Os Princípios Gestalt são um conjunto de regras ou princípios de percepção humana que descrevem como os seres humanos organizam elementos semelhantes entre si, detectam padrões, e clarificam imagens complicadas à medida que percebemos os objectos. Os designers utilizam os princípios orientadores para organizar material em websites e outras interfaces de utilizador de uma forma que seja simultaneamente bela em termos visuais e simples de compreender.

A psicologia da Gestalt diz que não nos concentramos apenas em cada minuto componente enquanto tentamos dar sentido ao mundo que nos rodeia. Um bom design depende fortemente da utilização de espaço negativo. A primeira coisa que nos vem à mente quando consideramos o design é o uso do espaço branco. Outro tipo de design cria a vantagem do espaço para sugerir um aspecto que não existe de todo.

Princípios da Gestalt

O texto gestalt provém do campo da psicologia. Refere-se ao conceito de que é mais fácil e mais significativo para o ser humano compreender uma coisa inteiramente do que dividi-la nos seus elementos componentes.

O livro "Teoria da Forma" de Max Wertheimer, publicado em 1923 e também conhecido como "o ensaio de pontos" porque foi ilustrado com textos visuais de pontos e linhas, foi a fonte do efeito mais persistente na arte e no design. Wertheimer acredita que a nossa propensão natural para considerar elementos que são adjacentes uns aos outros (agrupamento de proximidade), que parecem ser (agrupamento de semelhança), ou que têm economia estrutural (boa Continuidade) como pertencendo em conjunto contribui para a formação de certos gestos. A sua hipótese é sobre a qual os princípios da gestualidade se baseiam.





O cérebro humano distingue-se por preencher as lacunas do desenho ou das imagens e por montar um todo maior do que a soma dos elementos. Quando se vê dois círculos do mesmo tamanho e cor posicionados um ao lado do outro, tende-se a sentir que os círculos estão relacionados um com o outro, em vez de serem simplesmente dois círculos separados. Isto porque os círculos têm o mesmo tamanho e a mesma cor. É a forma como a maioria das pessoas considera os elementos como sendo uma tentativa de os classificar em gestos.

A teoria da Gestalt pressente que os humanos tendem a organizar os elementos em conjuntos quando são aplicadas regras específicas. A teoria argumenta que o todo é distinto do conjunto dos seus elementos constituintes. Mesmo na ausência de sinais visuais evidentes, os humanos desenvolvem instintivamente um sentido de ligações espaciais entre objectos quando estes são contrastados. Isto implica que mesmo as configurações mais básicas dos objectos podem ser utilizadas para criar uma sensação de proximidade e, por conseguinte, uma pitada de história.

Os conceitos de Gestalt tentam definir as várias formas como a mente humana sente os elementos da percepção visual. Examinar os vários princípios orientadores é o método mais eficaz para aprender o conceito de Gestalt. O conceito de Gestalt pode ser dividido em três grandes categorias de orientações.

Vemos as coisas nas suas formas mais básicas quando olhamos para as coisas ou texto.

Vem facilmente ao homem traçar linhas ou curvas em qualquer texto ou elemento.

A mente tentará sentir e preencher detalhes que não existem no ambiente.

O uso dos princípios Gestalt pode rapidamente transformar um design que pareça caótico ou como se estivesse a competir pela atenção de um utilizador num design que forneça uma ligação fluida que crie uma sensação de familiaridade no seu site, enquanto direcciona os utilizadores para a acção que deseja que eles façam. A aprendizagem dos princípios da gestalt deve dar prioridade a todas as pessoas interessadas no design.

Na sua forma mais básica, o princípio da gestalt sustenta que o cérebro humano esforçar-se-á por simplificar e organizar imagens complexas e desenhos complexos com muitos aspectos, organizando inconscientemente as peças num sistema ordenado que gera um todo, e não apenas uma sucessão de elementos desconectados. Os Princípios Gestalt são um elemento crucial do design visual. Há muito mais de dez princípios que se sobrepõem, mas os que são mais frequentemente conhecidos são os seguintes:

Principais Princípios de Gestalt

1. Continuidade

O primeiro princípio de gestalt é a Continuidade. De acordo com o Princípio da Continuidade, sempre que os nossos olhos começarem a seguir qualquer coisa, eles continuarão a mover-se nessa direcção até encontrarem outro item. Isto acontecerá mesmo que o objecto que eles estão a seguir mude. Porque são forçados a passar por um objecto e a continuar para outro, os olhos geram impulso à medida que o fazem. Vejamos alguns exemplos de Continuidade,

Exemplo: Logos

O conceito de continuidade da Gestalt pode ser visto a funcionar nos logótipos de empresas como ProQuest, Amazon, e Coca-Cola. O logotipo da Amazon tem uma seta que começa na letra A e termina na letra Z. Esta seta pretende representar o facto de a Amazon vender tudo de A a Z. Da mesma forma, quando olhamos para o logotipo da conhecida marca de refrigerantes Coca Cola, os nossos olhos viajam do "C" no texto Cola para o "C" no texto Coca, passando pelas letras L e A ao longo do caminho. Estes muitos tipos de assistência visual facilitam aos nossos olhos o rastreio de um objecto ou texto que se aproxima.

2. Semelhança

O segundo princípio de gestalt é a semelhança. De acordo com o princípio da semelhança, os nossos cérebros estão ligados para interpretar quaisquer dois itens que partilhem formas externas semelhantes como pertencendo à mesma entidade. Pode haver uma ligação entre quaisquer dois deles; as cores, as formas, as texturas, ou qualquer outra coisa. Vejamos algumas aplicações do conceito de semelhança no mundo real.





