Мобильные приложения стали неотъемлемой частью нашей жизни в современном быстро развивающемся цифровом ландшафте. С миллионами приложений, доступных для скачивания на App StoreApple, разработчики должны понимать все тонкости публикации своих творений на этой популярной платформе. По мере того как мы приближаемся к 2023 году, Apple обновляет свои правила, требования и лучшие практики, поэтому создателям приложений жизненно важно оставаться в курсе событий и адаптироваться соответствующим образом.

В этой статье мы рассмотрим пошаговый процесс, начиная с подготовки приложения к отправке, заканчивая прохождением процесса рассмотрения Apple и запуском приложения для пользователей. Мы стремимся вооружить вас необходимыми знаниями, инструментами и идеями, чтобы обеспечить плавный и успешный процесс публикации приложения.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или новичком в мире создания приложений, это руководство предоставит ценную информацию, которая поможет вам сориентироваться в постоянно меняющемся ландшафте рынка. App Store. Итак, давайте вместе отправимся в это увлекательное путешествие и продвинем ваше приложение к успеху в 2023 году.

Что необходимо сделать перед подачей приложения

Перед подачей заявки в App Storeнеобходимо подготовиться и убедиться, что вы выполнили все требования. Правильная подготовка сделает процесс подачи более гладким и повысит шансы вашего приложения быть одобренным Apple. В этом разделе мы расскажем вам о важнейших шагах, которые необходимо предпринять перед отправкой приложения на рассмотрение, включая создание учетной записи разработчика, соблюдение юридических требований, а также выполнение рекомендаций и инструкций Apple.

Создание учетной записи разработчика

Сначала вам необходимо зарегистрироваться в программе для разработчиков Apple, чтобы отправить своё приложение на рассмотрение в Apple. App Store. Эта программа предоставляет вам доступ к множеству инструментов разработки, ресурсов и поддержки, необходимых для создания и распространения приложений на платформах iOS, macOS, watchOS и tvOS. Чтобы зарегистрироваться, посетите веб-сайт Apple Developer и следуйте инструкциям по регистрации индивидуальных пользователей или организаций. Будьте готовы предоставить личную или деловую информацию, подтвердить свою личность и оплатить ежегодный членский взнос. После регистрации вы получите доступ к важным ресурсам для разработчиков, таким как бета-версии программного обеспечения, расширенные возможности приложений и обширная документация, которая поможет вам создавать высококачественные приложения.

Прежде чем публиковать свое приложение, убедитесь, что вы соблюдаете все юридические требования, включая законы об авторском праве и товарных знаках, правила конфиденциальности и возрастной рейтинг. Очень важно уважать права интеллектуальной собственности других людей и получать все необходимые разрешения на использование в вашем приложении материалов, защищенных авторским правом или товарным знаком. Будет полезно, если вы также разработаете четкую и всеобъемлющую политику конфиденциальности, которая должна быть доступна в вашем приложении и связана с ним в процессе подачи заявки. Эта политика должна информировать пользователей о том, какие данные вы собираете, как они используются, и об их правах в отношении их личной информации. Важно ознакомиться с App Store Руководством по обзору и местными законами, которые могут применяться к содержанию и функциональности вашего приложения, чтобы избежать возможных юридических проблем.

Соблюдайте инструкции Apple

У Apple есть специальные инструкции и технические требования для того, чтобы ваше приложение могло быть допущено к участию в конкурсе App Store. Эти требования включают соблюдение Руководства по человеческому интерфейсу, в котором подробно описаны лучшие практики разработки удобных и доступных интерфейсов для различных устройств и платформ. Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите последовательное и приятное восприятие вашего приложения пользователями, что повысит его шансы на успех на сайте . App Store. Кроме того, убедитесь, что ваше приложение создано с использованием последней версии Xcode и поддерживает последнюю версию iOS, чтобы обеспечить оптимальную совместимость, производительность и безопасность. Следите за изменением требований Apple и учитывайте все необходимые изменения в своем приложении.

