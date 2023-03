As aplicações móveis tornaram-se uma parte indispensável das nossas vidas na actual paisagem digital em rápida evolução. Com milhões de aplicações disponíveis para download no App StoreOs criadores precisam de compreender os meandros da publicação das suas criações nesta plataforma amplamente popular. Ao aventurarmo-nos em 2023, a Apple actualiza as suas políticas, requisitos e melhores práticas, tornando vital que os criadores de aplicações se mantenham informados e se adaptem em conformidade.

Neste artigo, iremos aprofundar o processo passo a passo, desde a preparação da sua aplicação para submissão até à navegação no processo de revisão da Apple e ao seu lançamento para que os utilizadores possam desfrutar. O nosso objectivo é dotá-lo dos conhecimentos, ferramentas e insights necessários para assegurar uma experiência de publicação de aplicações sem problemas e com sucesso.

Quer seja um programador experiente ou um recém-chegado ao mundo da criação de aplicações, este guia irá fornecer informações valiosas para o ajudar a navegar na paisagem em constante mudança do App Store. Então, embarquemos juntos nesta excitante viagem e impulsionemos a sua aplicação para o sucesso em 2023.

O que precisa de fazer antes de submeter uma candidatura

Antes de submeter a sua candidatura ao App StoreÉ essencial preparar e assegurar-se de que cumpriu todos os requisitos. Uma preparação adequada tornará o processo de submissão mais suave e aumentará as hipóteses da sua aplicação ser aprovada pela Apple. Esta secção irá guiá-lo através das medidas cruciais a tomar antes de submeter a sua candidatura para revisão, incluindo a criação de uma conta de desenvolvedor, o cumprimento dos requisitos legais, e o cumprimento das directrizes e instruções da Apple.

Criar uma conta de desenvolvedor

Terá primeiro de se inscrever no Programa Apple Developer para submeter a sua aplicação ao App Store. Este programa dá-lhe acesso a uma riqueza de ferramentas de desenvolvimento, recursos e apoio necessários para criar e distribuir aplicações em plataformas iOS, macOS, watchOS, e tvOS. Para se inscrever, visite o website da Apple Developer e siga as instruções de inscrição individuais ou da organização. Esteja preparado para fornecer informações pessoais ou comerciais, verificar a sua identidade, e pagar uma taxa anual de adesão. Uma vez inscrito, terá acesso a recursos essenciais para programadores, tais como software beta, capacidades avançadas de aplicações, e extensa documentação para o ajudar a desenvolver aplicações de alta qualidade.

Cumprir os requisitos legais

Antes de publicar a sua aplicação, certifique-se de que cumpre todos os requisitos legais, incluindo leis de direitos de autor e de marcas registadas, regulamentos de privacidade, e directrizes de classificação etária. É crucial respeitar os direitos de propriedade intelectual de terceiros e obter quaisquer permissões necessárias para utilizar material protegido por direitos de autor ou de marca registada dentro da sua aplicação. Ajudaria se também criasse uma política de privacidade clara e abrangente, que deveria ser acessível dentro da sua aplicação e ligada durante o processo de submissão. Esta política deve informar os utilizadores sobre os dados que recolhe, como são utilizados, e os seus direitos relativos às suas informações pessoais. É importante que se familiarize com os dados da Apple App Store Rever as directrizes e leis locais que se possam aplicar ao conteúdo e funcionalidade da sua aplicação para evitar potenciais questões legais.

Cumprir as instruções da Apple

A Apple tem directrizes e requisitos técnicos específicos para que a sua aplicação seja elegível para o App Store. Estes requisitos incluem a adesão às Directrizes da Interface Humana, que detalham as melhores práticas de concepção de interfaces de fácil utilização e acessíveis através de diferentes dispositivos e plataformas. Ao seguir estas directrizes, assegura-se que a sua aplicação proporciona uma experiência de utilizador consistente e agradável, aumentando as suas hipóteses de sucesso no App Store. Além disso, certifique-se de que a sua aplicação é construída utilizando a versão mais recente do Xcode e suporta a versão mais recente do iOS para garantir a compatibilidade, desempenho e segurança ideais. Mantenha-se actualizado com os requisitos evolutivos da Apple e incorpore quaisquer alterações necessárias na sua aplicação.

