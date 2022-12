De Gestaltprincipes zijn een reeks regels of principes van menselijke waarneming die beschrijven hoe de mens elementen die op elkaar lijken ordent, patronen detecteert en ingewikkelde beelden verduidelijkt als we objecten waarnemen. Ontwerpers gebruiken de leidende principes om materiaal op websites en andere gebruikersinterfaces te ordenen op een manier die zowel visueel mooi als eenvoudig te begrijpen is.

De Gestaltpsychologie zegt dat we ons niet alleen richten op elk minuscuul onderdeel terwijl we proberen de wereld om ons heen te begrijpen. Een goed ontwerp steunt sterk op het gebruik van negatieve ruimte. Het eerste waar men aan denkt bij een ontwerp is het gebruik van witte ruimte. Een ander type ontwerp maakt gebruik van de ruimte om een aspect te suggereren dat helemaal niet bestaat.

Principes van Gestalt

De tekst gestalt komt uit de psychologie. Het verwijst naar het concept dat het voor mensen gemakkelijker en belangrijker is om iets volledig te begrijpen dan het op te splitsen in de samenstellende elementen.

Het boek "Theory of Form" van Max Wertheimer, dat in 1923 werd gepubliceerd en ook bekend stond als "the dot essay" omdat het werd geïllustreerd met visuele teksten van stippen en lijnen, was de bron van het meest aanhoudende effect op kunst en design. Wertheimer gelooft dat onze natuurlijke neiging om elementen die aan elkaar grenzen (proximity grouping), die op elkaar lijken (similarity grouping), of die structurele zuinigheid hebben (good Continuity) als bij elkaar horend te beschouwen, bijdraagt tot de vorming van bepaalde gestalten. Zijn hypothese is waar de gestaltprincipes op gebaseerd zijn.

Het menselijk brein blinkt uit in het opvullen van de gaten in ontwerpen of beelden en het samenstellen van een geheel dat groter is dan de som van de elementen. Wanneer je twee cirkels van dezelfde grootte en kleur naast elkaar ziet staan, ben je geneigd aan te voelen dat de cirkels met elkaar in verband staan en niet gewoon twee afzonderlijke cirkels zijn. Dat komt omdat de cirkels dezelfde grootte en kleur hebben. Het is de manier waarop de meeste mensen elementen beschouwen, een poging om ze in te delen in gestalten.

De Gestalttheorie stelt dat mensen de neiging hebben om elementen in verzamelingen te ordenen wanneer specifieke regels worden toegepast. De theorie stelt dat het geheel zich onderscheidt van het geheel van de samenstellende elementen. Zelfs bij gebrek aan openlijke visuele signalen ontwikkelt de mens instinctief een gevoel van ruimtelijke verbanden tussen objecten wanneer deze worden gecontrasteerd. Dat betekent dat zelfs de meest elementaire objectconfiguraties kunnen worden gebruikt om een gevoel van nabijheid en dus een zweem van verhaal te creëren.

De concepten van Gestalt proberen de verschillende manieren te definiëren waarop de menselijke geest de elementen van visuele perceptie waarneemt. Het onderzoeken van de verschillende leidende principes is de meest effectieve methode om het Gestalt-concept te leren. Het Gestalt-concept kan worden onderverdeeld in drie grote categorieën van richtlijnen.

We zien dingen in hun meest elementaire vormen als we naar dingen of tekst kijken.

Het is voor mensen gemakkelijk om lijnen of krommingen te traceren in een tekst of element.

De geest zal proberen details aan te voelen en in te vullen die er in de omgeving niet zijn.

Het gebruik van Gestalt-principes kan een ontwerp dat chaotisch lijkt of alsof het om de aandacht van een gebruiker strijdt, snel transformeren tot een ontwerp dat een vloeiende verbinding tot stand brengt, waardoor uw site vertrouwd aanvoelt en gebruikers naar de actie worden geleid die u wilt. Het leren van de gestaltprincipes zou voor iedereen die geïnteresseerd is in design een prioriteit moeten zijn.

