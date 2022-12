Zasady Gestalt to zbiór reguł lub zasad ludzkiej percepcji, które opisują, jak ludzie organizują elementy podobne do siebie, wykrywają wzory i wyjaśniają skomplikowane obrazy, gdy postrzegamy obiekty. Projektanci wykorzystują te zasady do układania materiałów na stronach internetowych i innych interfejsach użytkownika w sposób, który jest zarówno piękny wizualnie, jak i prosty do zrozumienia.

Psychologia Gestalt mówi, że nie skupiamy się wyłącznie na każdym najdrobniejszym elemencie podczas próby zrozumienia otaczającego nas świata. Dobry projekt opiera się w dużej mierze na wykorzystaniu przestrzeni negatywnej. Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, gdy rozważamy projekt, jest wykorzystanie białej przestrzeni. Inny rodzaj projektowania tworzy przewagę przestrzeni, aby zasugerować aspekt, który w ogóle nie istnieje.

Zasady Gestalt

Tekst gestalt pochodzi z dziedziny psychologii. Odnosi się do koncepcji, że łatwiej i bardziej znaczące dla człowieka jest pojmowanie rzeczy w całości niż rozbijanie jej na elementy składowe.

Książka "Teoria formy" Maxa Wertheimera, która została opublikowana w 1923 roku i była również znana jako "esej o kropkach", ponieważ była ilustrowana wizualnymi tekstami kropek i linii, była źródłem najtrwalszego wpływu na sztukę i projektowanie. Wertheimer uważa, że nasza naturalna skłonność do uznawania elementów, które sąsiadują ze sobą (zgrupowanie bliskości), które wydają się podobne (zgrupowanie podobieństwa), lub które mają strukturalną ekonomię (dobra ciągłość) za przynależne do siebie, przyczynia się do powstawania pewnych gestalitów. Jego hipoteza jest tym, na czym zasady gestalt są zbudowane jako ich podstawa.

Ludzki mózg wyróżnia się w wypełnianiu luk w projekcie lub obrazach i składaniu całości większej niż suma elementów. Kiedy widzisz dwa koła tej samej wielkości i koloru umieszczone obok siebie, masz tendencję do wyczuwania, że koła są powiązane ze sobą, a nie po prostu są dwoma oddzielnymi kołami. Dzieje się tak dlatego, że okręgi mają ten sam rozmiar i kolor. Jest to sposób, w jaki większość ludzi uważa elementy za próbę sklasyfikowania ich w gestalcie.

Teoria Gestalt wyczuwa, że ludzie mają tendencję do układania elementów w zbiory, gdy stosuje się określone reguły. Teoria ta twierdzi, że całość jest odrębna od całości składających się na nią elementów. Nawet przy braku jawnych sygnałów wzrokowych człowiek instynktownie rozwija poczucie przestrzennych powiązań między obiektami, gdy są one skontrastowane. Oznacza to, że nawet najbardziej podstawowe konfiguracje obiektów mogą zostać wykorzystane do stworzenia poczucia bliskości, a tym samym opowieści.

Koncepcje Gestalt próbują zdefiniować różne sposoby, w jakie umysł ludzki odczuwa elementy percepcji wizualnej. Badanie różnych zasad przewodnich jest najbardziej skuteczną metodą uczenia się koncepcji Gestalt. Koncepcję Gestalt można podzielić na trzy szerokie kategorie wytycznych.

Kiedy patrzymy na rzeczy lub tekst, widzimy rzeczy w ich najbardziej podstawowych kształtach.

Ludziom łatwo przychodzi śledzenie linii lub krzywych w dowolnym tekście lub elemencie.

Umysł będzie próbował wyczuć i wypełnić szczegóły, których nie ma w otoczeniu.

Zastosowanie zasad Gestalt może szybko przekształcić projekt, który wydaje się chaotyczny lub jak to jest konkurować o uwagę użytkownika do jednego, który zapewnia płynne połączenie, które tworzy witrynę czuć znajomy podczas kierowania użytkowników w kierunku działania chcesz, aby zrobić. Nauka zasad gestalt powinna być priorytetem dla każdej osoby zainteresowanej projektowaniem.

