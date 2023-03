Aplikacje mobilne stały się nieodzowną częścią naszego życia w dzisiejszym szybko rozwijającym się krajobrazie cyfrowym. Przy milionach aplikacji dostępnych do pobrania na App Storeprogramiści muszą zrozumieć zawiłości związane z publikowaniem swoich dzieł na tej popularnej platformie. W 2023 roku Apple aktualizuje swoje zasady, wymagania i najlepsze praktyki, co sprawia, że twórcy aplikacji muszą być na bieżąco informowani i odpowiednio się dostosowywać.

W tym artykule omówimy proces krok po kroku, od przygotowania aplikacji do złożenia, poprzez nawigację po procesie recenzji Apple, aż po udostępnienie jej użytkownikom. Chcemy wyposażyć Cię w niezbędną wiedzę, narzędzia i spostrzeżenia, które zapewnią Ci płynne i udane publikowanie aplikacji.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym programistą, czy też dopiero zaczynasz przygodę z tworzeniem aplikacji, ten przewodnik dostarczy Ci cennych informacji, które pomogą Ci poruszać się w stale zmieniającym się krajobrazie rynku aplikacji. App Store. Wyruszmy więc razem w tę ekscytującą podróż i poprowadź swoją aplikację do sukcesu w 2023 roku.

Co należy zrobić przed złożeniem wniosku

Przed złożeniem aplikacji do App Store, należy się przygotować i upewnić, że spełniłeś wszystkie wymagania. Odpowiednie przygotowanie sprawi, że proces składania wniosków będzie przebiegał sprawniej i zwiększy szanse na zatwierdzenie aplikacji przez Apple. W tej części omówimy najważniejsze kroki, które należy podjąć przed wysłaniem aplikacji do recenzji, w tym utworzenie konta programisty, przestrzeganie wymogów prawnych oraz stosowanie się do wytycznych i instrukcji firmy Apple.

Tworzenie konta programisty

Najpierw musisz zapisać się do Programu Deweloperskiego Apple, aby przesłać swoją aplikację do App Store. Program ten daje Ci dostęp do wielu narzędzi programistycznych, zasobów i wsparcia niezbędnego do tworzenia i rozpowszechniania aplikacji na platformach iOS, macOS, watchOS i tvOS. Aby zarejestrować się w programie, odwiedź stronę Apple Developer i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rejestracji osób lub organizacji. Przygotuj się na podanie danych osobowych lub biznesowych, weryfikację tożsamości i uiszczenie rocznej opłaty członkowskiej. Po zapisaniu się uzyskasz dostęp do niezbędnych zasobów programistycznych, takich jak oprogramowanie w wersji beta, zaawansowane możliwości aplikacji oraz obszerna dokumentacja, która ułatwi Ci tworzenie wysokiej jakości aplikacji.

Spełniaj wymogi prawne

Przed opublikowaniem aplikacji upewnij się, że spełniasz wszystkie wymogi prawne, w tym prawa autorskie i prawa dotyczące znaków towarowych, przepisy dotyczące prywatności i wytyczne dotyczące klasyfikacji wiekowej. Bardzo ważne jest poszanowanie praw własności intelektualnej innych osób i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na wykorzystanie w aplikacji materiałów chronionych prawami autorskimi lub znakami towarowymi. Pomocne będzie również stworzenie jasnej i kompleksowej polityki prywatności, która powinna być dostępna w aplikacji i podlinkowana podczas procesu składania aplikacji. Polityka ta musi informować użytkowników o tym, jakie dane zbierasz, jak są one wykorzystywane i jakie są ich prawa dotyczące ich danych osobowych. Ważne jest, aby zapoznać się z wytycznymi Apple dotyczącymi App Store Review Guidelines i lokalnymi przepisami, które mogą mieć zastosowanie do treści i funkcjonalności Twojej aplikacji, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych.

Postępuj zgodnie z instrukcjami Apple

Firma Apple określiła konkretne wytyczne i wymagania techniczne, aby Twoja aplikacja mogła zostać zakwalifikowana do App Store. Wymagania te obejmują przestrzeganie wytycznych dotyczących interfejsu ludzkiego, które szczegółowo opisują najlepsze praktyki projektowania przyjaznych dla użytkownika i dostępnych interfejsów na różnych urządzeniach i platformach. Postępując zgodnie z tymi wytycznymi, zapewniasz, że Twoja aplikacja zapewnia spójne i przyjemne doświadczenie użytkownika, zwiększając swoje szanse na sukces na App Store. Dodatkowo, upewnij się, że Twoja aplikacja jest zbudowana przy użyciu najnowszej wersji Xcode i obsługuje najnowszą wersję iOS, aby zapewnić optymalną kompatybilność, wydajność i bezpieczeństwo. Bądź na bieżąco z ewoluującymi wymaganiami Apple i uwzględniaj wszelkie niezbędne zmiany w swojej aplikacji.