Публикация мобильного приложения на App Store

После того как вы выполнили описанные выше шаги, вы можете отправить свое приложение на сайт App Store. Начните с подготовки приложения к отправке, которая включает в себя создание App Store активов, таких как значки приложения, скриншоты и предварительный просмотр приложения. Эти визуальные образы передают назначение и функциональность вашего приложения, привлекая потенциальных пользователей к его загрузке. Далее используйте App Store Connect для создания новой записи приложения, заполнения необходимых метаданных, таких как описание приложения, ключевые слова и информация о поддержке, а также настройки покупок внутри приложения или подписки, если это применимо. Наконец, отправьте приложение на проверку и ожидайте ответа Apple. Если ваше приложение соответствует всем правилам и требованиям, оно будет одобрено для публикации на сайте Apple. App Store. Будьте готовы к возможным изменениям или повторному представлению, поскольку процесс рассмотрения Apple является тщательным и направлен на обеспечение высококачественных, безопасных и надежных приложений для своих пользователей.

Шаг 1: Создайте приложение

Прежде чем отправить свое приложение на рассмотрение App Storeвам нужно будет разработать и доработать его, чтобы оно соответствовало стандартам Apple. Вот схема процесса создания приложения от идеи до завершения:

Идея : Начните с мозгового штурма и уточнения идеи приложения. Подумайте о целевой аудитории, проблеме, которую оно решает, и его уникальных торговых точках. Проведите исследование рынка, чтобы оценить спрос и потенциальных конкурентов.

: Начните с мозгового штурма и уточнения идеи приложения. Подумайте о целевой аудитории, проблеме, которую оно решает, и его уникальных торговых точках. Проведите исследование рынка, чтобы оценить спрос и потенциальных конкурентов. Разработка : Создайте эскизы и макеты, чтобы представить пользовательский интерфейс и удобство работы с приложением. Следуйте рекомендациям Apple по человеческому интерфейсу, чтобы обеспечить последовательность и доступность на различных устройствах и платформах.

: Создайте эскизы и макеты, чтобы представить пользовательский интерфейс и удобство работы с приложением. Следуйте рекомендациям Apple по человеческому интерфейсу, чтобы обеспечить последовательность и доступность на различных устройствах и платформах. Выберите подход к разработке : Решите, будет ли ваше приложение разрабатываться нативно, с использованием гибридной среды разработки или с помощью кроссплатформенных инструментов, таких как React Native или Flutter. Нативная разработка обеспечивает лучшую производительность и интеграцию с функциями устройства, в то время как гибридная или кроссплатформенная разработка позволяет сэкономить время и ресурсы.

: Решите, будет ли ваше приложение разрабатываться нативно, с использованием гибридной среды разработки или с помощью кроссплатформенных инструментов, таких как React Native или Flutter. Нативная разработка обеспечивает лучшую производительность и интеграцию с функциями устройства, в то время как гибридная или кроссплатформенная разработка позволяет сэкономить время и ресурсы. Настройте среду разработки : Загрузите и установите последнюю версию Xcode, интегрированной среды разработки (IDE) Apple для разработки приложений для iOS. Xcode предоставляет все инструменты, необходимые для разработки кода, дизайна, тестирования и отладки приложения.

: Загрузите и установите последнюю версию Xcode, интегрированной среды разработки (IDE) Apple для разработки приложений для iOS. Xcode предоставляет все инструменты, необходимые для разработки кода, дизайна, тестирования и отладки приложения. Разработайте свое приложение : Напишите код для своего приложения, используя Swift- язык программирования, рекомендованный Apple для разработки iOS. Реализуйте основные функции, функциональность и дизайн приложения, придерживаясь лучших практик и оптимизируя производительность.

: Напишите код для своего приложения, используя Swift- язык программирования, рекомендованный Apple для разработки iOS. Реализуйте основные функции, функциональность и дизайн приложения, придерживаясь лучших практик и оптимизируя производительность. Интегрируйте сторонние библиотеки и API : Интегрируйте сторонние библиотеки, фреймворки или API для расширения функциональности вашего приложения или внешних сервисов доступа.

: Интегрируйте сторонние библиотеки, фреймворки или API для расширения функциональности вашего приложения или внешних сервисов доступа. Тестируйте свое приложение : Проведите тщательное тестирование, чтобы выявить и устранить ошибки, проблемы с удобством использования и узкие места в производительности. Используйте встроенные инструменты тестирования Xcode, а также реальные устройства или симуляторы, чтобы убедиться, что ваше приложение корректно работает на различных устройствах и версиях iOS.

