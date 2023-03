Le applicazioni mobili sono diventate una parte indispensabile della nostra vita nell'attuale panorama digitale in rapida evoluzione. Con milioni di applicazioni disponibili per il download su App StoreApple, gli sviluppatori devono comprendere le complessità della pubblicazione delle loro creazioni su questa piattaforma così diffusa. Mentre ci avventuriamo nel 2023, Apple aggiorna le sue politiche, i suoi requisiti e le sue best practice, rendendo fondamentale per i creatori di app rimanere informati e adattarsi di conseguenza.

In questo articolo approfondiremo il processo passo dopo passo, dalla preparazione dell'applicazione per l'invio alla navigazione nel processo di revisione di Apple e al lancio per gli utenti. Il nostro obiettivo è quello di fornirvi le conoscenze, gli strumenti e gli approfondimenti necessari per garantire un'esperienza di pubblicazione delle app fluida e di successo.

Che siate sviluppatori esperti o neofiti del mondo della creazione di app, questa guida vi fornirà informazioni preziose che vi aiuteranno a navigare nel panorama in continua evoluzione di Apple. App Store. Intraprendiamo insieme questo entusiasmante viaggio e portiamo la vostra applicazione al successo nel 2023.

Cosa fare prima di presentare una domanda di finanziamento

Prima di presentare la vostra candidatura al App Storeè essenziale prepararsi e assicurarsi di aver soddisfatto tutti i requisiti. Una preparazione adeguata renderà più fluido il processo di presentazione e aumenterà le possibilità di approvazione dell'app da parte di Apple. Questa sezione vi guiderà attraverso i passi fondamentali da compiere prima di inviare la vostra applicazione per la revisione, tra cui la creazione di un account sviluppatore, il rispetto dei requisiti legali e la conformità alle linee guida e alle istruzioni di Apple.

Creare un account sviluppatore

Per presentare la vostra applicazione all'Apple Developer Program, dovrete innanzitutto iscrivervi all'Apple Developer Program. App Store. Questo programma consente di accedere a un'ampia gamma di strumenti di sviluppo, risorse e supporto necessari per creare e distribuire app sulle piattaforme iOS, macOS, watchOS e tvOS. Per iscriversi, visitate il sito web Apple Developer e seguite le istruzioni per l'iscrizione individuale o dell'organizzazione. Preparatevi a fornire informazioni personali o aziendali, a verificare la vostra identità e a pagare una quota di iscrizione annuale. Una volta iscritti, avrete accesso a risorse essenziali per gli sviluppatori, come software beta, funzionalità avanzate per le app e un'ampia documentazione per aiutarvi a sviluppare app di alta qualità.

Rispettare i requisiti legali

Prima di pubblicare la vostra app, assicuratevi di rispettare tutti i requisiti legali, comprese le leggi sul copyright e sui marchi, le norme sulla privacy e le linee guida sulla classificazione per età. È fondamentale rispettare i diritti di proprietà intellettuale altrui e ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo di materiale protetto da copyright o marchio all'interno dell'app. Sarebbe utile creare anche un'informativa sulla privacy chiara e completa, che dovrebbe essere accessibile all'interno dell'app e collegata durante il processo di invio. Questa informativa deve informare gli utenti sui dati raccolti, sulle modalità di utilizzo e sui loro diritti in merito alle informazioni personali. È importante conoscere le linee guida per la revisione di Apple e le leggi locali che possono essere applicate. App Store Review Guidelines di Apple e le leggi locali che possono essere applicate ai contenuti e alle funzionalità della vostra app per evitare potenziali problemi legali.

Rispettare le istruzioni di Apple

Apple ha linee guida e requisiti tecnici specifici affinché la vostra app possa essere ammessa al concorso. App Store. Questi requisiti includono il rispetto delle Linee guida per l'interfaccia umana, che descrivono le migliori pratiche per la progettazione di interfacce accessibili e di facile utilizzo su diversi dispositivi e piattaforme. Seguendo queste linee guida, vi assicurate che la vostra app offra un'esperienza utente coerente e piacevole, aumentando le sue possibilità di successo sul sito . App Store. Inoltre, assicuratevi che la vostra app sia realizzata con l'ultima versione di Xcode e che supporti la versione più recente di iOS per garantire compatibilità, prestazioni e sicurezza ottimali. Tenetevi aggiornati sull'evoluzione dei requisiti di Apple e integrate le modifiche necessarie nella vostra applicazione.