Publikowanie aplikacji mobilnej na stronie App Store

Po wykonaniu powyższych kroków, możesz przesłać swoją aplikację do App Store. Zacznij od przygotowania aplikacji do wysłania, co obejmuje stworzenie App Store zasoby, takie jak ikony aplikacji, zrzuty ekranu i podgląd aplikacji. Te elementy wizualne przedstawiają cel i funkcjonalność Twojej aplikacji, zachęcając jednocześnie potencjalnych użytkowników do jej pobrania. Następnie użyj App Store Connect, aby utworzyć nowy rekord aplikacji, wypełnić niezbędne metadane, takie jak opis aplikacji, słowa kluczowe i informacje dotyczące wsparcia, a także skonfigurować zakupy w aplikacji lub subskrypcje, jeśli dotyczy. Na koniec prześlij swoją aplikację do recenzji i czekaj na opinie Apple. Jeśli Twoja aplikacja spełnia wszystkie wytyczne i wymagania, zostanie zatwierdzona do publikacji na stronie App Store. Przygotuj się na ewentualne poprawki lub ponowne przesłanie, ponieważ proces recenzji Apple jest dokładny i koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości, bezpiecznych i godnych zaufania aplikacji dla użytkowników.

Krok 1: Tworzenie aplikacji

Przed wysłaniem aplikacji do App Storebędziesz musiał ją stworzyć i dopracować, aby spełniała standardy Apple. Oto zarys procesu tworzenia aplikacji od pomysłu do zakończenia:

Ideacja : Zacznij od burzy mózgów i dopracowania swojego pomysłu na aplikację. Zastanów się nad docelową grupą odbiorców, problemem, który rozwiązuje, i jej unikalnymi cechami. Przeprowadź badania rynku, aby ocenić zapotrzebowanie i oszacować potencjalną konkurencję.

: Zacznij od burzy mózgów i dopracowania swojego pomysłu na aplikację. Zastanów się nad docelową grupą odbiorców, problemem, który rozwiązuje, i jej unikalnymi cechami. Przeprowadź badania rynku, aby ocenić zapotrzebowanie i oszacować potencjalną konkurencję. Projektowanie : Twórz makiety, aby zwizualizować interfejs użytkownika i doświadczenia użytkownika związane z aplikacją. Postępuj zgodnie z wytycznymi Apple dotyczącymi interfejsu użytkownika, aby zapewnić spójność i dostępność na różnych urządzeniach i platformach.

: Twórz makiety, aby zwizualizować interfejs użytkownika i doświadczenia użytkownika związane z aplikacją. Postępuj zgodnie z wytycznymi Apple dotyczącymi interfejsu użytkownika, aby zapewnić spójność i dostępność na różnych urządzeniach i platformach. Wybierz sposób tworzenia: Zdecyduj, czy chcesz rozwijać swoją aplikację natywnie, używając hybrydowego frameworka programistycznego lub za pomocą narzędzia wieloplatformowego, takiego jak React Native lub Flutter. Rozwój natywny oferuje lepszą wydajność i integrację z funkcjami urządzenia, podczas gdy rozwój hybrydowy lub międzyplatformowy może zaoszczędzić czas i zasoby.

tworzenia: Zdecyduj, czy chcesz rozwijać swoją aplikację natywnie, używając hybrydowego frameworka programistycznego lub za pomocą narzędzia wieloplatformowego, takiego jak React Native lub Flutter. Rozwój natywny oferuje lepszą wydajność i integrację z funkcjami urządzenia, podczas gdy rozwój hybrydowy lub międzyplatformowy może zaoszczędzić czas i zasoby. Skonfiguruj środowisko program istyczne: Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Xcode, zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) firmy Apple do tworzenia aplikacji na system iOS. Xcode udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do kodowania, projektowania, testowania i usuwania błędów w aplikacji.

istyczne: Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Xcode, zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) firmy Apple do tworzenia aplikacji na system iOS. Xcode udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do kodowania, projektowania, testowania i usuwania błędów w aplikacji. Tworzenie aplikacji: Napisz kod swojej aplikacji, używając Swift, zalecanego przez Apple języka programowania dla systemu iOS. Implementuj podstawowe cechy, funkcje i wygląd aplikacji, stosując się do najlepszych praktyk i optymalizacji wydajności.

