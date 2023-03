Mobiele toepassingen zijn een onmisbaar onderdeel van ons leven geworden in het snel evoluerende digitale landschap van vandaag. Met miljoenen apps die kunnen worden gedownload op de App Storemoeten ontwikkelaars de fijne kneepjes van het publiceren van hun creaties op dit alom populaire platform begrijpen. Op weg naar 2023 werkt Apple zijn beleid, eisen en best practices bij, waardoor het voor makers van apps van vitaal belang is om op de hoogte te blijven en zich dienovereenkomstig aan te passen.

In dit artikel gaan we dieper in op het stapsgewijze proces, van het voorbereiden van je app voor indiening tot het navigeren door het beoordelingsproces van Apple en het lanceren ervan voor gebruikers. We willen je voorzien van de nodige kennis, tools en inzichten om de publicatie van je app soepel en succesvol te laten verlopen.

Of u nu een ervaren ontwikkelaar bent of een nieuwkomer in de wereld van het maken van apps, deze gids biedt waardevolle informatie om u te helpen navigeren door het steeds veranderende landschap van de . App Store. Laten we dus samen aan deze spannende reis beginnen en uw app in 2023 tot een succes maken.

Wat u moet doen voordat u een aanvraag indient

Voordat u uw aanvraag indient bij de App Storeis het essentieel om je voor te bereiden en ervoor te zorgen dat je aan alle eisen voldoet. Een goede voorbereiding maakt het indieningsproces soepeler en vergroot de kans dat je app door Apple wordt goedgekeurd. Dit gedeelte leidt u door de cruciale stappen die u moet nemen voordat u uw aanvraag ter beoordeling indient, waaronder het aanmaken van een ontwikkelaarsaccount, het naleven van wettelijke vereisten en het voldoen aan de richtlijnen en instructies van Apple.

Een ontwikkelaarsaccount aanmaken

U moet zich eerst inschrijven voor het Apple Developer Program om uw app in te dienen bij het App Store. Dit programma geeft je toegang tot een schat aan ontwikkeltools, hulpmiddelen en ondersteuning die je nodig hebt voor het maken en distribueren van apps op de platforms iOS, macOS, watchOS en tvOS. Ga naar de Apple Developer-website en volg de aanmeldingsinstructies voor individuen of organisaties. Zorg ervoor dat je persoonlijke of zakelijke gegevens verstrekt, je identiteit verifieert en een jaarlijkse contributie betaalt. Na inschrijving krijgt u toegang tot essentiële hulpmiddelen voor ontwikkelaars, zoals bètasoftware, geavanceerde app-mogelijkheden en uitgebreide documentatie om u te helpen hoogwaardige apps te ontwikkelen.

Voldoen aan wettelijke eisen

Voordat u uw app publiceert, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan alle wettelijke vereisten, waaronder copyright- en handelsmerkwetten, privacyregels en richtlijnen voor leeftijdsclassificatie. Het is cruciaal om de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren en alle noodzakelijke toestemmingen te verkrijgen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal of materiaal met een handelsmerk in uw app. Het zou helpen als u ook een duidelijk en uitgebreid privacybeleid zou opstellen, dat toegankelijk moet zijn binnen uw app en gekoppeld moet zijn tijdens het indieningsproces. Dit beleid moet gebruikers informeren over de gegevens die je verzamelt, hoe deze worden gebruikt en hun rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. Het is belangrijk dat u zich vertrouwd maakt met de App Store Review Guidelines en lokale wetten die van toepassing kunnen zijn op de inhoud en functionaliteit van uw app om mogelijke juridische problemen te voorkomen.

Volg de instructies van Apple

Apple heeft specifieke richtlijnen en technische vereisten voor uw app om in aanmerking te komen voor de App Store. Deze vereisten omvatten het naleven van de Human Interface Guidelines, die de beste praktijken beschrijven voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke en toegankelijke interfaces op verschillende apparaten en platforms. Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u ervoor dat uw app een consistente en prettige gebruikerservaring biedt, waardoor de kans op succes op de . App Store. Zorg er bovendien voor dat uw app is gebouwd met de nieuwste versie van Xcode en de meest recente iOS-versie ondersteunt, voor optimale compatibiliteit, prestaties en beveiliging. Blijf op de hoogte van de veranderende eisen van Apple en verwerk de nodige wijzigingen in je app.

