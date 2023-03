Les applications mobiles sont devenues un élément indispensable de notre vie dans le paysage numérique actuel, qui évolue rapidement. Avec des millions d'applications disponibles au téléchargement sur le site web de la App Storeles développeurs doivent comprendre les subtilités de la publication de leurs créations sur cette plateforme très populaire. À l'aube de 2023, Apple met à jour ses politiques, ses exigences et ses meilleures pratiques, et il est donc essentiel que les créateurs d'applications restent informés et s'adaptent en conséquence.

Dans cet article, nous allons examiner le processus étape par étape, de la préparation de votre application à sa soumission, en passant par le processus d'examen d'Apple et le lancement de votre application pour le plus grand plaisir des utilisateurs. Notre objectif est de vous fournir les connaissances, les outils et les points de vue nécessaires pour que la publication d'une application se déroule sans heurts et avec succès.

Que vous soyez un développeur expérimenté ou un nouveau venu dans le monde de la création d'applications, ce guide vous fournira des informations précieuses pour vous aider à naviguer dans le paysage en constante évolution de l'industrie des applications. App Store. Embarquons ensemble dans ce voyage passionnant et propulsons votre application vers le succès en 2023.

Ce qu'il faut faire avant de soumettre une application

Avant de soumettre votre candidature au App StoreIl est essentiel de vous préparer et de vous assurer que vous avez satisfait à toutes les exigences. Une bonne préparation facilitera le processus de soumission et augmentera les chances de votre application d'être approuvée par Apple. Cette section vous guidera dans les étapes cruciales à suivre avant de soumettre votre application pour examen, notamment la création d'un compte de développeur, le respect des exigences légales et la conformité aux directives et instructions d'Apple.

Créer un compte de développeur

Vous devez d'abord vous inscrire au programme Apple Developer pour soumettre votre application à l'équipe de développement d'Apple. App Store. Ce programme vous donne accès à une multitude d'outils de développement, de ressources et d'assistance nécessaires à la création et à la distribution d'apps sur les plateformes iOS, macOS, watchOS et tvOS. Pour vous inscrire, visitez le site web Apple Developer et suivez les instructions d'inscription d'un individu ou d'une organisation. Préparez-vous à fournir des informations personnelles ou professionnelles, à vérifier votre identité et à payer une cotisation annuelle. Une fois inscrit, vous aurez accès à des ressources essentielles pour les développeurs, telles que des logiciels bêta, des fonctionnalités avancées pour les apps et une documentation complète pour vous aider à développer des apps de haute qualité.

Se conformer aux exigences légales

Avant de publier votre application, assurez-vous que vous respectez toutes les exigences légales, y compris les lois sur les droits d'auteur et les marques, les réglementations en matière de protection de la vie privée et les directives relatives à la classification par âge. Il est essentiel de respecter les droits de propriété intellectuelle d'autrui et d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'utilisation d'éléments protégés par le droit d'auteur ou le droit des marques dans votre application. Il serait utile de créer une politique de confidentialité claire et complète, qui devrait être accessible dans votre application et liée au processus de soumission. Cette politique doit informer les utilisateurs des données que vous collectez, de la manière dont elles sont utilisées et de leurs droits concernant leurs informations personnelles. Il est important de se familiariser avec les App Store Review Guidelines d'Apple et les lois locales qui peuvent s'appliquer au contenu et aux fonctionnalités de votre application afin d'éviter d'éventuels problèmes juridiques.

Respecter les instructions d'Apple

Apple a établi des directives et des exigences techniques spécifiques pour que votre application soit éligible au programme d'évaluation. App Store. Ces exigences comprennent le respect des lignes directrices relatives à l'interface humaine, qui détaillent les meilleures pratiques en matière de conception d'interfaces conviviales et accessibles sur différents appareils et plates-formes. En respectant ces directives, vous vous assurez que votre application offre une expérience utilisateur cohérente et agréable, ce qui augmente ses chances de succès sur le marché du App Store. En outre, veillez à ce que votre application soit créée à l'aide de la dernière version de Xcode et prenne en charge la version la plus récente d'iOS afin de garantir une compatibilité, des performances et une sécurité optimales. Tenez-vous au courant de l'évolution des exigences d'Apple et intégrez tous les changements nécessaires dans votre application.