: Проведите тщательное тестирование, чтобы выявить и устранить ошибки, проблемы с удобством использования и узкие места в производительности. Используйте встроенные инструменты тестирования Xcode, а также реальные устройства или симуляторы, чтобы убедиться, что ваше приложение корректно работает на различных устройствах и версиях iOS. Оптимизируйте свое приложение : Настройте производительность приложения, использование памяти и расход заряда батареи, чтобы обеспечить плавную и отзывчивую работу приложения.

: Настройте производительность приложения, использование памяти и расход заряда батареи, чтобы обеспечить плавную и отзывчивую работу приложения. Внедрите аналитику и отчетность о сбоях: Интегрируйте инструменты аналитики, такие как Google Analytics или Firebase, чтобы отслеживать вовлеченность пользователей и собирать информацию для будущих улучшений. Настройте отчетность о сбоях, чтобы отслеживать стабильность приложения и своевременно выявлять проблемы.

Как быстро создать приложение и сэкономить деньги

В современном быстро меняющемся цифровом мире быстрое и экономически эффективное создание приложения становится все более важным для предприятий и предпринимателей. No-code Такие решения, как AppMaster предлагают принципиально новый подход к разработке приложений, позволяя профессиональным разработчикам стать высокоэффективными техническими лидерами на протяжении всего проекта. Вместо того чтобы координировать работу большой команды, состоящей из бэкенда, фронтенда и мобильных разработчиков, AppMaster позволяет одному человеку с техническим опытом собрать все части приложения с помощью удобного для пользователя drag-and-drop интерфейс.

Синхронизированная среда разработки AppMaster гарантирует, что изменения, внесенные в бэкенд, такие как модификации API или корректировки модели данных, автоматически отражаются в веб- и мобильных приложениях. Такая бесшовная интеграция устраняет необходимость постоянного общения, переписывания фрагментов кода или одновременного выполнения нескольких задач, что экономит драгоценное время и снижает вероятность ошибок. В результате разработка приложений с помощью AppMaster становится в десять раз быстрее, позволяя разработчикам сосредоточиться на инновациях и предоставлении исключительного пользовательского опыта. Используя no-code такие решения, как AppMaster, компании могут быстро воплотить свои идеи приложений в жизнь без ущерба для качества и функциональности, что делает его идеальным выбором для тех, кто стремится оптимизировать процесс разработки и повысить эффективность.

Шаг 2: Создайте страницу продукта с описанием приложения

Увлекательная и информативная страница продукта привлекает потенциальных пользователей и передает ценностное предложение вашего приложения. Хорошо составленное описание приложения и страница продукта продемонстрируют возможности, функциональность и уникальные торговые точки вашего приложения, что в конечном итоге убедит пользователей загрузить и попробовать ваше приложение. Выполните следующие шаги, чтобы создать привлекательную страницу продукта для вашего приложения:

Придумайте привлекательное название приложения : Выберите запоминающееся, описательное и уникальное название для вашего приложения, которое отражает его назначение и выделяется среди множества других приложений. App Store . Пусть оно будет коротким и легко произносимым, а также соответствует вашему фирменному стилю.

: Выберите запоминающееся, описательное и уникальное название для вашего приложения, которое отражает его назначение и выделяется среди множества других приложений. . Пусть оно будет коротким и легко произносимым, а также соответствует вашему фирменному стилю. Разработайте привлекательный значок приложения : Создайте визуально привлекательную и узнаваемую иконку приложения, которая будет отражать основную функциональность вашего приложения и отличать его от конкурентов. Следуйте рекомендациям Apple по дизайну значков приложений, чтобы обеспечить последовательность и правильное форматирование.

: Создайте визуально привлекательную и узнаваемую иконку приложения, которая будет отражать основную функциональность вашего приложения и отличать его от конкурентов. Следуйте рекомендациям Apple по дизайну значков приложений, чтобы обеспечить последовательность и правильное форматирование. Напишите убедительный подзаголовок приложения : Сформулируйте основную функцию вашего приложения в кратком и привлекательном подзаголовке. Эта короткая фраза будет отображаться под названием вашего приложения и даст потенциальным пользователям быстрое понимание того, что делает ваше приложение.

: Сформулируйте основную функцию вашего приложения в кратком и привлекательном подзаголовке. Эта короткая фраза будет отображаться под названием вашего приложения и даст потенциальным пользователям быстрое понимание того, что делает ваше приложение. Составьте информативное описание приложения : Напишите четкое и убедительное описание, подчеркивающее ключевые особенности, преимущества и примеры использования вашего приложения. Разбейте большие блоки текста на абзацы или нумерованные списки, чтобы его было легко читать. Обязательно укажите болевые точки вашей целевой аудитории и подчеркните, как ваше приложение их решает. Избегайте жаргона и сосредоточьтесь на ценности вашего приложения для пользователей.