In zijn meest elementaire vorm stelt het gestaltprincipe dat het menselijk brein zal streven naar het vereenvoudigen en ordenen van complexe beelden en complexe ontwerpen met vele aspecten door onbewust de stukken te organiseren in een ordelijk systeem dat een geheel genereert, in plaats van een opeenvolging van losstaande elementen. Gestaltprincipes zijn een cruciaal element van visueel ontwerp. Er zijn veel meer dan tien principes die elkaar overlappen, maar de meest bekende zijn de volgende:

Belangrijkste principes van Gestalt

1. Continuïteit

Het eerste gestaltprincipe is Continuïteit. Volgens het continuïteitsbeginsel zullen onze ogen, wanneer ze iets beginnen te volgen, in die richting blijven bewegen tot ze een ander voorwerp tegenkomen. Dit gebeurt zelfs als het object dat ze volgen verandert. Omdat ze gedwongen worden het ene voorwerp voorbij te gaan en door te gaan naar een ander, genereren de ogen daarbij een momentum. Laten we enkele voorbeelden van continuïteit bekijken,

Voorbeeld: Logos

Het continuïteitsconcept van Gestalt kan aan het werk worden gezien in de logo's van bedrijven als ProQuest, Amazon en Coca-Cola. Het logo van Amazon heeft een pijl die begint bij de letter A en eindigt bij de letter Z. Deze pijl is bedoeld om aan te geven dat Amazon alles verkoopt van A tot Z. Op dezelfde manier, wanneer we kijken naar het logo van het bekende frisdrankmerk Coca Cola, reizen onze ogen van de "C" in de tekst Cola naar de "C" in de tekst Coca, waarbij ze onderweg de letters L en A passeren. Deze vele soorten visuele hulp maken het voor onze ogen gemakkelijker om een naderend voorwerp of tekst te volgen.

2. Gelijkenis

Het tweede gestaltprincipe is gelijkenis. Volgens het principe van gelijkenis zijn onze hersenen erop ingesteld om twee voorwerpen met dezelfde uiterlijke vormen te interpreteren als behorend tot dezelfde entiteit. Er kan een verband zijn tussen twee van hen; de kleuren, de vormen, de texturen, of iets anders. Laten we eens kijken naar enkele reële toepassingen van het gelijkenis-concept.

Voorbeeld: Logo

Panda Security Touts, NBC, en Sun Microsystems hebben logo's met voorwerpen en patronen met vergelijkbare visuele kwaliteiten, ook al hebben deze voorwerpen en patronen niet hetzelfde kleurenschema, vormenschema of formaatschema. Het woordmerk en het beeldmerk van het logo van Panda Security Tout zijn goed met elkaar geïntegreerd. Evenzo hebben de bladeren die het NBC-logo vormen elk een unieke kleur, maar ze zijn allemaal herkenbaar als behorend tot dezelfde groep omdat ze dezelfde afbeeldingen of hetzelfde ontwerp hebben.

3. Nabijheid

Het derde gestaltprincipe is nabijheid. Volgens het nabijheidsprincipe geeft de plaats van twee of meer elementen die dicht bij elkaar liggen de relatie tussen de verschillende elementen weer. Het geeft een bepaalde betekenis aan die groep. Dit geldt ongeacht of de elementen fysiek dichtbij zijn of niet. Laten we eens kijken naar enkele reële toepassingen van het nabijheidsconcept.

Voorbeeld: Logo van IBM

Als we naar het logo van IBM kijken, zien we drie letters tekst die bestaan uit korte horizontale lijnen die op elkaar gestapeld zijn. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke logo, dat bestond uit acht horizontale lijnen met consequente tussenruimten.

