在当今快速发展的数字环境中，移动应用程序已成为我们生活中不可缺少的一部分。随着数以百万计的应用程序可供下载 App Store开发者需要了解在这个广泛流行的平台上发布其作品的复杂情况。随着我们进入2023年，苹果公司更新了它的政策、要求和最佳做法，这使得应用程序创建者必须保持知情并作出相应的调整。

在这篇文章中，我们将深入探讨一步步的过程，从准备提交你的应用程序，到浏览苹果的审查过程，再到发布给用户享用。我们的目的是让你掌握必要的知识、工具和见解，以确保顺利和成功的应用发布经验。

无论你是经验丰富的开发者，还是刚进入应用创建世界的新手，本指南都将提供有价值的信息，帮助你在不断变化的应用程序环境中航行。 App Store.因此，让我们一起踏上这段令人兴奋的旅程，推动你的应用程序在2023年获得成功。

提交申请前你需要做什么

在提交你的申请到.NET之前，你必须准备好你的申请，并将其提交到.NET。 App Store，必须做好准备，确保你已经满足所有的要求。适当的准备将使提交过程更加顺利，并增加你的应用程序被苹果批准的机会。本节将指导你在提交申请审核前采取的关键步骤，包括创建开发者账户，遵守法律要求，以及遵守苹果的指导方针和指示。

创建一个开发者账户

你首先需要在苹果开发者计划中注册，以便将你的应用程序提交给 App Store.该计划授予你在iOS、macOS、watchOS和tvOS平台上创建和发布应用程序所需的大量开发工具、资源和支持。要注册，请访问苹果开发者网站，并遵循个人或组织的注册说明。准备好提供个人或企业信息，验证您的身份，并支付年度会员费。一旦注册，你将获得基本的开发者资源，如测试版软件、高级应用功能和大量文档，以帮助你开发高质量的应用。

遵守法律要求

在发布你的应用程序之前，确保你遵守所有的法律要求，包括版权和商标法、隐私条例和年龄评级准则。尊重他人的知识产权，确保在你的应用程序中使用有版权或商标的材料的任何必要许可，这一点至关重要。如果你还创建了一个清晰和全面的隐私政策，这将会有所帮助，该政策应可在你的应用程序中访问，并在提交过程中链接。这项政策必须告知用户你所收集的数据，如何使用这些数据，以及他们关于个人信息的权利。重要的是要熟悉苹果的 App Store审查指南和可能适用于你的应用程序的内容和功能的当地法律，以避免潜在的法律问题。

遵守苹果公司的指示

苹果公司对你的应用程序有具体的指导方针和技术要求，以使你的应用程序有资格获得 App Store.这些要求包括遵守《人机界面指南》，其中详细说明了在不同设备和平台上设计用户友好和无障碍界面的最佳做法。通过遵守这些准则，你可以确保你的应用程序提供一致和愉快的用户体验，增加其在.NET平台上的成功机会。 App Store.此外，确保您的应用程序是使用最新版本的Xcode构建的，并支持最新的iOS版本，以确保最佳的兼容性、性能和安全性。跟上苹果公司不断变化的要求，并将任何必要的变化纳入您的应用程序中。

发布一个移动应用程序到 App Store

一旦你完成了上述步骤，你可以将你的应用程序提交到 App Store.开始准备提交你的应用程序，这包括创建 App Store资产，如应用图标、屏幕截图和应用预览。这些视觉效果可以传达你的应用程序的目的和功能，同时吸引潜在用户下载。接下来，使用 App Store连接来创建一个新的应用程序记录，填写必要的元数据，如你的应用程序的描述、关键字和支持信息，并配置应用内购买或订阅（如果适用）。最后，提交你的应用程序进行审查，并等待苹果的反馈。如果你的应用程序符合所有的指导方针和要求，它将被批准发布在 App Store.准备好可能的修改或重新提交，因为苹果的审查过程是彻底的，重点是确保为其用户提供高质量、安全和值得信赖的应用程序。