: Напишите четкое и убедительное описание, подчеркивающее ключевые особенности, преимущества и примеры использования вашего приложения. Разбейте большие блоки текста на абзацы или нумерованные списки, чтобы его было легко читать. Обязательно укажите болевые точки вашей целевой аудитории и подчеркните, как ваше приложение их решает. Избегайте жаргона и сосредоточьтесь на ценности вашего приложения для пользователей. Продемонстрируйте свое приложение с помощью скриншотов и превью : Используйте высококачественные скриншоты и предварительные просмотры приложения (видеоклипы), чтобы наглядно продемонстрировать функции и пользовательский интерфейс вашего приложения. Эти визуальные образы должны подчеркивать наиболее важные аспекты вашего приложения, направляя потенциальных пользователей к его функциональности и демонстрируя его уникальные преимущества.

: Используйте высококачественные скриншоты и предварительные просмотры приложения (видеоклипы), чтобы наглядно продемонстрировать функции и пользовательский интерфейс вашего приложения. Эти визуальные образы должны подчеркивать наиболее важные аспекты вашего приложения, направляя потенциальных пользователей к его функциональности и демонстрируя его уникальные преимущества. Выберите подходящие ключевые слова : Изучите и выберите релевантные ключевые слова, которые точно представляют ваше приложение и имеют высокий объем поиска. Эти ключевые слова помогут улучшить видимость вашего приложения в App Store результаты поиска, увеличивая вероятность того, что пользователи обнаружат и загрузят ваше приложение.

: Изучите и выберите релевантные ключевые слова, которые точно представляют ваше приложение и имеют высокий объем поиска. Эти ключевые слова помогут улучшить видимость вашего приложения в результаты поиска, увеличивая вероятность того, что пользователи обнаружат и загрузят ваше приложение. Установите возрастной рейтинг : Определите соответствующий возрастной рейтинг для вашего приложения на основе его содержания и функциональности. Этот рейтинг будет информировать пользователей и родителей о том, подходит ли ваше приложение для разных возрастных групп, и обеспечит соблюдение рекомендаций. App Store рекомендаций.

: Определите соответствующий возрастной рейтинг для вашего приложения на основе его содержания и функциональности. Этот рейтинг будет информировать пользователей и родителей о том, подходит ли ваше приложение для разных возрастных групп, и обеспечит соблюдение рекомендаций. рекомендаций. Предоставьте информацию о поддержке: Укажите контактную информацию, например, адрес электронной почты или веб-сайт, где пользователи могут найти дополнительную информацию или обратиться за помощью к вашему приложению. Предоставление доступных каналов поддержки демонстрирует вашу заботу об удовлетворении пользователей и способствует появлению положительных отзывов.

Шаг 3: Отправить на проверку

После того, как приложение разработано, а страница продукта заполнена, самое время отправить приложение на проверку. App Store для проверки. Apple проводит тщательную проверку, гарантируя, что пользователям будут доступны только высококачественные, безопасные и надежные приложения. Выполните следующие шаги, чтобы отправить свое приложение на проверку:

Подготовьте приложение к отправке : Убедитесь, что ваше приложение соответствует требованиям App Store Убедитесь в том, что ваше приложение соответствует Руководству по проверке, соблюдает юридические требования и придерживается Руководства по человеческому интерфейсу. Исправьте все ошибки, оптимизируйте производительность и дважды проверьте метаданные приложения, политику конфиденциальности и возрастной рейтинг.

: Убедитесь, что ваше приложение соответствует требованиям Убедитесь в том, что ваше приложение соответствует Руководству по проверке, соблюдает юридические требования и придерживается Руководства по человеческому интерфейсу. Исправьте все ошибки, оптимизируйте производительность и дважды проверьте метаданные приложения, политику конфиденциальности и возрастной рейтинг. Заархивируйте приложение : Используйте Xcode для архивации приложения, создав сборку, которую можно отправить на сайт App Store . В ходе этого процесса исходный код и ресурсы вашего приложения будут скомпилированы, что обеспечит их соответствие техническим требованиям Apple.

