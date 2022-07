Gestalt İlkeleri, insanların birbirine benzer öğeleri nasıl düzenlediğini, kalıpları nasıl algıladığını ve nesneleri algılarken karmaşık görüntüleri nasıl netleştirdiğini tanımlayan insan algısının bir dizi kuralı veya ilkesidir. Tasarımcılar, web sitelerinde ve diğer kullanıcı arayüzlerinde materyali hem görsel olarak güzel hem de anlaşılması kolay bir şekilde düzenlemek için yol gösterici ilkeleri kullanır.

Gestalt psikolojisi, etrafımızdaki dünyayı anlamlandırmaya çalışırken sadece her dakika bileşene odaklanmadığımızı söylüyor. İyi tasarım, ağırlıklı olarak negatif alan kullanımına dayanır. Tasarım denilince akla ilk gelen şey beyaz boşluk kullanımıdır. Başka bir tasarım türü, hiç var olmayan bir yönü önermek için alanın avantajını yaratır.

Gestalt'ın İlkeleri

Metin gestalt, psikoloji alanından gelir. İnsanların bir şeyi, onu bileşenlerine ayırmaktan tamamen kavramasının daha kolay ve daha önemli olduğu kavramına atıfta bulunur.

Max Wertheimer'ın 1923'te yayınlanan ve nokta ve çizgilerden oluşan görsel metinlerle resmedildiği için "nokta denemesi" olarak da bilinen "Form Teorisi" kitabı, sanat ve tasarım üzerindeki en kalıcı etkinin kaynağıydı. . Wertheimer, birbirine bitişik (yakınlık gruplaması), gibi görünen (benzerlik gruplaması) veya yapısal ekonomiye sahip (iyi Süreklilik) öğeleri birbirine ait olarak görme konusundaki doğal eğilimimizin, belirli gestaltların oluşumuna katkıda bulunduğuna inanır. Onun hipotezi, temel olarak gestalt ilkelerinin üzerine inşa edildiği şeydir.





İnsan beyni, tasarımdaki veya görüntülerdeki boşlukları doldurmada ve öğelerin toplamından daha büyük bir bütünü bir araya getirmede üstündür. Yan yana yerleştirilmiş aynı boyutta ve renkte iki daire gördüğünüzde, dairelerin sadece iki ayrı daire olmaktan ziyade birbiriyle ilişkili olduğunu hissetme eğilimindesiniz. Bunun nedeni, dairelerin aynı boyut ve renge sahip olmasıdır. Çoğu insanın elementleri, onları gestaltlar halinde sınıflandırma girişimi olarak görme şeklidir.

Gestalt teorisi, insanların belirli kurallar uygulandığında öğeleri kümeler halinde düzenleme eğiliminde olduğunu algılar. Teori, bütünün, kendisini oluşturan unsurların bütününden farklı olduğunu savunur. Açık görsel sinyallerin yokluğunda bile, insanlar, zıt olduklarında nesneler arasında içgüdüsel olarak bir uzamsal bağlantı duygusu geliştirirler. Bu, en temel nesne konfigürasyonlarının bile bir yakınlık duygusu ve dolayısıyla bir hikaye ipucu yaratmak için kullanılabileceğini ima eder.

Gestalt'ın kavramları, insan zihninin görsel algı unsurlarını algılamasının çeşitli yollarını tanımlamaya çalışır. Çeşitli yol gösterici ilkeleri incelemek, Gestalt kavramını öğrenmek için en etkili yöntemdir. Gestalt kavramı, üç geniş kılavuz kategorisine ayrılabilir.

Nesnelere veya metne baktığımızda, nesneleri en temel biçimleriyle görürüz.

Herhangi bir metin veya öğedeki çizgileri veya eğrileri izlemek insanlara kolayca gelir.

Zihin, çevrede olmayan detayları algılamaya ve doldurmaya çalışacaktır.

Gestalt ilkelerinin kullanımı, kaotik görünen veya bir kullanıcının dikkatini çekmek için yarışıyormuş gibi görünen bir tasarımı hızla dönüştürerek, sitenizi tanıdık hissettiren ve kullanıcıları yapmalarını istediğiniz eyleme yönlendiren akıcı bir bağlantı sağlayan bir tasarıma dönüştürebilir. Gestalt ilkelerini öğrenmek, tasarımla ilgilenen herkesin önceliği olmalıdır.