aplikacji: Napisz kod swojej aplikacji, używając Swift, zalecanego przez Apple języka programowania dla systemu iOS. Implementuj podstawowe cechy, funkcje i wygląd aplikacji, stosując się do najlepszych praktyk i optymalizacji wydajności. Zintegruj biblioteki i interfejsy API innych firm: Włącz biblioteki, frameworki lub interfejsy APIinnych firm, aby zwiększyć funkcjonalność aplikacji lub zewnętrzne usługi dostępu.

firm: Włącz biblioteki, frameworki lub interfejsy APIinnych firm, aby zwiększyć funkcjonalność aplikacji lub zewnętrzne usługi dostępu. Testuj swoją aplikację : Wykonaj dokładne testy, aby zidentyfikować i naprawić błędy, problemy z użytecznością i wąskie gardła wydajności. Wykorzystaj wbudowane w Xcode narzędzia testowe oraz rzeczywiste urządzenia lub symulatory, aby upewnić się, że aplikacja działa poprawnie na różnych urządzeniach i wersjach systemu iOS.

: Wykonaj dokładne testy, aby zidentyfikować i naprawić błędy, problemy z użytecznością i wąskie gardła wydajności. Wykorzystaj wbudowane w Xcode narzędzia testowe oraz rzeczywiste urządzenia lub symulatory, aby upewnić się, że aplikacja działa poprawnie na różnych urządzeniach i wersjach systemu iOS. Optymalizuj aplikację: Dostosuj wydajność aplikacji, wykorzystanie pamięci i zużycie baterii, aby zapewnić płynną i responsywną pracę użytkownika.

aplikację: Dostosuj wydajność aplikacji, wykorzystanie pamięci i zużycie baterii, aby zapewnić płynną i responsywną pracę użytkownika. Wdrażaj analizy i raporty o awariach: Zintegruj narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics lub Firebase, aby śledzić zaangażowanie użytkowników i zbierać informacje na temat przyszłych ulepszeń. Skonfiguruj raportowanie awarii, aby monitorować stabilność aplikacji i szybko identyfikować problemy.

Jak szybko stworzyć aplikację i zaoszczędzić pieniądze

W dzisiejszym szybkim cyfrowym świecie szybkie i ekonomiczne tworzenie aplikacji staje się coraz ważniejsze dla firm i przedsiębiorców. No-code rozwiązania takie jak AppMaster oferują zmieniające się podejście do tworzenia aplikacji, umożliwiając profesjonalnym programistom stanie się wysoce wydajnymi liderami technicznymi w trakcie całego projektu. Zamiast koordynować duży zespół składający się z backend, frontend i programistów mobilnych, AppMaster pozwala pojedynczej osobie z techniczną wiedzą złożyć wszystkie części aplikacji za pomocą przyjaznego dla użytkownika drag-and-drop interfejsu.

Zsynchronizowane środowisko programistyczne AppMaster zapewnia, że zmiany dokonywane w backendzie, takie jak modyfikacje API lub dostosowanie modelu danych, są automatycznie odzwierciedlane w aplikacjach internetowych i mobilnych. Ta płynna integracja eliminuje potrzebę ciągłej komunikacji, przepisywania fragmentów kodu lub żonglowania wieloma zadaniami jednocześnie, oszczędzając cenny czas i zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. W rezultacie, tworzenie aplikacji z AppMaster staje się dziesięć razy szybsze, co pozwala programistom skupić się na innowacjach i dostarczaniu wyjątkowych wrażeń użytkownikom. Wykorzystując no-code rozwiązania takie jak AppMaster, firmy mogą szybko wprowadzić swoje pomysły na aplikacje do życia bez poświęcania jakości lub funkcjonalności, co czyni go idealnym wyborem dla tych, którzy chcą usprawnić proces rozwoju i zmaksymalizować wydajność.