Publier une application mobile sur le site web d'Apple App Store

Une fois que vous avez terminé les étapes ci-dessus, vous pouvez soumettre votre application à l'application App Store. Commencez par préparer votre application en vue de sa soumission, ce qui inclut la création de App Store comme des icônes, des captures d'écran et des aperçus de l'application. Ces éléments visuels illustrent l'objectif et les fonctionnalités de votre application tout en incitant les utilisateurs potentiels à la télécharger. Ensuite, utilisez App Store Connect pour créer un nouvel enregistrement d'application, remplir les métadonnées nécessaires, telles que la description de l'application, les mots-clés et les informations d'assistance, et configurer les achats in-app ou les abonnements, le cas échéant. Enfin, soumettez votre application pour examen et attendez les commentaires d'Apple. Si votre application répond à toutes les directives et exigences, elle sera approuvée pour publication sur l'application App Store. Préparez-vous à d'éventuelles révisions ou nouvelles soumissions, car le processus d'examen d'Apple est minutieux et vise à garantir des applications de haute qualité, sûres et dignes de confiance pour ses utilisateurs.

Étape 1 : Créer une application

Avant de soumettre votre application à la App Storevous devrez la développer et la peaufiner pour qu'elle réponde aux normes d'Apple. Voici un aperçu du processus de création d'une application, de l'idéation à l'achèvement :

L' idéation : Commencez par faire un brainstorming et affinez votre idée d'application. Réfléchissez au public cible, au problème qu'elle résout et à ses arguments de vente uniques. Réalisez une étude de marché pour évaluer la demande et les concurrents potentiels.

: Commencez par faire un brainstorming et affinez votre idée d'application. Réfléchissez au public cible, au problème qu'elle résout et à ses arguments de vente uniques. Réalisez une étude de marché pour évaluer la demande et les concurrents potentiels. Conception : Créez des wireframes et des maquettes pour visualiser l'interface et l'expérience utilisateur de votre application. Respectez les lignes directrices d'Apple en matière d'interface humaine pour garantir la cohérence et l'accessibilité sur différents appareils et plateformes.

: Créez des wireframes et des maquettes pour visualiser l'interface et l'expérience utilisateur de votre application. Respectez les lignes directrices d'Apple en matière d'interface humaine pour garantir la cohérence et l'accessibilité sur différents appareils et plateformes. Choisissez une approche de développement : Décidez si vous souhaitez développer votre application en mode natif, à l'aide d'un cadre de développement hybride ou avec un outil multiplateforme comme React Native ou Flutter. Le développement natif offre de meilleures performances et une meilleure intégration avec les fonctionnalités des appareils, tandis que le développement hybride ou multiplateforme permet de gagner du temps et d'économiser des ressources.

: Décidez si vous souhaitez développer votre application en mode natif, à l'aide d'un cadre de développement hybride ou avec un outil multiplateforme comme React Native ou Flutter. Le développement natif offre de meilleures performances et une meilleure intégration avec les fonctionnalités des appareils, tandis que le développement hybride ou multiplateforme permet de gagner du temps et d'économiser des ressources. Configurez l'environnement de développement : Téléchargez et installez la dernière version de Xcode, l'environnement de développement intégré (IDE) d'Apple pour le développement d'applications iOS. Xcode fournit tous les outils dont vous avez besoin pour coder, concevoir, tester et déboguer votre application.

: Téléchargez et installez la dernière version de Xcode, l'environnement de développement intégré (IDE) d'Apple pour le développement d'applications iOS. Xcode fournit tous les outils dont vous avez besoin pour coder, concevoir, tester et déboguer votre application. Développez votre application : Rédigez le code de votre application à l'aide de Swift, le langage de programmation recommandé par Apple pour le développement iOS. Mettez en œuvre les caractéristiques, les fonctionnalités et la conception de base de l'application, en respectant les meilleures pratiques et en optimisant les performances.

