مبادئ الجشطالت هي مجموعة من القواعد أو مبادئ الإدراك البشري التي تصف كيف ينظم البشر عناصر متشابهة ، ويكتشفون الأنماط ، ويوضح الصور المعقدة عندما ندرك الأشياء. يستخدم المصممون المبادئ التوجيهية لترتيب المواد على مواقع الويب وواجهات المستخدم الأخرى بطريقة جميلة من الناحية المرئية وسهلة الفهم.

يقول علم نفس الجشطالت أننا لا نركز فقط على كل عنصر دقيق بينما نحاول فهم العالم من حولنا. يعتمد التصميم الجيد بشكل كبير على استخدام المساحات السلبية. أول ما يتبادر إلى الذهن عند التفكير في التصميم هو استخدام المساحة البيضاء. نوع آخر من التصميم يخلق ميزة المساحة لاقتراح جانب غير موجود على الإطلاق.

مبادئ الجشطالت

يأتي نص الجشطالت من مجال علم النفس. يشير إلى المفهوم القائل بأنه من الأسهل والأكثر أهمية بالنسبة للإنسان أن يفهم شيئًا ما تمامًا بدلاً من تقسيمه إلى عناصره المكونة.

كان كتاب "نظرية الشكل" لماكس فيرتهايمر ، والذي نُشر عام 1923 وعرف أيضًا باسم "مقال النقطة" لأنه تم توضيحه بنصوص مرئية من النقاط والخطوط ، كان مصدر التأثير الأكثر ثباتًا على الفن والتصميم . يعتقد Wertheimer أن ميلنا الطبيعي للنظر إلى العناصر المجاورة لبعضها البعض (التجمع التقريبي) ، والتي تبدو مثل (تجميع التشابه) ، أو التي لديها اقتصاد هيكلي (استمرارية جيدة) على أنها انتماء معًا يساهم في تكوين بعض الجشطالت. فرضيته هي ما بنيت عليه مبادئ الجشطالت كأساس لها.





يتفوق العقل البشري في سد الفجوات في التصميم أو الصور وتجميع أكبر من مجموع العناصر. عندما ترى دائرتين من نفس الحجم واللون موضوعتين بجانب بعضهما البعض ، فإنك تميل إلى الشعور بأن الدوائر مرتبطة ببعضها البعض بدلاً من كونها دائرتين منفصلتين. هذا لأن الدوائر لها نفس الحجم واللون. إنها الطريقة التي ينظر بها معظم الناس إلى العناصر على أنها محاولة لتصنيفها إلى جشطالت.

تشير نظرية الجشطالت إلى أن البشر يميلون إلى ترتيب العناصر في مجموعات عند تطبيق قواعد محددة. تجادل النظرية بأن الكل يختلف عن كل العناصر المكونة له. حتى في حالة عدم وجود إشارات بصرية علنية ، يطور البشر غريزيًا إحساسًا بالاتصالات المكانية بين الأشياء عندما تكون متناقضة. وهذا يعني أنه حتى أبسط تكوينات الكائنات يمكن استخدامها لخلق شعور بالتقارب وبالتالي تلميح من القصة.

تحاول مفاهيم الجشطالت تحديد الطرق المختلفة التي يستشعر بها العقل البشري عناصر الإدراك البصري. يعد فحص المبادئ التوجيهية المختلفة الطريقة الأكثر فاعلية لتعلم مفهوم الجشطالت. يمكن تقسيم مفهوم الجشطالت إلى ثلاث فئات واسعة من المبادئ التوجيهية.

نرى الأشياء في أشكالها الأساسية عندما ننظر إلى الأشياء أو النصوص.

من السهل على البشر تتبع الخطوط أو المنحنيات في أي نص أو عنصر.

سيحاول العقل الإحساس وملء التفاصيل غير الموجودة في البيئة.

قد يؤدي استخدام مبادئ Gestalt إلى تحويل التصميم الذي يبدو فوضوياً بسرعة أو أنه يتنافس على جذب انتباه المستخدم إلى تصميم يوفر اتصالاً سلسًا يجعل موقعك يشعر بأنه مألوف بينما يوجه المستخدمين نحو الإجراء الذي تريد منهم القيام به. يجب أن يعطي تعلم مبادئ الجشطالت الأولوية لكل شخص مهتم بالتصميم.