Een mobiele applicatie publiceren naar de App Store

Zodra je de bovenstaande stappen hebt doorlopen, kun je je app indienen bij de App Store. Begin met het voorbereiden van je app voor indiening, waaronder het maken van App Store assets zoals app iconen, screenshots en app previews. Deze afbeeldingen geven het doel en de functionaliteit van je app weer en verleiden potentiële gebruikers om de app te downloaden. Gebruik vervolgens App Store Connect om een nieuw app record aan te maken, de nodige metadata in te vullen, zoals de beschrijving van uw app, trefwoorden en ondersteuningsinformatie, en in-app aankopen of abonnementen te configureren, indien van toepassing. Tot slot dient u uw app ter beoordeling in en wacht u op de feedback van Apple. Als je app aan alle richtlijnen en eisen voldoet, wordt hij goedgekeurd voor publicatie op de App Store. Het beoordelingsproces van Apple is grondig en gericht op veilige en betrouwbare apps van hoge kwaliteit voor gebruikers.

Stap 1: Maak een app

Voordat u uw app indient bij de App Storemoet je de app ontwikkelen en afstemmen op de standaarden van Apple. Hier volgt een overzicht van het proces van het maken van een app, van idee tot voltooiing:

Ideeënvorming : Begin met het brainstormen en verfijnen van je app-idee. Denk na over de doelgroep, het probleem dat wordt opgelost en de unique selling points. Voer marktonderzoek uit om de vraag te beoordelen en potentiële concurrenten te evalueren.

: Begin met het brainstormen en verfijnen van je app-idee. Denk na over de doelgroep, het probleem dat wordt opgelost en de unique selling points. Voer marktonderzoek uit om de vraag te beoordelen en potentiële concurrenten te evalueren. Ontwerp : Maak wireframes en mockups om de gebruikersinterface en -ervaring van je app te visualiseren. Volg de Human Interface Guidelines van Apple om te zorgen voor consistentie en toegankelijkheid op verschillende apparaten en platforms.

: Maak wireframes en mockups om de gebruikersinterface en -ervaring van je app te visualiseren. Volg de Human Interface Guidelines van Apple om te zorgen voor consistentie en toegankelijkheid op verschillende apparaten en platforms. Kies een ontwikkelingsaanpak : Beslis of je je app nat ontwikkelt, met een hybride ontwikkelraamwerk of met een cross-platform tool zoals React Native of Flutter. Native ontwikkeling biedt betere prestaties en integratie met apparaatfuncties, terwijl hybride of cross-platform ontwikkeling tijd en middelen kan besparen.

: Beslis of je je app nat ontwikkelt, met een hybride ontwikkelraamwerk of met een cross-platform tool zoals React Native of Flutter. Native ontwikkeling biedt betere prestaties en integratie met apparaatfuncties, terwijl hybride of cross-platform ontwikkeling tijd en middelen kan besparen. Stel de ontwikkelomgeving in: Download en installeer de nieuwste versie van Xcode, de geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) van Apple voor de ontwikkeling van iOS-apps. Xcode biedt alle tools die je nodig hebt om je app te coderen, ontwerpen, testen en debuggen.

in: Download en installeer de nieuwste versie van Xcode, de geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) van Apple voor de ontwikkeling van iOS-apps. Xcode biedt alle tools die je nodig hebt om je app te coderen, ontwerpen, testen en debuggen. Ontwikkel je app : Schrijf de code voor je app met Swift, de door Apple aanbevolen programmeertaal voor iOS-ontwikkeling. Implementeer de kernfuncties, de functionaliteit en het ontwerp van de app, met inachtneming van best practices en prestatieoptimalisatie.

