أصبحت تطبيقات الهاتف المحمول جزءًا لا غنى عنه من حياتنا في المشهد الرقمي سريع التطور اليوم. مع توفر ملايين التطبيقات للتنزيل على App Store ، يحتاج المطورون إلى فهم تعقيدات نشر إبداعاتهم على هذه المنصة الشهيرة على نطاق واسع. مع انطلاقنا في عام 2023 ، تقوم Apple بتحديث سياساتها ومتطلباتها وأفضل ممارساتها ، مما يجعل من الضروري لمنشئي التطبيقات البقاء على اطلاع والتكيف وفقًا لذلك.

في هذه المقالة ، سوف نتعمق في العملية خطوة بخطوة ، بدءًا من إعداد تطبيقك لتقديمه إلى التنقل في عملية مراجعة Apple وتشغيله ليستمتع به المستخدمون. نهدف إلى تزويدك بالمعرفة والأدوات والرؤى اللازمة لضمان تجربة نشر سلسة وناجحة للتطبيق.

سواء كنت مطورًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا إلى عالم إنشاء التطبيقات ، سيوفر هذا الدليل معلومات قيمة لمساعدتك في التنقل في المشهد المتغير باستمرار App Store. لذا ، فلنبدأ هذه الرحلة المثيرة معًا ودفع تطبيقك نحو النجاح في عام 2023.

ما عليك القيام به قبل تقديم الطلب

قبل إرسال تطبيقك إلى App Store ، من الضروري التحضير والتأكد من أنك قد استوفيت جميع المتطلبات. سيجعل الإعداد المناسب عملية الإرسال أكثر سلاسة ويزيد من فرص تطبيقك في الحصول على موافقة Apple. سيرشدك هذا القسم إلى الخطوات الحاسمة التي يجب اتخاذها قبل تقديم طلبك للمراجعة ، بما في ذلك إنشاء حساب مطور ، والالتزام بالمتطلبات القانونية ، والامتثال لإرشادات وتعليمات Apple.

قم بإنشاء حساب مطور

ستحتاج أولاً إلى التسجيل في برنامج Apple Developer لتقديم تطبيقك إلى App Store. يمنحك هذا البرنامج الوصول إلى مجموعة كبيرة من أدوات التطوير والموارد والدعم اللازم لإنشاء التطبيقات وتوزيعها على أنظمة iOS و macOS و watchOS و tvOS. للتسجيل ، قم بزيارة موقع ويب Apple Developer واتبع تعليمات التسجيل الفردية أو المنظمة. كن مستعدًا لتقديم معلومات شخصية أو تجارية ، والتحقق من هويتك ، ودفع رسوم العضوية السنوية. بمجرد التسجيل ، ستتمكن من الوصول إلى موارد المطورين الأساسية مثل البرامج التجريبية وإمكانيات التطبيقات المتقدمة والوثائق الشاملة لمساعدتك على تطوير تطبيقات عالية الجودة.

الامتثال للمتطلبات القانونية

قبل نشر تطبيقك ، تأكد من امتثالك لجميع المتطلبات القانونية ، بما في ذلك قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية ، ولوائح الخصوصية ، وإرشادات التصنيف العمري. من الضروري احترام حقوق الملكية الفكرية للآخرين وتأمين أي أذونات ضرورية لاستخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية داخل تطبيقك. سيكون من المفيد أيضًا إنشاء سياسة خصوصية واضحة وشاملة ، والتي يجب أن تكون متاحة داخل تطبيقك وربطها أثناء عملية الإرسال. يجب أن تُعلم هذه السياسة المستخدمين بالبيانات التي تجمعها وكيفية استخدامها وحقوقهم المتعلقة بمعلوماتهم الشخصية. من المهم أن تتعرف على إرشادات مراجعة App Store من Apple والقوانين المحلية التي قد تنطبق على محتوى التطبيق ووظائفه لتجنب المشكلات القانونية المحتملة.

امتثل لتعليمات Apple

لدى Apple إرشادات محددة ومتطلبات فنية لتطبيقك ليكون مؤهلاً لـ App Store. تتضمن هذه المتطلبات الالتزام بإرشادات الواجهة البشرية ، والتي توضح بالتفصيل أفضل الممارسات لتصميم واجهات سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة. باتباع هذه الإرشادات ، فإنك تضمن أن تطبيقك يوفر تجربة مستخدم متسقة وممتعة ، مما يزيد من فرص نجاحه على App Store. بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من إنشاء تطبيقك باستخدام أحدث إصدار من Xcode ودعمه لأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS لضمان التوافق الأمثل والأداء والأمان. مواكبة متطلبات Apple المتطورة ودمج أي تغييرات ضرورية في تطبيقك.