: Rédigez le code de votre application à l'aide de Swift, le langage de programmation recommandé par Apple pour le développement iOS. Mettez en œuvre les caractéristiques, les fonctionnalités et la conception de base de l'application, en respectant les meilleures pratiques et en optimisant les performances. Intégrer des bibliothèques et des API tier ces : Incorporez des bibliothèques, des frameworks ou des APItiers pour améliorer les fonctionnalités de votre application ou les services d'accès externes.

ces : Incorporez des bibliothèques, des frameworks ou des APItiers pour améliorer les fonctionnalités de votre application ou les services d'accès externes. Testez votre application : Effectuez des tests approfondis pour identifier et corriger les bogues, les problèmes de convivialité et les goulets d'étranglement au niveau des performances. Utilisez les outils de test intégrés à Xcode et des appareils réels ou des simulateurs pour vous assurer que votre application fonctionne correctement sur différents appareils et versions iOS.

: Effectuez des tests approfondis pour identifier et corriger les bogues, les problèmes de convivialité et les goulets d'étranglement au niveau des performances. Utilisez les outils de test intégrés à Xcode et des appareils réels ou des simulateurs pour vous assurer que votre application fonctionne correctement sur différents appareils et versions iOS. Optimisez votre application : Affinez les performances de votre application, l'utilisation de la mémoire et la consommation de la batterie afin d'offrir une expérience utilisateur fluide et réactive.

: Affinez les performances de votre application, l'utilisation de la mémoire et la consommation de la batterie afin d'offrir une expérience utilisateur fluide et réactive. Mettez en place des outils d'analyse et des rapports de panne: Intégrez des outils d'analyse, tels que Google Analytics ou Firebase, pour suivre l'engagement des utilisateurs et recueillir des informations en vue d'améliorations futures. Mettez en place des rapports de collision pour surveiller la stabilité de l'application et identifier rapidement les problèmes.

Dans le monde numérique actuel, qui évolue rapidement, il est de plus en plus important pour les entreprises et les entrepreneurs de créer une application rapidement et à moindre coût. No-code Des solutions comme AppMaster offrent une approche du développement d'applications qui change la donne, en permettant aux développeurs professionnels de devenir des leaders techniques très efficaces tout au long du projet. Au lieu de coordonner une grande équipe composée de développeurs backend, frontend et mobiles, AppMaster permet à une seule personne dotée d'une expertise technique d'assembler toutes les parties d'une application à l'aide d'une interface conviviale. drag-and-drop conviviale.

L'environnement de développement synchronisé d'AppMaster garantit que les changements apportés au backend, tels que les modifications de l'API ou les ajustements du modèle de données, sont automatiquement reflétés dans les applications web et mobiles. Cette intégration transparente élimine la nécessité d'une communication constante, de la réécriture de bouts de code ou de la jonglerie entre plusieurs tâches simultanément, ce qui permet de gagner un temps précieux et de réduire la probabilité d'erreurs. En conséquence, le développement d'applications avec AppMaster devient dix fois plus rapide, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur l'innovation et la fourniture d'expériences utilisateur exceptionnelles. En tirant parti de no-code solutions telles que AppMasterLes entreprises peuvent rapidement donner vie à leurs idées d'applications sans sacrifier la qualité ou les fonctionnalités, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui cherchent à rationaliser le processus de développement et à maximiser l'efficacité.

Étape 2 : Créer une page produit avec une description de l'application

Une page produit attrayante et informative attire les utilisateurs potentiels et transmet la proposition de valeur de votre application. Une description d'application et une page produit bien conçues présenteront les caractéristiques, les fonctionnalités et les arguments de vente uniques de votre application, ce qui convaincra les utilisateurs de la télécharger et de l'essayer. Suivez les étapes suivantes pour créer une page produit convaincante pour votre application :

Créez un nom d'application captivant : choisissez un nom mémorable, descriptif et unique pour votre application, qui reflète son objectif et se démarque de la foule. App Store . Veillez à ce qu'il soit court et facile à prononcer, tout en vous assurant qu'il correspond à l'identité de votre marque.