: Schrijf de code voor je app met Swift, de door Apple aanbevolen programmeertaal voor iOS-ontwikkeling. Implementeer de kernfuncties, de functionaliteit en het ontwerp van de app, met inachtneming van best practices en prestatieoptimalisatie. Bibliotheken en API's van derden integreren : Integreer bibliotheken, kaders of API'svan derden om de functionaliteit van je app of externe toegangsdiensten te verbeteren.

: Integreer bibliotheken, kaders of API'svan derden om de functionaliteit van je app of externe toegangsdiensten te verbeteren. Test uw app : Voer grondige tests uit om bugs, bruikbaarheidsproblemen en prestatieproblemen te identificeren en op te lossen. Gebruik de ingebouwde testtools van Xcode en echte apparaten of simulators om ervoor te zorgen dat uw app correct werkt op verschillende iOS-apparaten en -versies.

: Voer grondige tests uit om bugs, bruikbaarheidsproblemen en prestatieproblemen te identificeren en op te lossen. Gebruik de ingebouwde testtools van Xcode en echte apparaten of simulators om ervoor te zorgen dat uw app correct werkt op verschillende iOS-apparaten en -versies. Optimaliseer uw app : De prestaties, het geheugengebruik en het batterijverbruik van uw app nauwkeurig afstemmen om een soepele en responsieve gebruikerservaring te bieden.

: De prestaties, het geheugengebruik en het batterijverbruik van uw app nauwkeurig afstemmen om een soepele en responsieve gebruikerservaring te bieden. Analyse- en crashrapportage implementeren: Integreer analysetools, zoals Google Analytics of Firebase, om de betrokkenheid van gebruikers te volgen en inzichten te verzamelen voor toekomstige verbeteringen. Stel crashrapportage in om de stabiliteit van de app te controleren en problemen snel op te sporen.

Hoe maak je snel een app en bespaar je geld

In de snelle digitale wereld van vandaag is het voor bedrijven en ondernemers steeds belangrijker geworden om snel en kosteneffectief een app te maken. No-code Oplossingen zoals AppMaster bieden een baanbrekende benadering van app-ontwikkeling, waarbij professionele ontwikkelaars zeer efficiënte technische leiders worden tijdens het hele project. In plaats van het coördineren van een groot team bestaande uit backend, frontend en mobiele ontwikkelaars, AppMaster kan één enkele persoon met technische expertise alle onderdelen van een applicatie samenstellen met behulp van een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface.

De gesynchroniseerde ontwikkelomgeving van AppMaster zorgt ervoor dat wijzigingen in de backend, zoals API-aanpassingen of aanpassingen van het datamodel, automatisch worden doorgevoerd in de web- en mobiele applicaties. Deze naadloze integratie elimineert de noodzaak voor constante communicatie, het herschrijven van code snippets, of het jongleren van meerdere taken tegelijk, waardoor kostbare tijd wordt bespaard en de kans op fouten wordt verkleind. Het resultaat is dat app-ontwikkeling met AppMastertien keer sneller, zodat ontwikkelaars zich kunnen richten op innovatie en het leveren van uitzonderlijke gebruikerservaringen. Door gebruik te maken van no-code oplossingen zoals AppMasterkunnen bedrijven hun app-ideeën snel tot leven brengen zonder aan kwaliteit of functionaliteit in te boeten, waardoor het een ideale keuze is voor wie het ontwikkelingsproces wil stroomlijnen en de efficiëntie wil maximaliseren.

Stap 2: Maak een productpagina met een app beschrijving

Een aantrekkelijke en informatieve productpagina trekt potentiële gebruikers aan en brengt het waardevoorstel van uw app over. Een goed opgestelde app-beschrijving en productpagina laten de functies, functionaliteit en unique selling points van je app zien en overtuigen gebruikers uiteindelijk om je app te downloaden en te proberen. Volg deze stappen om een overtuigende productpagina voor je app te maken:

Maak een boeiende app-naam : Kies een gedenkwaardige, beschrijvende en unieke naam voor je app die het doel ervan weergeeft en opvalt in de drukke . App Store . Houd hem kort en gemakkelijk uit te spreken en zorg ervoor dat hij aansluit bij je merkidentiteit.