نشر تطبيق جوال على App Store

بمجرد الانتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه ، يمكنك إرسال تطبيقك إلى App Store. ابدأ بإعداد تطبيقك للإرسال ، والذي يتضمن إنشاء أصول App Store مثل أيقونات التطبيقات ولقطات الشاشة ومعاينات التطبيق. تنقل هذه المرئيات الغرض من تطبيقك ووظائفه بينما تحث المستخدمين المحتملين على تنزيله. بعد ذلك ، استخدم App Store Connect لإنشاء سجل تطبيق جديد ، واملأ البيانات الوصفية الضرورية ، مثل وصف التطبيق ، والكلمات الرئيسية ، ومعلومات الدعم ، وتكوين عمليات الشراء أو الاشتراكات داخل التطبيق إن أمكن. أخيرًا ، أرسل تطبيقك للمراجعة وانتظر ملاحظات Apple. إذا كان تطبيقك يفي بجميع الإرشادات والمتطلبات ، فستتم الموافقة عليه للنشر على App Store. كن مستعدًا للمراجعات أو إعادة التقديم المحتملة ، لأن عملية مراجعة Apple دقيقة ومركزة على ضمان تطبيقات عالية الجودة وآمنة وجديرة بالثقة لمستخدميها.

الخطوة الأولى: إنشاء تطبيق

قبل إرسال تطبيقك إلى App Store ، ستحتاج إلى تطويره وضبطه ليتوافق مع معايير Apple. في ما يلي مخطط تفصيلي لعملية إنشاء تطبيق بدءًا من مرحلة التفكير حتى الانتهاء:

التفكير : ابدأ بالعصف الذهني وتحسين فكرة تطبيقك. ضع في اعتبارك الجمهور المستهدف ، والمشكلة التي يحلها ، ونقاط البيع الفريدة الخاصة به. إجراء أبحاث السوق لتقييم الطلب وتقييم المنافسين المحتملين.

: ابدأ بالعصف الذهني وتحسين فكرة تطبيقك. ضع في اعتبارك الجمهور المستهدف ، والمشكلة التي يحلها ، ونقاط البيع الفريدة الخاصة به. إجراء أبحاث السوق لتقييم الطلب وتقييم المنافسين المحتملين. التصميم : قم بإنشاء إطارات سلكية ونماذج بالأحجام الطبيعية لتصور واجهة مستخدم التطبيق وتجربة المستخدم. اتبع إرشادات الواجهة البشرية من Apple لضمان الاتساق وإمكانية الوصول عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة.

: قم بإنشاء إطارات سلكية ونماذج بالأحجام الطبيعية لتصور واجهة مستخدم التطبيق وتجربة المستخدم. اتبع إرشادات الواجهة البشرية من Apple لضمان الاتساق وإمكانية الوصول عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة. اختر نهجًا للتطوير : حدد ما إذا كنت تريد تطوير تطبيقك محليًا ، باستخدام إطار عمل تطوير مختلط أو باستخدام أداة مشتركة بين الأنظمة الأساسية مثل React Native أو Flutter . يوفر التطوير الأصلي أداءً وتكاملًا أفضل مع ميزات الجهاز ، بينما يمكن للتطوير الهجين أو عبر الأنظمة الأساسية توفير الوقت والموارد.

: حدد ما إذا كنت تريد تطوير تطبيقك محليًا ، باستخدام إطار عمل تطوير مختلط أو باستخدام أداة مشتركة بين الأنظمة الأساسية مثل React Native أو Flutter . يوفر التطوير الأصلي أداءً وتكاملًا أفضل مع ميزات الجهاز ، بينما يمكن للتطوير الهجين أو عبر الأنظمة الأساسية توفير الوقت والموارد. إعداد بيئة التطوير : قم بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من Xcode ، بيئة التطوير المتكاملة (IDE) من Apple لتطوير تطبيقات iOS. يوفر Xcode جميع الأدوات التي تحتاجها لتشفير وتصميم واختبار وتصحيح تطبيقك.

: قم بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من Xcode ، بيئة التطوير المتكاملة (IDE) من Apple لتطوير تطبيقات iOS. يوفر Xcode جميع الأدوات التي تحتاجها لتشفير وتصميم واختبار وتصحيح تطبيقك. تطوير التطبيق الخاص بك : اكتب رمز التطبيق الخاص بك باستخدام Swift ، لغة البرمجة الموصى بها من Apple لتطوير iOS. تنفيذ الميزات الأساسية للتطبيق ووظائفه وتصميمه ، والالتزام بأفضل الممارسات وتحسينات الأداء.