Pubblicare un'applicazione mobile sul sito App Store

Una volta completati i passaggi sopra descritti, è possibile inviare l'applicazione al sito web di Apple. App Store. Iniziate a preparare la vostra applicazione per l'invio, il che include la creazione di App Store come le icone, le schermate e le anteprime dell'applicazione. Queste immagini trasmettono lo scopo e la funzionalità dell'applicazione e invogliano i potenziali utenti a scaricarla. Successivamente, utilizzare App Store Connect per creare un nuovo record di app, inserire i metadati necessari, come la descrizione dell'app, le parole chiave e le informazioni di supporto, e configurare gli acquisti in-app o gli abbonamenti, se applicabili. Infine, inviate la vostra app per la revisione e attendete il feedback di Apple. Se l'app soddisfa tutte le linee guida e i requisiti, verrà approvata per la pubblicazione sul sito web di Apple. App Store. Preparatevi a eventuali revisioni o ripresentazioni, perché il processo di revisione di Apple è accurato e mira a garantire ai suoi utenti app di alta qualità, sicure e affidabili.

Fase 1: creare un'app

Prima di sottoporre la vostra app all'approvazione di App Storeè necessario svilupparla e metterla a punto per soddisfare gli standard di Apple. Ecco uno schema del processo di creazione di un'app, dall'ideazione al completamento:

Ideazione : Iniziate con un brainstorming e perfezionate la vostra idea di app. Considerate il pubblico di destinazione, il problema che risolve e i suoi punti di forza. Conducete ricerche di mercato per valutare la domanda e i potenziali concorrenti.

: Iniziate con un brainstorming e perfezionate la vostra idea di app. Considerate il pubblico di destinazione, il problema che risolve e i suoi punti di forza. Conducete ricerche di mercato per valutare la domanda e i potenziali concorrenti. Progettazione : Create wireframe e mockup per visualizzare l'interfaccia e l'esperienza utente della vostra applicazione. Seguite le linee guida dell'interfaccia umana di Apple per garantire coerenza e accessibilità su diversi dispositivi e piattaforme.

: Create wireframe e mockup per visualizzare l'interfaccia e l'esperienza utente della vostra applicazione. Seguite le linee guida dell'interfaccia umana di Apple per garantire coerenza e accessibilità su diversi dispositivi e piattaforme. Scegliere un approccio di sviluppo : Decidete se sviluppare l'app in modo nativo, utilizzando un framework di sviluppo ibrido o uno strumento multipiattaforma come React Native o Flutter. Lo sviluppo nativo offre migliori prestazioni e integrazione con le funzionalità del dispositivo, mentre lo sviluppo ibrido o multipiattaforma consente di risparmiare tempo e risorse.

: Decidete se sviluppare l'app in modo nativo, utilizzando un framework di sviluppo ibrido o uno strumento multipiattaforma come React Native o Flutter. Lo sviluppo nativo offre migliori prestazioni e integrazione con le funzionalità del dispositivo, mentre lo sviluppo ibrido o multipiattaforma consente di risparmiare tempo e risorse. Configurare l'ambiente di sviluppo : Scaricare e installare l'ultima versione di Xcode, l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) di Apple per lo sviluppo di app iOS. Xcode fornisce tutti gli strumenti necessari per codificare, progettare, testare ed eseguire il debug della vostra applicazione.

: Scaricare e installare l'ultima versione di Xcode, l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) di Apple per lo sviluppo di app iOS. Xcode fornisce tutti gli strumenti necessari per codificare, progettare, testare ed eseguire il debug della vostra applicazione. Sviluppare l'applicazione : Scrivete il codice della vostra app utilizzando Swift, il linguaggio di programmazione consigliato da Apple per lo sviluppo di iOS. Implementate le caratteristiche, le funzionalità e il design principali dell'app, rispettando le best practice e le ottimizzazioni delle prestazioni.

: Scrivete il codice della vostra app utilizzando Swift, il linguaggio di programmazione consigliato da Apple per lo sviluppo di iOS. Implementate le caratteristiche, le funzionalità e il design principali dell'app, rispettando le best practice e le ottimizzazioni delle prestazioni. Integrare librerie e API di terze parti : Incorporare librerie, framework o APIdi terze parti per migliorare le funzionalità dell'app o i servizi di accesso esterni.