第1步：创建一个应用程序

在将你的应用程序提交给 App Store之前，你需要开发和微调它以满足苹果的标准。以下是创建一个应用程序的过程概要，从构思到完成。

构思 。从集思广益开始，完善你的应用程序想法。考虑目标受众，它所解决的问题，以及它的独特卖点。进行市场调查以评估需求，并评估潜在的竞争对手。

。从集思广益开始，完善你的应用程序想法。考虑目标受众，它所解决的问题，以及它的独特卖点。进行市场调查以评估需求，并评估潜在的竞争对手。 设计 。创建线框图和模拟图，将你的应用程序的用户界面和用户体验可视化。遵循苹果公司的人机界面指南，确保不同设备和平台的一致性和可访问性。

。创建线框图和模拟图，将你的应用程序的用户界面和用户体验可视化。遵循苹果公司的人机界面指南，确保不同设备和平台的一致性和可访问性。 选择一个开发方法 。决定是否使用混合开发框架或React Native或Flutter等跨平台工具来开发你的应用程序。原生开发提供更好的性能和与设备功能的整合，而混合或跨平台开发可以节省时间和资源。

。决定是否使用混合开发框架或React Native或Flutter等跨平台工具来开发你的应用程序。原生开发提供更好的性能和与设备功能的整合，而混合或跨平台开发可以节省时间和资源。 设置开发环境 。下载并安装最新版本的Xcode，这是苹果用于iOS应用开发的集成开发环境（IDE）。Xcode提供了所有你需要的工具来编码、设计、测试和调试你的应用程序。

。下载并安装最新版本的Xcode，这是苹果用于iOS应用开发的集成开发环境（IDE）。Xcode提供了所有你需要的工具来编码、设计、测试和调试你的应用程序。 开发您的应用程序 。使用Swift为您的应用程序编写代码，Swift是苹果公司推荐的iOS开发编程语言。实现应用程序的核心特征、功能和设计，坚持最佳实践和性能优化。

。使用Swift为您的应用程序编写代码，Swift是苹果公司推荐的iOS开发编程语言。实现应用程序的核心特征、功能和设计，坚持最佳实践和性能优化。 整合第三方库和API 。整合第三方库、框架或API，以增强你的应用程序的功能或外部访问服务。

。整合第三方库、框架或API，以增强你的应用程序的功能或外部访问服务。 测试你的应用程序 。进行彻底的测试以识别和修复错误、可用性问题和性能瓶颈。使用Xcode的内置测试工具和真实设备或模拟器，以确保您的应用程序在不同的iOS设备和版本中正常运行。

。进行彻底的测试以识别和修复错误、可用性问题和性能瓶颈。使用Xcode的内置测试工具和真实设备或模拟器，以确保您的应用程序在不同的iOS设备和版本中正常运行。 优化您的应用程序 。微调您的应用程序的性能、内存使用和电池消耗，以提供一个流畅和响应的用户体验。

。微调您的应用程序的性能、内存使用和电池消耗，以提供一个流畅和响应的用户体验。 实施分析和崩溃报告。整合分析工具，如Google Analytics或Firebase，以跟踪用户参与，并为未来的改进收集见解。设置崩溃报告以监测应用程序的稳定性并及时发现问题。

如何快速创建一个应用程序并节省资金

在今天这个快节奏的数字世界里，快速、低成本地创建一个应用程序对企业和企业家来说已经变得越来越重要。 No-code 像这样的解决方案 AppMaster提供了一种改变游戏规则的应用程序开发方法，使专业开发人员能够在整个项目中成为高效的技术领导者。而不是协调一个由后台、前台和移动开发人员组成的大型团队。 AppMaster它使具有技术专长的单个人能够使用一个用户友好的界面来组装应用程序的所有部分。 drag-and-drop界面来组装应用程序的所有部分。