: Kies een gedenkwaardige, beschrijvende en unieke naam voor je app die het doel ervan weergeeft en opvalt in de drukke . . Houd hem kort en gemakkelijk uit te spreken en zorg ervoor dat hij aansluit bij je merkidentiteit. Ontwerp een opvallend app-icoon : Maak een visueel aantrekkelijk en herkenbaar app-icoon dat de kernfunctionaliteit van je app weergeeft en deze onderscheidt van concurrenten. Volg de ontwerprichtlijnen voor app-iconen van Apple om consistentie en de juiste opmaak te waarborgen.

: Maak een visueel aantrekkelijk en herkenbaar app-icoon dat de kernfunctionaliteit van je app weergeeft en deze onderscheidt van concurrenten. Volg de ontwerprichtlijnen voor app-iconen van Apple om consistentie en de juiste opmaak te waarborgen. Schrijf een overtuigende app ondertitel : Vat de belangrijkste functie van je app samen in een beknopte, aantrekkelijke ondertitel. Deze korte zin verschijnt onder de naam van je app en geeft potentiële gebruikers snel inzicht in wat je app doet.

: Vat de belangrijkste functie van je app samen in een beknopte, aantrekkelijke ondertitel. Deze korte zin verschijnt onder de naam van je app en geeft potentiële gebruikers snel inzicht in wat je app doet. Stel een informatieve app-beschrijving op : Schrijf een duidelijke en overtuigende beschrijving van de belangrijkste functies, voordelen en gebruiksmogelijkheden van je app. Deel grote tekstblokken op met opsommingstekens of genummerde lijsten om het lezen te vergemakkelijken. Ga in op de pijnpunten van je doelgroep en benadruk hoe je app deze oplost. Vermijd jargon en concentreer je op de waarde die je app de gebruikers biedt.

: Schrijf een duidelijke en overtuigende beschrijving van de belangrijkste functies, voordelen en gebruiksmogelijkheden van je app. Deel grote tekstblokken op met opsommingstekens of genummerde lijsten om het lezen te vergemakkelijken. Ga in op de pijnpunten van je doelgroep en benadruk hoe je app deze oplost. Vermijd jargon en concentreer je op de waarde die je app de gebruikers biedt. Laat je app zien met screenshots en previews : Gebruik hoogwaardige screenshots en app previews (videoclips) om de functies en gebruikersinterface van je app visueel te demonstreren. Deze visuals moeten de belangrijkste aspecten van je app belichten, potentiële gebruikers door de functionaliteiten leiden en de unique selling points laten zien.

: Gebruik hoogwaardige screenshots en app previews (videoclips) om de functies en gebruikersinterface van je app visueel te demonstreren. Deze visuals moeten de belangrijkste aspecten van je app belichten, potentiële gebruikers door de functionaliteiten leiden en de unique selling points laten zien. Kies geschikte trefwoorden : Onderzoek en kies relevante trefwoorden die uw app goed weergeven en een hoog zoekvolume hebben. Deze trefwoorden helpen de zichtbaarheid van uw app in de App Store zoekresultaten, waardoor de kans toeneemt dat gebruikers uw app ontdekken en downloaden.

: Onderzoek en kies relevante trefwoorden die uw app goed weergeven en een hoog zoekvolume hebben. Deze trefwoorden helpen de zichtbaarheid van uw app in de zoekresultaten, waardoor de kans toeneemt dat gebruikers uw app ontdekken en downloaden. Stel een leeftijdsclassificatie in : Bepaal een geschikte leeftijdsclassificatie voor uw app op basis van de inhoud en functionaliteit. Deze classificatie informeert gebruikers en ouders over de geschiktheid van uw app voor verschillende leeftijdsgroepen en zorgt ervoor dat de richtlijnen worden nageleefd. App Store richtlijnen.