: اكتب رمز التطبيق الخاص بك باستخدام Swift ، لغة البرمجة الموصى بها من Apple لتطوير iOS. تنفيذ الميزات الأساسية للتطبيق ووظائفه وتصميمه ، والالتزام بأفضل الممارسات وتحسينات الأداء. دمج مكتبات الطرف الثالث وواجهات برمجة التطبيقات : قم بتضمين مكتبات أو أطر عمل أو واجهات برمجة تطبيقات تابعة لجهات خارجية لتحسين وظائف التطبيق أو خدمات الوصول الخارجية.

: قم بتضمين مكتبات أو أطر عمل أو واجهات برمجة تطبيقات تابعة لجهات خارجية لتحسين وظائف التطبيق أو خدمات الوصول الخارجية. اختبر تطبيقك : قم بإجراء اختبار شامل لتحديد وإصلاح الأخطاء ومشكلات قابلية الاستخدام والاختناقات في الأداء. استخدم أدوات الاختبار المضمنة في Xcode والأجهزة أو المحاكيات الحقيقية لضمان عمل تطبيقك بشكل صحيح عبر مختلف أجهزة iOS وإصداراته.

: قم بإجراء اختبار شامل لتحديد وإصلاح الأخطاء ومشكلات قابلية الاستخدام والاختناقات في الأداء. استخدم أدوات الاختبار المضمنة في Xcode والأجهزة أو المحاكيات الحقيقية لضمان عمل تطبيقك بشكل صحيح عبر مختلف أجهزة iOS وإصداراته. تحسين تطبيقك : اضبط أداء تطبيقك واستخدام الذاكرة واستهلاك البطارية لتوفير تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة.

: اضبط أداء تطبيقك واستخدام الذاكرة واستهلاك البطارية لتوفير تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة. تنفيذ التحليلات وتقارير الأعطال : دمج أدوات التحليلات ، مثل Google Analytics أو Firebase ، لتتبع تفاعل المستخدم وجمع الرؤى للتحسينات المستقبلية. قم بإعداد تقارير الأعطال لمراقبة استقرار التطبيق وتحديد المشكلات على الفور.

كيفية إنشاء تطبيق بسرعة وتوفير المال

في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى ، أصبح إنشاء تطبيق بسرعة وفعالية من حيث التكلفة أمرًا مهمًا بشكل متزايد للشركات ورجال الأعمال. تقدم الحلول No-code مثل AppMaster نهجًا لتغيير اللعبة لتطوير التطبيقات ، وتمكين المطورين المحترفين ليصبحوا قادة تقنيين عاليي الكفاءة طوال المشروع بأكمله. بدلاً من تنسيق فريق كبير يتكون من مطوري الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية والمتنقلة ، يتيح AppMaster فردًا واحدًا لديه خبرة فنية لتجميع جميع أجزاء التطبيق باستخدام واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام.

تضمن بيئة التطوير المتزامنة لـ AppMaster أن التغييرات التي يتم إجراؤها على الواجهة الخلفية ، مثل تعديلات API أو تعديلات نموذج البيانات ، تنعكس تلقائيًا في تطبيقات الويب والجوال. يلغي هذا التكامل السلس الحاجة إلى الاتصال المستمر ، أو إعادة كتابة مقتطفات التعليمات البرمجية ، أو القيام بمهام متعددة في وقت واحد ، مما يوفر وقتًا ثمينًا ويقلل من احتمالية حدوث أخطاء. ونتيجة لذلك ، أصبح تطوير التطبيقات باستخدام AppMaster أسرع بعشر مرات ، مما يسمح للمطورين بالتركيز على الابتكار وتقديم تجارب مستخدم استثنائية. من خلال الاستفادة من الحلول no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات تنفيذ أفكار تطبيقاتها بسرعة دون التضحية بالجودة أو الوظيفة ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يتطلعون إلى تبسيط عملية التطوير وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد.

الخطوة 2: قم بإنشاء صفحة منتج مع وصف التطبيق

تجذب صفحة منتج جذابة وغنية بالمعلومات المستخدمين المحتملين وتنقل عرض القيمة للتطبيق. سيعرض وصف التطبيق المصمم جيدًا وصفحة المنتج ميزات تطبيقك ووظائفه ونقاط بيعه الفريدة ، مما يقنع المستخدمين في النهاية بتنزيل تطبيقك وتجربته. اتبع هذه الخطوات لإنشاء صفحة منتج جذابة لتطبيقك:

صمم اسم تطبيق آسر : اختر اسمًا مميزًا ووصفيًا وفريدًا لتطبيقك يعكس الغرض منه ويبرز في App Store المزدحم. اجعلها قصيرة وسهلة النطق مع ضمان توافقها مع هوية علامتك التجارية.

