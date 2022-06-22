格式塔原则是一套人类感知的规则或原则，描述了人类在感知物体时如何组织彼此相似的元素，检测模式，以及澄清复杂的图像。设计师利用这些指导原则来安排网站和其他用户界面上的材料，使其既有视觉上的美感，又能简单理解。

格式塔心理学说，我们在试图理解我们周围的世界时，并不仅仅关注每一个细微的组成部分。好的设计在很大程度上依赖于对负空间的使用。在考虑设计时，首先想到的是白色空间的使用。另一种类型的设计创造了空间的优势，以暗示一个根本不存在的方面。

格式塔的原则

格式塔这个文本来自于心理学领域。它指的是这样一个概念：对人类来说，完全理解一个事物要比把它分解成其组成元素更容易、更有意义。

马克斯-韦特海默（Max Wertheimer）的《形式理论》一书于1923年出版，由于该书以点和线的视觉文本作为插图，因此也被称为 "点的文章"，是对艺术和设计产生最持久影响的来源。韦特海默认为，我们把彼此相邻（接近性分组）、看起来像（相似性分组）或具有结构经济性（良好的连续性）的元素视为属于一起的自然倾向促成了某些格式化的形成。他的假设是格式塔原则作为其基础的基础。





人类的大脑擅长填补设计或图像中的空白，并组装成一个比各元素之和更大的整体。当你看到两个相同大小和颜色的圆圈挨在一起时，你往往会觉得这两个圆圈是相互关联的，而不是简单的两个独立的圆圈。这是因为这些圆具有相同的大小和颜色。这是大多数人考虑元素的方式，试图将它们分类为格式塔。

格式塔理论认为，当应用特定规则时，人类倾向于将元素排列成集合。该理论认为，整体有别于其组成元素的整体。即使在缺乏公开的视觉信号的情况下，人类也会本能地发展出物体之间对比时的空间联系感。这意味着，即使是最基本的物体配置，也可能被利用来创造一种亲近感，从而产生故事的暗示。

格式塔的概念试图定义人类思维对视觉感知元素的各种感知方式。研究各种指导原则是学习格式塔概念的最有效方法。格式塔的概念可以分解为三大类指导原则。

我们在看事物或文字时，看到的是事物最基本的形状。

人类很容易在任何文本或元素中追踪线条或曲线。

大脑会试图感知并填补环境中不存在的细节。

格式塔原则的使用可能会迅速将一个看起来很混乱或者像是在争夺用户注意力的设计转变为一个提供流畅连接的设计，使你的网站感到熟悉，同时将用户引向你希望他们做的行动。学习格式塔原则应该是每个对设计感兴趣的人的首要任务。

在其最基本的形式中，格式塔原则认为，人类的大脑会努力简化和安排复杂的图像和具有许多方面的复杂设计，通过无意识地将这些碎片组织成一个有序的系统，产生一个整体，而不仅仅是一连串不相关的元素。格式塔原则是视觉设计的一个重要元素。重叠的原则有很多，但最常被人熟知的有以下几条。

格式塔的主要原则

1.连续性

第一个格式塔原则是连续性。根据连续性原则，无论何时我们的眼睛开始跟随任何东西，它们都会继续朝这个方向移动，直到它们遇到另一个物品。即使它们所跟随的物体发生了变化，这种情况也会发生。因为它们被迫走过一个物体并继续走向另一个物体，眼睛在这样做的时候会产生动力。我们来看看一些连续性的例子。

例子。徽标

格式塔的连续性概念可以在ProQuest、亚马逊和可口可乐等公司的标志中看到。亚马逊的标志有一个箭头，从字母A开始，到字母Z结束。这个箭头是为了代表亚马逊销售从A到Z的所有东西。同样，当我们看知名软饮料品牌可口可乐的标志时，我们的眼睛从文字Cola的 "C "到文字Coca的 "C"，沿途经过字母L和A。这些多种多样的视觉帮助使我们的眼睛更容易追踪接近的物体或文字。

2.相似性

第二个格式塔原则是相似性。根据相似性原则，我们的大脑会将任何两个具有相似外在形状的物品解释为属于同一个实体。任何两个物品之间都可能存在联系；颜色、形状、质地或其他方面。让我们来看看相似性概念在现实世界中的一些应用。