Krok 2: Utwórz stronę produktu z opisem aplikacji

Wciągająca i informacyjna strona produktu przyciąga potencjalnych użytkowników i przekazuje propozycję wartości Twojej aplikacji. Dobrze przygotowany opis aplikacji i strona produktowa zaprezentują jej cechy, funkcjonalność i unikalne punkty sprzedaży, ostatecznie przekonując użytkowników do pobrania i wypróbowania aplikacji. Wykonaj poniższe kroki, aby stworzyć atrakcyjną stronę produktu dla swojej aplikacji:

Opracuj wciągającą nazwę aplikacji: Wybierz zapadającą w pamięć, opisową i unikalną nazwę dla swojej aplikacji, która odzwierciedla jej cel i wyróżnia się w tłumie App Store . Trzymaj go krótki i łatwy do wymówienia, zapewniając, że jest zgodny z tożsamością marki.

aplikacji: Wybierz zapadającą w pamięć, opisową i unikalną nazwę dla swojej aplikacji, która odzwierciedla jej cel i wyróżnia się w tłumie . Trzymaj go krótki i łatwy do wymówienia, zapewniając, że jest zgodny z tożsamością marki. Zaprojektuj przyciągającą uwagę ikonę aplikacji : Stwórz atrakcyjną wizualnie i rozpoznawalną ikonę aplikacji, która reprezentuje podstawową funkcjonalność Twojej aplikacji i odróżnia ją od konkurencji. Postępuj zgodnie z wytycznymi Apple dotyczącymi projektowania ikon aplikacji, aby zapewnić spójność i właściwe formatowanie.

: Stwórz atrakcyjną wizualnie i rozpoznawalną ikonę aplikacji, która reprezentuje podstawową funkcjonalność Twojej aplikacji i odróżnia ją od konkurencji. Postępuj zgodnie z wytycznymi Apple dotyczącymi projektowania ikon aplikacji, aby zapewnić spójność i właściwe formatowanie. Napisz przekonujący podtytuł aplikacji : Podsumuj podstawową funkcję swojej aplikacji w zwięzłym, angażującym podtytule. To krótkie zdanie pojawi się pod nazwą aplikacji i pozwoli potencjalnym użytkownikom szybko zrozumieć, czym się ona zajmuje.

: Podsumuj podstawową funkcję swojej aplikacji w zwięzłym, angażującym podtytule. To krótkie zdanie pojawi się pod nazwą aplikacji i pozwoli potencjalnym użytkownikom szybko zrozumieć, czym się ona zajmuje. Skomponuj treściwy opis aplikacji : Napisz jasny i przekonujący opis podkreślający kluczowe funkcje, korzyści i przypadki użycia Twojej aplikacji. Rozbij duże bloki tekstu punktami lub numerowanymi listami, aby ułatwić czytanie. Pamiętaj, aby odnieść się do punktów bólu docelowych odbiorców i podkreślić, jak Twoja aplikacja rozwiązuje je. Unikaj żargonu i skup się na wartości, jaką Twoja aplikacja przynosi użytkownikom.

: Napisz jasny i przekonujący opis podkreślający kluczowe funkcje, korzyści i przypadki użycia Twojej aplikacji. Rozbij duże bloki tekstu punktami lub numerowanymi listami, aby ułatwić czytanie. Pamiętaj, aby odnieść się do punktów bólu docelowych odbiorców i podkreślić, jak Twoja aplikacja rozwiązuje je. Unikaj żargonu i skup się na wartości, jaką Twoja aplikacja przynosi użytkownikom. Zaprezentuj swoją aplikację za pomocą zrzutów ekranu i podglądów : Użyj wysokiej jakości zrzutów ekranu i podglądów aplikacji (klipów wideo), aby wizualnie zademonstrować funkcje i interfejs użytkownika Twojej aplikacji. Te wizualizacje powinny podkreślać najważniejsze aspekty aplikacji, prowadząc potencjalnych użytkowników przez jej funkcjonalność i pokazując jej unikalne punkty sprzedaży.

: Użyj wysokiej jakości zrzutów ekranu i podglądów aplikacji (klipów wideo), aby wizualnie zademonstrować funkcje i interfejs użytkownika Twojej aplikacji. Te wizualizacje powinny podkreślać najważniejsze aspekty aplikacji, prowadząc potencjalnych użytkowników przez jej funkcjonalność i pokazując jej unikalne punkty sprzedaży. Wybierz odpowiednie słowa kluczowe : Zbadaj i wybierz odpowiednie słowa kluczowe, które dokładnie reprezentują Twoją aplikację i mają wysoki wolumen wyszukiwania. Te słowa kluczowe pomogą poprawić widoczność aplikacji w App Store w wynikach wyszukiwania, zwiększając prawdopodobieństwo, że użytkownicy odkryją i pobiorą Twoją aplikację.