: اختر اسمًا مميزًا ووصفيًا وفريدًا لتطبيقك يعكس الغرض منه ويبرز في المزدحم. اجعلها قصيرة وسهلة النطق مع ضمان توافقها مع هوية علامتك التجارية. تصميم رمز تطبيق ملفت للنظر : قم بإنشاء أيقونة تطبيق جذابة بصريًا ويمكن التعرف عليها والتي تمثل الوظائف الأساسية لتطبيقك وتميزه عن المنافسين. اتبع إرشادات تصميم أيقونة تطبيق Apple لضمان الاتساق والتنسيق المناسب.

: قم بإنشاء أيقونة تطبيق جذابة بصريًا ويمكن التعرف عليها والتي تمثل الوظائف الأساسية لتطبيقك وتميزه عن المنافسين. اتبع إرشادات تصميم أيقونة تطبيق Apple لضمان الاتساق والتنسيق المناسب. اكتب عنوانًا فرعيًا مقنعًا للتطبيق : لخص الوظيفة الأساسية لتطبيقك في عنوان فرعي موجز وجذاب. ستظهر هذه العبارة القصيرة أسفل اسم تطبيقك وستمنح المستخدمين المحتملين فهمًا سريعًا لما يفعله تطبيقك.

: لخص الوظيفة الأساسية لتطبيقك في عنوان فرعي موجز وجذاب. ستظهر هذه العبارة القصيرة أسفل اسم تطبيقك وستمنح المستخدمين المحتملين فهمًا سريعًا لما يفعله تطبيقك. اكتب وصفًا إعلاميًا للتطبيق : اكتب وصفًا واضحًا ومقنعًا يسلط الضوء على الميزات والفوائد وحالات الاستخدام الرئيسية للتطبيق. قسّم الكتل الكبيرة من النص بنقاط نقطية أو قوائم مرقمة لتسهيل قراءتها. تأكد من معالجة نقاط الألم لدى جمهورك المستهدف والتأكيد على كيفية قيام تطبيقك بحلها. تجنب المصطلحات اللغوية وركز على القيمة التي يجلبها تطبيقك للمستخدمين.

: اكتب وصفًا واضحًا ومقنعًا يسلط الضوء على الميزات والفوائد وحالات الاستخدام الرئيسية للتطبيق. قسّم الكتل الكبيرة من النص بنقاط نقطية أو قوائم مرقمة لتسهيل قراءتها. تأكد من معالجة نقاط الألم لدى جمهورك المستهدف والتأكيد على كيفية قيام تطبيقك بحلها. تجنب المصطلحات اللغوية وركز على القيمة التي يجلبها تطبيقك للمستخدمين. اعرض تطبيقك باستخدام لقطات الشاشة والمعاينات : استخدم لقطات شاشة عالية الجودة ومعاينات التطبيق (مقاطع فيديو) لإظهار ميزات التطبيق وواجهة المستخدم بشكل مرئي. يجب أن تسلط هذه العناصر المرئية الضوء على أهم جوانب تطبيقك ، وتوجيه المستخدمين المحتملين من خلال وظائفه وعرض نقاط البيع الفريدة الخاصة به.

: استخدم لقطات شاشة عالية الجودة ومعاينات التطبيق (مقاطع فيديو) لإظهار ميزات التطبيق وواجهة المستخدم بشكل مرئي. يجب أن تسلط هذه العناصر المرئية الضوء على أهم جوانب تطبيقك ، وتوجيه المستخدمين المحتملين من خلال وظائفه وعرض نقاط البيع الفريدة الخاصة به. حدد الكلمات الرئيسية المناسبة : ابحث واختر الكلمات الرئيسية ذات الصلة التي تمثل تطبيقك بدقة ولها حجم بحث مرتفع. ستساعد هذه الكلمات الرئيسية في تحسين ظهور تطبيقك في نتائج بحث App Store ، مما يزيد من احتمالية اكتشاف المستخدمين لتطبيقك وتنزيله.

: ابحث واختر الكلمات الرئيسية ذات الصلة التي تمثل تطبيقك بدقة ولها حجم بحث مرتفع. ستساعد هذه الكلمات الرئيسية في تحسين ظهور تطبيقك في نتائج بحث ، مما يزيد من احتمالية اكتشاف المستخدمين لتطبيقك وتنزيله. تعيين تصنيف عمري : حدد التصنيف العمري المناسب لتطبيقك بناءً على محتواه ووظائفه. سيُعلم هذا التصنيف المستخدمين وأولياء الأمور بمدى ملاءمة تطبيقك لمختلف الفئات العمرية ويضمن الامتثال لإرشادات App Store .