: Bepaal een geschikte leeftijdsclassificatie voor uw app op basis van de inhoud en functionaliteit. Deze classificatie informeert gebruikers en ouders over de geschiktheid van uw app voor verschillende leeftijdsgroepen en zorgt ervoor dat de richtlijnen worden nageleefd. richtlijnen. Geef ondersteuningsinformatie: Vermeld contactinformatie, zoals een e-mailadres of website, waar gebruikers aanvullende informatie kunnen vinden of hulp kunnen vragen bij uw app. Het aanbieden van toegankelijke ondersteuningskanalen laat zien dat u zich inzet voor gebruikerstevredenheid en moedigt positieve beoordelingen aan.

Stap 3: Indienen voor verificatie

Zodra je app is ontwikkeld en je productpagina compleet is, is het tijd om je app ter verificatie in te dienen bij de App Store voor verificatie. Het beoordelingsproces van Apple is grondig en zorgt ervoor dat alleen hoogwaardige, veilige en betrouwbare apps beschikbaar zijn voor gebruikers. Volg deze stappen om uw app ter verificatie in te dienen:

Bereid uw app voor op indiening : Zorg ervoor dat uw app voldoet aan de App Store Review Guidelines van Apple, wettelijke vereisten respecteert en zich houdt aan de Human Interface Guidelines. Repareer eventuele bugs, optimaliseer de prestaties en controleer de metagegevens, het privacybeleid en de leeftijdsclassificatie van uw app.

: Zorg ervoor dat uw app voldoet aan de Review Guidelines van Apple, wettelijke vereisten respecteert en zich houdt aan de Human Interface Guidelines. Repareer eventuele bugs, optimaliseer de prestaties en controleer de metagegevens, het privacybeleid en de leeftijdsclassificatie van uw app. Archiveer je app : Gebruik Xcode om uw app te archiveren, zodat een build wordt gemaakt die kan worden ingediend bij de App Store . Dit proces compileert de broncode en bronnen van uw app en zorgt ervoor dat deze voldoen aan de technische vereisten van Apple.

: Gebruik Xcode om uw app te archiveren, zodat een build wordt gemaakt die kan worden ingediend bij de . Dit proces compileert de broncode en bronnen van uw app en zorgt ervoor dat deze voldoen aan de technische vereisten van Apple. Maak een App Store Connect-account aan : Als u dat nog niet hebt gedaan, meld u dan aan bij App Store Connect met uw Apple Developer Program-account. App Store Connect is het platform waar u het indienings-, beoordelings- en vrijgaveproces van uw app beheert.

: Als u dat nog niet hebt gedaan, meld u dan aan bij Connect met uw Apple Developer Program-account. Connect is het platform waar u het indienings-, beoordelings- en vrijgaveproces van uw app beheert. Registreer uw app : In App Store Connect een nieuw app record aan door de metadata van uw app in te voeren, waaronder de naam, ondertitel, beschrijving, trefwoorden en ondersteuningsinformatie. Upload uw app-pictogram, schermafbeeldingen en app-previews en geef een link naar uw privacybeleid.

: In Connect een nieuw app record aan door de metadata van uw app in te voeren, waaronder de naam, ondertitel, beschrijving, trefwoorden en ondersteuningsinformatie. Upload uw app-pictogram, schermafbeeldingen en app-previews en geef een link naar uw privacybeleid. Configureer in-app aankopen of abonnementen (indien van toepassing) : Als uw app in-app aankopen of abonnementen bevat, stelt u deze in in App Store Connect. Geef relevante details, zoals de prijs, de duur van het abonnement en beschrijvingen.

: Als uw app in-app aankopen of abonnementen bevat, stelt u deze in in Connect. Geef relevante details, zoals de prijs, de duur van het abonnement en beschrijvingen. Upload je app build : Gebruik Xcode of Application Loader om je gearchiveerde app te uploaden naar App Store Connect. Zorg ervoor dat u het juiste provisioningprofiel en distributiecertificaat hebt geselecteerd voordat u uploadt.