Publicar uma aplicação móvel para a App Store

Uma vez concluídos os passos acima referidos, pode submeter a sua candidatura ao App Store. Comece por preparar a sua candidatura para apresentação, que inclui a criação App Store activos como ícones de aplicação, capturas de ecrã, e pré-visualizações de aplicações. Estes visuais transmitem o propósito e a funcionalidade da sua aplicação enquanto seduzem potenciais utilizadores a descarregá-la. A seguir, utilize App Store Ligue-se para criar um novo registo de aplicação, preencher os metadados necessários, tais como a descrição da sua aplicação, palavras-chave, e informação de suporte, e configurar as compras ou subscrições em apps, se aplicável. Finalmente, submeta a sua aplicação para revisão e aguarde o feedback da Apple. Se a sua aplicação cumprir todas as directrizes e requisitos, será aprovada para publicação no App Store. Esteja preparado para possíveis revisões ou reapresentações, pois o processo de revisão da Apple é minucioso e centrado em garantir aplicações de alta qualidade, seguras e de confiança para os seus utilizadores.

Passo 1: Criar uma aplicação

Antes de submeter a sua candidatura ao App Store, terá de o desenvolver e afinar para satisfazer os padrões da Apple. Aqui está um esboço do processo de criação de uma aplicação desde a ideação até à conclusão:

Ideação : Comece por fazer um brainstorming e refinar a sua ideia de aplicação. Considere o público alvo, o problema que resolve, e os seus pontos de venda únicos. Conduza estudos de mercado para avaliar a procura e avaliar potenciais concorrentes.

: Comece por fazer um brainstorming e refinar a sua ideia de aplicação. Considere o público alvo, o problema que resolve, e os seus pontos de venda únicos. Conduza estudos de mercado para avaliar a procura e avaliar potenciais concorrentes. Concepção : Crie wireframes e maquetes para visualizar a interface de utilizador da sua aplicação e a experiência do utilizador. Siga as directrizes da interface humana da Apple para assegurar a consistência e acessibilidade através de diferentes dispositivos e plataformas.

: Crie wireframes e maquetes para visualizar a interface de utilizador da sua aplicação e a experiência do utilizador. Siga as directrizes da interface humana da Apple para assegurar a consistência e acessibilidade através de diferentes dispositivos e plataformas. Escolha uma abordagem de desenvolvimento : Decida se pretende desenvolver a sua aplicação nativamente, utilizando uma estrutura de desenvolvimento híbrida ou com uma ferramenta multi-plataforma como React Native ou Flutter. O desenvolvimento nativo oferece melhor desempenho e integração com características de dispositivos, enquanto que o desenvolvimento híbrido ou multiplataforma pode poupar tempo e recursos.

: Decida se pretende desenvolver a sua aplicação nativamente, utilizando uma estrutura de desenvolvimento híbrida ou com uma ferramenta multi-plataforma como React Native ou Flutter. O desenvolvimento nativo oferece melhor desempenho e integração com características de dispositivos, enquanto que o desenvolvimento híbrido ou multiplataforma pode poupar tempo e recursos. Configurar o ambiente de desenvolvimento : Descarregar e instalar a última versão do Xcode, o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da Apple para o desenvolvimento de aplicações iOS. Xcode fornece todas as ferramentas necessárias para codificar, conceber, testar, e depurar a sua aplicação.

: Descarregar e instalar a última versão do Xcode, o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da Apple para o desenvolvimento de aplicações iOS. Xcode fornece todas as ferramentas necessárias para codificar, conceber, testar, e depurar a sua aplicação. Desenvolva a sua aplicação : Escreva o código para a sua aplicação usando Swift, a linguagem de programação recomendada pela Apple para o desenvolvimento de iOS. Implementar as principais características, funcionalidade e design da aplicação, aderindo às melhores práticas e optimizações de desempenho.