: حدد التصنيف العمري المناسب لتطبيقك بناءً على محتواه ووظائفه. سيُعلم هذا التصنيف المستخدمين وأولياء الأمور بمدى ملاءمة تطبيقك لمختلف الفئات العمرية ويضمن الامتثال لإرشادات . تقديم معلومات الدعم : قم بتضمين معلومات الاتصال ، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو موقع الويب ، حيث يمكن للمستخدمين العثور على معلومات إضافية أو طلب المساعدة بشأن تطبيقك. يوضح توفير قنوات دعم يمكن الوصول إليها التزامك برضا المستخدم ويشجع على المراجعات الإيجابية.

الخطوة 3: إرسال للتحقق

بمجرد تطوير تطبيقك واكتمال صفحة منتجك ، حان الوقت لإرسال تطبيقك إلى App Store للتحقق منه. عملية المراجعة التي تجريها Apple شاملة ، مما يضمن إتاحة تطبيقات عالية الجودة وآمنة وموثوقة للمستخدمين فقط. اتبع هذه الخطوات لإرسال تطبيقك للتحقق:

قم بإعداد تطبيقك للإرسال : تأكد من أن تطبيقك يتوافق مع إرشادات مراجعة App Store من Apple ، ويحترم المتطلبات القانونية ، ويلتزم بإرشادات الواجهة البشرية. أصلح أي أخطاء ، وحسّن الأداء ، وتحقق مرة أخرى من البيانات الوصفية لتطبيقك ، وسياسة الخصوصية ، والتصنيف العمري.

: تأكد من أن تطبيقك يتوافق مع إرشادات مراجعة من Apple ، ويحترم المتطلبات القانونية ، ويلتزم بإرشادات الواجهة البشرية. أصلح أي أخطاء ، وحسّن الأداء ، وتحقق مرة أخرى من البيانات الوصفية لتطبيقك ، وسياسة الخصوصية ، والتصنيف العمري. أرشفة تطبيقك : استخدم Xcode لأرشفة تطبيقك ، وإنشاء تصميم يمكن إرساله إلى App Store . ستعمل هذه العملية على تجميع التعليمات البرمجية المصدر والموارد الخاصة بتطبيقك ، مما يضمن استيفائها لمتطلبات Apple التقنية.

: استخدم Xcode لأرشفة تطبيقك ، وإنشاء تصميم يمكن إرساله إلى . ستعمل هذه العملية على تجميع التعليمات البرمجية المصدر والموارد الخاصة بتطبيقك ، مما يضمن استيفائها لمتطلبات Apple التقنية. إنشاء حساب App Store Connect : إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فقم بتسجيل الدخول إلى App Store Connect باستخدام حساب Apple Developer Program الخاص بك. App Store Connect هو النظام الأساسي الذي ستدير فيه عملية إرسال التطبيق ومراجعته وإصداره.

: إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فقم بتسجيل الدخول إلى Connect باستخدام حساب Apple Developer Program الخاص بك. Connect هو النظام الأساسي الذي ستدير فيه عملية إرسال التطبيق ومراجعته وإصداره. تسجيل التطبيق الخاص بك : في App Store Connect ، قم بإنشاء سجل تطبيق جديد عن طريق إدخال البيانات الوصفية لتطبيقك ، بما في ذلك الاسم والعنوان الفرعي والوصف والكلمات الرئيسية ومعلومات الدعم. قم بتحميل رمز التطبيق ولقطات الشاشة ومعاينات التطبيق ، وقدم رابطًا لسياسة الخصوصية الخاصة بك.

: في Connect ، قم بإنشاء سجل تطبيق جديد عن طريق إدخال البيانات الوصفية لتطبيقك ، بما في ذلك الاسم والعنوان الفرعي والوصف والكلمات الرئيسية ومعلومات الدعم. قم بتحميل رمز التطبيق ولقطات الشاشة ومعاينات التطبيق ، وقدم رابطًا لسياسة الخصوصية الخاصة بك. تكوين عمليات الشراء أو الاشتراكات داخل التطبيق (إن أمكن) : إذا كان التطبيق الخاص بك يتضمن عمليات شراء أو اشتراكات داخل التطبيق ، فقم بإعدادها في App Store Connect. قدم التفاصيل ذات الصلة ، مثل التسعير ومدة الاشتراك والأوصاف.

: إذا كان التطبيق الخاص بك يتضمن عمليات شراء أو اشتراكات داخل التطبيق ، فقم بإعدادها في Connect. قدم التفاصيل ذات الصلة ، مثل التسعير ومدة الاشتراك والأوصاف. تحميل إصدار التطبيق الخاص بك : باستخدام Xcode أو Application Loader ، قم بتحميل بنية التطبيق المؤرشف إلى App Store Connect. تأكد من تحديد ملف التوفير الصحيح وشهادة التوزيع قبل التحميل.