: Zbadaj i wybierz odpowiednie słowa kluczowe, które dokładnie reprezentują Twoją aplikację i mają wysoki wolumen wyszukiwania. Te słowa kluczowe pomogą poprawić widoczność aplikacji w w wynikach wyszukiwania, zwiększając prawdopodobieństwo, że użytkownicy odkryją i pobiorą Twoją aplikację. Ustal rating wiekowy: Określ odpowiednią klasyfikację wiekową dla swojej aplikacji w oparciu o jej zawartość i funkcjonalność. Dzięki temu użytkownicy i rodzice dowiedzą się, czy aplikacja jest odpowiednia dla różnych grup wiekowych i czy jest zgodna z wytycznymi. App Store wytycznymi.

wiekowy: Określ odpowiednią klasyfikację wiekową dla swojej aplikacji w oparciu o jej zawartość i funkcjonalność. Dzięki temu użytkownicy i rodzice dowiedzą się, czy aplikacja jest odpowiednia dla różnych grup wiekowych i czy jest zgodna z wytycznymi. wytycznymi. Podaj informacje dotyczące wsparcia: Zamieść informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail lub strona internetowa, na której użytkownicy mogą znaleźć dodatkowe informacje lub szukać pomocy w związku z Twoją aplikacją. Zapewnienie dostępnych kanałów wsparcia pokazuje Twoje zaangażowanie w zadowolenie użytkowników i zachęca do pozytywnych recenzji.

Krok 3: Prześlij do weryfikacji

Gdy Twoja aplikacja jest już gotowa, a strona produktu jest kompletna, nadszedł czas, aby przesłać ją do App Store w celu weryfikacji. Proces weryfikacji przeprowadzany przez Apple jest bardzo dokładny, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z aplikacji o wysokiej jakości, bezpiecznych i niezawodnych. Aby przesłać aplikację do weryfikacji, wykonaj następujące kroki:

Przygotuj swoją aplikację do zgłoszenia: Upewnij się, że Twoja aplikacja jest zgodna z wytycznymi Apple dot. App Store Upewnij się, że aplikacja jest zgodna z wytycznymi Apple dotyczącymi recenzji, spełnia wymogi prawne i jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi interfejsu użytkownika. Napraw wszelkie błędy, zoptymalizuj wydajność i sprawdź dwukrotnie metadane aplikacji, politykę prywatności i klasyfikację wiekową.

aplikację do zgłoszenia: Upewnij się, że Twoja aplikacja jest zgodna z wytycznymi Apple dot. Upewnij się, że aplikacja jest zgodna z wytycznymi Apple dotyczącymi recenzji, spełnia wymogi prawne i jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi interfejsu użytkownika. Napraw wszelkie błędy, zoptymalizuj wydajność i sprawdź dwukrotnie metadane aplikacji, politykę prywatności i klasyfikację wiekową. Zarchiwizuj swoją aplikację: Użyj Xcode, aby zarchiwizować swoją aplikację, tworząc kompilację, która może być przesłana do App Store . W tym procesie kod źródłowy i zasoby aplikacji zostaną skompilowane i będą spełniać wymagania techniczne Apple.

aplikację: Użyj Xcode, aby zarchiwizować swoją aplikację, tworząc kompilację, która może być przesłana do . W tym procesie kod źródłowy i zasoby aplikacji zostaną skompilowane i będą spełniać wymagania techniczne Apple. Utwórz konto App Store Connect : Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaloguj się do App Store Connect przy użyciu konta w Apple Developer Program. App Store Connect to platforma, na której będziesz zarządzać procesem składania, recenzowania i wydawania aplikacji.

: Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaloguj się do Connect przy użyciu konta w Apple Developer Program. Connect to platforma, na której będziesz zarządzać procesem składania, recenzowania i wydawania aplikacji. Zarejestruj swoją aplik ację: Na stronie . App Store Connect, utwórz nowy rekord aplikacji, wprowadzając metadane aplikacji, w tym jej nazwę, podtytuł, opis, słowa kluczowe i informacje pomocnicze. Prześlij ikonę aplikacji, zrzuty ekranu i podgląd aplikacji oraz umieść link do swojej polityki prywatności.

ację: Na stronie . Connect, utwórz nowy rekord aplikacji, wprowadzając metadane aplikacji, w tym jej nazwę, podtytuł, opis, słowa kluczowe i informacje pomocnicze. Prześlij ikonę aplikacji, zrzuty ekranu i podgląd aplikacji oraz umieść link do swojej polityki prywatności. Skonfiguruj zakupy w aplikacji lub subskrypcje (jeśli dotyczy) : Jeśli Twoja aplikacja zawiera zakupy w aplikacji lub subskrypcje, skonfiguruj je w App Store Connect. Podaj odpowiednie szczegóły, takie jak ceny, czas trwania subskrypcji i opisy.