في أبسط أشكاله ، ينص مبدأ الجشطالت على أن الدماغ البشري سوف يسعى جاهداً لتبسيط وترتيب الصور المعقدة والتصاميم المعقدة مع العديد من الجوانب عن طريق تنظيم القطع دون وعي في نظام منظم يولد كلًا ، بدلاً من مجرد سلسلة من العناصر المنفصلة. . مبادئ الجشطالت هي عنصر حاسم في التصميم المرئي. هناك العديد من أكثر من عشرة مبادئ متداخلة ، ولكن الأكثر شهرة هي كما يلي:

المبادئ الرئيسية للجشطالت

1. الاستمرارية

مبدأ الجشطالت الأول هو الاستمرارية. وفقًا لمبدأ الاستمرارية ، في أي وقت تبدأ أعيننا في متابعة أي شيء ، ستستمر في التحرك في هذا الاتجاه حتى تصادف عنصرًا آخر. سيحدث هذا حتى إذا تغير الكائن الذي يتابعونه. نظرًا لأنهم يضطرون إلى المرور عبر كائن والاستمرار في اتجاه آخر ، فإن العيون تولد الزخم أثناء قيامهم بذلك. لنلقِ نظرة على بعض أمثلة الاستمرارية ،

مثال: الشعارات

يمكن رؤية مفهوم استمرارية الجشطالت في العمل في شعارات شركات مثل ProQuest و Amazon و Coca-Cola. يحتوي شعار Amazon على سهم يبدأ من الحرف A وينتهي بالحرف Z. ويقصد بهذا السهم تمثيل حقيقة أن Amazon تبيع كل شيء من الألف إلى الياء. وبالمثل ، عندما ننظر إلى شعار soft الشهير مشروب ماركة Coca Cola ، تنتقل أعيننا من "C" في النص Cola إلى "C" في النص Coca ، مروراً بالحرفين L و A على طول الطريق. تسهل هذه الأنواع العديدة من المساعدة المرئية على أعيننا تتبع كائن أو نص يقترب.

2. التشابه

مبدأ الجشطالت الثاني هو التشابه. وفقًا لمبدأ التشابه ، فإن أدمغتنا مصممة لتفسير أي عنصرين يشتركان في أشكال خارجية متشابهة على أنهما ينتميان إلى نفس الكيان. قد يكون هناك اتصال بين أي منهما ؛ الألوان أو الأشكال أو الزخارف أو أي شيء آخر. لنلقِ نظرة على بعض التطبيقات الواقعية لمفهوم التشابه.





مثال: الشعار

تمتلك Panda Security Touts و NBC و Sun Microsystems شعارات بها كائنات وأنماط ذات صفات مرئية مماثلة ، على الرغم من أن هذه الأشياء والأنماط لا تشترك في نفس نظام الألوان أو مخطط الشكل أو مخطط الحجم. تم دمج العلامة النصية والشعار الخاص بشعار Panda Security Tout جيدًا مع بعضها البعض. وبالمثل ، فإن الأوراق التي يتكون منها شعار NBC لها لون فريد ، ولكن يمكن التعرف عليها جميعًا على أنها تنتمي إلى نفس المجموعة لأنها تحتوي على نفس الصور أو التصميم.

3. القرب

مبدأ الجشطالت الثالث هو القرب. وفقًا لمبدأ القرب ، عندما يكون عنصران أو أكثر متقاربين ، فإن موقع هذه العناصر يصور العلاقة بين العناصر المختلفة. إنه يعطي معنى معينًا لتلك المجموعة. ينطبق هذا سواء كانت العناصر قريبة ماديًا أم لا. دعنا نلقي نظرة على بعض التطبيقات الواقعية لمفهوم القرب.

مثال: شعار شركة IBM

عندما ننظر إلى شعار IBM ، نجد ثلاثة أحرف نصية مكونة من خطوط أفقية قصيرة مكدسة على بعضها البعض. هذا على عكس الشعار الأصلي الذي يتكون من ثمانية خطوط أفقية مع فواصل زمنية متسقة بينها.

4. المنطقة المشتركة

مبدأ الجشطالت هذا له أهمية كبيرة. يرتبط مفهوم المنطقة المشتركة ارتباطًا وثيقًا بصورة القرب. وفقًا لهذه النظرية ، تفسر أدمغتنا وجود العديد من العناصر داخل نفس المنطقة المحصورة كإشارة إلى أن هذه الأشياء تنتمي معًا. حتى إذا كانت الكائنات قريبة من بعضها البعض ولها نفس القرب أو الشكل أو الحجم أو اللون ، فإن إضافة حدود أو حدود أخرى ظاهرة هي طريقة رائعة لخلق وهم الفصل بين المجموعات.