W swojej najbardziej podstawowej formie, zasada gestalt utrzymuje, że ludzki mózg będzie dążyć do uproszczenia i zorganizować złożone obrazy i skomplikowane projekty z wielu aspektów przez nieświadomie organizowanie kawałków w uporządkowany system, który generuje całość, a nie tylko sukcesja odłączonych elementów. Zasady Gestalt są istotnym elementem projektowania wizualnego. Istnieje wiele więcej niż dziesięć zasad, które się pokrywają, ale te, które są najczęściej znane, są następujące:

Główne zasady Gestalt.

1. Ciągłość

Pierwszą zasadą gestalt jest Ciągłość. Zgodnie z Zasadą Ciągłości, kiedykolwiek nasze oczy zaczną podążać za czymś, będą kontynuowały ruch w tym kierunku, dopóki nie natrafią na inny przedmiot. Stanie się tak nawet wtedy, gdy zmieni się obiekt, za którym podążają. Ponieważ są one zmuszone do podróży obok jednego obiektu i kontynuowania do innego, oczy generują pęd, gdy to robią. Przyjrzyjmy się kilku przykładom Continuity,

Przykład: Logos

Koncepcja ciągłości Gestalt może być widoczna w pracy w logo firm takich jak ProQuest, Amazon i Coca-Cola. Logo Amazon ma strzałkę, która zaczyna się na literę A i kończy na literę Z. Ta strzałka ma reprezentować fakt, że Amazon sprzedaje wszystko od A do Z. Podobnie, gdy patrzymy na logo znanej marki napojów bezalkoholowych Coca Cola, nasze oczy podróżują od "C" w tekście Cola do "C" w tekście Coca, przechodząc przez litery L i A po drodze. Te liczne rodzaje pomocy wzrokowej ułatwiają naszym oczom śledzenie zbliżającego się obiektu lub tekstu.

2. Podobieństwo

Drugą zasadą gestalt jest podobieństwo. Zgodnie z zasadą podobieństwa, nasze mózgi są okablowane, aby interpretować wszelkie dwa przedmioty, które mają podobne kształty zewnętrzne jako należące do tej samej jednostki. Może istnieć związek między dowolnymi dwoma z nich; kolory, kształty, tekstury, lub coś innego. Przyjrzyjmy się kilku zastosowaniom koncepcji podobieństwa w świecie rzeczywistym.

Przykład: Logo

Panda Security Touts, NBC i Sun Microsystems mają loga z przedmiotami i wzorami o podobnych cechach wizualnych, mimo że te rzeczy i wzory nie mają tego samego schematu kolorów, schematu kształtów ani schematu rozmiarów. Wordmark i logomark logo Panda Security Tout są ze sobą dobrze zintegrowane. Podobnie liście, które tworzą logo NBC, każdy z nich ma unikalny kolor, ale wszystkie są rozpoznawalne jako należące do tej samej grupy, ponieważ mają te same obrazy lub projekt.

3. Bliskość

Trzecią zasadą gestalt jest bliskość. Zgodnie z zasadą bliskości, gdy dwa lub więcej elementów znajduje się blisko siebie, położenie tych elementów obrazuje związek między różnymi elementami. Nadaje tej grupie określone znaczenie. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy elementy są fizycznie blisko, czy nie. Przyjrzyjmy się kilku zastosowaniom koncepcji bliskości w świecie rzeczywistym.

Przykład: Logo firmy IBM

Kiedy spojrzymy na logo IBM, znajdziemy trzy litery tekstu składające się z krótkich poziomych linii ułożonych jedna na drugiej. Stanowi to kontrast z oryginalnym logo, które składało się z ośmiu poziomych linii o spójnych odstępach między nimi.

4. Wspólny region

Ta zasada gestalt ma dość duże znaczenie. Koncepcja wspólnego regionu jest ściśle związana z wyobrażeniem bliskości. Zgodnie z tą teorią nasze mózgi interpretują obecność kilku przedmiotów w tym samym ograniczonym regionie jako znak, że obiekty te należą do siebie. Nawet jeśli przedmioty są blisko siebie i mają taką samą bliskość, kształt, rozmiar lub kolor, dodanie granic lub innych pozornych granic jest wspaniałą metodą tworzenia iluzji oddzielenia między zgrupowaniami.