AppMaster的同步开发环境确保对后端进行的修改，如API修改或数据模型调整，会自动反映在网络和移动应用程序中。这种无缝集成消除了不断沟通、重写代码片段或同时处理多项任务的需要，节省了宝贵的时间，减少了出错的可能性。因此，应用开发 AppMaster的开发速度提高了十倍，使开发人员能够专注于创新和提供卓越的用户体验。通过利用 no-code等解决方案，企业可以迅速地将他们的应用想法 AppMaster的解决方案，企业可以在不牺牲质量或功能的情况下，迅速将他们的应用想法付诸实施，使其成为那些希望简化开发过程和最大限度提高效率的理想选择。

第2步：创建一个带有应用描述的产品页面

一个引人入胜、内容丰富的产品页面可以吸引潜在用户，并传达你的应用程序的价值主张。一个精心设计的应用程序描述和产品页面将展示你的应用程序的特点、功能和独特的卖点，最终说服用户下载和尝试你的应用程序。按照以下步骤为你的应用程序创建一个引人注目的产品页面。

设计一个吸引人的应用名称 ：为你的应用选择一个难忘的、描述性的、独特的名称，以反映其目的，并在拥挤的市场中脱颖而出。 App Store .在确保它与你的品牌形象一致的同时，保持它的简短和容易发音。

：为你的应用选择一个难忘的、描述性的、独特的名称，以反映其目的，并在拥挤的市场中脱颖而出。 .在确保它与你的品牌形象一致的同时，保持它的简短和容易发音。 设计一个醒目的应用程序图标 。创建一个视觉上有吸引力和可识别的应用程序图标，代表你的应用程序的核心功能，并将其与竞争对手区分开来。遵循苹果公司的应用程序图标设计指南，以确保一致性和正确的格式化。

。创建一个视觉上有吸引力和可识别的应用程序图标，代表你的应用程序的核心功能，并将其与竞争对手区分开来。遵循苹果公司的应用程序图标设计指南，以确保一致性和正确的格式化。 写一个有说服力的应用程序副标题 。用一个简洁的、吸引人的副标题来概括你的应用程序的主要功能。这个短语将出现在你的应用程序的名称下面，让潜在用户快速了解你的应用程序的功能。

。用一个简洁的、吸引人的副标题来概括你的应用程序的主要功能。这个短语将出现在你的应用程序的名称下面，让潜在用户快速了解你的应用程序的功能。 撰写内容丰富的应用描述 。写一个清晰而有说服力的描述，强调你的应用程序的主要功能、好处和使用案例。用子弹头或编号列表来分割大块的文字，使其易于阅读。确保解决你的目标受众的痛点，并强调你的应用程序如何解决这些问题。避免使用专业术语，专注于你的应用程序为用户带来的价值。

。写一个清晰而有说服力的描述，强调你的应用程序的主要功能、好处和使用案例。用子弹头或编号列表来分割大块的文字，使其易于阅读。确保解决你的目标受众的痛点，并强调你的应用程序如何解决这些问题。避免使用专业术语，专注于你的应用程序为用户带来的价值。 用屏幕截图和预览展示你的应用程序 。使用高质量的屏幕截图和应用程序预览（视频剪辑），直观地展示你的应用程序的功能和用户界面。这些视觉效果应该突出你的应用程序的最重要方面，引导潜在用户了解其功能，并展示其独特的卖点。

。使用高质量的屏幕截图和应用程序预览（视频剪辑），直观地展示你的应用程序的功能和用户界面。这些视觉效果应该突出你的应用程序的最重要方面，引导潜在用户了解其功能，并展示其独特的卖点。 选择适当的关键词 。研究并选择能准确代表你的应用程序并具有高搜索量的相关关键词。这些关键词将有助于提高你的应用程序在搜索结果中的能见度。 App Store 搜索结果中的可见度，增加用户发现和下载你的应用程序的可能性。

。研究并选择能准确代表你的应用程序并具有高搜索量的相关关键词。这些关键词将有助于提高你的应用程序在搜索结果中的能见度。 搜索结果中的可见度，增加用户发现和下载你的应用程序的可能性。 设定一个年龄等级 。根据你的应用程序的内容和功能，为其确定一个适当的年龄等级。这一评级将告知用户和家长你的应用程序对不同年龄组的适用性，并确保符合 App Store 准则。