: Используйте Xcode для архивации приложения, создав сборку, которую можно отправить на сайт . В ходе этого процесса исходный код и ресурсы вашего приложения будут скомпилированы, что обеспечит их соответствие техническим требованиям Apple. Создайте учетную запись App Store Connect : Если вы еще этого не сделали, войдите в систему App Store Connect, используя свою учетную запись программы для разработчиков Apple. App Store Connect - это платформа, с помощью которой вы будете управлять процессом подачи, рассмотрения и выпуска вашего приложения.

: Если вы еще этого не сделали, войдите в систему Connect, используя свою учетную запись программы для разработчиков Apple. Connect - это платформа, с помощью которой вы будете управлять процессом подачи, рассмотрения и выпуска вашего приложения. Зарегистрируйте свое приложение : На сайте App Store В Connect создайте новую запись приложения, введя метаданные вашего приложения, включая название, подзаголовок, описание, ключевые слова и информацию о поддержке. Загрузите значок приложения, скриншоты и предварительный просмотр приложения, а также укажите ссылку на политику конфиденциальности.

: На сайте В Connect создайте новую запись приложения, введя метаданные вашего приложения, включая название, подзаголовок, описание, ключевые слова и информацию о поддержке. Загрузите значок приложения, скриншоты и предварительный просмотр приложения, а также укажите ссылку на политику конфиденциальности. Настройте покупки внутри приложения или подписки (если применимо) : Если ваше приложение включает встроенные покупки или подписки, настройте их в разделе App Store Connect. Укажите соответствующие данные, такие как цена, продолжительность подписки и описание.

: Если ваше приложение включает встроенные покупки или подписки, настройте их в разделе Connect. Укажите соответствующие данные, такие как цена, продолжительность подписки и описание. Загрузите сборку приложения : Используя Xcode или Application Loader, загрузите архивированную сборку приложения в Connect. App Store Connect. Перед загрузкой убедитесь, что вы выбрали правильный профиль инициализации и сертификат распространения.

: Используя Xcode или Application Loader, загрузите архивированную сборку приложения в Connect. Connect. Перед загрузкой убедитесь, что вы выбрали правильный профиль инициализации и сертификат распространения. Отправьте на проверку : В App Store Connect перейдите к записи вашего приложения и нажмите "Отправить на рассмотрение". Ваше приложение будет добавлено в очередь на рассмотрение Apple, и вы получите подтверждение по электронной почте.

: В Connect перейдите к записи вашего приложения и нажмите "Отправить на рассмотрение". Ваше приложение будет добавлено в очередь на рассмотрение Apple, и вы получите подтверждение по электронной почте. Следите за процессом рассмотрения : Apple рассмотрит ваше приложение, чтобы убедиться, что оно соответствует ее руководящим принципам и требованиям. Этот процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от сложности вашего приложения и текущей очереди на рассмотрение. Вы можете проверить статус своего приложения в App Store Connect.

: Apple рассмотрит ваше приложение, чтобы убедиться, что оно соответствует ее руководящим принципам и требованиям. Этот процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от сложности вашего приложения и текущей очереди на рассмотрение. Вы можете проверить статус своего приложения в Connect. Устранениелюбых проблем: Если Apple выявит какие-либо проблемы с вашим приложением в процессе рассмотрения, она отправит вам сообщение об этом по электронной почте. Устраните проблемы, внесите необходимые изменения и повторно отправьте приложение на рассмотрение.

Шаг 4: Ожидайте одобрения и выпуска

После отправки приложения на проверку, следующий этап заключается в ожидании оценки и утверждения приложения группой экспертов Apple. Процесс утверждения необходим для того, чтобы убедиться в том, что приложения, доступные на App Store являются высококачественными, безопасными и надежными для пользователей. Время, необходимое для рассмотрения вашего приложения, может варьироваться, при этом играют роль такие факторы, как сложность вашего приложения, текущая очередь на рассмотрение, а также то, требует ли ваше приложение дополнительного внимания из-за специфических особенностей или функциональных возможностей.

В ожидании одобрения вы можете отслеживать статус рассмотрения вашего приложения в разделе App Store Connect. Если у команды рецензентов возникнут какие-либо проблемы с вашим приложением, они уведомят вас об этом по электронной почте, подробно описав проблемы и предоставив рекомендации по их устранению. Оперативно устраните эти проблемы, внесите необходимые изменения и повторно отправьте приложение на рассмотрение.