: choisissez un nom mémorable, descriptif et unique pour votre application, qui reflète son objectif et se démarque de la foule. . Veillez à ce qu'il soit court et facile à prononcer, tout en vous assurant qu'il correspond à l'identité de votre marque. Créez une icône d'application accrocheuse : Créez une icône d'application visuellement attrayante et reconnaissable qui représente la fonctionnalité principale de votre application et la distingue de ses concurrents. Suivez les lignes directrices d'Apple en matière de conception d'icônes d'applications afin de garantir la cohérence et le formatage adéquat.

: Créez une icône d'application visuellement attrayante et reconnaissable qui représente la fonctionnalité principale de votre application et la distingue de ses concurrents. Suivez les lignes directrices d'Apple en matière de conception d'icônes d'applications afin de garantir la cohérence et le formatage adéquat. Rédigez un sous-titre convaincant pour votre application : Résumez la fonction principale de votre application dans un sous-titre concis et attrayant. Cette courte phrase apparaîtra sous le nom de votre application et permettra aux utilisateurs potentiels de comprendre rapidement ce qu'elle fait.

votre application : Résumez la fonction principale de votre application dans un sous-titre concis et attrayant. Cette courte phrase apparaîtra sous le nom de votre application et permettra aux utilisateurs potentiels de comprendre rapidement ce qu'elle fait. Rédigez une description informative de l'application : Rédigez une description claire et convaincante mettant en évidence les principales caractéristiques, les avantages et les cas d'utilisation de votre application. Décomposez les gros blocs de texte avec des puces ou des listes numérotées pour faciliter la lecture. Veillez à aborder les problèmes rencontrés par votre public cible et à souligner la manière dont votre application les résout. Évitez le jargon et concentrez-vous sur la valeur que votre application apporte aux utilisateurs.

: Rédigez une description claire et convaincante mettant en évidence les principales caractéristiques, les avantages et les cas d'utilisation de votre application. Décomposez les gros blocs de texte avec des puces ou des listes numérotées pour faciliter la lecture. Veillez à aborder les problèmes rencontrés par votre public cible et à souligner la manière dont votre application les résout. Évitez le jargon et concentrez-vous sur la valeur que votre application apporte aux utilisateurs. Présentez votre application à l'aide de captures d'écran et d'aperçus : Utilisez des captures d'écran et des aperçus d'application (clips vidéo) de haute qualité pour présenter visuellement les fonctionnalités et l'interface utilisateur de votre application. Ces visuels doivent mettre en évidence les aspects les plus importants de votre application, en guidant les utilisateurs potentiels à travers ses fonctionnalités et en mettant en valeur ses arguments de vente uniques.

: Utilisez des captures d'écran et des aperçus d'application (clips vidéo) de haute qualité pour présenter visuellement les fonctionnalités et l'interface utilisateur de votre application. Ces visuels doivent mettre en évidence les aspects les plus importants de votre application, en guidant les utilisateurs potentiels à travers ses fonctionnalités et en mettant en valeur ses arguments de vente uniques. Choisissez des mots-clés appropriés : Recherchez et choisissez des mots-clés pertinents qui représentent bien votre application et qui ont un volume de recherche élevé. Ces mots-clés contribueront à améliorer la visibilité de votre application dans les App Store résultats de recherche, augmentant ainsi la probabilité que les utilisateurs découvrent et téléchargent votre application.

: Recherchez et choisissez des mots-clés pertinents qui représentent bien votre application et qui ont un volume de recherche élevé. Ces mots-clés contribueront à améliorer la visibilité de votre application dans les résultats de recherche, augmentant ainsi la probabilité que les utilisateurs découvrent et téléchargent votre application. Fixez une classification par âge : Déterminez une classification par âge appropriée pour votre application en fonction de son contenu et de ses fonctionnalités. Cette classification informera les utilisateurs et les parents de l'adéquation de votre application à différents groupes d'âge et garantira la conformité aux App Store directives.