: Incorporare librerie, framework o APIdi terze parti per migliorare le funzionalità dell'app o i servizi di accesso esterni. Testate l'applicazione : Eseguite test approfonditi per identificare e risolvere bug, problemi di usabilità e colli di bottiglia delle prestazioni. Utilizzate gli strumenti di test integrati in Xcode e i dispositivi reali o i simulatori per assicurarvi che l'app funzioni correttamente su vari dispositivi e versioni di iOS.

: Eseguite test approfonditi per identificare e risolvere bug, problemi di usabilità e colli di bottiglia delle prestazioni. Utilizzate gli strumenti di test integrati in Xcode e i dispositivi reali o i simulatori per assicurarvi che l'app funzioni correttamente su vari dispositivi e versioni di iOS. Ottimizzare l'applicazione : Ottimizzate le prestazioni, l'utilizzo della memoria e il consumo della batteria della vostra app per offrire un'esperienza utente fluida e reattiva.

: Ottimizzate le prestazioni, l'utilizzo della memoria e il consumo della batteria della vostra app per offrire un'esperienza utente fluida e reattiva. Implementare l'analisi e la segnalazione degli arresti anomali: Integrate strumenti di analisi, come Google Analytics o Firebase, per monitorare il coinvolgimento degli utenti e raccogliere informazioni per i miglioramenti futuri. Impostate il crash reporting per monitorare la stabilità dell'app e identificare tempestivamente i problemi.

Come creare rapidamente un'app e risparmiare denaro

Fase 2: creare una pagina del prodotto con una descrizione dell'app

Una pagina di prodotto coinvolgente e informativa attira i potenziali utenti e trasmette la proposta di valore della vostra app. Una descrizione dell'app e una pagina del prodotto ben realizzate illustrano le caratteristiche, le funzionalità e i punti di forza della vostra applicazione, convincendo gli utenti a scaricarla e provarla. Seguite questi passaggi per creare una pagina prodotto convincente per la vostra app:

Creare un nome accattivante per l'app : scegliete un nome memorabile, descrittivo e unico per la vostra app, che rifletta il suo scopo e si distingua nell'affollato panorama delle applicazioni. App Store . Mantenetelo breve e facile da pronunciare, assicurandovi che sia in linea con l'identità del vostro marchio.

: scegliete un nome memorabile, descrittivo e unico per la vostra app, che rifletta il suo scopo e si distingua nell'affollato panorama delle applicazioni. . Mantenetelo breve e facile da pronunciare, assicurandovi che sia in linea con l'identità del vostro marchio. Progettate un'icona accattivante : Create un'icona per l'app visivamente accattivante e riconoscibile, che rappresenti la funzionalità principale dell'applicazione e la distingua dalla concorrenza. Seguite le linee guida di Apple per il design delle icone delle app per garantire coerenza e formattazione corretta.

: Create un'icona per l'app visivamente accattivante e riconoscibile, che rappresenti la funzionalità principale dell'applicazione e la distingua dalla concorrenza. Seguite le linee guida di Apple per il design delle icone delle app per garantire coerenza e formattazione corretta. Scrivete un sottotitolo persuasivo : Riassumete la funzione principale della vostra app in un sottotitolo conciso e accattivante. Questa breve frase apparirà sotto il nome dell'app e darà ai potenziali utenti una rapida comprensione di ciò che fa la vostra app.

: Riassumete la funzione principale della vostra app in un sottotitolo conciso e accattivante. Questa breve frase apparirà sotto il nome dell'app e darà ai potenziali utenti una rapida comprensione di ciò che fa la vostra app. Scrivete una descrizione informativa dell'app : Scrivete una descrizione chiara e convincente che metta in evidenza le caratteristiche principali, i vantaggi e i casi d'uso della vostra app. Spezzate i grandi blocchi di testo con punti elenco o elenchi numerati per facilitarne la lettura. Assicuratevi di affrontare i punti dolenti del vostro pubblico target e di sottolineare come la vostra applicazione li risolva. Evitate il gergo e concentratevi sul valore che la vostra applicazione apporta agli utenti.