: Jeśli Twoja aplikacja zawiera zakupy w aplikacji lub subskrypcje, skonfiguruj je w Connect. Podaj odpowiednie szczegóły, takie jak ceny, czas trwania subskrypcji i opisy. Prześlij kompilację swojej aplikacji: Korzystając z Xcode lub Application Loader, prześlij zarchiwizowany build aplikacji do App Store Connect. Przed wysłaniem upewnij się, że wybrałeś właściwy profil zaopatrzenia i certyfikat dystrybucji.

aplikacji: Korzystając z Xcode lub Application Loader, prześlij zarchiwizowany build aplikacji do Connect. Przed wysłaniem upewnij się, że wybrałeś właściwy profil zaopatrzenia i certyfikat dystrybucji. Prześlij do recenzji : W . App Store Connect, przejdź do rekordu swojej aplikacji i kliknij "Submit for Review". Twoja aplikacja zostanie dodana do kolejki recenzji Apple, a Ty otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

: W . Connect, przejdź do rekordu swojej aplikacji i kliknij "Submit for Review". Twoja aplikacja zostanie dodana do kolejki recenzji Apple, a Ty otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Monitoruj proces recenzji : Apple przeanalizuje Twoją aplikację, aby upewnić się, że spełnia ona wytyczne i wymagania firmy. Proces ten może trwać od kilku godzin do kilku dni, w zależności od złożoności aplikacji i aktualnej kolejki recenzji. Status swojej aplikacji możesz sprawdzić w App Store Connect.

: Apple przeanalizuje Twoją aplikację, aby upewnić się, że spełnia ona wytyczne i wymagania firmy. Proces ten może trwać od kilku godzin do kilku dni, w zależności od złożoności aplikacji i aktualnej kolejki recenzji. Status swojej aplikacji możesz sprawdzić w Connect. Rozwiążwszelkie problemy: Jeśli podczas procesu recenzji Apple wykryje jakieś problemy z Twoją aplikacją, wyśle Ci wiadomość e-mail z informacją o nich. Zajmij się problemami, wprowadź niezbędne zmiany i ponownie prześlij aplikację do recenzji.

Krok 4: Czekaj na zatwierdzenie i wydanie

Po przesłaniu aplikacji do weryfikacji, kolejny etap obejmuje oczekiwanie na ocenę i zatwierdzenie przez zespół recenzentów Apple. Proces zatwierdzania jest niezbędny, aby zapewnić, że aplikacje dostępne na App Store są wysokiej jakości, bezpieczne i niezawodne dla użytkowników. Czas oczekiwania na zatwierdzenie aplikacji może być różny, a wpływ na to mają takie czynniki, jak złożoność aplikacji, aktualna kolejka recenzji oraz to, czy aplikacja wymaga dodatkowej uwagi ze względu na określone cechy lub funkcjonalności.

W czasie oczekiwania na zatwierdzenie możesz monitorować status recenzji swojej aplikacji w serwisie App Store Connect. Jeśli zespół recenzentów napotka jakieś problemy z Twoją aplikacją, powiadomi Cię o tym e-mailem, szczegółowo opisując problemy i udzielając wskazówek, jak je rozwiązać. Niezwłocznie rozwiąż te problemy, wprowadź niezbędne zmiany i ponownie prześlij aplikację do recenzji.

Gdy aplikacja zostanie zatwierdzona, otrzymasz od Apple powiadomienie pocztą elektroniczną. To potwierdzenie oznacza, że Twoja aplikacja przeszła proces weryfikacji i jest gotowa do wydania na App Store. Masz kilka możliwości wydania aplikacji, np. wydanie jej natychmiast po zatwierdzeniu, zaplanowanie konkretnej daty wydania lub ręczne wydanie, gdy będziesz gotowy.

Po wydaniu aplikacji warto obserwować jej wydajność, w tym liczbę pobrań, oceny użytkowników i recenzje. Te informacje pozwolą Ci zidentyfikować obszary wymagające poprawy i ukierunkować przyszłe aktualizacje tak, aby poprawić ogólny komfort użytkowania aplikacji. Utrzymanie udanej aplikacji wymaga ciągłej konserwacji i aktualizacji, aby zachować jej aktualność, bezpieczeństwo i zgodność z najnowszymi App Store wytycznych. Regularne reagowanie na opinie użytkowników, usuwanie błędów i dodawanie nowych funkcji sprawi, że Twoja aplikacja pozostanie konkurencyjna i nadal będzie spełniać oczekiwania użytkowników.