: Escreva o código para a sua aplicação usando Swift, a linguagem de programação recomendada pela Apple para o desenvolvimento de iOS. Implementar as principais características, funcionalidade e design da aplicação, aderindo às melhores práticas e optimizações de desempenho. Integrar bibliotecas e APIs de terceiros : Incorporar bibliotecas, frameworks, ou APIsde terceiros para melhorar a funcionalidade da sua aplicação ou serviços de acesso externo.

: Incorporar bibliotecas, frameworks, ou APIsde terceiros para melhorar a funcionalidade da sua aplicação ou serviços de acesso externo. Teste a sua aplicação : Realize testes exaustivos para identificar e corrigir bugs, problemas de usabilidade, e estrangulamentos de desempenho. Utilize as ferramentas de teste integradas no Xcode e dispositivos ou simuladores reais para assegurar o funcionamento correcto da sua aplicação em vários dispositivos e versões iOS.

: Realize testes exaustivos para identificar e corrigir bugs, problemas de usabilidade, e estrangulamentos de desempenho. Utilize as ferramentas de teste integradas no Xcode e dispositivos ou simuladores reais para assegurar o funcionamento correcto da sua aplicação em vários dispositivos e versões iOS. Optimize a sua aplicação : Ajuste o desempenho da sua aplicação, utilização de memória, e consumo de bateria para proporcionar uma experiência de utilizador suave e responsiva.

: Ajuste o desempenho da sua aplicação, utilização de memória, e consumo de bateria para proporcionar uma experiência de utilizador suave e responsiva. Implemente análises e relatórios de crash: Integrar ferramentas analíticas, como o Google Analytics ou Firebase, para acompanhar o envolvimento do utilizador e recolher conhecimentos para futuras melhorias. Configurar relatórios de crash para monitorizar a estabilidade da aplicação e identificar problemas prontamente.

Como criar uma aplicação rapidamente e poupar dinheiro

No mundo digital actual de ritmo acelerado, a criação de uma aplicação rápida e rentável tornou-se cada vez mais importante para as empresas e empresários. No-code soluções como AppMaster oferecer uma abordagem de mudança de jogo no desenvolvimento de aplicações, capacitando os desenvolvedores profissionais a tornarem-se líderes técnicos altamente eficientes ao longo de todo o projecto. Em vez de coordenar uma grande equipa constituída por desenvolvedores de backend, frontend e móveis, AppMaster permite que uma única pessoa com conhecimentos técnicos possa montar todas as partes de uma aplicação utilizando uma aplicação de fácil utilização drag-and-drop interface.

O ambiente de desenvolvimento sincronizado da AppMaster assegura que as alterações feitas ao backend, tais como modificações de API ou ajustes de modelos de dados, são automaticamente reflectidas na web e em aplicações móveis. Esta integração sem falhas elimina a necessidade de comunicação constante, reescrevendo trechos de código, ou fazendo malabarismos com múltiplas tarefas simultaneamente, poupando tempo valioso e reduzindo a probabilidade de erros. Como resultado, o desenvolvimento de aplicações com AppMaster torna-se dez vezes mais rápido, permitindo aos programadores concentrarem-se na inovação e proporcionar experiências excepcionais aos utilizadores. Ao alavancar no-code soluções como AppMasterA empresa pode rapidamente dar vida às suas ideias de aplicação sem sacrificar a qualidade ou funcionalidade, tornando-a uma escolha ideal para aqueles que procuram racionalizar o processo de desenvolvimento e maximizar a eficiência.