: Gebruik Xcode of Application Loader om je gearchiveerde app te uploaden naar Connect. Zorg ervoor dat u het juiste provisioningprofiel en distributiecertificaat hebt geselecteerd voordat u uploadt. Ter beoordeling indienen : In App Store Connect naar het record van uw app en klik op "Submit for Review". Uw app wordt toegevoegd aan de beoordelingswachtrij van Apple en u ontvangt een bevestigingsmail.

: In Connect naar het record van uw app en klik op "Submit for Review". Uw app wordt toegevoegd aan de beoordelingswachtrij van Apple en u ontvangt een bevestigingsmail. Volg het beoordelingsproces : Apple beoordeelt uw app om te controleren of deze voldoet aan de richtlijnen en vereisten. Dit proces kan enkele uren tot enkele dagen duren, afhankelijk van de complexiteit van uw app en de huidige beoordelingswachtrij. U kunt de status van uw app controleren in App Store Connect.

: Apple beoordeelt uw app om te controleren of deze voldoet aan de richtlijnen en vereisten. Dit proces kan enkele uren tot enkele dagen duren, afhankelijk van de complexiteit van uw app en de huidige beoordelingswachtrij. U kunt de status van uw app controleren in Connect. Problemen aanpakken: Als Apple tijdens het beoordelingsproces problemen met je app vaststelt, sturen ze je een e-mail met de problemen. Pak de problemen aan, breng de nodige wijzigingen aan en dien je app opnieuw ter beoordeling in.

Stap 4: wachten op goedkeuring en vrijgave

Nadat je je app ter controle hebt ingediend, is de volgende fase het wachten op de beoordeling en goedkeuring door het beoordelingsteam van Apple. Het goedkeuringsproces is essentieel om ervoor te zorgen dat de apps die beschikbaar zijn op de App Store van hoge kwaliteit, veilig en betrouwbaar zijn voor gebruikers. De tijd die nodig is om uw app te beoordelen kan variëren, waarbij factoren als de complexiteit van uw app, de huidige beoordelingswachtrij en de vraag of uw app extra aandacht nodig heeft vanwege specifieke kenmerken of functies een rol spelen.

Terwijl u op goedkeuring wacht, kunt u de beoordelingsstatus van uw app volgen in App Store Connect. Als het reviewteam problemen ondervindt met uw app, wordt u via e-mail op de hoogte gebracht van de problemen en krijgt u richtlijnen voor het oplossen ervan. Pak deze problemen onmiddellijk aan, breng de nodige wijzigingen aan en dien je app opnieuw ter beoordeling in.

Zodra uw app is goedgekeurd, ontvangt u een e-mailbericht van Apple. Deze bevestiging geeft aan dat uw app het beoordelingsproces heeft doorstaan en klaar is voor vrijgave op de App Store. U hebt verschillende mogelijkheden om uw app vrij te geven, zoals onmiddellijk na goedkeuring, een specifieke vrijgavedatum plannen of handmatig vrijgeven wanneer u er klaar voor bent.

Nadat uw app is vrijgegeven, is het belangrijk om de prestaties ervan in de gaten te houden, waaronder downloadcijfers, gebruikersbeoordelingen en beoordelingen. Aan de hand van deze informatie kunt u gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn en toekomstige updates sturen om de algemene gebruikerservaring van uw app te verbeteren. Voor een succesvolle app zijn voortdurend onderhoud en updates nodig om deze relevant, veilig en in overeenstemming met de nieuwste richtlijnen te houden. App Store richtlijnen. Door regelmatig feedback van gebruikers te verwerken, bugs te repareren en nieuwe functies toe te voegen, blijft uw app concurrerend en voldoet hij aan de verwachtingen van de gebruiker.