Exemplo: Logótipo

Panda Security Touts, NBC, e Sun Microsystems têm logótipos com objectos e padrões com qualidades visuais semelhantes, embora estas coisas e padrões não partilhem o mesmo esquema de cor, esquema de forma, ou esquema de tamanho. O símbolo e a logomarca do logotipo do Panda Security Tout estão bem integrados uns com os outros. Da mesma forma, as folhas que compõem o logótipo NBC têm cada uma uma cor única, mas todas são reconhecíveis como pertencendo ao mesmo grupo, porque têm as mesmas imagens ou desenho.

3. Proximidade

O terceiro princípio da gestalt é a proximidade. De acordo com o princípio da proximidade, quando dois ou mais elementos estão próximos, a localização desses elementos retrata a relação entre os diferentes elementos. Dá um certo significado a esse grupo. Isto aplica-se quer os elementos estejam fisicamente próximos ou não. Vejamos algumas aplicações do conceito de proximidade no mundo real.

Exemplo: Logótipo da IBM

Quando olhamos para o logótipo da IBM, encontramos três letras de texto compostas por pequenas linhas horizontais empilhadas umas sobre as outras. Isto contrasta com o logótipo original, que consistia em oito linhas horizontais com intervalos consistentes entre elas.

4. Região Comum

Este princípio da gestalt é de grande importância. O conceito de uma região comum está intimamente ligado à imagem de proximidade. De acordo com esta teoria, os nossos cérebros interpretam a presença de vários objectos dentro da mesma região confinada como um sinal de que estes objectos pertencem juntos. Mesmo que os objectos estejam próximos uns dos outros e tenham a mesma proximidade, forma, tamanho ou cor, a adição de fronteiras ou outros limites aparentes é um método maravilhoso para criar a ilusão de separação entre os agrupamentos.

5. Pragnanz

Um dos princípios da gestalt é Pragnanz(lei da simetria). A frase boa figura pode ser traduzida do alemão utilizando o texto Pragnanz. Para além destes textos, a lei da boa figura e da simplicidade são nomes alternativos para a lei de Pragnanz. De acordo com esta teoria, as pessoas tendem naturalmente a ver as coisas nas suas formas mais simples. Este princípio da gestalt é também conhecido como a lei da Simetria. Este princípio é baseado na Simetria. Quando os indivíduos vêem elementos em Symmetry como elementos de um grupo coerente, eles aplicam o conceito Gestalt de Symmetry. As pessoas criam imagens ou desenhos complexos na forma mais básica da sua mente.

Adoramos a Symmetry porque é uma norma básica e harmoniosa que dá um sentimento de ordem e rectidão em tudo. É muito provavelmente por isso que a Symmetry é tão prevalecente nos edifícios governamentais em todo o mundo. Estudos revelaram também que a Symmetry influencia fortemente o nosso critério de "beleza" nos rostos.

Exemplo: Logotipo dos Jogos Olímpicos

O emblema olímpico é composto por cinco círculos sobrepostos. Este logótipo é-nos frequentemente apresentado abertamente. O logótipo é composto por cinco círculos dispostos em justaposição uns com os outros. É menos provável que o logótipo seja entendido como um emaranhado de linhas curvas, formas geométricas, gradientes de cor, e texto ou linhas rectas.

6. Figura ao solo

O olho humano nu é capaz de distinguir um item do seu ambiente. Quando olhamos para uma cena, vemos alguns itens em primeiro plano e outros em segundo plano; quando o primeiro plano e o segundo plano criam duas imagens separadas em vez de desenhos complexos e imagens complexas, as coisas tornam-se interessantes.

7. Encerramento

Como o cérebro humano favorece formas ou imagens inteiras, tende a preencher as lacunas entre elementos para ver uma imagem inteira, produzindo um todo. Com o encerramento, podemos transmitir informação visualmente utilizando um número limitado de elementos, permitindo ao mesmo tempo que a mente preencha quaisquer lacunas na informação. Devido a isto, podemos simplificar os desenhos e criá-los de forma mais interessante. É o conceito de que o seu cérebro pode preencher as lacunas de um desenho e imagem complexos para o criar completamente.

Muitas pessoas acreditam que o encerramento é um dos princípios de gestalt mais interessantes. Ele presta-se a ser utilizado de uma grande variedade de formas inventivas. A utilização de espaços positivos e negativos em conjunto uns com os outros para criar um todo é um elemento essencial no desenho e imagens simples ou complexas. Pode criar formas negativas fascinantes eliminando itens da frente, ou pode utilizar o espaço negativo no desenho para representar as formas ocultas da vista.

Quando se exibe uma imagem parcial ou desenho a desaparecer do ecrã do utilizador para indicar que há mais a descobrir se deslizam para a esquerda ou para a direita, este é um exemplo essencial de fecho no trabalho em UX e UI complexo ou desenho simples. Sem imagens parciais ou desenho complexo, se apenas imagens completas ou desenhos forem exibidos, o cérebro não reconhece rapidamente que há mais para ver, e como resultado, o seu cliente tem menos probabilidades de continuar.

Conclusão

AppMaster é uma plataforma não codificadora. Ao compreender o Princípio Gestalt do design, pode facilmente implementar esses designs na sua plataforma não codificadora com a ajuda do AppMaster.