: باستخدام Xcode أو Application Loader ، قم بتحميل بنية التطبيق المؤرشف إلى Connect. تأكد من تحديد ملف التوفير الصحيح وشهادة التوزيع قبل التحميل. إرسال للمراجعة : في App Store Connect ، انتقل إلى سجل التطبيق وانقر على "إرسال للمراجعة". ستتم إضافة تطبيقك إلى قائمة انتظار مراجعة Apple ، وستتلقى رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني.

: في Connect ، انتقل إلى سجل التطبيق وانقر على "إرسال للمراجعة". ستتم إضافة تطبيقك إلى قائمة انتظار مراجعة Apple ، وستتلقى رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني. راقب عملية المراجعة : ستراجع Apple تطبيقك للتأكد من أنه يفي بإرشاداتها ومتطلباتها. يمكن أن تستغرق هذه العملية في أي مكان من بضع ساعات إلى عدة أيام ، اعتمادًا على مدى تعقيد تطبيقك وقائمة انتظار المراجعة الحالية. يمكنك التحقق من حالة تطبيقك في App Store Connect.

: ستراجع Apple تطبيقك للتأكد من أنه يفي بإرشاداتها ومتطلباتها. يمكن أن تستغرق هذه العملية في أي مكان من بضع ساعات إلى عدة أيام ، اعتمادًا على مدى تعقيد تطبيقك وقائمة انتظار المراجعة الحالية. يمكنك التحقق من حالة تطبيقك في Connect. معالجة أي مشاكل : إذا حددت Apple أي مشاكل مع تطبيقك أثناء عملية المراجعة ، فسوف يرسلون لك المشكلات بالبريد الإلكتروني. عالج المشاكل وأجرِ أي تغييرات ضرورية وأعد إرسال تطبيقك للمراجعة.

الخطوة 4: انتظر الموافقة والإفراج

بعد إرسال تطبيقك للتحقق ، تتضمن المرحلة التالية انتظار فريق مراجعة Apple لتقييمه والموافقة عليه. تعتبر عملية الموافقة ضرورية لضمان أن التطبيقات المتوفرة على App Store عالية الجودة وآمنة وموثوقة للمستخدمين. يمكن أن يختلف الوقت الذي يستغرقه تطبيقك للمراجعة ، مع عوامل مثل مدى تعقيد تطبيقك ، وقائمة انتظار المراجعة الحالية ، وما إذا كان تطبيقك يتطلب اهتمامًا إضافيًا بسبب ميزات أو وظائف معينة تلعب جميعها دورًا.

أثناء انتظار الموافقة ، يمكنك مراقبة حالة مراجعة تطبيقك في App Store Connect. إذا واجه فريق المراجعة أي مشكلات في تطبيقك ، فسيقومون بإعلامك عبر البريد الإلكتروني ، مع توضيح المشكلات وتقديم إرشادات حول حلها. عالج هذه المشكلات على الفور ، وأجرِ التغييرات اللازمة ، وأعد إرسال تطبيقك للمراجعة.

بمجرد الموافقة على تطبيقك ، ستتلقى إشعارًا بالبريد الإلكتروني من Apple. يشير هذا التأكيد إلى أن تطبيقك قد اجتاز عملية المراجعة وأنه جاهز للإصدار في App Store. لديك عدة خيارات لإصدار تطبيقك ، مثل إطلاقه فور الموافقة ، أو جدولة تاريخ إصدار محدد ، أو إطلاقه يدويًا عندما تكون جاهزًا.

بعد إصدار تطبيقك ، من المهم مراقبة أدائه ، بما في ذلك أرقام التنزيل وتقييمات المستخدمين والمراجعات. ستساعدك هذه المعلومات في تحديد مجالات التحسين وتوجيه التحديثات المستقبلية لتحسين تجربة المستخدم الإجمالية لتطبيقك. يتطلب الحفاظ على تطبيق ناجح صيانة وتحديثات مستمرة لإبقائه وثيق الصلة وآمنًا ومتوافقًا مع أحدث إرشادات App Store. ستضمن معالجة تعليقات المستخدمين بانتظام وإصلاح الأخطاء وإضافة ميزات جديدة أن يظل تطبيقك قادرًا على المنافسة ويستمر في تلبية توقعات المستخدم.