Veel voorkomende redenen voor afwijzing door Apple

Apps die zijn ingediend bij de App Store worden onderworpen aan het beoordelingsproces van Apple, dat ervoor zorgt dat alleen hoogwaardige, veilige en betrouwbare apps beschikbaar komen voor gebruikers. Enkele veel voorkomende redenen voor afwijzing van apps tijdens dit proces zijn:

Niet-naleving van de App Store Review Guidelines : Apple heeft een uitgebreide reeks richtlijnen waaraan apps moeten voldoen om te worden geaccepteerd op de website. App Store . Apps die deze richtlijnen schenden, of het nu gaat om de inhoud, de privacy van de gebruiker of de functionaliteit, kunnen worden afgewezen.

: Apple heeft een uitgebreide reeks richtlijnen waaraan apps moeten voldoen om te worden geaccepteerd op de website. . Apps die deze richtlijnen schenden, of het nu gaat om de inhoud, de privacy van de gebruiker of de functionaliteit, kunnen worden afgewezen. Onvolledige of onjuiste informatie : Het verstrekken van onvolledige, misleidende of onjuiste informatie tijdens het indieningsproces kan leiden tot afwijzing. Dit omvat app metadata, beschrijvingen, screenshots, app previews, of andere materialen die nodig zijn voor beoordeling.

: Het verstrekken van onvolledige, misleidende of onjuiste informatie tijdens het indieningsproces kan leiden tot afwijzing. Dit omvat app metadata, beschrijvingen, screenshots, app previews, of andere materialen die nodig zijn voor beoordeling. Slechte gebruikersinterface en gebruikerservaring : Apps met een slechte UI/UX, moeilijke navigatie of een niet-intuïtief ontwerp kunnen worden afgewezen. De Human Interface Guidelines van Apple bieden een kader voor het maken van gebruiksvriendelijke en toegankelijke apps.

: Apps met een slechte UI/UX, moeilijke navigatie of een niet-intuïtief ontwerp kunnen worden afgewezen. De Human Interface Guidelines van Apple bieden een kader voor het maken van gebruiksvriendelijke en toegankelijke apps. Bugs, crashes of prestatieproblemen : Apps die instabiel zijn, vaak crashen of prestatieproblemen vertonen, worden waarschijnlijk afgewezen. Het is cruciaal dat u uw app grondig test, bugs oplost en de prestaties optimaliseert voordat u deze ter beoordeling indient.

: Apps die instabiel zijn, vaak crashen of prestatieproblemen vertonen, worden waarschijnlijk afgewezen. Het is cruciaal dat u uw app grondig test, bugs oplost en de prestaties optimaliseert voordat u deze ter beoordeling indient. Ongepaste of beledigende inhoud : Apps die beledigende, discriminerende of ongepaste inhoud bevatten, zoals expliciet taalgebruik, geweld of thema's voor volwassenen, kunnen worden afgewezen.

: Apps die beledigende, discriminerende of ongepaste inhoud bevatten, zoals expliciet taalgebruik, geweld of thema's voor volwassenen, kunnen worden afgewezen. Ontoereikende gebruikersprivacy : Het niet respecteren van de privacy van gebruikers of het nalaten van een duidelijk privacybeleid kan leiden tot afwijzing. Apps moeten verantwoordelijk omgaan met gebruikersgegevens en de privacyrichtlijnen van Apple volgen.

: Het niet respecteren van de privacy van gebruikers of het nalaten van een duidelijk privacybeleid kan leiden tot afwijzing. Apps moeten verantwoordelijk omgaan met gebruikersgegevens en de privacyrichtlijnen van Apple volgen. Onvolledige of niet-functionele in-app aankopen : Apps die in-app aankopen of abonnementen aanbieden, moeten ervoor zorgen dat deze functies correct werken en goed zijn ingesteld in App Store Connect. Niet-functionele of misleidende in-app aankopen kunnen leiden tot afwijzing.

: Apps die in-app aankopen of abonnementen aanbieden, moeten ervoor zorgen dat deze functies correct werken en goed zijn ingesteld in Connect. Niet-functionele of misleidende in-app aankopen kunnen leiden tot afwijzing. Misbruik van platformfuncties : Apps die misbruik maken van platformfuncties, zoals pushmeldingen, achtergrondmodi of locatiediensten, kunnen worden afgewezen. Zorg ervoor dat uw app deze functies op de juiste wijze en in overeenstemming met de richtlijnen van Apple gebruikt.