: Déterminez une classification par âge appropriée pour votre application en fonction de son contenu et de ses fonctionnalités. Cette classification informera les utilisateurs et les parents de l'adéquation de votre application à différents groupes d'âge et garantira la conformité aux directives. Fournissezdes informations sur l'assistance: Incluez des informations de contact, telles qu'une adresse électronique ou un site web, où les utilisateurs peuvent trouver des informations supplémentaires ou demander de l'aide avec votre application. En proposant des canaux d'assistance accessibles, vous démontrez votre engagement à satisfaire les utilisateurs et vous encouragez les commentaires positifs.

Étape 3 : Soumettre l'application à la vérification

Une fois que votre application est développée et que votre page produit est complète, il est temps de soumettre votre application à l'autorité de certification pour vérification. App Store pour vérification. Le processus de vérification d'Apple est rigoureux et garantit que seules des applications de haute qualité, sûres et fiables sont mises à la disposition des utilisateurs. Suivez les étapes suivantes pour soumettre votre application à la vérification :

Préparez votre application pour la soumission : Assurez-vous que votre application est conforme aux App Store d'Apple, qu'elle respecte les exigences légales et qu'elle adhère aux directives relatives à l'interface humaine. Corrigez les éventuels bogues, optimisez les performances et vérifiez les métadonnées, la politique de confidentialité et la classification par âge de votre application.

: Assurez-vous que votre application est conforme aux d'Apple, qu'elle respecte les exigences légales et qu'elle adhère aux directives relatives à l'interface humaine. Corrigez les éventuels bogues, optimisez les performances et vérifiez les métadonnées, la politique de confidentialité et la classification par âge de votre application. Archivez votre application : Utilisez Xcode pour archiver votre application, en créant une version qui peut être soumise à l'application App Store . Ce processus compilera le code source et les ressources de votre application, en s'assurant qu'ils répondent aux exigences techniques d'Apple.

: Utilisez Xcode pour archiver votre application, en créant une version qui peut être soumise à l'application . Ce processus compilera le code source et les ressources de votre application, en s'assurant qu'ils répondent aux exigences techniques d'Apple. Créez un compte App Store Connect : Si vous ne l'avez pas encore fait, connectez-vous à App Store Connect à l'aide de votre compte Apple Developer Program. App Store Connect est la plateforme sur laquelle vous gérerez le processus de soumission, d'examen et de publication de votre application.

: Si vous ne l'avez pas encore fait, connectez-vous à Connect à l'aide de votre compte Apple Developer Program. Connect est la plateforme sur laquelle vous gérerez le processus de soumission, d'examen et de publication de votre application. Enregistrez votre application : Dans App Store Connect, créez un nouvel enregistrement d'application en saisissant les métadonnées de votre application, notamment son nom, son sous-titre, sa description, ses mots-clés et ses informations d'assistance. Téléchargez l'icône de votre application, des captures d'écran et des aperçus de l'application, et fournissez un lien vers votre politique de confidentialité.

: Dans Connect, créez un nouvel enregistrement d'application en saisissant les métadonnées de votre application, notamment son nom, son sous-titre, sa description, ses mots-clés et ses informations d'assistance. Téléchargez l'icône de votre application, des captures d'écran et des aperçus de l'application, et fournissez un lien vers votre politique de confidentialité. Configurez les achats in-app ou les abonnements ( le cas échéant) : Si votre application comprend des achats ou des abonnements in-app, configurez-les dans la section App Store Connect. Fournissez les détails pertinents, tels que le prix, la durée de l'abonnement et les descriptions.

le cas échéant) : Si votre application comprend des achats ou des abonnements in-app, configurez-les dans la section Connect. Fournissez les détails pertinents, tels que le prix, la durée de l'abonnement et les descriptions. Téléchargez votre application : À l'aide de Xcode ou d'Application Loader, téléchargez votre version d'application archivée dans App Store Connect. Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon profil de provisionnement et le bon certificat de distribution avant de télécharger.

application : À l'aide de Xcode ou d'Application Loader, téléchargez votre version d'application archivée dans Connect. Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon profil de provisionnement et le bon certificat de distribution avant de télécharger. Soumettre pour examen : Dans App Store Connect, accédez à l'enregistrement de votre application et cliquez sur "Submit for Review". Votre application sera ajoutée à la file d'attente d'Apple et vous recevrez un courriel de confirmation.

