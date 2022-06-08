Гештальт-принципы - это набор правил или принципов человеческого восприятия, которые описывают, как люди организуют похожие друг на друга элементы, обнаруживают закономерности и проясняют сложные образы при восприятии объектов. Дизайнеры используют эти руководящие принципы для расположения материалов на веб-сайтах и других пользовательских интерфейсах таким образом, чтобы они были одновременно красивыми визуально и простыми для восприятия.

Гештальтпсихология утверждает, что мы не просто концентрируемся на каждом мельчайшем компоненте, пытаясь разобраться в окружающем нас мире. Хороший дизайн в значительной степени опирается на использование негативного пространства. Первое, что приходит на ум при рассмотрении дизайна, - это использование белого пространства. Другой тип дизайна создает преимущество пространства, чтобы предложить аспект, которого вообще не существует.

Принципы гештальта

Слово "гештальт" пришло из области психологии. Он относится к концепции, согласно которой человеку легче и значительнее постичь вещь целиком, чем разложить ее на составные элементы.

Книга Макса Вертхаймера "Теория формы", опубликованная в 1923 году и известная также как "точечное эссе", поскольку была проиллюстрирована визуальными текстами из точек и линий, стала источником самого стойкого влияния на искусство и дизайн. Вертхаймер считает, что наша естественная склонность рассматривать элементы, которые находятся рядом друг с другом (группировка по близости), которые кажутся похожими (группировка по сходству), или которые имеют структурную экономию (хорошая непрерывность) как принадлежащие друг другу, способствует формированию определенных гештальтов. Его гипотеза - это то, на чем строятся принципы гештальта как на своем фундаменте.





Человеческий мозг отлично справляется с заполнением пробелов в дизайне или изображениях и собирает целое, большее, чем сумма элементов. Когда вы видите два круга одинакового размера и цвета, расположенные рядом друг с другом, вы скорее почувствуете, что они связаны друг с другом, чем просто два отдельных круга. Это происходит потому, что круги имеют одинаковый размер и цвет. Именно таким образом большинство людей рассматривают элементы, пытаясь классифицировать их по гештальтам.

Гештальт-теория считает, что люди склонны организовывать элементы в наборы, когда применяются определенные правила. Теория утверждает, что целое отличается от совокупности составляющих его элементов. Даже при отсутствии явных визуальных сигналов у человека инстинктивно развивается чувство пространственных связей между объектами, когда они контрастируют. Это означает, что даже самые простые конфигурации объектов могут быть использованы для создания ощущения близости и, следовательно, намека на историю.

Концепции гештальта пытаются определить различные способы, с помощью которых человеческий разум ощущает элементы визуального восприятия. Изучение различных руководящих принципов является наиболее эффективным методом изучения концепции гештальта. Концепцию гештальта можно разбить на три широкие категории руководящих принципов.

Мы видим вещи в их самых простых формах, когда смотрим на предметы или текст.

Человеку легко проследить линии или кривые в любом тексте или элементе.

Разум пытается почувствовать и заполнить детали, которых нет в окружающей среде.

Использование принципов гештальта может быстро превратить дизайн, который кажется хаотичным или как будто конкурирующим за внимание пользователя, в дизайн, который обеспечивает текучую связь, создавая ощущение знакомого сайта и направляя пользователей к действию, которое вы хотите, чтобы они совершили. Изучение принципов гештальта должно стать приоритетом для каждого человека, интересующегося дизайном.

В своей самой базовой форме принцип гештальта гласит, что человеческий мозг стремится упростить и упорядочить сложные изображения и сложные конструкции с множеством аспектов, бессознательно организуя части в упорядоченную систему, которая создает целое, а не просто последовательность не связанных друг с другом элементов. Гештальт-принципы являются важнейшим элементом визуального дизайна. Существует более десяти принципов, которые пересекаются между собой, но наиболее известны следующие:

Основные принципы гештальта

1. Непрерывность

Первый принцип гештальта - непрерывность. Согласно принципу непрерывности, когда наши глаза начинают следить за чем-либо, они будут продолжать двигаться в этом направлении, пока не наткнутся на другой предмет. Это произойдет, даже если объект, за которым они следят, изменится. Поскольку глаза вынуждены двигаться мимо одного объекта и дальше, к другому, они создают импульс. Давайте рассмотрим несколько примеров непрерывности,

Пример: Логос

Концепцию непрерывности гештальта можно увидеть в логотипах таких компаний, как ProQuest, Amazon и Coca-Cola. На логотипе Amazon есть стрелка, которая начинается с буквы А и заканчивается буквой Z. Эта стрелка призвана представить тот факт, что Amazon продает все от А до Z. Точно так же, когда мы смотрим на логотип известного бренда безалкогольных напитков Coca Cola, наш взгляд перемещается от буквы "С" в тексте Cola к букве "С" в тексте Coca, проходя по пути через буквы L и A. Эти многочисленные виды визуальной помощи облегчают нашим глазам отслеживание приближающегося объекта или текста.