Как только ваше приложение будет одобрено, вы получите от Apple уведомление по электронной почте. Это подтверждение свидетельствует о том, что ваше приложение прошло процесс рассмотрения и готово к выпуску на сайте Apple. App Store. У вас есть несколько вариантов выпуска приложения, например, выпустить его сразу после одобрения, запланировать определенную дату выпуска или выпустить его вручную, когда оно будет готово.

После выпуска приложения важно следить за его производительностью, включая количество загрузок, оценки пользователей и отзывы. Эта информация поможет вам определить области для улучшения и направить будущие обновления на улучшение общего пользовательского опыта вашего приложения. Для поддержания успешного приложения требуется постоянное обслуживание и обновления, чтобы оно оставалось актуальным, безопасным и соответствовало последним App Store рекомендациям. Регулярное рассмотрение отзывов пользователей, исправление ошибок и добавление новых функций позволит вашему приложению оставаться конкурентоспособным и соответствовать ожиданиям пользователей.

Распространенные причины отказа Apple

Приложения, представленные на App Store проходят процесс рассмотрения Apple, который гарантирует, что пользователям будут доступны только высококачественные, безопасные и надежные приложения. Некоторые распространенные причины отклонения приложений в ходе этого процесса включают:

Несоблюдение требований руководства по рецензированию App Store : Apple имеет полный набор рекомендаций, которым должны соответствовать приложения для того, чтобы быть принятыми на App Store . Приложения, которые нарушают эти рекомендации, будь то в отношении содержания, конфиденциальности пользователей или функциональности, могут быть отклонены.

Apple имеет полный набор рекомендаций, которым должны соответствовать приложения для того, чтобы быть принятыми на . Приложения, которые нарушают эти рекомендации, будь то в отношении содержания, конфиденциальности пользователей или функциональности, могут быть отклонены. Неполная или неточная информация : Предоставление неполной, вводящей в заблуждение или неточной информации в процессе подачи заявки может привести к отказу. Это касается метаданных приложения, описания, скриншотов, предварительного просмотра приложения или любых других материалов, необходимых для рассмотрения.

: Предоставление неполной, вводящей в заблуждение или неточной информации в процессе подачи заявки может привести к отказу. Это касается метаданных приложения, описания, скриншотов, предварительного просмотра приложения или любых других материалов, необходимых для рассмотрения. Плохой пользовательский интерфейс и пользовательский опыт : Приложения с плохим UI/UX, сложной навигацией или неинтуитивным дизайном могут быть отклонены. Руководство Apple по человеческому интерфейсу представляет собой основу для создания удобных и доступных приложений, и следование этим рекомендациям является обязательным.

: Приложения с плохим UI/UX, сложной навигацией или неинтуитивным дизайном могут быть отклонены. Руководство Apple по человеческому интерфейсу представляет собой основу для создания удобных и доступных приложений, и следование этим рекомендациям является обязательным. Ошибки, сбои или проблемы с производительностью : Приложения, которые работают нестабильно, часто выходят из строя или имеют проблемы с производительностью, скорее всего, будут отклонены. Очень важно тщательно протестировать приложение, исправить ошибки и оптимизировать его работу, прежде чем отправлять его на рассмотрение.

: Приложения, которые работают нестабильно, часто выходят из строя или имеют проблемы с производительностью, скорее всего, будут отклонены. Очень важно тщательно протестировать приложение, исправить ошибки и оптимизировать его работу, прежде чем отправлять его на рассмотрение. Неуместное или оскорбительное содержание : Приложения, содержащие оскорбительный, дискриминационный или неуместный контент, например, откровенные выражения, насилие или темы для взрослых, могут быть отклонены.

: Приложения, содержащие оскорбительный, дискриминационный или неуместный контент, например, откровенные выражения, насилие или темы для взрослых, могут быть отклонены. Недостаточная конфиденциальность пользователей : Несоблюдение конфиденциальности данных пользователя или отсутствие четкой политики конфиденциальности может привести к отказу. Приложения должны ответственно относиться к данным пользователя и следовать рекомендациям Apple по конфиденциальности.

: Несоблюдение конфиденциальности данных пользователя или отсутствие четкой политики конфиденциальности может привести к отказу. Приложения должны ответственно относиться к данным пользователя и следовать рекомендациям Apple по конфиденциальности. Неполные или нефункциональные покупки внутри приложения : Приложения, предлагающие покупки в приложении или подписки, должны убедиться, что эти функции работают корректно и правильно настроены в приложении App Store Connect. Нефункциональные или вводящие в заблуждение покупки внутри приложения могут привести к отказу.