: Dans Connect, accédez à l'enregistrement de votre application et cliquez sur "Submit for Review". Votre application sera ajoutée à la file d'attente d'Apple et vous recevrez un courriel de confirmation. Suivez le processus d'examen : Apple examinera votre application pour s'assurer qu'elle respecte ses directives et ses exigences. Ce processus peut durer de quelques heures à plusieurs jours, en fonction de la complexité de votre application et de la file d'attente en cours. Vous pouvez vérifier l'état de votre application dans App Store Connectez-vous.

: Apple examinera votre application pour s'assurer qu'elle respecte ses directives et ses exigences. Ce processus peut durer de quelques heures à plusieurs jours, en fonction de la complexité de votre application et de la file d'attente en cours. Vous pouvez vérifier l'état de votre application dans Connectez-vous. Réglez les problèmes éventuels: Si Apple détecte des problèmes avec votre application au cours du processus d'évaluation, il vous les enverra par courrier électronique. Réglez les problèmes, apportez les modifications nécessaires et soumettez à nouveau votre application à l'examen.

Étape 4 : Attendre l'approbation et la publication

Après avoir soumis votre application à la vérification, la phase suivante consiste à attendre que l'équipe de révision d'Apple l'évalue et l'approuve. Le processus d'approbation est essentiel pour s'assurer que les applications disponibles sur le App Store sont de haute qualité, sûres et fiables pour les utilisateurs. Le temps nécessaire à l'examen de votre application peut varier en fonction de facteurs tels que la complexité de votre application, la file d'attente d'examen en cours et le fait que votre application nécessite ou non une attention particulière en raison de caractéristiques ou de fonctionnalités spécifiques.

En attendant l'approbation, vous pouvez suivre l'état d'avancement de l'examen de votre application dans App Store Connect. Si l'équipe chargée de l'évaluation rencontre des problèmes avec votre application, elle vous en informera par courrier électronique, en détaillant les problèmes et en vous donnant des conseils pour les résoudre. Réglez rapidement ces problèmes, apportez les modifications nécessaires et soumettez à nouveau votre application à l'évaluation.

Une fois votre application approuvée, vous recevrez une notification par courrier électronique de la part d'Apple. Cette confirmation indique que votre application a passé le processus d'examen et qu'elle est prête à être publiée sur le site Web d'Apple. App Store. Plusieurs options s'offrent à vous pour lancer votre application : la lancer immédiatement après son approbation, programmer une date de lancement spécifique ou la lancer manuellement lorsque vous êtes prêt.

Une fois votre application lancée, il est important de surveiller ses performances, notamment le nombre de téléchargements, les évaluations des utilisateurs et les commentaires. Ces informations vous aideront à identifier les points à améliorer et à orienter les futures mises à jour afin d'améliorer l'expérience utilisateur globale de votre application. Le maintien d'une application réussie nécessite une maintenance et des mises à jour permanentes pour qu'elle reste pertinente, sécurisée et conforme aux dernières App Store directives. En tenant compte régulièrement des commentaires des utilisateurs, en corrigeant les bogues et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, vous vous assurez que votre application reste compétitive et continue de répondre aux attentes des utilisateurs.

Raisons courantes du rejet par Apple

Les applications soumises au App Store sont soumises au processus d'examen d'Apple, qui veille à ce que seules des applications de haute qualité, sûres et fiables soient mises à la disposition des utilisateurs. Voici quelques raisons courantes de rejet d'une application au cours de ce processus :

Non-conformité avec les directives d'examen de App Store : Apple dispose d'un ensemble complet de directives auxquelles les applications doivent se conformer pour être acceptées sur le site Web d'Apple. App Store . Les applications qui ne respectent pas ces directives, que ce soit en termes de contenu, de confidentialité des utilisateurs ou de fonctionnalité, peuvent être rejetées.