Passo 2: Criar uma página de produto com uma descrição da aplicação

Uma página de produto envolvente e informativa atrai potenciais utilizadores e transmite a proposta de valor da sua aplicação. Uma descrição bem elaborada da aplicação e página do produto mostrará as características, funcionalidade e pontos de venda únicos da sua aplicação, convencendo os utilizadores a descarregar e experimentar a sua aplicação. Siga estes passos para criar uma página de produto convincente para a sua aplicação:

Crie um nome cativante para a sua aplicação: Escolha um nome memorável, descritivo e único para a sua aplicação que reflicta o seu objectivo e se destaque na multidão. App Store . Mantenha-o curto e fácil de pronunciar, assegurando ao mesmo tempo que se alinha com a identidade da sua marca.

a sua aplicação: Escolha um nome memorável, descritivo e único para a sua aplicação que reflicta o seu objectivo e se destaque na multidão. . Mantenha-o curto e fácil de pronunciar, assegurando ao mesmo tempo que se alinha com a identidade da sua marca. Desenhe um ícone de aplicação apelativo : Crie um ícone de aplicação visualmente apelativo e reconhecível que represente a funcionalidade central da sua aplicação e que a distinga dos concorrentes. Siga as directrizes de desenho de ícones de aplicação da Apple para assegurar consistência e formatação adequada.

: Crie um ícone de aplicação visualmente apelativo e reconhecível que represente a funcionalidade central da sua aplicação e que a distinga dos concorrentes. Siga as directrizes de desenho de ícones de aplicação da Apple para assegurar consistência e formatação adequada. Escreva uma legenda persuasiva da aplicação: Resuma a função principal da sua aplicação num subtítulo conciso e envolvente. Esta pequena frase aparecerá abaixo do nome da sua aplicação e dará aos potenciais utilizadores uma rápida compreensão do que a sua aplicação faz.

da aplicação: Resuma a função principal da sua aplicação num subtítulo conciso e envolvente. Esta pequena frase aparecerá abaixo do nome da sua aplicação e dará aos potenciais utilizadores uma rápida compreensão do que a sua aplicação faz. Componha uma descrição informativa da aplicação: Escreva uma descrição clara e convincente realçando as principais características, benefícios e casos de utilização da sua aplicação. Dividir grandes blocos de texto com pontos de ponto ou listas numeradas para facilitar a leitura. Não deixe de abordar os pontos de dor do seu público-alvo e enfatizar a forma como a sua aplicação os resolve. Evite o jargão e concentre-se no valor que a sua aplicação traz aos utilizadores.

da aplicação: Escreva uma descrição clara e convincente realçando as principais características, benefícios e casos de utilização da sua aplicação. Dividir grandes blocos de texto com pontos de ponto ou listas numeradas para facilitar a leitura. Não deixe de abordar os pontos de dor do seu público-alvo e enfatizar a forma como a sua aplicação os resolve. Evite o jargão e concentre-se no valor que a sua aplicação traz aos utilizadores. Mostre a sua aplicação com screenshots e previews : Utilize capturas de ecrã e pré-visualizações de alta qualidade (videoclipes) para demonstrar visualmente as características da sua aplicação e a interface do utilizador. Estes visuais devem destacar os aspectos mais importantes da sua aplicação, guiando potenciais utilizadores através da sua funcionalidade e mostrando os seus pontos de venda únicos.

: Utilize capturas de ecrã e pré-visualizações de alta qualidade (videoclipes) para demonstrar visualmente as características da sua aplicação e a interface do utilizador. Estes visuais devem destacar os aspectos mais importantes da sua aplicação, guiando potenciais utilizadores através da sua funcionalidade e mostrando os seus pontos de venda únicos. Seleccione as palavras-chave apropriadas : Pesquise e escolha palavras-chave relevantes que representem com precisão a sua aplicação e que tenham um elevado volume de pesquisa. Estas palavras-chave ajudarão a melhorar a visibilidade da sua aplicação no App Store resultados de pesquisa, aumentando a probabilidade de os utilizadores descobrirem e descarregarem a sua aplicação.