Najczęstsze przyczyny odrzucenia aplikacji przez Apple

Aplikacje zgłoszone do programu App Store podlegają procesowi recenzji Apple, który gwarantuje, że do użytkowników trafiają wyłącznie aplikacje wysokiej jakości, bezpieczne i niezawodne. Niektóre częste powody odrzucenia aplikacji podczas tego procesu to:

Niezgodność z App Store Review Guidelines : Apple posiada obszerny zestaw wytycznych, do których aplikacje muszą się stosować, aby zostały zaakceptowane na App Store . Aplikacje, które naruszają te wytyczne, czy to w zakresie treści, prywatności użytkownika, czy funkcjonalności, mogą zostać odrzucone.

: Apple posiada obszerny zestaw wytycznych, do których aplikacje muszą się stosować, aby zostały zaakceptowane na . Aplikacje, które naruszają te wytyczne, czy to w zakresie treści, prywatności użytkownika, czy funkcjonalności, mogą zostać odrzucone. Niekompletne lub niedokładne informacje : Podanie niekompletnych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych informacji podczas procesu składania aplikacji może prowadzić do jej odrzucenia. Dotyczy to metadanych aplikacji, opisów, zrzutów ekranu, podglądów aplikacji lub innych materiałów wymaganych do oceny.

: Podanie niekompletnych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych informacji podczas procesu składania aplikacji może prowadzić do jej odrzucenia. Dotyczy to metadanych aplikacji, opisów, zrzutów ekranu, podglądów aplikacji lub innych materiałów wymaganych do oceny. Słaby interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika : Aplikacje ze słabym UI/UX, trudną nawigacją lub nieintuicyjnym projektem mogą zostać odrzucone. Wytyczne Apple dotyczące interfejsu ludzkiego (Human Interface Guidelines) stanowią ramy dla tworzenia aplikacji przyjaznych i dostępnych dla użytkowników, a przestrzeganie tych wytycznych jest niezbędne.

: Aplikacje ze słabym UI/UX, trudną nawigacją lub nieintuicyjnym projektem mogą zostać odrzucone. Wytyczne Apple dotyczące interfejsu ludzkiego (Human Interface Guidelines) stanowią ramy dla tworzenia aplikacji przyjaznych i dostępnych dla użytkowników, a przestrzeganie tych wytycznych jest niezbędne. Błędy, awarie lub problemy z wydajnością : Aplikacje, które są niestabilne, często się zawieszają lub wykazują problemy z wydajnością, prawdopodobnie zostaną odrzucone. Ważne jest, aby dokładnie przetestować aplikację, usunąć błędy i zoptymalizować jej działanie przed wysłaniem jej do recenzji.

: Aplikacje, które są niestabilne, często się zawieszają lub wykazują problemy z wydajnością, prawdopodobnie zostaną odrzucone. Ważne jest, aby dokładnie przetestować aplikację, usunąć błędy i zoptymalizować jej działanie przed wysłaniem jej do recenzji. Nieodpowiednie lub obraźliwe treści : Aplikacje, które zawierają obraźliwe, dyskryminujące lub nieodpowiednie treści, takie jak ostry język, przemoc lub tematy dla dorosłych, mogą zostać odrzucone.

: Aplikacje, które zawierają obraźliwe, dyskryminujące lub nieodpowiednie treści, takie jak ostry język, przemoc lub tematy dla dorosłych, mogą zostać odrzucone. Nieodpowiednia ochrona prywatności użytkownika : Brak poszanowania prywatności użytkownika lub zaniedbanie jasnej polityki prywatności może spowodować odrzucenie aplikacji. Aplikacje muszą odpowiedzialnie obchodzić się z danymi użytkowników i przestrzegać wytycznych Apple dotyczących prywatności.

: Brak poszanowania prywatności użytkownika lub zaniedbanie jasnej polityki prywatności może spowodować odrzucenie aplikacji. Aplikacje muszą odpowiedzialnie obchodzić się z danymi użytkowników i przestrzegać wytycznych Apple dotyczących prywatności. Niekompletne lub niefunkcjonalne zakupy w aplikacji: Aplikacje, które oferują zakupy w aplikacji lub subskrypcje, muszą zapewnić, że te funkcje działają poprawnie i są odpowiednio skonfigurowane w App Store Connect. Niefunkcjonalne lub wprowadzające w błąd zakupy in-app mogą prowadzić do odrzucenia.

aplikacji: Aplikacje, które oferują zakupy w aplikacji lub subskrypcje, muszą zapewnić, że te funkcje działają poprawnie i są odpowiednio skonfigurowane w Connect. Niefunkcjonalne lub wprowadzające w błąd zakupy in-app mogą prowadzić do odrzucenia. Nadużywanie funkcji platformy : Aplikacje, które niewłaściwie używają lub nadużywają funkcji platformy, takich jak powiadomienia push, tryby w tle lub usługi lokalizacyjne, mogą zostać odrzucone. Upewnij się, że Twoja aplikacja korzysta z tych funkcji w sposób właściwy i zgodny z wytycznymi Apple.