: Apple dispose d'un ensemble complet de directives auxquelles les applications doivent se conformer pour être acceptées sur le site Web d'Apple. . Les applications qui ne respectent pas ces directives, que ce soit en termes de contenu, de confidentialité des utilisateurs ou de fonctionnalité, peuvent être rejetées. Informations incomplètes ou inexactes : Fournir des informations incomplètes, trompeuses ou inexactes au cours du processus de soumission peut entraîner le rejet de l'application. Il s'agit notamment des métadonnées, descriptions, captures d'écran, aperçus d'applications ou de tout autre élément nécessaire à l'examen de l'application.

: Fournir des informations incomplètes, trompeuses ou inexactes au cours du processus de soumission peut entraîner le rejet de l'application. Il s'agit notamment des métadonnées, descriptions, captures d'écran, aperçus d'applications ou de tout autre élément nécessaire à l'examen de l'application. Interface utilisateur et expérience utilisateur médiocres : Les applications dont l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur sont médiocres, dont la navigation est difficile ou dont la conception n'est pas intuitive peuvent être rejetées. Les lignes directrices d'Apple en matière d'interface humaine fournissent un cadre pour la création d'applications conviviales et accessibles, et il est essentiel de suivre ces lignes directrices.

: Les applications dont l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur sont médiocres, dont la navigation est difficile ou dont la conception n'est pas intuitive peuvent être rejetées. Les lignes directrices d'Apple en matière d'interface humaine fournissent un cadre pour la création d'applications conviviales et accessibles, et il est essentiel de suivre ces lignes directrices. Bogues, pannes ou problèmes de performance : Les applications instables, qui se bloquent fréquemment ou qui présentent des problèmes de performance risquent d'être rejetées. Il est essentiel de tester minutieusement votre application, de corriger les bogues et d'optimiser ses performances avant de la soumettre à l'examen.

: Les applications instables, qui se bloquent fréquemment ou qui présentent des problèmes de performance risquent d'être rejetées. Il est essentiel de tester minutieusement votre application, de corriger les bogues et d'optimiser ses performances avant de la soumettre à l'examen. Contenu inapproprié ou offensant : Les applications dont le contenu est offensant, discriminatoire ou inapproprié, comme un langage explicite, de la violence ou des thèmes pour adultes, risquent d'être rejetées.

: Les applications dont le contenu est offensant, discriminatoire ou inapproprié, comme un langage explicite, de la violence ou des thèmes pour adultes, risquent d'être rejetées. Respect insuffisant de la vie privée des utilisateurs : Le fait de ne pas respecter la vie privée des utilisateurs ou de ne pas fournir une politique de confidentialité claire peut entraîner le rejet de l'application. Les applications doivent traiter les données des utilisateurs de manière responsable et respecter les règles de confidentialité d'Apple.

des utilisateurs : Le fait de ne pas respecter la vie privée des utilisateurs ou de ne pas fournir une politique de confidentialité claire peut entraîner le rejet de l'application. Les applications doivent traiter les données des utilisateurs de manière responsable et respecter les règles de confidentialité d'Apple. Achats in-applicatifs incomplets ou non fonctionnels : Les applications qui proposent des achats in-app ou des abonnements doivent s'assurer que ces fonctionnalités fonctionnent correctement et qu'elles sont paramétrées comme il se doit dans App Store Connect. Les achats in-app non fonctionnels ou trompeurs peuvent entraîner le rejet de l'application.

: Les applications qui proposent des achats in-app ou des abonnements doivent s'assurer que ces fonctionnalités fonctionnent correctement et qu'elles sont paramétrées comme il se doit dans Connect. Les achats in-app non fonctionnels ou trompeurs peuvent entraîner le rejet de l'application. Utilisation abusive des fonctionnalités de la plateforme : Les applications qui utilisent de manière abusive les fonctionnalités de la plateforme, telles que les notifications push, les modes en arrière-plan ou les services de localisation, peuvent être rejetées. Veillez à ce que votre application utilise ces fonctionnalités de manière appropriée et conformément aux directives d'Apple.