: Pesquise e escolha palavras-chave relevantes que representem com precisão a sua aplicação e que tenham um elevado volume de pesquisa. Estas palavras-chave ajudarão a melhorar a visibilidade da sua aplicação no resultados de pesquisa, aumentando a probabilidade de os utilizadores descobrirem e descarregarem a sua aplicação. Defina uma classificação etária : Determine uma classificação etária apropriada para a sua aplicação com base no seu conteúdo e funcionalidade. Esta classificação informará os utilizadores e os pais sobre a adequação da sua aplicação para diferentes grupos etários e assegurará a conformidade com App Store directrizes.

: Determine uma classificação etária apropriada para a sua aplicação com base no seu conteúdo e funcionalidade. Esta classificação informará os utilizadores e os pais sobre a adequação da sua aplicação para diferentes grupos etários e assegurará a conformidade com directrizes. Fornecer informação de apoio: Incluir informação de contacto, tal como um endereço electrónico ou website, onde os utilizadores possam encontrar informação adicional ou procurar assistência com a sua aplicação. O fornecimento de canais de apoio acessíveis demonstra o seu empenho na satisfação do utilizador e encoraja revisões positivas.

Passo 3: Submeter para verificação

Uma vez desenvolvida a sua aplicação e concluída a página do seu produto, é altura de submeter a sua aplicação ao App Store para verificação. O processo de revisão da Apple é minucioso, assegurando que apenas aplicações de alta qualidade, seguras e fiáveis estão disponíveis para os utilizadores. Siga estes passos para submeter a sua aplicação para verificação:

Prepare a sua aplicação para submissão : Assegure-se de que a sua aplicação está em conformidade com a da Apple App Store Revê directrizes, respeita os requisitos legais, e adere às Directrizes da Interface Humana. Corrige quaisquer erros, optimiza o desempenho, e verifica novamente os metadados da sua aplicação, a política de privacidade, e a classificação etária.

: Assegure-se de que a sua aplicação está em conformidade com a da Apple Revê directrizes, respeita os requisitos legais, e adere às Directrizes da Interface Humana. Corrige quaisquer erros, optimiza o desempenho, e verifica novamente os metadados da sua aplicação, a política de privacidade, e a classificação etária. Arquive a sua aplicação : Utilize Xcode para arquivar a sua aplicação, criando uma compilação que pode ser submetida ao App Store . Este processo irá compilar o código fonte e os recursos da sua aplicação, assegurando que cumprem os requisitos técnicos da Apple.

: Utilize Xcode para arquivar a sua aplicação, criando uma compilação que pode ser submetida ao . Este processo irá compilar o código fonte e os recursos da sua aplicação, assegurando que cumprem os requisitos técnicos da Apple. Crie uma conta App Store Connect : Se ainda não o fez, inicie sessão em App Store Ligue-se usando a sua conta do Programa Apple Developer. App Store Connect é a plataforma onde irá gerir o processo de submissão, revisão, e lançamento da sua aplicação.

: Se ainda não o fez, inicie sessão em Ligue-se usando a sua conta do Programa Apple Developer. Connect é a plataforma onde irá gerir o processo de submissão, revisão, e lançamento da sua aplicação. Registe a sua aplicação : Em App Store Ligue, crie um novo registo de aplicação introduzindo os metadados da sua aplicação, incluindo o seu nome, subtítulo, descrição, palavras-chave, e informação de suporte. Carregue o ícone da sua aplicação, capturas de ecrã, e pré-visualizações da aplicação, e forneça um link para a sua política de privacidade.

: Em Ligue, crie um novo registo de aplicação introduzindo os metadados da sua aplicação, incluindo o seu nome, subtítulo, descrição, palavras-chave, e informação de suporte. Carregue o ícone da sua aplicação, capturas de ecrã, e pré-visualizações da aplicação, e forneça um link para a sua política de privacidade. Configure as compras ou subscrições da aplicação (se aplicável) : Se a sua aplicação inclui compras ou subscrições, configure-as em App Store Ligar. Fornecer detalhes relevantes, tais como preços, duração da assinatura, e descrições.