: Apps die misbruik maken van platformfuncties, zoals pushmeldingen, achtergrondmodi of locatiediensten, kunnen worden afgewezen. Zorg ervoor dat uw app deze functies op de juiste wijze en in overeenstemming met de richtlijnen van Apple gebruikt. Inbreuk op intellectueel eigendom : Apps die inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten kunnen worden geweigerd.

: Apps die inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten kunnen worden geweigerd. Gebrek aan waardevolle inhoud of functionaliteit: Apps die weinig tot geen waarde bieden aan gebruikers, te simplistisch zijn of als "spam" worden beschouwd, kunnen worden afgewezen. Uw app moet een unieke en waardevolle ervaring bieden aan gebruikers om te worden geaccepteerd op het App Store .

Om het risico op afwijzing te minimaliseren, is het essentieel dat u de richtlijnen van Apple zorgvuldig doorneemt en ervoor zorgt dat uw app aan alle eisen voldoet voordat u deze ter beoordeling indient.

FAQ

Wat is de App Store?

De App Store is een digitaal platform, ontwikkeld door Apple Inc., waar gebruikers applicaties voor iOS-, iPadOS-, watchOS- en macOS-apparaten kunnen bekijken, downloaden en kopen.

Wat zijn de vereisten om een app te publiceren op de App Store?

Om uw app te publiceren op de App Storemoet u beschikken over een Apple Developer-account, een voltooide app die voldoet aan de richtlijnen van Apple, noodzakelijke app-activa zoals pictogrammen en schermafbeeldingen, en een Xcode-project.

Hoe maak ik een Apple Developer account aan?

Ga naar de Apple Developer website en klik op het tabblad "Account". Meld u vervolgens aan met uw Apple ID of maak er een aan als u er geen hebt. Schrijf u in voor het Apple Developer Programma door de instructies op het scherm te volgen en de jaarlijkse lidmaatschapskosten te betalen.

Wat kost het Apple Developer Program?

Vanaf maart 2023 bedragen de jaarlijkse lidmaatschapskosten € 99 voor individuen en organisaties en € 299 voor het Apple Developer Enterprise Program. De kosten kunnen per land of regio verschillen en kunnen worden gewijzigd.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn app voldoet aan de richtlijnen van Apple?

Lees de App Store Review Guidelines zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat uw app voldoet aan de normen van Apple voor inhoud, ontwerp en functionaliteit.

Hoe maak ik mijn app klaar voor indiening?

Gebruik Xcode, de geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) van Apple, om je app te bouwen, te testen en te archiveren. Maak vervolgens een App Store Connect-account aan en stel de metagegevens van je app in, zoals de naam, beschrijving, trefwoorden, prijs en beschikbaarheid.

Hoe dien ik mijn app ter beoordeling in?

In Xcode uploadt u uw gearchiveerde app naar App Store Connect. Ga vervolgens naar de pagina van uw app op App Store Connect, vul het indieningsformulier in en dien de app in ter beoordeling.

Hoe lang duurt het beoordelingsproces?

Het beoordelingsproces duurt doorgaans tussen de 24 uur en een paar dagen. Het kan echter langer duren als er aanvullende informatie of wijzigingen nodig zijn.

Wat gebeurt er als mijn app wordt afgewezen?

Als uw app wordt afgewezen, ontvangt u feedback van Apple waarin de redenen voor de afwijzing worden uitgelegd. Pak de genoemde problemen aan, breng de nodige wijzigingen aan en dien uw app opnieuw ter beoordeling in.

Kan ik mijn app bijwerken nadat deze is gepubliceerd?

Ja, u kunt updates van uw app indienen door een nieuwe versie aan te maken in App Store Connect en de bijgewerkte binary te uploaden via Xcode. De update ondergaat hetzelfde beoordelingsproces als de oorspronkelijke indiening.