: Les applications qui utilisent de manière abusive les fonctionnalités de la plateforme, telles que les notifications push, les modes en arrière-plan ou les services de localisation, peuvent être rejetées. Veillez à ce que votre application utilise ces fonctionnalités de manière appropriée et conformément aux directives d'Apple. Violation de la propriété intellectuelle : Les applications qui enfreignent des droits d'auteur, des marques commerciales ou d'autres droits de propriété intellectuelle peuvent être rejetées.

: Les applications qui enfreignent des droits d'auteur, des marques commerciales ou d'autres droits de propriété intellectuelle peuvent être rejetées. Absence de contenu ou de fonctionnalités utiles: Les applications qui n'offrent que peu ou pas de valeur aux utilisateurs, qui sont trop simplistes ou qui sont considérées comme du "spam" peuvent être rejetées. Votre application doit offrir une expérience unique et utile aux utilisateurs afin d'être acceptée sur le site. App Store .

Pour minimiser le risque de rejet, il est essentiel de lire attentivement les directives d'Apple et de s'assurer que votre application est conforme à toutes les exigences avant de la soumettre à l'examen.

FAQ

Qu'est-ce que l'application App Store?

L'application App Store est une plateforme numérique développée par Apple Inc. où les utilisateurs peuvent parcourir, télécharger et acheter des applications pour les appareils iOS, iPadOS, watchOS et macOS.

Quelles sont les conditions à remplir pour publier une application sur la plateforme ? App Store?

Pour publier votre application sur le App Storevous devez disposer d'un compte Apple Developer, d'une application complète conforme aux directives d'Apple, des ressources nécessaires à l'application (icônes, captures d'écran, etc.) et d'un projet Xcode.

Rendez-vous sur le site Apple Developer et cliquez sur l'onglet "Compte". Connectez-vous ensuite avec votre identifiant Apple ou créez-en un si vous n'en avez pas. Inscrivez-vous au programme Apple Developer en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran et en payant la cotisation annuelle.

Quel est le coût du programme Apple Developer ?

À compter de mars 2023, les frais d'adhésion annuels s'élèvent à 99 $ pour les particuliers et les organisations, et à 299 $ pour le programme Apple Developer Enterprise. Les frais peuvent varier en fonction du pays ou de la région et sont susceptibles d'être modifiés.

Lisez attentivement les directives d'examen du siteApp Store pour vous assurer que votre application respecte les normes d'Apple en matière de contenu, de conception et de fonctionnalité.

Utilisez Xcode, l'environnement de développement intégré (IDE) d'Apple, pour créer, tester et archiver votre application. Créez ensuite un compte App Store Connect et configurez les métadonnées de votre application, telles que son nom, sa description, ses mots-clés, son prix et sa disponibilité.

Dans Xcode, téléchargez votre application archivée sur App Store Connectez-vous. Ensuite, rendez-vous sur la page de votre application sur App Store Connect, remplissez le formulaire de soumission et soumettez l'application pour examen.

Combien de temps dure le processus d'évaluation d'une application ?

La procédure d'examen prend généralement entre 24 heures et quelques jours. Toutefois, il peut prendre plus de temps si des informations supplémentaires ou des modifications sont nécessaires.

Que se passe-t-il si mon application est rejetée ?

Si votre application est rejetée, vous recevrez un message d'Apple vous expliquant les raisons du rejet. Réglez les problèmes mentionnés, apportez les modifications nécessaires et soumettez à nouveau votre application pour examen.

Puis-je mettre à jour mon application après sa publication ?

Oui, vous pouvez soumettre des mises à jour de votre application en créant une nouvelle version dans App Store Connect et en téléchargeant le binaire mis à jour via Xcode. La mise à jour sera soumise au même processus d'examen que la soumission initiale.