例子。标志

熊猫安全兜售公司、美国全国广播公司和太阳微系统公司的标志都有具有类似视觉质量的物体和图案，尽管这些东西和图案没有相同的颜色方案、形状方案或尺寸方案。熊猫安全兜售标志的文字标志和LOGO标志相互之间融合得很好。同样，构成NBC标志的叶子也各有独特的颜色，但它们都能被识别为属于同一个群体，因为它们有相同的图像或设计。

3.3.接近性

第三条格式塔原则是接近性。根据接近原则，当两个或多个元素接近时，这些元素的位置描绘了不同元素之间的关系。它为这组元素赋予了某种意义。无论这些元素在物理上是否接近，这都适用。让我们来看看邻近概念在现实世界中的一些应用。

例子。IBM的标志

当我们看IBM的标志时，我们发现三个字母的文字是由短的水平线堆积而成的。这与原来的标志形成了鲜明的对比，原来的标志由八条横线组成，横线之间的间隔一致。

4.共同区域

这一格式塔原则具有相当重要的意义。共同区域的概念与接近性的形象密切相关。根据这一理论，我们的大脑将几个物品在同一封闭区域内的存在解释为这些物体属于一起的标志。即使这些物体彼此接近，并且具有相同的接近性、形状、大小或颜色，添加边界或其他明显的边界也是创造分组之间分离的错觉的绝妙方法。

5.5. "Ppragnanz"(即 "棱镜")。

格式塔的原则之一是Pragnanz（对称法）。好身材这个短语可以用Pragnanz这个文本从德语翻译过来。除了这些文字之外，好身材法则和简单性法则都是Pragnanz法则的替代名称。根据这一理论，人们自然倾向于以最直接的形状看待事物。这个格式塔原则也被称为对称性法则。这个原则是基于对称性的。当个人把对称性中的元素看作是一个连贯的群体的元素时，他们就会应用格式塔的对称性概念。人们以他们头脑中最基本的形式创造复杂的图像或设计。

我们喜欢对称性，因为它是一种基本的、和谐的规范，给人一种秩序和正确的感觉。这很可能就是为什么对称性在全世界的政府建筑中如此盛行的原因。研究还显示，对称性在很大程度上影响了我们对脸部 "美 "的标准。

例子。奥运会的标志

奥运会的标志是由五个重叠的圆圈组成的。这个标志经常被公开地呈现在我们面前。这个标志是由五个相互并列的圆圈组成的。该标志不太可能被理解为由弯曲的线条、几何形状、颜色渐变和直线文字或线条组成的杂乱无章的东西。

6.图与地

人类的肉眼能够将一个物品从其周围环境中区分出来。当我们看一个场景时，我们看到一些物品在前景中，而另一些在背景中；当前景和背景形成两个独立的形象，而不是复杂的设计和复杂的形象时，事情就变得有趣了。

7.闭合

由于人脑偏爱整个形状或图像，它倾向于填补元素之间的空白，以看到一个完整的图像，产生一个整体。通过闭合，我们可以利用有限的元素在视觉上传递信息，同时允许大脑填补信息中的任何空白。正因为如此，我们可以简化设计，创造出更有趣的设计。这是一个概念，你的大脑可以填补一个复杂的设计和图像中的空白，从而完全创造出它。

许多人认为封闭是最有趣的格式塔原则之一。它适合于以各种创造性的方式加以利用。在设计和简单或复杂的图像中，使用正负空间相互结合来创造一个整体是一个重要的元素。你可以通过消除前面的项目来创造迷人的负形，或者你可以利用设计中的负空间来表现被隐藏起来的形状。

当你显示部分图像或设计渐渐离开用户的屏幕，以表明如果他们向左或向右滑动，还有更多的东西可以发现，这是UX和UI复杂或简单设计中封闭性工作的一个基本例子。如果没有部分图片或复杂的设计，如果只显示完整的图片或设计，大脑就不会很快认识到还有更多的东西要看，因此，你的客户就不太可能继续下去。

结论

AppMaster是一个非编码平台。通过了解设计的格式塔原理，你可以在AppMaster的帮助下在你的非编码平台上轻松实现这些设计。