En temel biçiminde, gestalt ilkesi, insan beyninin, parçaları, birbiriyle bağlantısız öğelerden oluşan bir art arda değil, bir bütün oluşturan düzenli bir sistem halinde bilinçsizce organize ederek, karmaşık görüntüleri ve karmaşık tasarımları birçok yönü ile basitleştirmeye ve düzenlemeye çalışacağını savunur. . Gestalt İlkeleri, görsel tasarımın çok önemli bir unsurudur. Birbiriyle örtüşen ondan fazla ilke vardır, ancak en çok bilinenler şunlardır:

Gestalt'ın Temel İlkeleri

1. Süreklilik

İlk gestalt ilkesi Süreklilik'tir. Süreklilik İlkesine göre, gözlerimiz herhangi bir şeyi takip etmeye başladığı anda, başka bir madde ile karşılaşıncaya kadar o yönde hareket etmeye devam edecektir. Bu, takip ettikleri nesne değişse bile olur. Bir nesnenin yanından geçip diğerine gitmeye zorlandıkları için, gözler bunu yaparken momentum üretir. Bazı Süreklilik örneklerine bakalım,

Örnek: Logolar

Gestalt'ın süreklilik kavramı ProQuest, Amazon ve Coca-Cola gibi şirketlerin logolarında iş başında görülebilir. Amazon logosunda A harfiyle başlayan ve Z harfiyle biten bir ok vardır. Bu ok, Amazon'un A'dan Z'ye her şeyi sattığı gerçeğini temsil etmek içindir. Benzer şekilde, tanınmış yazılım için logoya baktığımızda içecek markası Coca Cola'da gözlerimiz Cola metnindeki "C" harfinden Coca metnindeki "C" harfine, yol boyunca L ve A harflerinden geçerek gezinir. Bu çok çeşitli görsel yardım, gözlerimizin yaklaşan bir nesneyi veya metni izlemesini kolaylaştırır.

2. benzerlik

İkinci gestalt ilkesi benzerliktir. Benzerlik ilkesine göre, beyinlerimiz benzer dış şekilleri paylaşan herhangi iki öğeyi aynı varlığa aitmiş gibi yorumlamak üzere kablolanmıştır. Herhangi ikisi arasında bir bağlantı olabilir; renkler, şekiller, dokular veya başka bir şey. Şimdi benzerlik kavramının gerçek dünyadaki bazı uygulamalarına bakalım.





Örnek: Logo

Panda Security Touts, NBC ve Sun Microsystems, benzer görsel niteliklere sahip nesneler ve desenler içeren logolara sahiptir, ancak bu nesneler ve desenler aynı renk şemasını, şekil şemasını veya boyut şemasını paylaşmasa da. Panda Security Tout logosunun kelime işareti ve logo işareti birbiriyle iyi bir şekilde entegre edilmiştir. Benzer şekilde, NBC logosunu oluşturan yaprakların her biri benzersiz bir renge sahiptir, ancak aynı görüntü veya tasarıma sahip oldukları için hepsi aynı gruba ait olarak tanınabilir.

3. Yakınlık

Üçüncü gestalt ilkesi yakınlıktır. Yakınlık ilkesine göre, iki veya daha fazla öğe birbirine yakın olduğunda, bu öğelerin konumu, farklı öğeler arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu grup için belirli bir anlam ifade eder. Bu, elemanların fiziksel olarak yakın olup olmadığına bakılmaksızın geçerlidir. Yakınlık kavramının bazı gerçek dünyadaki uygulamalarına bir göz atalım.

Örnek: IBM Logosu

IBM logosuna baktığımızda birbiri üzerine yığılmış kısa yatay çizgilerden oluşan üç harfli bir metin buluyoruz. Bu, aralarında tutarlı aralıklarla sekiz yatay çizgiden oluşan orijinal logonun aksine.

4. Ortak Bölge

Bu gestalt ilkesi oldukça önemlidir. Ortak bölge kavramı, yakınlık imajıyla yakından bağlantılıdır. Bu teoriye göre, beynimiz aynı sınırlı bölge içinde birkaç nesnenin varlığını bu nesnelerin birbirine ait olduğunun bir işareti olarak yorumlar. Nesneler birbirine yakın olsa ve aynı yakınlığa, şekle, boyuta veya renge sahip olsa bile, kenarlıklar veya diğer görünen sınırlar eklemek, gruplar arasında ayrılık yanılsaması yaratmak için harika bir yöntemdir.