: Aplikacje, które niewłaściwie używają lub nadużywają funkcji platformy, takich jak powiadomienia push, tryby w tle lub usługi lokalizacyjne, mogą zostać odrzucone. Upewnij się, że Twoja aplikacja korzysta z tych funkcji w sposób właściwy i zgodny z wytycznymi Apple. Naruszenie własności intelektualnej : Aplikacje naruszające materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej mogą zostać odrzucone.

: Aplikacje naruszające materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej mogą zostać odrzucone. Brak wartościowych treści lub funkcjonalności: Aplikacje, które oferują niewielką lub żadną wartość dla użytkowników, są zbyt uproszczone lub są uznane za "spam", mogą zostać odrzucone. Twoja aplikacja powinna zapewnić unikalne i wartościowe doświadczenie dla użytkowników, aby zostać zaakceptowanym na App Store .

Aby zminimalizować ryzyko odrzucenia, należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi Apple i upewnić się, że aplikacja spełnia wszystkie wymagania przed przesłaniem jej do recenzji.

FAQ

Co to jest. App Store?

Serwis App Store to platforma cyfrowa opracowana przez Apple Inc, na której użytkownicy mogą przeglądać, pobierać i kupować aplikacje dla urządzeń z systemem iOS, iPadOS, watchOS i macOS.

Jakie są wymagania, aby opublikować aplikację na. App Store?

Aby opublikować swoją aplikację na. App Store, musisz mieć konto Apple Developer, ukończoną aplikację zgodną z wytycznymi Apple, niezbędne aktywa aplikacji, takie jak ikony i zrzuty ekranu, oraz projekt Xcode.

Jak założyć konto Apple Developer?

Odwiedź stronę Apple Developer i kliknij zakładkę "Konto". Następnie zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Apple ID lub utwórz go, jeśli go nie masz. Zapisz się do Programu Apple Developer, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i uiszczając roczną opłatę członkowską.

Jaki jest koszt programu Apple Developer Program?

Od marca 2023 r. roczna opłata członkowska wynosi 99 USD dla osób fizycznych i organizacji oraz 299 USD dla programu Apple Developer Enterprise. Opłaty mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu i mogą ulec zmianie.

Jak mogę się upewnić, że moja aplikacja jest zgodna z wytycznymi Apple?

Zapoznaj się dokładnie z wytycznymi App Store, aby upewnić się, że Twoja aplikacja spełnia standardy Apple w zakresie treści, wzornictwa i funkcjonalności.

Jak przygotować aplikację do wysłania?

Korzystając z Xcode, zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) firmy Apple, zbuduj, przetestuj i zarchiwizuj swoją aplikację. Następnie utwórz konto App Store Connect i skonfiguruj metadane aplikacji, takie jak jej nazwa, opis, słowa kluczowe, ceny i dostępność.

Jak mogę przesłać moją aplikację do recenzji?

W Xcode prześlij swoją zarchiwizowaną aplikację do App Store Connect. Następnie przejdź na stronę swojej aplikacji w serwisie App Store Connect, wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij aplikację do recenzji.

Jak długo trwa proces recenzji aplikacji?

Proces recenzji trwa zazwyczaj od 24 godzin do kilku dni. Może jednak trwać dłużej, jeśli wymagane są dodatkowe informacje lub modyfikacje.

Co się stanie, jeśli moja aplikacja zostanie odrzucona?

Jeśli Twoja aplikacja zostanie odrzucona, otrzymasz od Apple informację zwrotną z wyjaśnieniem przyczyn odrzucenia. Zajmij się wskazanymi kwestiami, wprowadź niezbędne zmiany i ponownie prześlij swoją aplikację do oceny.

Czy mogę aktualizować moją aplikację po jej opublikowaniu?

Tak, możesz przesyłać aktualizacje swojej aplikacji, tworząc nową wersję w aplikacji App Store Connect i przesyłając zaktualizowaną wersję binarną przez Xcode. Aktualizacja będzie podlegać temu samemu procesowi recenzji, co pierwotne zgłoszenie.