: Scrivete una descrizione chiara e convincente che metta in evidenza le caratteristiche principali, i vantaggi e i casi d'uso della vostra app. Spezzate i grandi blocchi di testo con punti elenco o elenchi numerati per facilitarne la lettura. Assicuratevi di affrontare i punti dolenti del vostro pubblico target e di sottolineare come la vostra applicazione li risolva. Evitate il gergo e concentratevi sul valore che la vostra applicazione apporta agli utenti. Presentate la vostra applicazione con schermate e anteprime : Utilizzate schermate di alta qualità e anteprime dell'app (videoclip) per mostrare visivamente le funzionalità e l'interfaccia utente della vostra app. Queste immagini devono evidenziare gli aspetti più importanti della vostra app, guidando i potenziali utenti attraverso le sue funzionalità e mostrando i suoi punti di forza.

: Utilizzate schermate di alta qualità e anteprime dell'app (videoclip) per mostrare visivamente le funzionalità e l'interfaccia utente della vostra app. Queste immagini devono evidenziare gli aspetti più importanti della vostra app, guidando i potenziali utenti attraverso le sue funzionalità e mostrando i suoi punti di forza. Selezionare parole chiave appropriate : Ricercate e scegliete parole chiave pertinenti che rappresentino accuratamente la vostra applicazione e che abbiano un alto volume di ricerca. Queste parole chiave contribuiranno a migliorare la visibilità della vostra applicazione nei risultati di App Store risultati di ricerca, aumentando la probabilità che gli utenti scoprano e scarichino la vostra app.

: Ricercate e scegliete parole chiave pertinenti che rappresentino accuratamente la vostra applicazione e che abbiano un alto volume di ricerca. Queste parole chiave contribuiranno a migliorare la visibilità della vostra applicazione nei risultati di risultati di ricerca, aumentando la probabilità che gli utenti scoprano e scarichino la vostra app. Stabilire una classificazione per età : Stabilite una classificazione appropriata per l'età della vostra app in base al suo contenuto e alle sue funzionalità. Questa classificazione informerà gli utenti e i genitori sull'idoneità dell'app per le diverse fasce d'età e garantirà la conformità alle linee guida. App Store linee guida.

: Stabilite una classificazione appropriata per l'età della vostra app in base al suo contenuto e alle sue funzionalità. Questa classificazione informerà gli utenti e i genitori sull'idoneità dell'app per le diverse fasce d'età e garantirà la conformità alle linee guida. linee guida. Fornire informazioni di supporto: Includete informazioni di contatto, come un indirizzo e-mail o un sito web, dove gli utenti possono trovare ulteriori informazioni o chiedere assistenza per la vostra app. Fornire canali di assistenza accessibili dimostra il vostro impegno per la soddisfazione degli utenti e incoraggia le recensioni positive.

Fase 3: Sottoporre a verifica

Una volta sviluppata l'app e completata la pagina del prodotto, è il momento di sottoporre l'app all'ente di verifica. App Store per la verifica. Il processo di verifica di Apple è accurato e garantisce che solo le app di alta qualità, sicure e affidabili siano disponibili per gli utenti. Seguite questi passaggi per inviare la vostra app alla verifica:

Preparare l'applicazione per l'invio : Assicuratevi che la vostra app sia conforme alle linee guida di Apple per la revisione, che rispetti i requisiti legali e che sia disponibile per gli utenti. App Store Apple, rispetti i requisiti legali e aderisca alle linee guida sull'interfaccia umana. Correggete eventuali bug, ottimizzate le prestazioni e ricontrollate i metadati, l'informativa sulla privacy e la classificazione per età dell'app.

: Assicuratevi che la vostra app sia conforme alle linee guida di Apple per la revisione, che rispetti i requisiti legali e che sia disponibile per gli utenti. Apple, rispetti i requisiti legali e aderisca alle linee guida sull'interfaccia umana. Correggete eventuali bug, ottimizzate le prestazioni e ricontrollate i metadati, l'informativa sulla privacy e la classificazione per età dell'app. Archiviare l'app : Utilizzate Xcode per archiviare l'applicazione, creando una build che può essere inviata all'applicazione. App Store . Questo processo compila il codice sorgente e le risorse dell'app, assicurandosi che siano conformi ai requisiti tecnici di Apple.

: Utilizzate Xcode per archiviare l'applicazione, creando una build che può essere inviata all'applicazione. . Questo processo compila il codice sorgente e le risorse dell'app, assicurandosi che siano conformi ai requisiti tecnici di Apple. Creare un account App Store Connect : Se non lo avete ancora fatto, accedete a App Store Connect utilizzando il vostro account Apple Developer Program. App Store Connect è la piattaforma dove gestirete il processo di invio, revisione e rilascio della vostra app.