。根据你的应用程序的内容和功能，为其确定一个适当的年龄等级。这一评级将告知用户和家长你的应用程序对不同年龄组的适用性，并确保符合 准则。 提供支持信息。包括联系信息，如电子邮件地址或网站，用户可以在那里找到额外的信息或寻求你的应用程序的帮助。提供方便的支持渠道，表明你对用户满意度的承诺，并鼓励积极评价。

第三步：提交验证

一旦你的应用程序开发完成，你的产品页面也完成了，现在是时候将你的应用程序提交给 App Store进行验证。苹果公司的审查过程是彻底的，确保只有高质量、安全和可靠的应用程序可以提供给用户。请按照以下步骤提交你的应用程序进行验证。

准备好你的应用程序以备提交 。确保你的应用程序符合苹果公司的 App Store 审查指南，尊重法律要求，并遵守人机界面指南。修复任何错误，优化性能，并仔细检查你的应用程序的元数据、隐私政策和年龄评级。

。确保你的应用程序符合苹果公司的 审查指南，尊重法律要求，并遵守人机界面指南。修复任何错误，优化性能，并仔细检查你的应用程序的元数据、隐私政策和年龄评级。 归档您的应用程序 。使用Xcode对您的应用程序进行归档，创建一个可以提交至 App Store .这个过程将编译您的应用程序的源代码和资源，确保它们符合苹果的技术要求。

。使用Xcode对您的应用程序进行归档，创建一个可以提交至 .这个过程将编译您的应用程序的源代码和资源，确保它们符合苹果的技术要求。 创建一个 App Store Connect账户 。如果你还没有，请登录到 App Store 使用你的苹果开发者计划账户登录Connect。 App Store Connect是您管理应用程序提交、审查和发布过程的平台。

。如果你还没有，请登录到 使用你的苹果开发者计划账户登录Connect。 Connect是您管理应用程序提交、审查和发布过程的平台。 注册你的应用程序 。在 App Store Connect中，通过输入应用程序的元数据创建新的应用程序记录，包括其名称、副标题、描述、关键词和支持信息。上传你的应用图标、屏幕截图和应用预览，并提供你的隐私政策链接。

。在 Connect中，通过输入应用程序的元数据创建新的应用程序记录，包括其名称、副标题、描述、关键词和支持信息。上传你的应用图标、屏幕截图和应用预览，并提供你的隐私政策链接。 配置应用内购买或订阅（如果适用） 。如果你的应用程序包括应用内购买或订阅，请在 "连接 "中设置它们。 App Store 连接。提供相关细节，如定价、订阅期限和描述。

。如果你的应用程序包括应用内购买或订阅，请在 "连接 "中设置它们。 连接。提供相关细节，如定价、订阅期限和描述。 上传你的应用程序构建 。使用Xcode或Application Loader，将您存档的应用构建上传到 App Store 连接。在上传之前，请确保你已经选择了正确的供应配置文件和分发证书。

。使用Xcode或Application Loader，将您存档的应用构建上传到 连接。在上传之前，请确保你已经选择了正确的供应配置文件和分发证书。 提交以供审查 。在 App Store 连接，导航到您的应用程序的记录，并点击 "提交审查"。你的应用程序将被添加到苹果的审查队列中，你将收到一封确认电子邮件。

。在 连接，导航到您的应用程序的记录，并点击 "提交审查"。你的应用程序将被添加到苹果的审查队列中，你将收到一封确认电子邮件。 监测审查过程 。苹果将审查你的应用程序，以确保它符合其准则和要求。这个过程可能需要几小时到几天，这取决于你的应用程序的复杂性和当前的审查队列。你可以在以下网站检查你的应用程序的状态 App Store 连接。