الأسباب الشائعة للرفض من قبل شركة آبل

تخضع التطبيقات التي يتم إرسالها إلى App Store لعملية مراجعة Apple ، والتي تضمن توفير تطبيقات عالية الجودة وآمنة وموثوقة للمستخدمين فقط. تتضمن بعض الأسباب الشائعة لرفض التطبيق أثناء هذه العملية ما يلي:

عدم الامتثال لإرشادات مراجعة App Store : لدى Apple مجموعة شاملة من الإرشادات التي يجب أن تلتزم بها التطبيقات حتى يتم قبولها في App Store . قد يتم رفض التطبيقات التي تنتهك هذه الإرشادات ، سواء من حيث المحتوى أو خصوصية المستخدم أو الوظيفة.

: لدى Apple مجموعة شاملة من الإرشادات التي يجب أن تلتزم بها التطبيقات حتى يتم قبولها في . قد يتم رفض التطبيقات التي تنتهك هذه الإرشادات ، سواء من حيث المحتوى أو خصوصية المستخدم أو الوظيفة. معلومات غير كاملة أو غير دقيقة : قد يؤدي تقديم معلومات غير كاملة أو مضللة أو غير دقيقة أثناء عملية التقديم إلى الرفض. يتضمن ذلك البيانات الوصفية للتطبيق أو الأوصاف أو لقطات الشاشة أو معاينات التطبيق أو أي مواد أخرى مطلوبة للمراجعة.

: قد يؤدي تقديم معلومات غير كاملة أو مضللة أو غير دقيقة أثناء عملية التقديم إلى الرفض. يتضمن ذلك البيانات الوصفية للتطبيق أو الأوصاف أو لقطات الشاشة أو معاينات التطبيق أو أي مواد أخرى مطلوبة للمراجعة. واجهة مستخدم وتجربة مستخدم رديئة : قد يتم رفض التطبيقات ذات واجهة المستخدم / UX الضعيفة ، أو التنقل الصعب ، أو التصميم غير البديهي. توفر إرشادات الواجهة البشرية من Apple إطارًا لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها ، واتباع هذه الإرشادات أمر ضروري.

: قد يتم رفض التطبيقات ذات واجهة المستخدم / UX الضعيفة ، أو التنقل الصعب ، أو التصميم غير البديهي. توفر إرشادات الواجهة البشرية من Apple إطارًا لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها ، واتباع هذه الإرشادات أمر ضروري. الأخطاء أو الأعطال أو مشكلات الأداء : من المحتمل أن يتم رفض التطبيقات غير المستقرة أو التي تتعطل بشكل متكرر أو التي تعرض مشكلات في الأداء. من الضروري اختبار تطبيقك بدقة وإصلاح الأخطاء وتحسين أدائه قبل إرساله للمراجعة.

: من المحتمل أن يتم رفض التطبيقات غير المستقرة أو التي تتعطل بشكل متكرر أو التي تعرض مشكلات في الأداء. من الضروري اختبار تطبيقك بدقة وإصلاح الأخطاء وتحسين أدائه قبل إرساله للمراجعة. المحتوى غير اللائق أو المسيء : قد يتم رفض التطبيقات التي تحتوي على محتوى مسيء أو تمييزي أو غير لائق ، مثل اللغة الفاحشة أو العنف أو مواضيع للبالغين.

: قد يتم رفض التطبيقات التي تحتوي على محتوى مسيء أو تمييزي أو غير لائق ، مثل اللغة الفاحشة أو العنف أو مواضيع للبالغين. خصوصية المستخدم غير الكافية : قد يؤدي عدم احترام خصوصية المستخدم أو إهمال توفير سياسة خصوصية واضحة إلى الرفض. يجب أن تتعامل التطبيقات مع بيانات المستخدم بمسؤولية وأن تتبع إرشادات خصوصية Apple.

: قد يؤدي عدم احترام خصوصية المستخدم أو إهمال توفير سياسة خصوصية واضحة إلى الرفض. يجب أن تتعامل التطبيقات مع بيانات المستخدم بمسؤولية وأن تتبع إرشادات خصوصية Apple. عمليات الشراء داخل التطبيق غير المكتملة أو غير الوظيفية : يجب أن تضمن التطبيقات التي تقدم عمليات شراء أو اشتراكات داخل التطبيق أن هذه الميزات تعمل بشكل صحيح ويتم إعدادها بشكل صحيح في App Store Connect. يمكن أن تؤدي عمليات الشراء غير الوظيفية أو المضللة داخل التطبيق إلى الرفض.

: يجب أن تضمن التطبيقات التي تقدم عمليات شراء أو اشتراكات داخل التطبيق أن هذه الميزات تعمل بشكل صحيح ويتم إعدادها بشكل صحيح في Connect. يمكن أن تؤدي عمليات الشراء غير الوظيفية أو المضللة داخل التطبيق إلى الرفض. إساءة استخدام ميزات النظام الأساسي : قد يتم رفض التطبيقات التي تسيء استخدام ميزات النظام الأساسي أو تسيء استخدامه ، مثل دفع الإشعارات أو أوضاع الخلفية أو خدمات الموقع. تأكد من أن تطبيقك يستخدم هذه الميزات بشكل مناسب وبما يتوافق مع إرشادات Apple.