5. Pragnanz;

Jedną z zasad gestalt jest Pragnanz (prawo symetrii). Wyrażenie dobra figura można przetłumaczyć z języka niemieckiego używając tekstu Pragnanz. Oprócz tych tekstów, prawo dobrej figury i prostoty są alternatywnymi nazwami dla prawa Pragnanza. Według tej teorii ludzie mają naturalną tendencję do postrzegania rzeczy w ich najbardziej prostych kształtach. Ta zasada gestalt jest również znana jako prawo Symetrii. Zasada ta opiera się na Symetrii. Kiedy jednostki postrzegają elementy w Symetrii jako elementy spójnej grupy, stosują koncepcję Symetrii Gestalt. Ludzie tworzą złożone obrazy lub projekty w najbardziej podstawowej formie w swoich umysłach.

Kochamy Symetrię, ponieważ jest to podstawowa, harmonijna norma, która daje poczucie porządku i słuszności we wszystkim. To najprawdopodobniej dlatego Symetria jest tak powszechna w budynkach rządowych na całym świecie. Badania wykazały również, że Symetria silnie wpływa na nasze kryterium "piękna" w twarzach.

Przykład: Logo Olimpii

Godło olimpijskie składa się z pięciu nakładających się na siebie kół. To logo często jest nam otwarcie przedstawiane. Logo składa się z pięciu okręgów ułożonych w zestawieniu ze sobą. Mniej prawdopodobne jest, że logo zostanie zrozumiane jako zlepek zakrzywionych linii, form geometrycznych, gradientów kolorów oraz prostych tekstów lub linii.

6. Rysunek do podłoża

Gołe ludzkie oko jest w stanie odróżnić przedmiot od jego otoczenia. Kiedy patrzymy na scenę, widzimy pewne elementy na pierwszym planie i inne w tle; kiedy pierwszy plan i tło tworzą dwa oddzielne obrazy, a nie złożony projekt i złożone obrazy, sprawy stają się interesujące.

7. Zamknięcie

Ponieważ ludzki mózg faworyzuje całe kształty lub obrazy, ma tendencję do wypełniania luk między elementami, aby zobaczyć cały obraz, wytwarzając całość. Z zamknięciem, możemy przekazać informacje wizualnie wykorzystując ograniczoną liczbę elementów, jednocześnie pozwalając umysłowi wypełnić wszelkie luki w informacji. Dzięki temu możemy uprościć projekty i stworzyć je bardziej interesujące. Jest to koncepcja, że twój mózg może wypełnić luki w złożonym projekcie i obrazie, aby stworzyć go całkowicie.

Wiele osób uważa, że zamknięcie jest jedną z najciekawszych zasad gestalt. Nadaje się do wykorzystania w wielu różnych pomysłowych sposobów. Korzystanie z pozytywnych i negatywnych przestrzeni w połączeniu ze sobą, aby stworzyć całość jest istotnym elementem w projektowaniu i prostych lub złożonych obrazów. Możesz stworzyć fascynujące negatywne kształty, eliminując elementy z przodu, lub możesz wykorzystać negatywną przestrzeń w projekcie, aby reprezentować kształty ukryte przed wzrokiem.

Kiedy wyświetlasz częściowy obraz lub projekt zanikający na ekranie użytkownika, aby wskazać, że jest więcej do odkrycia, jeśli przeciągną się w lewo lub w prawo, jest to istotny przykład zamknięcia w pracy w UX i UI złożonym lub prostym projekcie. Bez częściowych obrazów lub złożonego projektu, jeśli wyświetlane są tylko pełne obrazy lub projekty, mózg nie rozpoznaje szybko, że jest więcej do obejrzenia, a w rezultacie twój klient jest mniej prawdopodobny, aby kontynuować.

Wniosek

AppMaster jest platformą niekodującą. Rozumiejąc zasadę Gestalt projektowania, możesz łatwo wdrożyć te projekty w swojej platformie niekodującej z pomocą AppMaster.