: Se a sua aplicação inclui compras ou subscrições, configure-as em Ligar. Fornecer detalhes relevantes, tais como preços, duração da assinatura, e descrições. Carregue o seu aplicativo construído : Usando Xcode ou Application Loader, carregue a sua construção de aplicação arquivada para App Store Ligar. Certifique-se de que seleccionou o perfil de aprovisionamento e o certificado de distribuição correctos antes de fazer o upload.

: Usando Xcode ou Application Loader, carregue a sua construção de aplicação arquivada para Ligar. Certifique-se de que seleccionou o perfil de aprovisionamento e o certificado de distribuição correctos antes de fazer o upload. Submeter para revisão : Em App Store Ligue-se, navegue até ao registo da sua aplicação e clique em "Submit for Review" (Enviar para Revisão). A sua aplicação será adicionada à fila de revisão da Apple, e receberá um e-mail de confirmação.

: Em Ligue-se, navegue até ao registo da sua aplicação e clique em "Submit for Review" (Enviar para Revisão). A sua aplicação será adicionada à fila de revisão da Apple, e receberá um e-mail de confirmação. Monitorize o processo de revisão : A Apple irá rever a sua aplicação para garantir que cumpre as suas directrizes e requisitos. Este processo pode demorar de algumas horas a vários dias, dependendo da complexidade da sua aplicação e da fila de revisão actual. Pode verificar o estado da sua aplicação em App Store Ligar.

: A Apple irá rever a sua aplicação para garantir que cumpre as suas directrizes e requisitos. Este processo pode demorar de algumas horas a vários dias, dependendo da complexidade da sua aplicação e da fila de revisão actual. Pode verificar o estado da sua aplicação em Ligar. Abordar quaisquer questões: Se a Apple identificar quaisquer problemas com a sua aplicação durante o processo de revisão, eles enviar-lhe-ão os problemas por e-mail. Resolva os problemas, faça as alterações necessárias, e submeta novamente a sua aplicação para revisão.

Etapa 4: Aguarde pela aprovação e libertação

Depois de submeter a sua candidatura para verificação, a fase seguinte envolve esperar que a equipa de revisão da Apple a avalie e aprove. O processo de aprovação é essencial para assegurar que as aplicações disponíveis no App Store são de alta qualidade, seguros, e fiáveis para os utilizadores. O tempo necessário para a sua aplicação ser revista pode variar, com factores tais como a complexidade da sua aplicação, a fila de revisão actual, e se a sua aplicação requer atenção adicional devido a características ou funcionalidades específicas, todas desempenhando um papel.

Enquanto espera pela aprovação, pode monitorizar o estado de revisão da sua aplicação em App Store Ligar. Se a equipa de análise encontrar quaisquer problemas com a sua aplicação, notificá-lo-ão por e-mail, detalhando os problemas e fornecendo orientação para a sua resolução. Resolva prontamente estes problemas, faça as alterações necessárias, e submeta novamente a sua aplicação para revisão.

Assim que a sua aplicação for aprovada, receberá uma notificação por correio electrónico da Apple. Esta confirmação indica que a sua aplicação passou o processo de revisão e está pronta para ser lançada no App Store. Tem várias opções para lançar a sua aplicação, tais como lançá-la imediatamente após a aprovação, marcar uma data de lançamento específica, ou lançá-la manualmente quando estiver pronta.

Após o lançamento da sua aplicação, é importante estar atento ao seu desempenho, incluindo números de download, classificações de utilizadores, e revisões. Esta informação irá ajudá-lo a identificar áreas a melhorar e orientar futuras actualizações para melhorar a experiência global do utilizador da sua aplicação. A manutenção de uma aplicação bem sucedida requer manutenção e actualizações contínuas para a manter relevante, segura e em conformidade com as mais recentes App Store directrizes. O tratamento regular do feedback dos utilizadores, a correcção de bugs e a adição de novas funcionalidades assegurarão que a sua aplicação permaneça competitiva e continue a satisfazer as expectativas dos utilizadores.

