıcı veya yanlış bilgi verilmesi reddedilmesine neden olabilir. Buna uygulama meta verileri, açıklamalar, ekran görüntüleri, uygulama önizlemeleri veya inceleme için gereken diğer materyaller dahildir. Kötü kullanıcı arabirimi ve kullanıcı deneyimi : Zayıf UI/UX, zor gezinme veya sezgisel olmayan tasarıma sahip uygulamalar reddedilebilir. Apple'ın İnsan Arayüzü Yönergeleri, kullanıcı dostu ve erişilebilir uygulamalar oluşturmak için bir çerçeve sağlar ve bu yönergelere uyulması çok önemlidir.

: Zayıf UI/UX, zor gezinme veya sezgisel olmayan tasarıma sahip uygulamalar reddedilebilir. Apple'ın İnsan Arayüzü Yönergeleri, kullanıcı dostu ve erişilebilir uygulamalar oluşturmak için bir çerçeve sağlar ve bu yönergelere uyulması çok önemlidir. Hatalar, çökmeler veya performans sorunları : Kararsız, sık sık kilitlenen veya performans sorunları sergileyen uygulamaların reddedilme olasılığı yüksektir. Uygulamanızı incelemeye göndermeden önce kapsamlı bir şekilde test etmeniz, hataları düzeltmeniz ve performansını optimize etmeniz çok önemlidir.

: Kararsız, sık sık kilitlenen veya performans sorunları sergileyen uygulamaların reddedilme olasılığı yüksektir. Uygulamanızı incelemeye göndermeden önce kapsamlı bir şekilde test etmeniz, hataları düzeltmeniz ve performansını optimize etmeniz çok önemlidir. Uygunsuz veya rahatsız edici içerik : Müstehcen dil, şiddet veya yetişkinlere yönelik temalar gibi rahatsız edici, ayrımcı veya uygunsuz içerik barındıran uygulamalar reddedilebilir.

: Müstehcen dil, şiddet veya yetişkinlere yönelik temalar gibi rahatsız edici, ayrımcı veya uygunsuz içerik barındıran uygulamalar reddedilebilir. Yetersiz kullanıcı gizliliği : Kullanıcı gizliliğine saygı göstermemek veya net bir gizlilik politikası sağlamayı ihmal etmek reddedilmeye neden olabilir. Uygulamalar, kullanıcı verilerini sorumlu bir şekilde işlemeli ve Apple'ın gizlilik yönergelerine uymalıdır.

: Kullanıcı gizliliğine saygı göstermemek veya net bir gizlilik politikası sağlamayı ihmal etmek reddedilmeye neden olabilir. Uygulamalar, kullanıcı verilerini sorumlu bir şekilde işlemeli ve Apple'ın gizlilik yönergelerine uymalıdır. Eksik veya işlevsel olmayan uygulama içi satın almalar : Uygulama içi satın almalar veya abonelikler sunan uygulamalar, bu özelliklerin doğru şekilde çalıştığından ve App Store Connect'te doğru şekilde ayarlandığından emin olmalıdır. İşlevsel olmayan veya yanıltıcı uygulama içi satın alımlar reddedilmeye neden olabilir.

: Uygulama içi satın almalar veya abonelikler sunan uygulamalar, bu özelliklerin doğru şekilde çalıştığından ve Connect'te doğru şekilde ayarlandığından emin olmalıdır. İşlevsel olmayan veya yanıltıcı uygulama içi satın alımlar reddedilmeye neden olabilir. Platform özelliklerinin kötüye kullanımı : Anlık bildirimler, arka plan modları veya konum hizmetleri gibi platform özelliklerini kötüye kullanan veya kötüye kullanan uygulamalar reddedilebilir. Uygulamanızın bu özellikleri uygun şekilde ve Apple yönergelerine uygun olarak kullandığından emin olun.

: Anlık bildirimler, arka plan modları veya konum hizmetleri gibi platform özelliklerini kötüye kullanan veya kötüye kullanan uygulamalar reddedilebilir. Uygulamanızın bu özellikleri uygun şekilde ve Apple yönergelerine uygun olarak kullandığından emin olun. Fikri mülkiyet ihlali : Telif hakkıyla korunan materyalleri, ticari markaları veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden uygulamalar reddedilebilir.