。苹果将审查你的应用程序，以确保它符合其准则和要求。这个过程可能需要几小时到几天，这取决于你的应用程序的复杂性和当前的审查队列。你可以在以下网站检查你的应用程序的状态 连接。 解决任何问题。如果苹果在审查过程中发现你的应用程序有任何问题，他们会通过电子邮件将问题发给你。解决这些问题，做任何必要的修改，并重新提交你的应用程序进行审查。

第四步：等待批准和发布

在提交你的应用程序进行验证后，下一阶段涉及等待苹果的审查团队进行评估和批准。审批过程是必不可少的，以确保在苹果网站上提供的应用程序是高质量、安全和可靠的。 App Store对用户来说是高质量、安全和可靠的。你的应用程序被审查的时间可能有所不同，诸如你的应用程序的复杂性、当前的审查队列，以及你的应用程序是否因特定的特点或功能而需要额外的关注等因素都在发挥作用。

在等待批准期间，你可以在 "连接 "中监控你的应用程序的审查状态。 App Store连接。如果审查团队遇到你的应用程序的任何问题，他们将通过电子邮件通知你，详细说明问题并提供解决问题的指导。及时解决这些问题，进行必要的修改，并重新提交你的应用程序进行审查。

一旦你的应用程序被批准，你将收到苹果公司的电子邮件通知。这一确认表明，你的应用程序已经通过了审查程序，可以在苹果网站上发布。 App Store.你有几个选择来发布你的应用程序，例如在批准后立即发布，安排一个特定的发布日期，或在你准备好时手动发布。

在你的应用程序发布后，密切关注其性能是很重要的，包括下载数量、用户评级和评论。这些信息将帮助你确定需要改进的地方，并指导未来的更新，以提高你的应用程序的整体用户体验。维护一个成功的应用程序需要持续的维护和更新，以保持其相关性、安全性，并符合最新的 App Store准则。定期处理用户反馈，修复错误，增加新功能，将确保你的应用程序保持竞争力，继续满足用户的期望。

被苹果拒绝的常见原因

提交到 App Store要经过苹果公司的审查程序，以确保只有高质量、安全和可靠的应用程序才能提供给用户。在这个过程中，应用被拒绝的一些常见原因包括。

不符合 App Store 审查准则 。苹果公司有一套全面的准则，应用程序必须遵守这些准则，才能被接受到苹果网站上。 App Store .违反这些准则的应用程序，无论是在内容、用户隐私还是功能方面，都可能被拒绝。

。苹果公司有一套全面的准则，应用程序必须遵守这些准则，才能被接受到苹果网站上。 .违反这些准则的应用程序，无论是在内容、用户隐私还是功能方面，都可能被拒绝。 不完整或不准确的信息 。在提交过程中提供不完整、误导性或不准确的信息会导致被拒绝。这包括应用元数据、描述、屏幕截图、应用预览或审查所需的任何其他材料。

。在提交过程中提供不完整、误导性或不准确的信息会导致被拒绝。这包括应用元数据、描述、屏幕截图、应用预览或审查所需的任何其他材料。 用户界面和用户体验不佳 。UI/UX不佳、导航困难或设计不直观的应用程序可能会被拒绝。苹果公司的人机界面指南为创建用户友好和无障碍的应用程序提供了一个框架，遵循这些指南是至关重要的。

。UI/UX不佳、导航困难或设计不直观的应用程序可能会被拒绝。苹果公司的人机界面指南为创建用户友好和无障碍的应用程序提供了一个框架，遵循这些指南是至关重要的。 漏洞、崩溃或性能问题 。不稳定、经常崩溃或表现出性能问题的应用程序可能会被拒绝。在提交审查之前，彻底测试你的应用程序，修复错误，并优化其性能是至关重要的。

。不稳定、经常崩溃或表现出性能问题的应用程序可能会被拒绝。在提交审查之前，彻底测试你的应用程序，修复错误，并优化其性能是至关重要的。 不适当或攻击性的内容 。含有攻击性、歧视性或不适当内容的应用程序，如明确的语言、暴力或成人主题，可能会被拒绝。

