I principi della Gestalt sono un insieme di regole o principi della percezione umana che descrivono il modo in cui gli esseri umani organizzano gli elementi simili tra loro, individuano i modelli e chiariscono le immagini complicate quando percepiscono gli oggetti. I designer utilizzano questi principi guida per organizzare il materiale sui siti web e su altre interfacce utente in modo che sia bello visivamente e semplice da comprendere.

La psicologia della Gestalt sostiene che non ci limitiamo a concentrarci su ogni singolo componente nel tentativo di dare un senso al mondo che ci circonda. Un buon design si basa molto sull'uso dello spazio negativo. La prima cosa che viene in mente quando si considera il design è l'uso dello spazio bianco. Un altro tipo di design sfrutta lo spazio per suggerire un aspetto che non esiste affatto.

Principi della Gestalt

Il termine gestalt deriva dal campo della psicologia. Si riferisce al concetto che per gli esseri umani è più facile e significativo comprendere una cosa nella sua interezza piuttosto che scomporla negli elementi che la compongono.

Il libro "Teoria della forma" di Max Wertheimer, pubblicato nel 1923 e noto anche come "saggio dei punti" perché illustrato con testi visivi di punti e linee, è stato la fonte dell'effetto più persistente sull'arte e sul design. Wertheimer ritiene che la nostra naturale propensione a considerare gli elementi che sono adiacenti l'uno all'altro (raggruppamento di prossimità), che si assomigliano (raggruppamento di somiglianza) o che hanno un'economia strutturale (buona continuità) come appartenenti l'uno all'altro contribuisca alla formazione di certe gestalt. La sua ipotesi è ciò su cui si fondano i principi gestaltici.

Il cervello umano eccelle nel riempire le lacune di un disegno o di un'immagine e nell'assemblare un insieme più grande della somma degli elementi. Quando si vedono due cerchi della stessa dimensione e dello stesso colore posizionati uno accanto all'altro, si tende a percepire che i cerchi sono in relazione tra loro piuttosto che essere semplicemente due cerchi separati. Questo perché i cerchi hanno la stessa dimensione e lo stesso colore. Il modo in cui la maggior parte delle persone considera gli elementi è un tentativo di classificarli in gestalt.

La teoria della Gestalt ritiene che gli esseri umani tendano a disporre gli elementi in insiemi quando vengono applicate regole specifiche. La teoria sostiene che l'insieme è distinto dall'insieme degli elementi che lo costituiscono. Anche in assenza di segnali visivi evidenti, gli esseri umani sviluppano istintivamente un senso di connessione spaziale tra gli oggetti quando sono in contrasto tra loro. Ciò implica che anche la più elementare delle configurazioni di oggetti può essere utilizzata per creare un senso di vicinanza e quindi un accenno di storia.

I concetti della Gestalt cercano di definire i vari modi in cui la mente umana percepisce gli elementi della percezione visiva. L'esame dei vari principi guida è il metodo più efficace per apprendere il concetto di Gestalt. Il concetto di Gestalt può essere suddiviso in tre grandi categorie di linee guida.

Quando guardiamo un oggetto o un testo, vediamo le cose nelle loro forme più elementari.

Per gli esseri umani è facile tracciare linee o curve in qualsiasi testo o elemento.

La mente cerca di percepire e riempire i dettagli che non sono presenti nell'ambiente.

L'uso dei principi della Gestalt può trasformare rapidamente un design che appare caotico o come se fosse in competizione per l'attenzione dell'utente in uno che fornisce una connessione fluida che fa sentire il vostro sito familiare, indirizzando al contempo gli utenti verso l'azione che volete che compiano. L'apprendimento dei principi gestaltici dovrebbe essere la priorità di ogni persona interessata al design.

Nella sua forma più elementare, il principio della gestalt sostiene che il cervello umano si sforza di semplificare e organizzare immagini complesse e progetti complessi con molti aspetti, organizzando inconsciamente i pezzi in un sistema ordinato che genera un insieme, piuttosto che una semplice successione di elementi scollegati. I principi della Gestalt sono un elemento cruciale del visual design. Ci sono molti più di dieci principi che si sovrappongono, ma quelli che sono più spesso conosciuti sono i seguenti:

Principi principali della Gestalt

1. Continuità

Il primo principio della Gestalt è la continuità. Secondo il principio di continuità, ogni volta che i nostri occhi iniziano a seguire qualcosa, continueranno a muoversi in quella direzione finché non incontreranno un altro oggetto. Questo accade anche se l'oggetto che stanno seguendo cambia. Poiché sono costretti a superare un oggetto e a proseguire verso un altro, gli occhi generano uno slancio. Vediamo alcuni esempi di continuità,

Esempio: Logos

Il concetto di continuità della Gestalt può essere visto all'opera nei loghi di aziende come ProQuest, Amazon e Coca-Cola. Il logo di Amazon ha una freccia che inizia dalla lettera A e termina con la lettera Z. Questa freccia vuole rappresentare il fatto che Amazon vende tutto dalla A alla Z. Allo stesso modo, quando guardiamo il logo della nota marca di bibite Coca Cola, i nostri occhi viaggiano dalla "C" del testo Cola alla "C" del testo Coca, passando per le lettere L e A lungo il percorso. Questi numerosi tipi di assistenza visiva rendono più facile per i nostri occhi seguire un oggetto o un testo in avvicinamento.