: Se non lo avete ancora fatto, accedete a Connect utilizzando il vostro account Apple Developer Program. Connect è la piattaforma dove gestirete il processo di invio, revisione e rilascio della vostra app. Registrate la vostra applicazione : In App Store Connect, create un nuovo record di app inserendo i metadati della vostra app, tra cui il nome, il sottotitolo, la descrizione, le parole chiave e le informazioni di supporto. Caricate l'icona dell'app, le schermate e le anteprime dell'app e fornite un link alla vostra informativa sulla privacy.

: In Connect, create un nuovo record di app inserendo i metadati della vostra app, tra cui il nome, il sottotitolo, la descrizione, le parole chiave e le informazioni di supporto. Caricate l'icona dell'app, le schermate e le anteprime dell'app e fornite un link alla vostra informativa sulla privacy. Configurare gli acquisti in-app o gli abbonamenti (se applicabile) : Se la vostra app prevede acquisti in-app o abbonamenti, configurateli in App Store Connect. Fornite i dettagli pertinenti, come i prezzi, la durata dell'abbonamento e le descrizioni.

: Se la vostra app prevede acquisti in-app o abbonamenti, configurateli in Connect. Fornite i dettagli pertinenti, come i prezzi, la durata dell'abbonamento e le descrizioni. Caricare la build dell'app : Utilizzando Xcode o Application Loader, caricare la build dell'app archiviata su App Store Connect. Assicuratevi di aver selezionato il profilo di provisioning e il certificato di distribuzione corretti prima di caricarli.

: Utilizzando Xcode o Application Loader, caricare la build dell'app archiviata su Connect. Assicuratevi di aver selezionato il profilo di provisioning e il certificato di distribuzione corretti prima di caricarli. Invia per la revisione : In App Store Connect, andate al record della vostra app e fate clic su "Invia per la revisione". La vostra app verrà aggiunta alla coda di revisione di Apple e riceverete un'e-mail di conferma.

: In Connect, andate al record della vostra app e fate clic su "Invia per la revisione". La vostra app verrà aggiunta alla coda di revisione di Apple e riceverete un'e-mail di conferma. Monitorare il processo di revisione : Apple esaminerà la vostra app per verificare che sia conforme alle linee guida e ai requisiti. Questo processo può durare da poche ore a diversi giorni, a seconda della complessità dell'app e della coda di revisione in corso. Potete controllare lo stato della vostra app in App Store Connect.

: Apple esaminerà la vostra app per verificare che sia conforme alle linee guida e ai requisiti. Questo processo può durare da poche ore a diversi giorni, a seconda della complessità dell'app e della coda di revisione in corso. Potete controllare lo stato della vostra app in Connect. Risolvere eventuali problemi: Se Apple individua problemi con la vostra app durante il processo di revisione, ve li comunicherà via e-mail. Risolvete i problemi, apportate le modifiche necessarie e ripresentate l'app per la revisione.

Fase 4: attendere l'approvazione e il rilascio

Dopo aver inviato l'app per la verifica, la fase successiva prevede l'attesa della valutazione e dell'approvazione da parte del team di revisione di Apple. Il processo di approvazione è essenziale per garantire che le app disponibili sul sito di Apple siano di alta qualità, sicure e affidabili. App Store siano di alta qualità, sicure e affidabili per gli utenti. Il tempo necessario per la revisione dell'app può variare: fattori come la complessità dell'app, la coda di revisione in corso e l'eventuale necessità di ulteriore attenzione per caratteristiche o funzionalità specifiche sono tutti fattori che giocano un ruolo importante.

In attesa dell'approvazione, è possibile monitorare lo stato di revisione della propria app in App Store Connect. Se il team di revisione riscontra problemi con la vostra applicazione, ve lo comunicherà via e-mail, specificando i problemi e fornendo indicazioni per risolverli. Risolvete tempestivamente questi problemi, apportate le modifiche necessarie e ripresentate l'app per la revisione.

Una volta approvata l'app, riceverete una notifica via e-mail da Apple. Questa conferma indica che l'applicazione ha superato il processo di revisione ed è pronta per essere rilasciata sul sito web di Apple. App Store. Avete diverse opzioni per rilasciare la vostra app, come rilasciarla immediatamente dopo l'approvazione, programmare una data di rilascio specifica o rilasciarla manualmente quando siete pronti.

