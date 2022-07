Les principes de la Gestalt sont un ensemble de règles ou de principes de perception humaine qui décrivent la manière dont les humains organisent les éléments similaires les uns aux autres, détectent les modèles et clarifient les images compliquées lorsqu'ils perçoivent des objets. Les concepteurs utilisent ces principes directeurs pour organiser le matériel sur les sites Web et autres interfaces utilisateur d'une manière qui soit à la fois belle sur le plan visuel et simple à comprendre.

Selon la psychologie de la Gestalt, nous ne nous contentons pas de nous concentrer sur chaque élément minuscule lorsque nous tentons de donner un sens au monde qui nous entoure. Un bon design repose en grande partie sur l'utilisation de l'espace négatif. La première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on considère le design est l'utilisation de l'espace blanc. Un autre type de design tire parti de l'espace pour suggérer un aspect qui n'existe pas du tout.

Les principes de la Gestalt

Le texte Gestalt provient du domaine de la psychologie. Il fait référence au concept selon lequel il est plus facile et plus significatif pour les humains de comprendre une chose dans son intégralité que de la décomposer en ses éléments constitutifs.

Le livre "Théorie de la forme" de Max Wertheimer, publié en 1923 et également connu sous le nom de "l'essai du point" parce qu'il était illustré par des textes visuels de points et de lignes, est à l'origine de l'effet le plus persistant sur l'art et le design. Wertheimer pense que notre propension naturelle à considérer comme appartenant ensemble des éléments qui sont adjacents les uns aux autres (groupement de proximité), qui se ressemblent (groupement de similitude) ou qui ont une économie structurelle (bonne continuité) contribue à la formation de certains gestalts. C'est sur son hypothèse que reposent les principes de la gestalt.





Le cerveau humain excelle à combler les lacunes des dessins ou des images et à assembler un tout plus grand que la somme des éléments. Lorsque vous voyez deux cercles de même taille et de même couleur placés l'un à côté de l'autre, vous avez tendance à penser qu'ils sont liés l'un à l'autre plutôt que d'être simplement deux cercles distincts. C'est parce que les cercles ont la même taille et la même couleur. C'est de cette manière que la plupart des gens considèrent les éléments pour tenter de les classer en gestalts.

La théorie de la Gestalt estime que les humains ont tendance à organiser les éléments en ensembles lorsque des règles spécifiques sont appliquées. La théorie soutient que l'ensemble est distinct de l'ensemble de ses éléments constitutifs. Même en l'absence de signaux visuels manifestes, les humains développent instinctivement un sens des connexions spatiales entre les objets lorsqu'ils sont contrastés. Cela implique que même la plus élémentaire des configurations d'objets peut être utilisée pour créer un sentiment de proximité et donc un soupçon d'histoire.

Les concepts de la Gestalt tentent de définir les différentes manières dont l'esprit humain perçoit les éléments de la perception visuelle. L'examen des différents principes directeurs est la méthode la plus efficace pour apprendre le concept de Gestalt. Le concept de Gestalt peut être décomposé en trois grandes catégories de principes directeurs.

Nous voyons les choses dans leurs formes les plus élémentaires lorsque nous regardons des objets ou des textes.

Il est facile pour l'homme de tracer des lignes ou des courbes dans un texte ou un élément.

L'esprit essaie de percevoir et de compléter les détails qui ne sont pas présents dans l'environnement.

L'utilisation des principes de la Gestalt peut rapidement transformer un design qui semble chaotique ou qui donne l'impression de se battre pour attirer l'attention de l'utilisateur en un design qui fournit une connexion fluide qui donne à votre site un sentiment de familiarité tout en dirigeant les utilisateurs vers l'action que vous voulez qu'ils fassent. L'apprentissage des principes de la gestalt devrait être une priorité pour toute personne intéressée par le design.

Dans sa forme la plus élémentaire, le principe de Gestalt soutient que le cerveau humain s'efforce de simplifier et d'organiser des images et des conceptions complexes comportant de nombreux aspects en organisant inconsciemment les pièces en un système ordonné qui génère un tout, plutôt qu'une simple succession d'éléments déconnectés. Les principes de la Gestalt sont un élément crucial de la conception visuelle. Il existe bien plus de dix principes qui se recoupent, mais ceux qui sont le plus souvent connus sont les suivants :

Principes majeurs de la Gestalt

1. Continuité

Le premier principe de la Gestalt est la Continuité. Selon le principe de continuité, chaque fois que nos yeux commencent à suivre quelque chose, ils continuent à se déplacer dans cette direction jusqu'à ce qu'ils rencontrent un autre objet. Cela se produit même si l'objet qu'ils suivent change. Parce qu'ils sont obligés de passer devant un objet et de continuer vers un autre, les yeux génèrent un élan pendant qu'ils le font. Voyons quelques exemples de continuité,

Exemple : Logos

Le concept de continuité de la Gestalt peut être observé à l'œuvre dans les logos de sociétés telles que ProQuest, Amazon et Coca-Cola. Le logo d'Amazon comporte une flèche qui commence à la lettre A et se termine à la lettre Z. Cette flèche est censée représenter le fait qu'Amazon vend tout de A à Z. De même, lorsque nous regardons le logo de la célèbre marque de boissons gazeuses Coca-Cola, notre regard se déplace du "C" du texte Cola au "C" du texte Coca, en passant par les lettres L et A. Ces nombreux types d'assistance visuelle permettent à nos yeux de suivre plus facilement un objet ou un texte en approche.