: Приложения, предлагающие покупки в приложении или подписки, должны убедиться, что эти функции работают корректно и правильно настроены в приложении Connect. Нефункциональные или вводящие в заблуждение покупки внутри приложения могут привести к отказу. Злоупотребление функциями платформы : Приложения, которые неправильно используют или злоупотребляют функциями платформы, такими как push-уведомления, фоновые режимы или службы определения местоположения, могут быть отклонены. Убедитесь, что ваше приложение использует эти функции надлежащим образом и в соответствии с рекомендациями Apple.

: Приложения, которые неправильно используют или злоупотребляют функциями платформы, такими как push-уведомления, фоновые режимы или службы определения местоположения, могут быть отклонены. Убедитесь, что ваше приложение использует эти функции надлежащим образом и в соответствии с рекомендациями Apple. Нарушение прав интеллектуальной собственности : Приложения, нарушающие авторские права, торговые марки или другие права интеллектуальной собственности, могут быть отклонены.

: Приложения, нарушающие авторские права, торговые марки или другие права интеллектуальной собственности, могут быть отклонены. Отсутствие ценного контента или функциональности: Приложения, не представляющие ценности для пользователей, чрезмерно упрощенные или считающиеся "спамом", могут быть отклонены. Ваше приложение должно предоставлять уникальный и ценный опыт для пользователей, чтобы быть принятым на сайте. App Store .

Чтобы минимизировать риск отказа, необходимо внимательно изучить рекомендации Apple и убедиться, что ваше приложение соответствует всем требованиям, прежде чем отправлять его на рассмотрение.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое App Store?

Сайт App Store это цифровая платформа, разработанная компанией Apple Inc., где пользователи могут просматривать, загружать и приобретать приложения для устройств на базе iOS, iPadOS, watchOS и macOS.

Каковы требования для публикации приложения на платформе The App Store?

Чтобы опубликовать свое приложение на сайте App Storeвам необходимо иметь учетную запись разработчика Apple, готовое приложение, соответствующее рекомендациям Apple, необходимые активы приложения, такие как иконки и скриншоты, а также проект в Xcode.

Как создать учетную запись Apple Developer?

Посетите веб-сайт Apple Developer и перейдите на вкладку "Учетная запись". Затем войдите в систему под своим Apple ID или создайте его, если у вас его нет. Зарегистрируйтесь в программе Apple Developer Program, следуя инструкциям на экране и оплатив ежегодный членский взнос.

Какова стоимость участия в программе для разработчиков Apple?

По состоянию на март 2023 года ежегодный членский взнос составляет $99 для частных лиц и организаций и $299 для программы Apple Developer Enterprise. Стоимость может варьироваться в зависимости от страны или региона и может быть изменена.

Как мне убедиться, что мое приложение соответствует требованиям Apple?

Внимательно изучите Руководство по рассмотрению App Store , чтобы убедиться, что ваше приложение соответствует стандартам Apple по содержанию, дизайну и функциональности.

Как подготовить приложение к отправке?

Используйте Xcode, интегрированную среду разработки (IDE) Apple, для создания, тестирования и архивирования вашего приложения. Затем создайте App Store Connect и настройте метаданные вашего приложения, такие как название, описание, ключевые слова, цены и доступность.

Как отправить приложение на рассмотрение?

В Xcode загрузите свое заархивированное приложение в App Store Connect. Затем перейдите на страницу вашего приложения на сайте App Store Connect, заполните форму отправки и отправьте приложение на рассмотрение.

Сколько времени занимает процесс рассмотрения приложения?

Процесс рассмотрения обычно занимает от 24 часов до нескольких дней. Однако он может занять больше времени, если требуется дополнительная информация или изменения.

Что произойдет, если мое приложение будет отклонено?

Если ваше приложение будет отклонено, вы получите ответ от Apple с объяснением причин отклонения. Устраните указанные проблемы, внесите необходимые изменения и повторно отправьте приложение на рассмотрение.

Могу ли я обновить свое приложение после его публикации?

Да, вы можете представить обновления для своего приложения, создав новую версию в разделе App Store Connect и загрузив обновленный двоичный файл через Xcode. Обновление будет проходить тот же процесс рассмотрения, что и первоначально представленная версия.