。含有攻击性、歧视性或不适当内容的应用程序，如明确的语言、暴力或成人主题，可能会被拒绝。 不充分的用户隐私 。不尊重用户隐私或忽视提供明确的隐私政策，都会导致被拒绝。应用程序必须负责任地处理用户数据，并遵循苹果的隐私准则。

。不尊重用户隐私或忽视提供明确的隐私政策，都会导致被拒绝。应用程序必须负责任地处理用户数据，并遵循苹果的隐私准则。 不完整的或无功能的应用内购买 。提供应用内购买或订阅的应用程序必须确保这些功能正常运行，并在 App Store 连接。非功能性或误导性的应用内购买会导致被拒绝。

。提供应用内购买或订阅的应用程序必须确保这些功能正常运行，并在 连接。非功能性或误导性的应用内购买会导致被拒绝。 滥用平台功能 。误用或滥用平台功能的应用程序，如推送通知、后台模式或位置服务，可能会被拒绝。确保你的应用程序适当地使用这些功能，并遵守苹果的指导方针。

。误用或滥用平台功能的应用程序，如推送通知、后台模式或位置服务，可能会被拒绝。确保你的应用程序适当地使用这些功能，并遵守苹果的指导方针。 侵犯知识产权 。侵犯版权材料、商标或其他知识产权的应用程序可能会被拒绝。

。侵犯版权材料、商标或其他知识产权的应用程序可能会被拒绝。 缺少有价值的内容或功能。对用户几乎没有价值、过于简单或被认为是 "垃圾邮件 "的应用程序可能会被拒绝。你的应用程序应该为用户提供独特和有价值的体验，以便被接受。 App Store .

为了尽量减少被拒绝的风险，必须仔细审查苹果公司的指导方针，并确保你的应用程序在提交审查之前符合所有要求。

常见问题

什么是 App Store?

是指 App Store是一个由苹果公司开发的数字平台，用户可以在这里浏览、下载和购买iOS、iPadOS、watchOS和macOS设备的应用程序。

在 "应用程序 "上发布应用程序的要求是什么？ App Store?

要在《苹果日报》上发布你的应用程序 App Store你需要有一个Apple Developer账户，一个符合Apple准则的完整的应用程序，必要的应用程序资产，如图标和屏幕截图，以及一个Xcode项目。

如何创建一个Apple Developer账户？

访问Apple Developer网站并点击 "账户 "标签。然后，用你的Apple ID登录，如果你没有，则创建一个。按照屏幕上的指示注册Apple Developer Program，并支付年度会员费。

Apple Developer Program的费用是多少？

截至2023年3月，个人和组织的年度会员费为 99美元，Apple Developer Enterprise Program为299美元。费用可能因国家或地区而异，并可能发生变化。

我如何确保我的应用程序符合苹果公司的准则？

仔细查看App Store 评审指南，以确保你的应用在内容、设计和功能方面符合苹果公司的标准。

我如何准备提交我的应用程序？

使用苹果的集成开发环境（IDE）Xcode来构建、测试和存档您的应用程序。然后，创建一个 App Store连接帐户并设置您的应用程序的元数据，如名称、描述、关键字、价格和可用性。

我如何提交我的应用程序以供审查？

在Xcode中，将您存档的应用程序上传到 App Store连接。然后，进入您的应用程序的页面，在 App Store连接，填写提交表格，并提交应用程序以供审查。

应用程序的审查过程需要多长时间？

审查过程通常需要24小时到几天的时间。然而，如果需要额外的信息或修改，可能需要更长时间。

如果我的应用程序被拒绝会怎样？

如果你的应用程序被拒绝，你会收到苹果的反馈，解释拒绝的原因。解决提到的问题，进行必要的修改，并重新提交你的应用程序进行审查。

我可以在我的应用程序发布后更新它吗？

是的，你可以通过在 "连接 "中创建一个新的版本来提交你的应用程序的更新。 App Store连接，并通过Xcode上传更新后的二进制文件。该更新将经历与最初提交相同的审查过程。