2. La similarité

Le deuxième principe de la gestalt est la similarité. Selon le principe de similitude, notre cerveau est câblé pour interpréter deux éléments qui partagent des formes extérieures similaires comme appartenant à la même entité. Il peut y avoir un lien entre deux d'entre eux : les couleurs, les formes, les textures, ou autre chose. Examinons quelques applications du concept de similarité dans le monde réel.





Exemple : Logo

Panda Security Touts, NBC et Sun Microsystems ont des logos comportant des objets et des motifs aux qualités visuelles similaires, même si ces objets et motifs ne partagent pas le même schéma de couleurs, de formes ou de tailles. Le mot-symbole et le logomarque du logo de Panda Security Tout sont bien intégrés l'un à l'autre. De même, les feuilles qui composent le logo NBC ont chacune une couleur unique, mais elles sont toutes reconnaissables comme appartenant au même groupe parce qu'elles ont les mêmes images ou le même design.

3. Proximité

Le troisième principe de la gestalt est la proximité. Selon le principe de proximité, lorsque deux éléments ou plus sont proches, l'emplacement de ces éléments dépeint la relation entre les différents éléments. Elle donne une certaine signification à ce groupe. Ce principe s'applique que les éléments soient physiquement proches ou non. Examinons quelques applications réelles du concept de proximité.

Exemple : Le logo d'IBM

Lorsque nous regardons le logo d'IBM, nous trouvons trois lettres de texte composées de courtes lignes horizontales empilées les unes sur les autres. Cela contraste avec le logo original, qui se composait de huit lignes horizontales séparées par des intervalles réguliers.

4. Région commune

Ce principe de gestalt est d'une grande importance. Le concept de région commune est intimement lié à l'image de proximité. Selon cette théorie, notre cerveau interprète la présence de plusieurs éléments dans une même région confinée comme un signe d'appartenance de ces objets. Même si les objets sont proches les uns des autres et ont la même proximité, la même forme, la même taille ou la même couleur, l'ajout de bordures ou d'autres limites apparentes est une merveilleuse méthode pour créer l'illusion d'une séparation entre les groupements.

5. Pragnanz

L'un des principes de la gestalt est le Pragnanz (loi de la symétrie). L'expression "bonne figure" peut être traduite de l'allemand par le texte Pragnanz. En plus de ces textes, la loi de la bonne figure et la simplicité sont des noms alternatifs pour la loi de Pragnanz. Selon cette théorie, les gens ont naturellement tendance à considérer les choses sous leur forme la plus simple. Ce principe de gestalt est également connu sous le nom de loi de la symétrie. Ce principe est basé sur la symétrie. Lorsque les individus voient des éléments en symétrie comme des éléments d'un groupe cohérent, ils appliquent le concept de Gestalt de la symétrie. Les gens créent des images ou des conceptions complexes dans la forme la plus élémentaire de leur esprit.

Nous aimons la symétrie parce que c'est une norme de base, harmonieuse, qui donne un sentiment d'ordre et de justesse en toute chose. C'est très probablement la raison pour laquelle la symétrie est si répandue dans les bâtiments gouvernementaux du monde entier. Des études ont également révélé que la symétrie influence fortement notre critère de "beauté" des visages.

Exemple : Le logo des Jeux olympiques

L'emblème olympique se compose de cinq cercles qui se chevauchent. Ce logo nous est souvent présenté ouvertement. Le logo est composé de cinq cercles disposés en juxtaposition les uns par rapport aux autres. Il est moins probable que le logo soit compris comme un enchevêtrement de lignes courbes, de formes géométriques, de dégradés de couleurs et de textes ou de lignes droites.

6. La figure au sol

L'œil humain nu est capable de distinguer un élément de son environnement. Lorsque nous regardons une scène, nous voyons certains éléments au premier plan et d'autres à l'arrière-plan ; lorsque le premier plan et l'arrière-plan créent deux images distinctes plutôt qu'un design complexe et des images complexes, les choses deviennent intéressantes.

7. Fermeture

Comme le cerveau humain privilégie les formes ou les images entières, il a tendance à combler les vides entre les éléments pour voir une image entière, produisant un tout. Avec la fermeture, nous pouvons transmettre des informations visuellement en utilisant un nombre limité d'éléments tout en permettant à l'esprit de combler les lacunes de l'information. Grâce à cela, nous pouvons simplifier les dessins et les rendre plus intéressants. Il s'agit du concept selon lequel votre cerveau peut combler les lacunes d'un dessin et d'une image complexes pour les créer complètement.

De nombreuses personnes pensent que la fermeture est l'un des principes de gestalt les plus intéressants. Il se prête à une grande variété d'utilisations inventives. L'utilisation des espaces positifs et négatifs en conjonction les uns avec les autres pour créer un tout est un élément essentiel dans la conception d'images simples ou complexes. Vous pouvez créer des formes négatives fascinantes en éliminant des éléments de l'avant, ou vous pouvez utiliser l'espace négatif dans le dessin pour représenter les formes dissimulées à la vue.

Lorsque vous affichez une image partielle ou un design qui s'efface de l'écran de l'utilisateur pour indiquer qu'il y a plus à découvrir s'il glisse vers la gauche ou la droite, il s'agit d'un exemple essentiel de fermeture à l'œuvre dans le design et les images complexes ou simples de l'UX et l'UI. En l'absence d'images partielles ou de conception complexe, si seules des images ou des conceptions complètes sont affichées, le cerveau ne reconnaît pas rapidement qu'il y a plus à voir et, par conséquent, votre client est moins susceptible de continuer.

Conclusion

AppMaster est une plateforme de non-codage. En comprenant le principe de Gestalt de la conception, vous pouvez facilement mettre en œuvre ces conceptions dans votre plate-forme de non-codage avec l'aide d'AppMaster.