Razões comuns de rejeição pela Apple

Aplicativos submetidos ao App Store estão sujeitos ao processo de revisão da Apple, que assegura que apenas aplicações de alta qualidade, seguras e fiáveis estão disponíveis para os utilizadores. Algumas razões comuns para a rejeição de aplicações durante este processo incluem:

O não cumprimento das directrizes de revisão App Store : A Apple tem um conjunto abrangente de directrizes que as aplicações devem cumprir para serem aceites no App Store . As aplicações que violem estas directrizes, seja em termos de conteúdo, privacidade do utilizador, ou funcionalidade, podem ser rejeitadas.

A Apple tem um conjunto abrangente de directrizes que as aplicações devem cumprir para serem aceites no . As aplicações que violem estas directrizes, seja em termos de conteúdo, privacidade do utilizador, ou funcionalidade, podem ser rejeitadas. Informação incompleta ou imprecisa : O fornecimento de informações incompletas, enganosas, ou inexactas durante o processo de submissão pode levar à rejeição. Isto inclui metadados de aplicações, descrições, capturas de ecrã, pré-visualizações de aplicações, ou quaisquer outros materiais necessários para revisão.

: O fornecimento de informações incompletas, enganosas, ou inexactas durante o processo de submissão pode levar à rejeição. Isto inclui metadados de aplicações, descrições, capturas de ecrã, pré-visualizações de aplicações, ou quaisquer outros materiais necessários para revisão. Interface de utilizador e experiência do utilizador deficientes : Aplicações com má UI/UX, navegação difícil, ou design não-intuitivo podem ser rejeitadas. As Directrizes de Interface Humana da Apple fornecem uma estrutura para a criação de aplicações fáceis de utilizar e acessíveis, e seguir estas directrizes é essencial.

: Aplicações com má UI/UX, navegação difícil, ou design não-intuitivo podem ser rejeitadas. As Directrizes de Interface Humana da Apple fornecem uma estrutura para a criação de aplicações fáceis de utilizar e acessíveis, e seguir estas directrizes é essencial. Bugs, crashes, ou problemas de desempenho : As aplicações que são instáveis, colidem frequentemente, ou exibem problemas de desempenho são susceptíveis de ser rejeitadas. É crucial testar minuciosamente a sua aplicação, corrigir bugs, e optimizar o seu desempenho antes de a submeter para revisão.

: As aplicações que são instáveis, colidem frequentemente, ou exibem problemas de desempenho são susceptíveis de ser rejeitadas. É crucial testar minuciosamente a sua aplicação, corrigir bugs, e optimizar o seu desempenho antes de a submeter para revisão. Conteúdo inapropriado ou ofensivo : As aplicações que contenham conteúdo ofensivo, discriminatório ou inapropriado, tais como linguagem explícita, violência, ou temas adultos, podem ser rejeitadas.

: As aplicações que contenham conteúdo ofensivo, discriminatório ou inapropriado, tais como linguagem explícita, violência, ou temas adultos, podem ser rejeitadas. Privacidade inadequada do utilizador : O não respeito pela privacidade do utilizador ou a negligência em fornecer uma política de privacidade clara pode resultar na rejeição. As aplicações devem tratar os dados dos utilizadores de forma responsável e seguir as directrizes de privacidade da Apple.

: O não respeito pela privacidade do utilizador ou a negligência em fornecer uma política de privacidade clara pode resultar na rejeição. As aplicações devem tratar os dados dos utilizadores de forma responsável e seguir as directrizes de privacidade da Apple. Compras inapropriadas incompletas ou não-funcionais : As aplicações que oferecem compras ou subscrições no sistema devem assegurar que estas características funcionam correctamente e são configuradas correctamente em App Store Ligar. Compras não-funcionais ou enganosas podem levar à rejeição.

: As aplicações que oferecem compras ou subscrições no sistema devem assegurar que estas características funcionam correctamente e são configuradas correctamente em Ligar. Compras não-funcionais ou enganosas podem levar à rejeição. Utilização indevida das características da plataforma : As aplicações que usem indevidamente ou abusem das características da plataforma, tais como notificações push, modos de fundo, ou serviços de localização, podem ser rejeitadas. Assegure-se de que a sua aplicação utiliza estas características de forma apropriada e em conformidade com as directrizes da Apple.