5. Pragnanz

Gestalt ilkelerinden biri Pragnanz'dır (Simetri yasası). İyi rakam ifadesi Almanca'dan Pragnanz metni kullanılarak çevrilebilir. Bu metinlere ek olarak, iyi şekil ve sadelik yasası, Pragnanz Yasası için alternatif isimlerdir. Bu teoriye göre, insanlar doğal olarak olayları en basit biçimleriyle görme eğilimindedirler. Bu gestalt ilkesi Simetri yasası olarak da bilinir. Bu ilke, Simetriye dayanmaktadır. Bireyler Simetrideki öğeleri tutarlı bir grubun öğeleri olarak gördüklerinde, Gestalt'ın Simetri kavramını uygularlar. İnsanlar zihinlerinin en temel biçiminde karmaşık görüntüler veya tasarımlar oluştururlar.

Simetriyi seviyoruz çünkü her şeyde bir düzen ve doğruluk hissi veren temel, uyumlu bir norm. Simetrinin dünya çapındaki hükümet binalarında bu kadar yaygın olmasının nedeni büyük olasılıkla budur. Araştırmalar ayrıca Simetrinin yüzlerdeki "güzellik" kriterimizi büyük ölçüde etkilediğini ortaya koydu.

Örnek: Olimpiyat Logosu

Olimpiyat amblemi, üst üste binen beş daireden oluşur. Bu logo genellikle bize açıkça sunulur. Logo, yan yana dizilmiş beş daireden oluşur. Logonun eğri çizgiler, geometrik formlar, renk gradyanları ve düz metin veya çizgilerden oluşan bir karmaşa olarak anlaşılması daha az olasıdır.

6. Şekilden Zemine

Çıplak insan gözü, bir nesneyi çevresinden ayırt etme yeteneğine sahiptir. Bir sahneye baktığımızda bazı öğeleri ön planda bazılarını ise arka planda görürüz; ön plan ve arka plan, karmaşık tasarım ve karmaşık görüntüler yerine iki ayrı görüntü oluşturduğunda işler ilginçleşiyor.

7. Kapanış

İnsan beyni tüm şekilleri veya görüntüleri tercih ettiğinden, bütün bir görüntüyü görmek ve bir bütün oluşturmak için öğeler arasındaki boşlukları doldurma eğilimindedir. Kapatma ile birlikte, zihnin bilgideki boşlukları doldurmasına izin verirken, sınırlı sayıda öğe kullanarak bilgiyi görsel olarak iletebiliriz. Bu sayede tasarımları sadeleştirip daha ilgi çekici hale getirebiliyoruz. Bu, beyninizin karmaşık bir tasarımdaki boşlukları doldurabileceği ve onu tamamen oluşturabileceği bir kavramdır.

Pek çok insan kapanışın en ilginç gestalt ilkelerinden biri olduğuna inanır. Çok çeşitli yaratıcı şekillerde kullanılmaya uygundur. Bir bütün oluşturmak için pozitif ve negatif boşlukları birbiriyle bağlantılı olarak kullanmak, tasarım ve basit veya karmaşık görüntülerde önemli bir unsurdur. Öğeleri önden kaldırarak büyüleyici negatif şekiller oluşturabilir veya görünümden gizlenen şekilleri temsil etmek için tasarımda negatif boşluk kullanabilirsiniz.

Sola veya sağa kaydırdıklarında keşfedilecek daha çok şey olduğunu belirtmek için kullanıcının ekranından kaybolan kısmi bir görüntü veya tasarım görüntülediğinizde, bu, UX ve UI karmaşık veya basit tasarımdaki iş başında kapatmanın önemli bir örneğidir. Kısmi görüntüler veya karmaşık tasarım olmadan, yalnızca tam görüntüler veya tasarımlar görüntülenirse, beyin görüntülenecek daha fazla şey olduğunu çabucak algılamaz ve sonuç olarak müşterinizin devam etmesi daha az olasıdır.

Çözüm

AppMaster kodlama yapmayan bir platformdur. Gestalt Tasarım İlkesini anlayarak, bu tasarımları AppMaster yardımıyla kodlama olmayan platformunuzda kolayca uygulayabilirsiniz.