: Telif hakkıyla korunan materyalleri, ticari markaları veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden uygulamalar reddedilebilir. Değerli içerik veya işlevsellik eksikliği : Kullanıcılara çok az veya hiç değer sunmayan, aşırı derecede basit olan veya "spam" olarak kabul edilen uygulamalar reddedilebilir. Uygulamanızın App Store Store'da kabul edilmesi için kullanıcılara benzersiz ve değerli bir deneyim sunması gerekir.

Reddedilme riskini en aza indirmek için Apple'ın yönergelerini dikkatlice incelemeniz ve uygulamanızı incelemeye göndermeden önce tüm gereksinimlere uyduğundan emin olmanız çok önemlidir.

SSS

App Store nedir?

App Store, Apple Inc. tarafından geliştirilen ve kullanıcıların iOS, iPadOS, watchOS ve macOS cihazları için uygulamalara göz atabileceği, indirebileceği ve satın alabileceği bir dijital platformdur.

App Store bir uygulama yayınlamak için gereksinimler nelerdir?

Uygulamanızı App Store yayınlamak için bir Apple Geliştirici hesabına, Apple yönergelerine uyan tamamlanmış bir uygulamaya, simgeler ve ekran görüntüleri gibi gerekli uygulama varlıklarına ve bir Xcode projesine sahip olmanız gerekir.

Bir Apple Geliştirici hesabını nasıl oluştururum?

Apple Developer web sitesini ziyaret edin ve "Hesap" sekmesine tıklayın. Ardından, Apple Kimliğinizle giriş yapın veya yoksa bir tane oluşturun. Ekrandaki talimatları izleyerek ve yıllık üyelik ücretini ödeyerek Apple Geliştirici Programı'na kaydolun.

Apple Geliştirici Programının maliyeti nedir?

Mart 2023 itibarıyla yıllık üyelik ücreti, bireyler ve kuruluşlar için 99 ABD doları ve Apple Developer Enterprise Programı için 299 ABD dolarıdır . Ücretler ülkeye veya bölgeye göre değişebilir ve değişikliğe tabidir.

Uygulamamın Apple yönergelerine uygun olduğundan nasıl emin olabilirim?

Uygulamanızın Apple'ın içerik, tasarım ve işlevsellik standartlarına uymasını sağlamak için App Store İnceleme Yönergelerini dikkatlice inceleyin.

Başvurumu gönderim için nasıl hazırlarım?

Uygulamanızı oluşturmak, test etmek ve arşivlemek için Apple'ın tümleşik geliştirme ortamı (IDE) olan Xcode'u kullanın. Ardından, bir App Store Connect hesabı oluşturun ve uygulamanızın adı, açıklaması, anahtar sözcükleri, fiyatlandırması ve kullanılabilirliği gibi meta verilerini ayarlayın.

Uygulamamı incelenmek üzere nasıl gönderirim?

Xcode'da, arşivlenmiş uygulamanızı App Store Connect'e yükleyin. Ardından, App Store Connect'te uygulamanızın sayfasına gidin, başvuru formunu doldurun ve uygulamayı incelenmek üzere gönderin.

Uygulama inceleme süreci ne kadar sürer?

İnceleme süreci genellikle 24 saat ile birkaç gün arasında sürer. Ancak, ek bilgi veya değişiklik gerekiyorsa daha uzun sürebilir.

Başvurum reddedilirse ne olur?

Uygulamanız reddedilirse, Apple'dan ret nedenlerini açıklayan geri bildirim alacaksınız. Bahsedilen sorunları ele alın, gerekli değişiklikleri yapın ve uygulamanızı incelenmek üzere yeniden gönderin.

Uygulamamı yayınlandıktan sonra güncelleyebilir miyim?

Evet, App Store Connect'te yeni bir sürüm oluşturarak ve güncellenmiş ikili dosyayı Xcode aracılığıyla yükleyerek uygulamanıza güncellemeler gönderebilirsiniz. Güncelleme, ilk gönderimle aynı inceleme sürecinden geçecektir.