2. La somiglianza

Il secondo principio gestaltico è la somiglianza. Secondo il principio di somiglianza, il nostro cervello è predisposto a interpretare come appartenenti alla stessa entità due oggetti che condividono forme esteriori simili. Ci può essere un legame tra due oggetti qualsiasi: i colori, le forme, le trame o qualcos'altro. Vediamo alcune applicazioni reali del concetto di somiglianza.

Esempio: Logo

Panda Security Touts, NBC e Sun Microsystems hanno loghi con oggetti e modelli con qualità visive simili, anche se questi oggetti e modelli non condividono lo stesso schema di colori, forme o dimensioni. Il wordmark e il logomark del logo di Panda Security Tout sono ben integrati tra loro. Allo stesso modo, le foglie che compongono il logo NBC hanno ciascuna un colore unico, ma sono tutte riconoscibili come appartenenti allo stesso gruppo perché hanno le stesse immagini o lo stesso design.

3. Prossimità

Il terzo principio gestaltico è la prossimità. Secondo il principio di prossimità, quando due o più elementi sono vicini, la posizione di questi elementi raffigura la relazione tra i diversi elementi. Conferisce un certo significato a quel gruppo. Questo vale sia che gli elementi siano fisicamente vicini sia che non lo siano. Vediamo alcune applicazioni reali del concetto di prossimità.

Esempio: Logo di IBM

Se osserviamo il logo IBM, troviamo tre lettere di testo composte da brevi linee orizzontali sovrapposte. Questo è in contrasto con il logo originale, che consisteva in otto linee orizzontali con intervalli coerenti tra loro.

4. Regione comune

Questo principio gestaltico è molto importante. Il concetto di regione comune è intimamente legato all'immagine di prossimità. Secondo questa teoria, il nostro cervello interpreta la presenza di più oggetti all'interno della stessa regione circoscritta come un segno che questi oggetti si appartengono. Anche se gli oggetti sono vicini tra loro e hanno la stessa vicinanza, forma, dimensione o colore, l'aggiunta di bordi o altri confini apparenti è un ottimo metodo per creare l'illusione di separazione tra i raggruppamenti.

5. Pragnanz;

Uno dei principi gestaltici è la Pragnanz (legge della simmetria). La frase "buona figura" può essere tradotta dal tedesco con il testo Pragnanz. Oltre a questi testi, la legge della buona figura e della semplicità sono nomi alternativi della legge di Pragnanz. Secondo questa teoria, le persone tendono naturalmente a vedere le cose nella loro forma più semplice. Questo principio gestaltico è noto anche come legge della simmetria. Questo principio si basa sulla simmetria. Quando gli individui vedono gli elementi in simmetria come elementi di un gruppo coerente, applicano il concetto gestaltico di simmetria. Le persone creano immagini o disegni complessi nella forma più elementare della loro mente.

Amiamo la simmetria perché è una norma di base e armoniosa che dà una sensazione di ordine e correttezza in ogni cosa. Questo è il motivo per cui la simmetria è così diffusa negli edifici governativi di tutto il mondo. Gli studi hanno anche rivelato che la simmetria influenza pesantemente il nostro criterio di "bellezza" nei volti.

Esempio: Logo delle Olimpiadi

L'emblema delle Olimpiadi è composto da cinque cerchi sovrapposti. Questo logo ci viene spesso presentato apertamente. Il logo è composto da cinque cerchi disposti in giustapposizione l'uno con l'altro. È meno probabile che il logo venga inteso come un'accozzaglia di linee curve, forme geometriche, sfumature di colore e testo o linee rette.

6. Figura a terra

L'occhio umano nudo è in grado di distinguere un oggetto da ciò che lo circonda. Quando guardiamo una scena, vediamo alcuni elementi in primo piano e altri sullo sfondo; quando il primo piano e lo sfondo creano due immagini separate piuttosto che un design complesso e immagini complesse, le cose diventano interessanti.

7. Chiusura

Poiché il cervello umano predilige forme o immagini intere, tende a riempire gli spazi vuoti tra gli elementi per vedere un'immagine intera, producendo un insieme. Con la chiusura, possiamo trasmettere le informazioni visivamente utilizzando un numero limitato di elementi e consentendo alla mente di riempire gli spazi vuoti nelle informazioni. In questo modo possiamo semplificare i disegni e renderli più interessanti. È il concetto che il cervello può colmare le lacune di un disegno e di un'immagine complessi per crearli completamente.

Molti ritengono che la chiusura sia uno dei principi gestaltici più interessanti. Si presta a essere utilizzato in un'ampia varietà di modi inventivi. L'utilizzo di spazi positivi e negativi in combinazione tra loro per creare un insieme è un elemento essenziale nella progettazione di immagini semplici o complesse. Si possono creare affascinanti forme negative eliminando elementi dal fronte, oppure si può utilizzare lo spazio negativo nel disegno per rappresentare le forme nascoste alla vista.

Quando si visualizza un'immagine parziale o un design che svanisce sullo schermo dell'utente per indicare che c'è altro da scoprire se si scorre il dito verso sinistra o verso destra, questo è un esempio essenziale di chiusura al lavoro nel design UX e UI complesso o semplice. Senza immagini parziali o design complessi, se vengono visualizzati solo immagini o design completi, il cervello non riconosce rapidamente che c'è altro da vedere e di conseguenza il cliente ha meno probabilità di continuare.

Conclusione