: قد يتم رفض التطبيقات التي تسيء استخدام ميزات النظام الأساسي أو تسيء استخدامه ، مثل دفع الإشعارات أو أوضاع الخلفية أو خدمات الموقع. تأكد من أن تطبيقك يستخدم هذه الميزات بشكل مناسب وبما يتوافق مع إرشادات Apple. انتهاك الملكية الفكرية : قد يتم رفض التطبيقات التي تنتهك المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى.

: قد يتم رفض التطبيقات التي تنتهك المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى. عدم وجود محتوى ذي قيمة أو وظائف ذات قيمة : قد يتم رفض التطبيقات التي تقدم القليل من القيمة للمستخدمين أو لا تقدم أي قيمة على الإطلاق ، أو المبالغة في التبسيط ، أو التي تعتبر "بريدًا عشوائيًا". يجب أن يوفر تطبيقك تجربة فريدة وقيمة للمستخدمين حتى يتم قبوله في App Store .

لتقليل مخاطر الرفض ، من الضروري مراجعة إرشادات Apple بعناية والتأكد من أن تطبيقك يتوافق مع جميع المتطلبات قبل تقديمه للمراجعة.

التعليمات

ما هو App Store ؟

App Store عبارة عن منصة رقمية طورتها شركة Apple Inc. ، حيث يمكن للمستخدمين تصفح وتنزيل وشراء تطبيقات لأجهزة iOS و iPadOS و watchOS و macOS.

ما هي متطلبات نشر التطبيق على App Store ؟

لنشر تطبيقك على App Store ، يجب أن يكون لديك حساب Apple Developer ، وتطبيق مكتمل يلتزم بإرشادات Apple ، وأصول التطبيق الضرورية مثل الرموز ولقطات الشاشة ، ومشروع Xcode.

كيف أقوم بإنشاء حساب Apple Developer؟

قم بزيارة موقع ويب Apple Developer وانقر فوق علامة التبويب "الحساب". بعد ذلك ، قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك أو قم بإنشاء واحد إذا لم يكن لديك واحد. قم بالتسجيل في برنامج Apple Developer عن طريق اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة ودفع رسوم العضوية السنوية.

ما هي تكلفة برنامج Apple Developer؟

اعتبارًا من مارس 2023 ، تبلغ رسوم العضوية السنوية 99 دولارًا للأفراد والمؤسسات و 299 دولارًا لبرنامج Apple Developer Enterprise. قد تختلف الرسوم حسب البلد أو المنطقة وهي عرضة للتغيير.

كيف يمكنني التأكد من أن تطبيقي يتوافق مع إرشادات Apple؟

قم بمراجعة إرشادات مراجعة App Store بعناية للتأكد من أن تطبيقك يتبع معايير Apple الخاصة بالمحتوى والتصميم والوظائف.

كيف أقوم بإعداد تطبيقي للتقديم؟

استخدم Xcode ، بيئة التطوير المتكاملة (IDE) من Apple ، لإنشاء واختبار وأرشفة تطبيقك. بعد ذلك ، قم بإنشاء حساب App Store Connect وقم بإعداد البيانات الوصفية لتطبيقك ، مثل الاسم والوصف والكلمات الرئيسية والتسعير والتوافر.

كيف يمكنني تقديم تطبيقي للمراجعة؟

في Xcode ، قم بتحميل التطبيق المؤرشف إلى App Store Connect. بعد ذلك ، انتقل إلى صفحة التطبيق الخاص بك على App Store Connect ، وأكمل نموذج الإرسال ، وأرسل التطبيق للمراجعة.

كم من الوقت تستغرق عملية مراجعة التطبيق؟

تستغرق عملية المراجعة عادةً ما بين 24 ساعة وبضعة أيام. ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات أو تعديلات إضافية.

ماذا يحدث إذا تم رفض تطبيقي؟

إذا تم رفض تطبيقك ، فستتلقى تعليقات من Apple توضح أسباب الرفض. عالج المشكلات المذكورة وأجرِ التغييرات اللازمة وأعد إرسال تطبيقك للمراجعة.

هل يمكنني تحديث تطبيقي بعد نشره؟

نعم ، يمكنك إرسال تحديثات لتطبيقك عن طريق إنشاء إصدار جديد في App Store Connect وتحميل البرنامج الثنائي المحدث من خلال Xcode. سيخضع التحديث لنفس عملية المراجعة مثل التقديم الأولي.