2. Сходство

Второй принцип гештальта - сходство. Согласно принципу сходства, наш мозг настроен так, что любые два предмета, имеющие схожие внешние формы, воспринимаются как принадлежащие к одному и тому же объекту. Между любыми двумя предметами может существовать связь: цвета, формы, текстуры или что-то еще. Давайте рассмотрим несколько реальных примеров применения концепции сходства.





Пример: Логотип

Panda Security Touts, NBC и Sun Microsystems имеют логотипы с предметами и узорами с похожими визуальными качествами, даже если эти предметы и узоры не имеют одинаковой цветовой схемы, схемы формы или схемы размера. Словесный знак и логотип логотипа Panda Security Tout хорошо интегрированы друг с другом. Аналогично, листья, составляющие логотип NBC, имеют каждый свой уникальный цвет, но все они узнаваемы как принадлежащие к одной группе, потому что имеют одинаковые изображения или дизайн.

3. Близость

Третий принцип гештальта - близость. Согласно принципу близости, когда два или более элемента находятся рядом, расположение этих элементов отображает связь между различными элементами. Оно придает определенный смысл этой группе. Это применимо независимо от того, находятся ли элементы физически близко или нет. Давайте посмотрим на некоторые реальные применения концепции близости.

Пример: Логотип компании IBM

Когда мы смотрим на логотип IBM, мы видим три буквы текста, состоящие из коротких горизонтальных линий, нагроможденных друг на друга. Это контрастирует с оригинальным логотипом, который состоял из восьми горизонтальных линий с последовательными интервалами между ними.

4. Общая область

Этот принцип гештальта имеет весьма важное значение. Концепция общего региона тесно связана с образом близости. Согласно этой теории, наш мозг интерпретирует присутствие нескольких предметов в одной и той же ограниченной области как знак того, что эти предметы принадлежат друг другу. Даже если объекты расположены близко друг к другу и имеют одинаковую близость, форму, размер или цвет, добавление границ или других видимых границ является прекрасным методом создания иллюзии разделения между группами.

5. Pragnanz

Одним из принципов гештальта является Pragnanz (закон симметрии). Фраза хорошая фигура может быть переведена с немецкого языка с помощью текста Pragnanz. Кроме этих текстов, закон хорошей фигуры и простота являются альтернативными названиями закона Pragnanz. Согласно этой теории, люди, естественно, склонны рассматривать вещи в их наиболее простых формах. Этот гештальт-принцип также известен как закон Симметрии. Этот принцип основан на Симметрии. Когда люди видят элементы в Симметрии как элементы целостной группы, они применяют гештальт-концепцию Симметрии. Люди создают сложные образы или конструкции в своей голове в самой простой форме.

Мы любим Симметрию, потому что это базовая, гармоничная норма, которая дает ощущение порядка и правильности во всем. Скорее всего, именно поэтому симметрия так распространена в правительственных зданиях по всему миру. Исследования также показали, что симметрия сильно влияет на наш критерий "красоты" лица.

Пример: Олимпийская эмблема

Эмблема Олимпийских игр состоит из пяти пересекающихся кругов. Этот логотип часто открыто представляется нам. Логотип состоит из пяти кругов, расположенных впритык друг к другу. Менее вероятно, что логотип будет понят как нагромождение изогнутых линий, геометрических форм, цветовых градиентов и прямого текста или линий.

6. Рисунок к земле

Невооруженный человеческий глаз способен отличить предмет от его окружения. Когда мы смотрим на сцену, мы видим одни предметы на переднем плане, а другие - на заднем; когда передний и задний план создают два отдельных изображения, а не сложный дизайн и сложные изображения, все становится интересным.

7. Закрытие

Поскольку человеческий мозг отдает предпочтение цельным формам или образам, он стремится заполнить промежутки между элементами, чтобы увидеть целое изображение, создавая целое. С помощью замыкания мы можем передать информацию визуально, используя ограниченное количество элементов, позволяя мозгу заполнить любые пробелы в информации. Благодаря этому мы можем упростить дизайн и создать его более интересным. Это концепция, согласно которой ваш мозг может заполнить пробелы в сложном дизайне и изображении, чтобы создать его полностью.

Многие считают закрытие одним из самых интересных гештальт-принципов. Его можно использовать самыми разными изобретательными способами. Использование положительных и отрицательных пространств в сочетании друг с другом для создания единого целого является важным элементом в дизайне простых или сложных изображений. Вы можете создать захватывающие негативные формы, убрав предметы с переднего плана, или использовать негативное пространство в дизайне, чтобы представить формы, скрытые от глаз.

Когда вы показываете частичное изображение или дизайн, исчезающий с экрана пользователя, чтобы указать, что его ждет еще больше открытий, если он проведет пальцем влево или вправо, это важный пример закрытия в работе UX и UI сложного или простого дизайна. Без частичных изображений или сложного дизайна, если отображаются только полные изображения или дизайн, мозг не может быстро понять, что есть еще что-то для просмотра, и в результате ваш клиент с меньшей вероятностью продолжит.

Заключение

AppMaster - это платформа без кодирования. Понимая гештальт-принцип дизайна, вы можете легко реализовать этот дизайн в вашей некодирующей платформе с помощью AppMaster.