4. Gemeenschappelijk gebied

Dit gestaltprincipe is van groot belang. Het concept van een gemeenschappelijke regio is nauw verbonden met het beeld van nabijheid. Volgens deze theorie interpreteren onze hersenen de aanwezigheid van verschillende voorwerpen binnen hetzelfde besloten gebied als een teken dat deze voorwerpen bij elkaar horen. Zelfs als de voorwerpen dicht bij elkaar liggen en dezelfde nabijheid, vorm, grootte of kleur hebben, is het toevoegen van randen of andere schijnbare grenzen een prachtige methode om de illusie van scheiding tussen de groeperingen te creëren.

5. Pragnanz;

Een van de gestaltprincipes is Pragnanz (wet van Symmetrie). De uitdrukking goed figuur kan vanuit het Duits vertaald worden met de tekst Pragnanz. Naast deze teksten zijn de wet van goed figuur en eenvoud alternatieve namen voor de wet van Pragnanz. Volgens deze theorie hebben mensen van nature de neiging om dingen in hun meest eenvoudige vormen te bekijken. Dit gestaltprincipe staat ook bekend als de wet van de Symmetrie. Dit principe is gebaseerd op Symmetrie. Wanneer mensen elementen in Symmetrie zien als elementen van een samenhangende groep, passen zij het Gestalt-concept van Symmetrie toe. Mensen creëren complexe beelden of ontwerpen in de meest basale vorm van hun geest.

Wij houden van Symmetrie omdat het een basale, harmonieuze norm is die een gevoel van orde en juistheid in alles geeft. Dat is waarschijnlijk de reden waarom Symmetrie zo overheersend is in overheidsgebouwen wereldwijd. Studies hebben ook uitgewezen dat Symmetrie ons criterium voor "schoonheid" in gezichten sterk beïnvloedt.

Voorbeeld: Logo van Olympic

Het Olympische embleem bestaat uit vijf overlappende cirkels. Dit logo wordt ons vaak openlijk voorgehouden. Het logo bestaat uit vijf naast elkaar geplaatste cirkels. Het is minder waarschijnlijk dat het logo wordt opgevat als een wirwar van gebogen lijnen, geometrische vormen, kleurverlopen en rechte tekst of lijnen.

6. Figuur tot grond

Het menselijk oog is in staat een voorwerp te onderscheiden van zijn omgeving. Wanneer we naar een scène kijken, zien we sommige items op de voorgrond en andere op de achtergrond; wanneer de voorgrond en de achtergrond twee afzonderlijke beelden vormen in plaats van complexe vormgeving en complexe beelden, wordt het interessant.

7. Sluiting

Omdat het menselijk brein de voorkeur geeft aan volledige vormen of beelden, heeft het de neiging de openingen tussen de elementen op te vullen om een geheel te zien, waardoor een geheel ontstaat. Met de closure kunnen we informatie visueel overbrengen met behulp van een beperkt aantal elementen, terwijl de geest de gaten in de informatie kan opvullen. Hierdoor kunnen we de ontwerpen vereenvoudigen en interessanter maken. Het is het concept dat je hersenen de gaten in een complex ontwerp en beeld kunnen opvullen om het compleet te maken.

Veel mensen vinden sluiting een van de meest interessante gestaltprincipes. Het leent zich om op allerlei inventieve manieren te worden gebruikt. Het gebruik van positieve en negatieve ruimtes in combinatie met elkaar om een geheel te creëren is een essentieel element in het ontwerp en eenvoudige of complexe beelden. U kunt fascinerende negatieve vormen creëren door voorwerpen aan de voorkant weg te laten, of u kunt negatieve ruimte in het ontwerp gebruiken om de aan het oog onttrokken vormen weer te geven.

Wanneer u een gedeeltelijke afbeelding of een ontwerp weergeeft dat van het scherm van de gebruiker verdwijnt om aan te geven dat er meer te ontdekken valt als hij naar links of rechts veegt, is dit een essentieel voorbeeld van afsluiting aan het werk in UX en UI complex of eenvoudig ontwerp. Als alleen volledige afbeeldingen of ontwerpen worden getoond, herkennen de hersenen niet snel dat er meer te zien is, en als gevolg daarvan is het minder waarschijnlijk dat uw klant doorgaat.

Conclusie