Una volta rilasciata l'applicazione, è importante tenere sotto controllo le sue prestazioni, compresi i numeri di download, le valutazioni degli utenti e le recensioni. Queste informazioni vi aiuteranno a identificare le aree di miglioramento e a guidare gli aggiornamenti futuri per migliorare l'esperienza complessiva dell'utente. Il mantenimento di un'app di successo richiede una manutenzione e aggiornamenti continui per mantenerla pertinente, sicura e conforme alle linee guida più recenti. App Store linee guida. La regolare risposta ai feedback degli utenti, la correzione dei bug e l'aggiunta di nuove funzionalità garantiscono che la vostra app rimanga competitiva e continui a soddisfare le aspettative degli utenti.

Motivi comuni di rifiuto da parte di Apple

Le app inviate al sito App Store sono soggette al processo di revisione di Apple, che garantisce che solo le app di alta qualità, sicure e affidabili siano disponibili per gli utenti. Tra i motivi più comuni per cui le app vengono rifiutate durante questo processo vi sono:

Non conformità alle linee guida per la revisione di App Store : Apple dispone di una serie completa di linee guida che le app devono rispettare per essere accettate sul sito . App Store . Le app che violano queste linee guida, in termini di contenuti, privacy degli utenti o funzionalità, possono essere rifiutate.

Apple dispone di una serie completa di linee guida che le app devono rispettare per essere accettate sul sito . . Le app che violano queste linee guida, in termini di contenuti, privacy degli utenti o funzionalità, possono essere rifiutate. Informazioni incomplete o inaccurate : Fornire informazioni incomplete, fuorvianti o imprecise durante il processo di invio può portare al rifiuto. Ciò include i metadati dell'app, le descrizioni, le schermate, le anteprime dell'app o qualsiasi altro materiale richiesto per la revisione.

: Fornire informazioni incomplete, fuorvianti o imprecise durante il processo di invio può portare al rifiuto. Ciò include i metadati dell'app, le descrizioni, le schermate, le anteprime dell'app o qualsiasi altro materiale richiesto per la revisione. Interfaccia utente ed esperienza utente scadenti : Le app con un'interfaccia utente/UX scadente, una navigazione difficile o un design non intuitivo possono essere rifiutate. Le Linee guida per l'interfaccia umana di Apple forniscono un quadro di riferimento per la creazione di app accessibili e di facile utilizzo, e seguirle è essenziale.

: Le app con un'interfaccia utente/UX scadente, una navigazione difficile o un design non intuitivo possono essere rifiutate. Le Linee guida per l'interfaccia umana di Apple forniscono un quadro di riferimento per la creazione di app accessibili e di facile utilizzo, e seguirle è essenziale. Bug, crash o problemi di prestazioni : Le app instabili, che si bloccano frequentemente o che presentano problemi di prestazioni possono essere rifiutate. È fondamentale testare a fondo la propria app, correggere i bug e ottimizzare le prestazioni prima di sottoporla alla revisione.

: Le app instabili, che si bloccano frequentemente o che presentano problemi di prestazioni possono essere rifiutate. È fondamentale testare a fondo la propria app, correggere i bug e ottimizzare le prestazioni prima di sottoporla alla revisione. Contenuti inappropriati o offensivi : Le app che contengono contenuti offensivi, discriminatori o inappropriati, come linguaggio esplicito, violenza o temi per adulti, possono essere rifiutate.

: Le app che contengono contenuti offensivi, discriminatori o inappropriati, come linguaggio esplicito, violenza o temi per adulti, possono essere rifiutate. Inadeguatezza della privacy degli utenti : Il mancato rispetto della privacy degli utenti o l'omissione di una chiara politica sulla privacy possono comportare il rifiuto dell'applicazione. Le app devono gestire i dati degli utenti in modo responsabile e seguire le linee guida sulla privacy di Apple.

: Il mancato rispetto della privacy degli utenti o l'omissione di una chiara politica sulla privacy possono comportare il rifiuto dell'applicazione. Le app devono gestire i dati degli utenti in modo responsabile e seguire le linee guida sulla privacy di Apple. Acquisti in-app incompleti o non funzionali : Le app che offrono acquisti in-app o abbonamenti devono assicurarsi che queste funzionalità funzionino correttamente e siano impostate correttamente in App Store Connect. Acquisti in-app non funzionali o fuorvianti possono portare al rifiuto.