: As aplicações que usem indevidamente ou abusem das características da plataforma, tais como notificações push, modos de fundo, ou serviços de localização, podem ser rejeitadas. Assegure-se de que a sua aplicação utiliza estas características de forma apropriada e em conformidade com as directrizes da Apple. Violação da propriedade intelectual : As aplicações que infrinjam material protegido por direitos de autor, marcas registadas, ou outros direitos de propriedade intelectual podem ser rejeitadas.

: As aplicações que infrinjam material protegido por direitos de autor, marcas registadas, ou outros direitos de propriedade intelectual podem ser rejeitadas. Falta de conteúdo ou funcionalidade valiosa: As aplicações que oferecem pouco ou nenhum valor aos utilizadores, são excessivamente simplistas, ou são consideradas "spam" podem ser rejeitadas. A sua aplicação deve proporcionar uma experiência única e valiosa aos utilizadores, a fim de ser aceite no App Store .

Para minimizar o risco de rejeição, é essencial rever cuidadosamente as directrizes da Apple e assegurar que a sua aplicação cumpre com todos os requisitos antes de a submeter para revisão.

FAQ

O que é o App Store?

O App Store é uma plataforma digital desenvolvida pela Apple Inc., onde os utilizadores podem navegar, descarregar, e comprar aplicações para iOS, iPadOS, watchOS, e dispositivos macOS.

Quais são os requisitos para publicar uma aplicação no App Store?

Para publicar a sua aplicação no App StoreÉ necessário ter uma conta Apple Developer, uma aplicação completa que cumpra as directrizes da Apple, activos de aplicação necessários como ícones e capturas de ecrã, e um projecto Xcode.

Como posso criar uma conta Apple Developer?

Visite o website da Apple Developer e clique no separador "Conta". Depois, inicie sessão com a sua ID da Apple ou crie uma se não a tiver. Inscreva-se no Programa Apple Developer, seguindo as instruções no ecrã e pagando a taxa anual de adesão.

Qual é o custo do Programa de Programação Apple Developer?

A partir de Março de 2023, a taxa anual de adesão é de $99 para indivíduos e organizações e de $299 para o Programa Apple Developer Enterprise. As taxas podem variar por país ou região e estão sujeitas a alterações.

Como posso garantir que a minha aplicação está em conformidade com as directrizes da Apple?

Analise cuidadosamente as directrizes de revisãoApp Store para garantir que a sua aplicação segue os padrões da Apple em termos de conteúdo, design, e funcionalidade.

Como é que preparo a minha aplicação para submissão?

Utilize Xcode, o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da Apple, para construir, testar, e arquivar a sua aplicação. Depois, crie um App Store Ligue a conta e configure os metadados da sua aplicação, tais como o seu nome, descrição, palavras-chave, preços e disponibilidade.

Como é que submeto a minha aplicação para revisão?

Em Xcode, carregue a sua aplicação arquivada para App Store Ligar. Depois, vá para a página da sua aplicação em App Store Ligar, preencher o formulário de submissão, e submeter a candidatura para revisão.

Quanto tempo demora o processo de revisão da candidatura?

O processo de revisão demora tipicamente entre 24 horas e alguns dias. No entanto, pode demorar mais tempo se forem necessárias informações adicionais ou modificações.

O que acontece se a minha candidatura for rejeitada?

Se a sua aplicação for rejeitada, receberá um feedback da Apple explicando as razões da rejeição. Abordar as questões mencionadas, fazer as alterações necessárias, e voltar a submeter a sua aplicação para revisão.

Posso actualizar a minha aplicação após a sua publicação?

Sim, pode submeter actualizações à sua aplicação, criando uma nova versão em App Store Ligar e carregar o binário actualizado através de Xcode. A actualização será submetida ao mesmo processo de revisão que a apresentação inicial.