5. براجنانز

أحد مبادئ الجشطالت هو Pragnanz (قانون التناظر). يمكن ترجمة عبارة شخصية جيدة من الألمانية باستخدام النص Pragnanz. بالإضافة إلى هذه النصوص ، فإن قانون الشخصية الجيدة والبساطة هي أسماء بديلة لقانون براغنانز. وفقًا لهذه النظرية ، يميل الناس بشكل طبيعي إلى رؤية الأشياء بأشكالها المباشرة. يُعرف مبدأ الجشطالت أيضًا باسم قانون التناظر. يعتمد هذا المبدأ على التناظر. عندما يرى الأفراد العناصر في التناظر كعناصر لمجموعة متماسكة ، فإنهم يطبقون مفهوم الجشطالت للتماثل. ينشئ الناس صورًا أو تصميمات معقدة في أبسط أشكال أذهانهم.

نحن نحب التناسق لأنه قاعدة أساسية متناغمة تعطي إحساسًا بالنظام والصواب في كل شيء. هذا على الأرجح سبب انتشار التناظر في المباني الحكومية في جميع أنحاء العالم. كشفت الدراسات أيضًا أن التناظر يؤثر بشكل كبير على معيارنا لـ "الجمال" في الوجوه.

مثال: شعار الألعاب الأولمبية

يتألف الشعار الأولمبي من خمس دوائر متداخلة. غالبًا ما يتم تقديم هذا الشعار لنا علنًا. يتكون الشعار من خمس دوائر مرتبة جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض. من غير المحتمل أن يُفهم الشعار على أنه خليط من الخطوط المنحنية والأشكال الهندسية وتدرجات الألوان والنص المستقيم أو الخطوط.

6. الرقم إلى الأرض

يمكن للعين البشرية المجردة تمييز العنصر عن محيطه. عندما ننظر إلى مشهد ، نرى بعض العناصر في المقدمة وأخرى في الخلفية ؛ عندما تنشئ المقدمة والخلفية صورتين منفصلتين بدلاً من التصميم المعقد والصور المعقدة ، تصبح الأشياء مثيرة للاهتمام.

7. الخاتمة

نظرًا لأن الدماغ البشري يفضل أشكالًا أو صورًا كاملة ، فإنه يميل إلى ملء الفجوات بين العناصر لرؤية صورة كاملة ، مما ينتج عنه الكل. مع الإغلاق ، يمكننا نقل المعلومات بصريًا باستخدام عدد محدود من العناصر مع السماح للعقل بملء أي فجوات في المعلومات. لهذا السبب ، يمكننا تبسيط التصميمات وجعلها أكثر تشويقًا. إنه مفهوم أن عقلك يمكن أن يملأ الفجوات في التصميم والصورة المعقدة لإنشائها بالكامل.

يعتقد الكثير من الناس أن الخاتمة هي أحد أكثر مبادئ الجشطالت إثارة للاهتمام. يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الطرق المبتكرة. يعد استخدام المسافات الإيجابية والسلبية جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض لإنشاء كل عنصرًا أساسيًا في التصميم والصور البسيطة أو المعقدة. يمكنك إنشاء أشكال سلبية رائعة عن طريق إزالة العناصر من المقدمة ، أو يمكنك استخدام المساحة السلبية في التصميم لتمثيل الأشكال المخفية عن الأنظار.

عندما تعرض صورة جزئية أو تصميم يتلاشى من شاشة المستخدم للإشارة إلى أن هناك المزيد ليتم اكتشافه إذا قاموا بالتمرير إلى اليسار أو اليمين ، فهذا مثال أساسي للإغلاق في العمل في UX و UI معقد أو تصميم بسيط. بدون صور جزئية أو تصميم معقد ، إذا تم عرض صور أو تصميمات كاملة فقط ، فإن الدماغ لا يدرك بسرعة أن هناك المزيد لعرضه ، ونتيجة لذلك ، من غير المرجح أن يستمر عميلك.

استنتاج

AppMaster عبارة عن منصة غير مشفرة. من خلال فهم مبدأ Gestalt للتصميم ، يمكنك بسهولة تنفيذ تلك التصميمات في نظامك الأساسي غير المشفر بمساعدة AppMaster.