: Le app che offrono acquisti in-app o abbonamenti devono assicurarsi che queste funzionalità funzionino correttamente e siano impostate correttamente in Connect. Acquisti in-app non funzionali o fuorvianti possono portare al rifiuto. Uso improprio delle funzioni della piattaforma : Le app che utilizzano in modo improprio o abusivo le funzioni della piattaforma, come le notifiche push, le modalità in background o i servizi di localizzazione, possono essere rifiutate. Assicuratevi che la vostra app utilizzi queste funzioni in modo appropriato e conforme alle linee guida di Apple.

: Le app che utilizzano in modo improprio o abusivo le funzioni della piattaforma, come le notifiche push, le modalità in background o i servizi di localizzazione, possono essere rifiutate. Assicuratevi che la vostra app utilizzi queste funzioni in modo appropriato e conforme alle linee guida di Apple. Violazione della proprietà intellettuale : Le app che violano materiale protetto da copyright, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale possono essere rifiutate.

: Le app che violano materiale protetto da copyright, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale possono essere rifiutate. Mancanza di contenuti o funzionalità di valore: Le app che non offrono alcun valore agli utenti, che sono eccessivamente semplicistiche o che sono considerate "spam" possono essere rifiutate. Per essere accettata sul sito, l'applicazione deve offrire agli utenti un'esperienza unica e di valore. App Store .

Per ridurre al minimo il rischio di rifiuto, è essenziale esaminare attentamente le linee guida di Apple e assicurarsi che la propria app sia conforme a tutti i requisiti prima di inviarla per la revisione.

DOMANDE FREQUENTI

Che cos'è il App Store?

Il App Store è una piattaforma digitale sviluppata da Apple Inc. dove gli utenti possono sfogliare, scaricare e acquistare applicazioni per dispositivi iOS, iPadOS, watchOS e macOS.

Quali sono i requisiti per pubblicare un'app su The? App Store?

Per pubblicare la propria app su App Storeè necessario disporre di un account Apple Developer, di un'app completata che rispetti le linee guida di Apple, delle risorse dell'app necessarie, come icone e schermate, e di un progetto Xcode.

Come si crea un account Apple Developer?

Visitate il sito web Apple Developer e fate clic sulla scheda "Account". Quindi, accedete con il vostro ID Apple o createne uno se non ne avete uno. Iscrivetevi all'Apple Developer Program seguendo le istruzioni sullo schermo e pagando la quota annuale.

Qual è il costo dell'Apple Developer Program?

A partire da marzo 2023, la quota di iscrizione annuale è di 99 dollari per individui e organizzazioni e di 299 dollari per l'Apple Developer Enterprise Program. Le quote possono variare a seconda del Paese o della regione e sono soggette a modifiche.

Come posso assicurarmi che la mia app sia conforme alle linee guida di Apple?

Esaminate attentamente le Linee guida per la revisione diApp Store per assicurarvi che la vostra app sia conforme agli standard di Apple per quanto riguarda contenuti, design e funzionalità.

Come si prepara l'applicazione per l'invio?

Utilizzate Xcode, l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) di Apple, per creare, testare e archiviare la vostra app. Quindi, create un account App Store Connect e impostare i metadati dell'applicazione, come nome, descrizione, parole chiave, prezzi e disponibilità.

Come si invia l'app per la revisione?

In Xcode, caricare l'app archiviata su App Store Connect. Quindi, andare alla pagina dell'applicazione su App Store Connect, compilare il modulo di presentazione e inviare l'app per la revisione.

Quanto dura il processo di revisione dell'app?

Il processo di revisione richiede in genere dalle 24 ore a qualche giorno. Tuttavia, potrebbe richiedere più tempo se sono necessarie ulteriori informazioni o modifiche.

Cosa succede se la mia app viene rifiutata?

Se la vostra app viene rifiutata, riceverete un feedback da Apple che vi spiegherà i motivi del rifiuto. È necessario affrontare i problemi indicati, apportare le modifiche necessarie e ripresentare l'app per la revisione.

Posso aggiornare la mia app dopo che è stata pubblicata?

Sì, è possibile inviare aggiornamenti alla propria app creando una nuova versione in App Store Connect e caricando il binario aggiornato tramite Xcode. L'aggiornamento sarà sottoposto allo stesso processo di revisione dell'invio iniziale.